Новый автомобильный бренд KGM в России: история марки, обзор моделей, цены и комплектации

KGM — это новый для России бренд из Южной Кореи. С февраля этого года компания официально предлагает на нашем рынке кроссоверы и внедорожники. В этом материале — вся информация о марке KGM, её история от первых мастерских до SsangYong и ребрендинга, обзор модельного ряда с ценами и комплектациями, сильные и слабые стороны машин, а также отзывы владельцев.

© KGM

Исторический путь марки КГМ: от Dong-A Motor до KG Mobility

История KG Mobility Corporation (KGM) началась 1954 году, когда в Южной Корее были основаны мастерские Ha Dong-hwan Motor Workshop. В 1962 году это небольшое предприятие объединилось с компанией Dongbang Motor Co. В результате этого слияния появилась новая фирма Ha Dong-hwan Motor Co., которая занялась сборкой джипов для армии США, а также производством грузовиков и автобусов, что заложило фундамент будущего автопроизводителя.

В 1977 году компания сменила название на Dong-A Motor. Следующим важным событием для неё стал 1984 год, когда она приобрела компанию Keohwa — производителя, собиравшего по лицензии автомобили Jeep. Именно от Keohwa началась история модели, позже получившей имя Korando, ставшее одним из столпов бренда.

Эра SsangYong и смена владельцев (1988–2022)

В 1986 году Dong-A Motor была поглощена промышленным конгломератом SsangYong Group, и в 1988 году получила хорошо известное имя — SsangYong Motor Company. Это был период активного развития и выхода на международную арену. Однако финансовые бури не обошли компанию стороной. Её судьба стала отражением глобальных экономических процессов:

Daewoo Motors (1997–2000): в этот период контрольный пакет акций перешёл к Daewoo.

в этот период контрольный пакет акций перешёл к Daewoo. SAIC Motor (2004–2009): китайский автогигант в 2004 году приобрёл 51% компании. Этот период ознаменовался серьёзными конфликтами между руководством и рабочими и обвинениями в передаче технологий, что в итоге привело компанию к процедуре банкротства в 2009 году.

китайский автогигант в 2004 году приобрёл 51% компании. Этот период ознаменовался серьёзными конфликтами между руководством и рабочими и обвинениями в передаче технологий, что в итоге привело компанию к процедуре банкротства в 2009 году. Mahindra & Mahindra (2011–2022): индийский автопроизводитель выступил спасителем компании, выкупив её в 2011 году. Под руководством Mahindra был запущен крайне успешный кроссовер Tivoli (2015), который помог компании впервые за девять лет выйти на прибыль. Несмотря на это, накопленные долги и пандемия привели к тому, что в 2020 году SsangYong вновь подала на банкротство.

Новая эра: ребрендинг и стратегия под знаменами KG Group (2022 – н.в.)

В 2022 году, после заверешения процедура банкротства, победителем конкурса за компанию стал консорциум во главе с южнокорейской финансово-промышленной группой KG Group. Это стало поворотным моментом в для Ssang Yong. В марте 2023 года компания официально сменила название на KG Mobility (KGM), чтобы оставить в прошлом негативные ассоциации и начать с чистого листа.

KGM вместо Ssang Yong: ребрендинг или новая марка?

Всё-таки KGM — это не совсем новая марка, а стратегический ребрендинг. Фактически, это автомобили ранее знакомой россиянам марки Ssang Yong, но под новой вывеской, с обновленной маркетинговой стратегией и амбициозными планами по электрификации и глобальной экспансии, включая выход на рынки Европы и партнерство с компанией Chery.

Модельный ряд бренда KGM

Производство KGM сегодня сосредоточено на кроссоверах (SUV). По состоянию на октябрь 2025 года в российском модельном ряду марки представлены четыре модели.

KGM Tivoli

Компактный городской кроссовер, одноклассник Geely Coolray, Haval Jolion, Tenet T4 и других.

© KGM

Технические характеристики: 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель (163 л.с., 260 Нм), 6-ступенчатая АКПП Aisin, передний привод. Габариты, мм: 4 255 х 1 810 х 1 620. Дорожный просвет 178 мм.

1,5-литровый бензиновый турбодвигатель (163 л.с., 260 Нм), 6-ступенчатая АКПП Aisin, передний привод. Габариты, мм: 4 255 х 1 810 х 1 620. Дорожный просвет 178 мм. Оснащение: три комплектации — City, Dream и Icon. В базе: кондиционер, подогрев передних сидений и боковых зеркал, светодиодные ходовые огни, аудиосистема с поддержкой Bluetooth.

три комплектации — City, Dream и Icon. В базе: кондиционер, подогрев передних сидений и боковых зеркал, светодиодные ходовые огни, аудиосистема с поддержкой Bluetooth. Надёжность и безопасность: проверенная платформа, ESP, фронтальные подушки безопасности в базе.

проверенная платформа, ESP, фронтальные подушки безопасности в базе. Практичность: подходит для города за счёт компактных размеров.

подходит для города за счёт компактных размеров. Стоимость и доступность: цена — от 3 590 000 рублей. Поставки из Кореи относительно стабильные, но наличие конкретных комплектаций лучше уточнять у дилеров.

KGM Korando

Среднеразмерный кроссовер, доступный как с передним, так и с полным приводом. Прямой конкурент Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas, GAC GS4 и других.

© KGM

Технические характеристики: 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель (163 л.с., 280 Нм), 6-ступенчатая АКПП Aisin. Габариты, мм: 4 450 х 1 870 х 1 629. Дорожный просвет 182 мм. Расход топлива в смешанном цикле: от 7,7 л/100 км (для переднеприводной версии).

1,5-литровый бензиновый турбодвигатель (163 л.с., 280 Нм), 6-ступенчатая АКПП Aisin. Габариты, мм: 4 450 х 1 870 х 1 629. Дорожный просвет 182 мм. Расход топлива в смешанном цикле: от 7,7 л/100 км (для переднеприводной версии). Оснащение: четыре комплектации — Сity, Dream, Dream AWD и Icon AWD. В базе: кожаное мультифункциональное рулевое колесо, подогрев передних сидений, кондиционер, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида. В топовых версиях: двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, мультимедийная система с экраном 8", поддержка Apple CarPlay/Android Auto, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и электрорегулировка передних сидений.

четыре комплектации — Сity, Dream, Dream AWD и Icon AWD. В базе: кожаное мультифункциональное рулевое колесо, подогрев передних сидений, кондиционер, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида. В топовых версиях: двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, мультимедийная система с экраном 8", поддержка Apple CarPlay/Android Auto, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и электрорегулировка передних сидений. Надёжность и безопасность: оснащён системами экстренного торможения (AEBS), удержания в полосе (LKA), контроля за вниманием водителя (DAA), мониторинга давления в шинах, а также комплектом из шести подушек безопасности (фронтальные, боковые, шторки).

оснащён системами экстренного торможения (AEBS), удержания в полосе (LKA), контроля за вниманием водителя (DAA), мониторинга давления в шинах, а также комплектом из шести подушек безопасности (фронтальные, боковые, шторки). Практичность: удобен для эксплуатации как городе, так и для путешествий. Оптимален для небольших семей. Обладает вместительным салоном и багажником с фальшполом для дополнительного хранения. Полный привод и увеличенный дорожный просвет расширяют эксплуатационные возможности.

удобен для эксплуатации как городе, так и для путешествий. Оптимален для небольших семей. Обладает вместительным салоном и багажником с фальшполом для дополнительного хранения. Полный привод и увеличенный дорожный просвет расширяют эксплуатационные возможности. Стоимость и доступность: цена начинается от 3 240 000 рублей за переднеприводную версию Сity и доходит до 4 140 000 рублей за полноприводную ICON AWD. Поставки осуществляются из Южной Кореи. В планах дистрибьютора — локализация производства на калининградском «Автоторе».

KGM Torres

Модель занимает нишу между компактными и полноразмерными SUV, конкурирует с Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Monjaro и другими авто в этом классе.

© KGM

Технические характеристики: 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (163 л.с., 280 Нм), 6-ступенчатая АКПП Aisin. Доступен c передним либо полным приводом. Дорожный просвет 195 мм. Расход топлива: от 8,6 л/100 км для переднеприводной версии.

1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (163 л.с., 280 Нм), 6-ступенчатая АКПП Aisin. Доступен c передним либо полным приводом. Дорожный просвет 195 мм. Расход топлива: от 8,6 л/100 км для переднеприводной версии. Оснащение: пять комплектаций — City Dream, Dream AWD, Icon AWD и эксклюзивная Icon AWD Brown. В базе: цифровая панель приборов 12,3", мультимедийная система с экраном 12,3", поддержка Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ. В топовых версиях есть кожаная отделка салона, электрорегулировка сидений с вентиляцией и подогревом, подогрев руля и задних сидений, камеры кругового обзора, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка.

пять комплектаций — City Dream, Dream AWD, Icon AWD и эксклюзивная Icon AWD Brown. В базе: цифровая панель приборов 12,3", мультимедийная система с экраном 12,3", поддержка Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ. В топовых версиях есть кожаная отделка салона, электрорегулировка сидений с вентиляцией и подогревом, подогрев руля и задних сидений, камеры кругового обзора, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка. Надёжность и безопасность: комплект из семи подушек безопасности, включая центральную между передними сиденьями, системы автономного торможения (AEBS), удержания в полосе (LKA), контроля слепых зон, помощи при движении в пробке (FVSA), а также контроля внимания водителя (DAA).

комплект из семи подушек безопасности, включая центральную между передними сиденьями, системы автономного торможения (AEBS), удержания в полосе (LKA), контроля слепых зон, помощи при движении в пробке (FVSA), а также контроля внимания водителя (DAA). Практичность: самый просторный кроссовер в линейке KGM. Вместительный салон с качественными материалами отделки, большой багажник. Увеличенный дорожный просвет и опция полного привода делают его подходящим даже для легкого бездорожья.

самый просторный кроссовер в линейке KGM. Вместительный салон с качественными материалами отделки, большой багажник. Увеличенный дорожный просвет и опция полного привода делают его подходящим даже для легкого бездорожья. Стоимость и доступность: минимальная цена составляет 4 140 000 рублей за переднеприводную City и доходит до 5 340 000 рублей за топовую комплектацию Icon AWD Brown. Поставки осуществляются из Южной Кореи.

KGM Rexton

Флагманский рамный внедорожник, конкурент Toyota Land Cruiser Prado, Tank 500, Haval H9 и других.

© KGM Torres

Технические характеристики: 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (225 л.с., 350 Нм), 6-ступенчатая АКПП Aisin. Постоянный полный привод Part-time с понижающей передачей. Габариты, мм: 4 850 х 1 960 х 1 825. Дорожный просвет 203 мм. Объём бака: 70 л. Расход топлива в смешанном цикле: 10,4 л/100 км.

2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (225 л.с., 350 Нм), 6-ступенчатая АКПП Aisin. Постоянный полный привод Part-time с понижающей передачей. Габариты, мм: 4 850 х 1 960 х 1 825. Дорожный просвет 203 мм. Объём бака: 70 л. Расход топлива в смешанном цикле: 10,4 л/100 км. Оснащение: две комплектации — Dream AWD и Icon AWD. В базе: цифровая панель приборов 12,3", мультимедийная система с экраном 12,3", поддержка Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ, электрорегулировка сидений. В топовой версии: кожаная отделка салона с перфорацией, вентиляция передних кресел, подогрев всех сидений и руля, панорамная камера 360°, электропривод багажника, атмосферная подсветка салона.

две комплектации — Dream AWD и Icon AWD. В базе: цифровая панель приборов 12,3", мультимедийная система с экраном 12,3", поддержка Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ, электрорегулировка сидений. В топовой версии: кожаная отделка салона с перфорацией, вентиляция передних кресел, подогрев всех сидений и руля, панорамная камера 360°, электропривод багажника, атмосферная подсветка салона. Надёжность и безопасность: рамная конструкция кузова, система помощи при спуске (HDC), блокировка дифференциала. Полный комплект систем безопасности: контроль слепых зон (BSW), предупреждение о поперечном движении сзади (RCTW), девять подушек безопасности (включая коленную для водителя и боковые для задних пассажиров).

рамная конструкция кузова, система помощи при спуске (HDC), блокировка дифференциала. Полный комплект систем безопасности: контроль слепых зон (BSW), предупреждение о поперечном движении сзади (RCTW), девять подушек безопасности (включая коленную для водителя и боковые для задних пассажиров). Практичность: хороший выбор для бездорожья, буксировки прицепов и длительных путешествий. Просторный салон премиум-класса с качественными материалами отделки. Большой запас топлива и полноразмерное запасное колесо.

хороший выбор для бездорожья, буксировки прицепов и длительных путешествий. Просторный салон премиум-класса с качественными материалами отделки. Большой запас топлива и полноразмерное запасное колесо. Стоимость и доступность: минимальная рекомендованная цена составляет 5 790 000 рублей за версию Dream AWD и достигает 6 190 000 рублей за Icon AWD. Поставки осуществляются из Южной Кореи.

Запчасти, обслуживание и гарантия

Обслуживанием моделей KGM в России занимаются сервисы официальных дилеров (40 по всей стране). В Подмосковье уже открыт склад на 1 000 наименований наиболее востребованных запчастей, налажена и доставка до регионов (2 дня до Санкт-Петербурга, 10 дней до Иркутска).

Гарантия: 5 лет или 100 000 км пробега.

5 лет или 100 000 км пробега. Межсервисный интервал: 15 000 км.

Отзывы на автомобили KGM

Отзывы владельцев автомобилей KGM (и ранее SsangYong) в целом положительные. Покупатели отмечают:

Плюсы моделей KGM:

Высокая надёжность двигателей и трансмиссий Aisin.

Приличное оснащение в старших комплектациях.

Комфортная подвеска, неплохо справляющаяся с неровностями российских дорог.

Удобные салоны и вместительные багажники.

Доступность обслуживания и запчастей.

Минусы моделей KGM:

Не самые современные и дорогие материалы в салоне.

Длительное ожидание специфических запчастей.

Слабая шумоизоляция на младших моделях.

Высокий расход топлива на модели KGM Rexton.

Некоторые проблемы с электроникой в первых партиях новых моделей.

Общая оценка бренда

KGM — это новый игрок рынка, который пытается завоевать доверие российской аудитории за счёт узнаваемого наследия SsangYong, но под свободным от прошлых проблем именем. Страна-производитель KGM — Южная Корея — является его ключевым активом.

Бренд предлагает достаточно продуманный модельный ряд, планы по локализации и основательный сервисный подход. Впрочем, конечный успех в России будет зависеть от того, насколько покупатели воспримут ценность предложения. Ведь цена моделей чуть выше китайских аналогов. Так что многое будет зависеть от бесперебойной работы дилерской и сервисной сети.