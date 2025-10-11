Стало известно количество автобрендов в Китае

Мировой автопром, чья история насчитывает около 120 лет, до недавнего времени был относительно стабилен. В нём безраздельно властвовали американские, европейские, а позже — японские и корейские марки. Но последние пять лет кардинально изменили расстановку сил. Китайский экономический бум породил миру не менее мощную автомобильную промышленность, которая бросила вызов устоявшейся иерархии.

© Hongqi

В чём же главное отличие китайского авторынка? В его невероятном масштабе и количестве игроков. По данным специалистов агентства JATO на октябрь 2025 года, в Китае существует свыше 100 автомобильных марок. Для сравнения: европейских, американских, японских и корейских брендов вместе взятых — меньше 90. Огромный внутренний рынок с годовым объёмом продаж более 24 миллионов автомобилей способен вместить такое невероятное разнообразие.

Однако не все эти марки одинаковы. Их можно разделить на несколько чётких категорий, каждая со своей стратегией и целевой аудиторией.

1. Бюджетные бренды

Это марки, которые используют не самые современные технологии и платформы, часто основанные на старых моделях западных производителей. Их главное преимущество — крайне низкая цена. Они ориентированы на покупателей из небольших городов и сельской местности.

Примеры: Haima, Hengrun, Pocco, Vi Auto. На экспорт идут такие марки, как SWM, ZX Auto, JMC.

© JMC

2. Массовые бренды

Это самая обширная категория, в которой выступают разные бренды крупных конгломератов вроде Chery Automobili, Geely Automobile Holdings Limited, GWM (Great Wall Motor) и других. Этот сегмент можно разделить на три подгруппы.

Эконом-сегмент: JAC, Forthing и т.д.

Масс-маркет: BAIC, Bestune (FAW), Changan, Chery, Haval, а также набирающие мощь в Европе MG (входит в концерн SAIC) и Geely.

Верхний масс-маркет: Jetour, Omoda и Jaecoo (дочерние бренды Chery) и, например, гигант BYD, который уже занял 1,1% рынка в Европе.

© JAC

3. Премиальные бренды

Эти марки предлагают более высокий уровень технологий, дизайна и комфорта, но пока не дотягивают до статуса люксовых.

Самые известные в нашей стране — это Hongqi (FAW), Voyah, Zeekr, Lynk&Co, Tank, Xpeng.

Впрочем, есть и другие китайские марки, позиционирующие себя как премиальные, но пока мало известные за пределами Китая. Среди них: Denza, Stelato, MHero, Yuanhang.

© XPeng

5. High-Tech-бренды и EV-стартапы

Ключевые игроки электрической революции в Китае. Это динамичные, технологически продвинутые компании, часто связанные с IT-гигантами. Самые известные среди них: Xiaomi, Luxeed, NIO, Avatr, Aito, Li Auto.

© NIO

6. Люксовые бренды

Вершина китайского автопрома, которая будет пытаться бросить вызов Bentley, Maserati, Mercedes-Maybach, Porsche и другим. На данный момент есть три бренда с такими амбициями: Golden Sunflower (суббренд Hongqi), Yang Wang (дочерняя марка группы BYD), Maextro (создан кооперацией JAC и Huawei).

© Maextro

Все ли выживут?

Очевидно, что такое количество брендов не может сохраняться на рынке вечно. Начнётся неизбежная консолидация. Однако гигантский внутренний рынок даёт им уникальный шанс на выживание и развитие. Глобальная экспансия Китая тщательно спланирована, и она продолжит перекраивать карту мировой автомобильной промышленности. Китай больше не просто «большая фабрика мира», он — новый мощный центр автомобилестроения, предлагающий невероятное разнообразие марок и технологических решений.