Единственный в своём роде: обзор и тест-драйв ROX 01

01 — первая и единственная на текущий момент модель бренда ROX. Угловатый кроссовер выступает на том же поле, где уже несколько лет правят бал сверхуспешные модели Li Auto. «Рамблер/авто» выяснил, что предлагает дебютант и чем новичок сегмента может запасть в душу обладателю свободных 8–9 миллионов рублей.

Автомобили ROX импортирует в Россию дочернее предприятие китайского государственного конгломерата SINOMACH Group. Представители бренда утверждают, что внешность этого гибрида рисовали в шанхайском филиале итальянского ателье Pininfarina. Машина действительно яркая, но всё равно выглядит как один большой отсыл к Land Rover.

Впрочем, есть подозрения, что так вышло не из-за кризиса идей у Pininfarina, а по сознательной просьбе китайского заказчика. Отсылки к британскому бренду читаются во всём: от общего силуэта до деталей вроде стилизованных «акульих жабер» на передних крыльях. Впрочем, это не откровенное копирование, а, скорее, узнаваемые и удачные цитаты. Так что, в целом, образ у машины вполне законченный и лаконичный.

Осторожно, двери открываются

Забраться в салон «ноль-первого», оказавшегося у нас на тесте, оказалось не так просто, как могло бы показаться. Внушительный дорожный просвет (205 мм) заронил в чью-то голову мысль, что машину неплохо бы оснастить выдвижными порогами. Так у неё появились нештатные ступеньки по бокам. Однако от такого усовершенствования вероятность испачкать брюки при посадке-высадке из машины лишь увеличилась.

А ещё приходится парковать автомобиль на лишних 10–15 см дальше от бордюра — чтобы не загнуть выезжающий из-под днища механизм. Если учесть, что машина крупная и широкая, то парковка «с запасом для порога» в стеснённых городских условиях может обернуться притёртым бортом — от протискивавшейся мимо «Газели» или мусоровоза.

При этом порадовали обычные дверные ручки с естественным хватом. Спасибо разработчикам, что отказались от капризных выдвижных механизмов с электроприводами.

Салон ROX 01: просто, но со вкусом

А вот в салоне Rox уже не столь дружелюбен с эргономической точки зрения. Ожидаемо не обнаруживаешь почти никаких физических кнопок. Под 15,7-дюймовым тачскрином мультимедийной системы пристроилась лишь «аварийка». Даже дефлекторы воздуховодов климатической системы не отрегулировать руками: распределение потоков воздуха (как практически и всё остальное в салоне) настраивается через планшет центральной консоли. Панель приборов, естественно, тоже цифровая. Но монитор диагональю 12,3 дюйма — хорош. Цвета и оформления — удачные, показания читаются прекрасно.

При этом нельзя не отметить, что почти полное отсутствие физических кнопок в интерьере «ноль-первого» практически не раздражает. Любое действие через меню не требует больше пары кликов. Поэтому, прислушавшись к ощущениям, понимаешь: всё-таки специалисты из шанхайской Pininfarina дело своё знают. Подчеркнуто минималистичный и интеллигентный стиль интерьера настолько самодостаточен, что соглашаешься со спорным решением: кнопки тут и правда были бы лишними. Без них интерьер действительно лучше смотрится.

Правый подрулевой переключатель отвечает за адаптивный «круиз», а левый, хоть и слегка перегружен функциями, но тоже удобен в пользовании. Рулевое колесо ухватистое, с двумя широкими горизонтальными спицами, на которых пристроились блоки кнопок управления мультимедиа.

Удобно устроиться за рулём — не проблема даже для рослого человека. Регулировки имеют приличные диапазоны. Отдельное спасибо за акустику. Добротный звук сейчас встречается на достаточно многих авто из Китая. А вот хорошее качество приёма радиосигнала — на редких моделях. ROX 01 в этом смысле — исключение: радио играет без малейших помех или «уплывающей волны».

Сзади — с умом

Задняя часть внутреннего объёма кроссовера скомпонована таким образом, что он ощущается не как внедорожник, а как минивэн. Тут три ряда сидений. Причём на втором — два массивных капитанских кресла с подогревом, массажем, собственным пультом управления климат-контролем и монитором, раскладывающимся из потолка.

На третьем ряду могут быть установлены либо ещё два отдельных кресла (комплектация Business Lounge Edition), либо трёхместный диван с раздельно складывающейся спинкой (Family Edition). Второй ряд кресел «бизнес-лаунжа», в отличие от «семейника», дополнительно оснащается выдвижными оттоманками для ног, массивными подлокотниками и вентиляцией.

Зато вариант Family Edition по команде из специального раздела меню медиасистемы умеет автоматически раскладывать/складывать оба задних ряда сидений при помощи электроприводов. Есть режимы «двуспальная кровать» и «раздельные спальные места». Спать там вдвоём действительно можно без какого-либо дискомфорта.

Как едет ROX 01: энергия бензина и сила тока

Конструктивно ROX 01 — последовательный гибрид. У него под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Но у ДВС механической связи с колёсами нет. Его задача — приводить в движение электрогенератор, заряжающий батарею ёмкостью 56 кВт·ч под полом салона. Она, в свою очередь, питает два электромотора на передней и задней осях мощностью 150 кВт и 200 кВт соответственно.

Если перевести энерговооружённость модели из «киловатт» в лошадиные силы, то суммарная отдача двух электромоторов составит 475 л.с., а крутящий момент — 740 Нм. Они обеспечивают даже такой тяжёлой машине (2 810 кг снаряжённой массы) внушительную динамику: первую «сотню» кроссовер разменивает за 5,5 секунд.

В «Роксе» нет даже кнопки запуска. Открыл машину и она сразу же готова к движению. Достаточно сесть за руль, нажать на тормоз, перевести селектор в режим Drive и можно ехать. Под ногой сразу же почти полтысячи «лошадок», но куда важнее крутящий момент: он доступен, по сути, с первого оборота вала электромоторов. Поэтому ROX стартует по-электромобильному резко: выстреливает с места под еле слышный гул «электрики». Но в кресло впечатывает знатно. Причём с любой скорости: что с места, что с 80–90 км/ч. Будто играешь в старый добрый «Need for Speed» на компе, у которого сдохли колонки…

Через всё тот же тачскрин можно настроить несколько режимов езды — традиционные «Комфорт», «Стандарт», «Спорт» и Sport+. Строго говоря, в любом из них динамика машины будет ураганной. Но в Sport+ гибрид будет ускоряться заметно резче.

Подвеску тут тоже можно отрегулировать «под себя» — опять-таки от «комфорта» до «спорта». Лично мне машина показалась наиболее гармонично настроенной для городской езды, когда и подвеска, и режим движения находились в положении «спорт». Раскачка кузова при езде по неровностям не столь ощутима, как в «комфортных» настройках, но лежачие полицейские всё равно проходятся плавно, без малейшего намека на удары или прыжки. Силовые агрегаты в «спорте» обеспечивают отличную динамику, но без избыточных «нервов», присущих «спорт-плюсу».

Ещё есть отдельные настройки режима работы силовой установки с точки зрения сбережения энергии. Можно сделать так, что электричество будет тратиться без оглядки на остаток в батарее. А можно отдать приоритет ДВС, впав в другую крайность, когда бензиновый агрегат молотит почти без остановки для поддержания максимального заряда аккумулятора. Отдельно поддается регулировке интенсивность рекуперации энергии. Чем она выше, тем интенсивнее «Рокс» замедляется при отпущенном акселераторе: можно ехать в одну педаль.

Внедорожные возможности ROX 01

Вы уже наверняка поняли: ROX 01 — машина для водителя-гика, обожающего настраивать и регулировать через планшетник всё и вся. Тут даже внедорожные режимы движения имеют свои подрежимы!

Просто по «Песку» машина не едет. Водителю потребуется дополнительно указать ей (через меню, разумеется): это «Нормальный песок» или «Мягкий песок». А может быть, он хочет устроить «Дрифт по песку»? Есть и такие настройки, в которых электронные «ошейники» расслабляются.

Режим движения по грунту называется «Земля». Но и тут есть тонкости. Придется выбрать между «Нормальной грязью» (что бы это ни означало) и «Глубокой грязью». Даже водную преграду в режиме «Брод» ROX 01 может преодолевать по-разному.

Существование подрежимов «Городские лужи» и «Полевой брод» — яркое тому доказательство. От глубоких нюансов движения по «Снегу» или «Горной дороге» я читателя, пожалуй, избавлю. Если вы тоже уже устали от этого перечисления, то, как и я, «забьёте» на заумные настройки и предоставите шибко мозговитой автомобильной электронике везти вас вне асфальта в режиме «Авто».

В асфальтовых джунглях

По хорошей дороге «Рокс» едет так, как и ожидаешь от «премиума». Чётко отрабатывающая неровности подвеска и большая масса делают своё дело — благодаря всему этому машина легко сглатывает даже крупные неровности. И это при том, что на тестовом автомобиле были гигантские 21-дюймовые колёса.

Руль, конечно, пустоват: усилие на баранке еле ощутимое. Но это не мешает большому кроссоверу точно слушаться водителя: реакция на действия практически мгновенная.

По-электромобильному низкий центр тяжести удерживает кузов от существенных кренов в крутых поворотах и на приличных скоростях тоже. А эффективность торможения даже с высоких скоростей — видимо, благодаря помощи рекуперативного процесса — вообще выше всяких похвал. Кроме того, электромоторы в приводе ROX 01 сумели примирить меня с работой функции «автохолд» в пробках: у гибрида нет ни малейшего намёка на задержку при трогании.

О расходах

Расход топлива при приоритете работы ДВС заявлен производителем на уровне 7,95 л/100 км в смешанном цикле. Нечастые заправки «Рокса» показали, что 25 литров бензина позволяют увеличить запас хода примерно на 350 километров. Что даёт нам средний расход горючего на уровне 7,2 л на 100 км вообще без подзарядок аккумулятора от сети. Более чем экономно. Но у этой прекрасной медали есть и оборотная сторона — стоимость самой машины.

В комплектации Family Edition (семь мест) ROX 01 стоит 8,216 миллиона рублей, а в Business Lounge Edition (шесть мест) — 8,376 миллиона. В обоих случаях у кроссовера, что называется, «полный фарш».

Просто более дорогому варианту положены дополнительно подголовники кресел второго ряда с регулировкой боковой поддержки, выдвижные оттоманки для ног, а также быстрый доступ к креслам третьего ряда с помощью электропривода.

Плюсы ROX 01

Стильный современный дизайн.

Богатая комплектация.

Просторный салон.

Отличная динамика.

Хорошая управляемость и высокий комфорт.

Минусы ROX 01

Перегруженный функциями левый подрулевой переключатель.

Избыточное количество настроек режимов движения машины.

Отсутствие доводчиков дверей.

Высокая цена

Технические характеристики ROX 01