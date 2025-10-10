Счастливое число: обзор и тест-драйв нового Hongqi HS7

В Китае считают, что цифра восемь приносит удачу, а в западной культуре счастливое число — семёрка. В гамме Hongqi на российском рынке автомобилей с индексом «8» пока нет, а вот машина с «7» появилась. И после знакомства с ней можно с уверенностью сказать, что Hongqi HS7 хоть и не флагман бренда, но имеет все шансы стать локомотивом продаж.

© Hongqi

«Красное знамя» (именно так переводится с китайского Hongqi) — один из немногих автопроизводителей из Поднебесной, который предлагает в нашей стране модели в совершенно разных сегментах рынка.

В гамме марки есть и седаны, и минивэн, и целый выводок разнообразных кроссоверов. Но именно новый HS7 может серьезно укрепить позиции Hongqi: это, действительно, очень универсальный автомобиль, который не разочарует ни по дизайну, ни по оснащению, ни по своим ездовым повадкам.

Внешность Hongqi HS7: через «струи водопада» к «крыльям»

Марки из Китая приучили к тому, что в их дизайне всегда есть специфические черт, которые сразу указывают на страну происхождения автомобиля. Что китайцу хорошо — то русскому китч. Но, на удивление, в Hongqi как-то смогли обойтись практически без эпатажа. Возможно, сказалось и происхождение бренда. Ведь изначально он строил автомобили для верхушки коммунистической партии Китая. В любом случае, с точки зрения дизайна модели компании не раздражают чересчур яркими и нелепыми элементами — все фирменные фишки сделаны гармоничными.

© Hongqi

Мы в первую очередь, конечно же, про узнаваемый алый стяг, который простирается через центр решётки радиатора на капот. В движении этот элемент не горит, но при открытии автомобиля приветственно вспыхивает красным — выглядит впечатляюще, особенно для тех, кто не в курсе этой фишки.

Полностью светодиодную оптику модели именуют не иначе как «крыльями», которые усмотреть в форме фар и фонарей не так и легко. А вот «потоки водопада» в ламелях крупной решётки радиатора угадываются легко. Они, кстати, являются элементом активной аэродинамики, которые могут закрываться ради улучшения обтекаемости или более эффективного прогрева двигателя.

© Hongqi

Сложнее понять с отсылками к изяществу карнизов традиционной китайской архитектуры и духу Запретного города, которые зашифрованы в хромированных элементах задней стойки кузова.

Впрочем, все эти пасхалки, сравнения и исторические аналогии особой погоды не делают. Для покупателя подобной машины куда важнее, что выглядит она стильно, в меру сдержанно и строго. Такой облик не устареет и через несколько лет. И уж тем более не станет раздражать в повседневной эксплуатации неуместным эпатажем.

© Hongqi

За такой подход к дизайну Hongqi стоит поблагодарить британца Джайлса Тейлора и его подопечных, которые под началом выходца из Rolls-Royce смогли весьма гармонично соединить китайскую культурную самобытность с каноничным по меркам западных брендов автомобильным дизайном.

Интерьер Hongqi HS7: бессмысленное величие дисплея

В салоне преемственность с обликом машины ощущается за счёт общей сдержанности дизайна и отдельных элементов, в которых вполне можно увидеть сходство с дизайном фар. Но всё-таки чисто китайских фишек, портящих общее впечатление, внутри кроссовера куда больше, чем снаружи.

© Hongqi

Главная из них — центральный дисплей. Гигантский 12,6-дюймовый экран с вертикальной ориентацией — отличительная черта всех новых Hongqi. Проблема только в том, что за пределами Китая он практически не нужен. У себя на родине через тачскрин можно управлять массой функций. Но в российских реалиях на него нельзя даже «отзеркалить» смартфон — нет ни поддержки Apple CarPlay, ни работы Android Auto. Так что максимум можно подключить гаджет по Bluetooth, чтобы послушать музыку. А если хочется пользоваться навигацией — придётся искать место на передней панели, чтобы прикрепить держатель для смартфона.

И это проблема с китайской стороны. Разработчики крайне неохотно прислушиваются к российским коллегам, которые давно просят внедрить современные опций в машины для российского рынка. Да, работа над добавлением протоколов для подключения смартфонов идёт и прошивка должна в обозримом будущем обновиться, но пока владельцы HS7 должны смириться с урезанной функциональностью медиасистемы.

© Hongqi

Китайцы пока также не могут выполнить просьбу с внедрением лобового стекла с подогревом. Объясняя это тем, что клиентам северных стран достаточно штатного дистанционного запуска двигателя, с помощью которого можно прогреть салон, а заодно и ветровое стекло. Спасибо, что хотя бы обогрев сидений и руля есть в наличии, равно как и вентиляция кресел. Жалко только, что управление этими функциями традиционно упрятано в недра тачскрина. Но, справедливости ради, на кнопку быстрого доступа в меню климата на главном экране расщедрились.

В целом водитель не чувствует себя чем-то обделённым. И тем более не ощущает дискомфорта за рулём. Диапазон электрорегулировок кресла и рулевой колонки достаточен, чтобы подобрать оптимальную посадку, а возможность настроить под себя угол наклона подушки сиденья сильно выручает в дальней дороге.

© Hongqi

Цифровая 12,3-дюймовая «приборка» имеет классические шкалы, которые не вызывают проблем со считыванием информации. В топовой версии машина также дополнена проекционным дисплеем. У мультифункционального руля есть кнопка управления встроенной камерой. С её помощью легко следить как за пассажирами в салоне, так и делать креативные селфи —разрешения 1280x720 достаточно для того, чтобы без стыда выкладывать необычные снимки в соцсети. Двухсекционная панорамная крыша с люком и электроприводом солнцезащитной шторки добавляет ощущения простора, которого в машине и без того достаточно.

Салон отделан качественной кожей компании Bader, которая поставляет её именитым автопроизводителям вроде Bentley. Потолок обшит приятной глазу и руке итальянской тканью Dinamica, а переднюю часть салона украшает натуральный шпон эвкалиптового дерева ручной обработки. Но вновь тут сталкиваешься с особенностями менталитета. Матовое дерево китайцы сочли достойным только базовой комплектации Deluxe, тогда как топовой версии Executive положен шпон с глянцевым покрытием, который выглядит сильно дешевле…

© Hongqi

Не к месту и золотистые акценты в оформлении тех же дефлекторов вентиляции. Но такова участь любой (или почти любой) китайской премиальной машины, которая без золота в декоре почему-то не может считаться премиумом. Но истинным показателем уровня модели служит возможность выбора двухцветной окраски кузова и три варианта цветового оформления салона. При желании можно не ограничиваться каноничным сочетанием чёрного кузова с чёрной кожей, а выбрать, например, белый кроссовер с чёрной крышей и молочным интерьером.

Задние ряды и багажник

На втором ряду легко устроиться, забросив ногу на ногу. При необходимости в дороге можно и поработать. Для задних пассажиров предусмотрены откидные столики в спинках передних кресел, на которые помещаются небольшой ноутбук или планшет.

© Hongqi

Все Hongqi HS7 для России идут с семиместным исполнение салоном. На третьем ряду будет весьма комфортно и взрослым: места хватает. Понятно, что подушка сиденья установлена низковато, но в остальном жить можно. Тем более, что на галёрке есть отдельные дефлекторы вентиляции и подстаканники. Так что при необходимости проехать сотню-другую километров можно без особых проблем — проверено на собственном опыте.

Понятно, что с тремя разложенными рядами кресел багажник становится номинальным — остается всего 210 литров полезного объёма. Но если сложить задние сиденья, то этот показатель вырастает до 955 литров. А если уложить ещё и спикнки второй ряд, то получатся внушительные 3 117 литров.

© Hongqi

Другое дело, что в столь большой машине не нашлось места не только для запасного колеса, но и для ремкомплекта шин. При этом и то, и другое предлагается покупателю в качестве опции. А если нет желания тратиться — в случае проблем с колёсами выручит фирменная программа помощи на дорогах. Но всё равно решение весьма странное для российского рынка. Лучше бы в жертву принесли иное оснащение, например, встроенный ароматизатор салона.

Гибрид, но мягкий

Впрочем, отсутствие запаски в стандартном оснащении в компании объясняют особенностями компоновки силовой установки. Дело в том, что HS7 представляет собой «мягкий» гибрид, в котором бензиновому двигателю помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Собственно батарея электросистемы и заняла место запаски в багажнике. Но ни о каком движении на электротяге речи нет — система MHEV подразумевает работу на разгоне, чтобы турбомотору было полегче.

Хотя сам агрегат в помощи особо и не нуждается. Под капотом HS7 трудится двухлитровый бензиновый турбомотор отдачей 245 л.с., который уже знаком по моделям HS3 и HS5. Но именно на «семёрке» он ощущается как дома. В младших кроссоверах этот двигатель кажется излишним, а вот на Hongqi HS7 его впору. Машина имеет достойную динамику, которая позволяет без опаски выходить на обгон, имеет пристойный аппетит и нет никакого ощущения, что мощности или момента семиместному кроссоверу не хватает. Свой вклад в гармоничный характер новинки вносит классический 8-ступенчатый автомат от Aisin, который хорошо настроен. В связке с турбомотором и АКП работает без каких-либо нареканий. Ехать на кроссовере приятно что в городских пробках, что на загородных шоссе.

© Hongqi

В России Hongqi HS7 доступен исключительно со всеми ведущими колёсами. За подключение задней оси отвечает гидравлическая муфта BorgWarner шестого поколения. На серьёзное бездорожье мы на кроссовере не полезли. Но на укатанной грунтовке, чередующейся с гравийными участками, на пути к берегу Волги удалось опробовать и полноприводную трансмиссию. В режиме режим «Бездорожье» муфта корректно работает на скоростях примерно до 45 км/ч, обеспечивая пристойное поведение машины на разных покрытиях. Возможно, она будет эффективна и в более тяжёлых условиях. Однако мы не стали рисковать. Во-первых, 20-дюймовые колёса с низкопрофильными шинами, абсолютно беспомощны на бездорожье. А. во-вторых, геометрию кузова и номинальную защиту днища никакой полный привод не компенсирует, даже если он очень умный.

Кроссовер оснащён адаптивными амортизаторами, но смена их характера особо не ощущается. Разве что на уровне самовнушения кажется, что при переходе в режим «Внедорожный» подвеска становится чуть комфортнее, а в «Спорт» — собраннее. Но весомых подтверждений этому собственными ощущениями не получаешь. Другое дело — реакции двигателя на газ и работа трансмиссии. В «Эко» машина совсем уж неспешная. Такой режим подойдёт разве что для пробок в городе. В «Комфортном» уже можно ехать по трассе, но без особой дерзости в манёврах, а вот «Спорт» ситуацию улучшает — заминка при нажатии на газ почти отсутствует, коробка подольше держит передачу и это сильно помогает при обгонах.

© Hongqi

Электронные ассистенты вроде бы работают корректно, но их бдительность для опытного водителя чрезмерна. Система предупреждения о выезде с полосы движения может вывести из себя частыми срабатываниями, а ассистент удержания в полосе движения особо и не нужен. А вот адаптивный круиз порой пугал — то слишком близко подъезжая к впереди идущей машине, то путаясь в скорости движения. Так что как дополнительная страховка — неплохо, но возлагать слишком уж большие надежды на электронику не стоит.

Приятным бонусом стали акустические стёкла в передних и задних дверях, которые существенно улучшили шумоизоляцию салона. Жаль только, что на этом фоне начинают солировать колёсные арки. В целом, они неплохо изолированы, но когда остекление обеспечивает дополнительный комфорт, начинаешь обращать внимание на совсем мелкие источники шума, которые в иных обстоятельствах остались бы незамеченными.

Выводы: добротный баланс

У Hongqi HS7 высокие шансы на рыночный успех. Откровенных минусов у автомобиля нет, а одна из главных проблем — не самые широкие возможности штатной мультимедиа — должна быть решена в обозримом будущем. У машины приятный дизайн, удобный салон с качественной отделкой и добротные агрегаты, не сулящие проблем с надёжностью. А ездовые повадки кроссовера приятно удивляют своим балансом между комфортом и спортивностью, насколько она вообще применима к семиместному автомобилю.

© Hongqi

За базовую версию Deluxe просят 4 790 000 рублей, а флагманское исполнение Executive потянет на 4 990 000 рублей. Немало, но свою аудиторию новинка, конкурентами которой видят GAC GS8 (от 4 599 000 рублей за семиместный вариант GT) и Exeed VX (от 5 840 000 рублей за семиместное исполнение President), должна обрести. Цена — в рынке, а свои сильные стороны у Hongqi HS7 есть. Так что у этой «семёрки» есть шансы стать счастливым числом «Красного знамени» в России.

Плюсы Hongqi HS7:

Тяговитый мотор

Классический автомат и полный привод

Просторный семиместный салон

Качественные материалы отделки

Минусы Hongqi HS7:

Урезанные функции мультимедиа

Отсутствие обогрева лобового стекла.

Отсутствие запасного колеса

© Hongqi

Технические характеристики Hongqi HS7