Стало известно, какие новинки готовит российский автопром в ближайшее время

Российский автопром, пережив турбулентный период, вступает в фазу масштабного перезапуска. Уже в обозримой перспективе покупателей ждёт целая россыпь новинок под российскими брендами. Рассказываем, какие именно автомобили готовят АвтоВАЗ, «Москвич», «Атом» и другие игроки рынка, и на что стоит обратить внимание.

© ФГУП «НАМИ» / nami.ru

На смену некогда привычному ландшафту с доминирующими западными, японскими и корейскими иномарками пришла новая реальность — ребрендинговые китайские модели, возрождённые советские легенды и даже полноценные отечественные разработки, в том числе и электрические.

АвтоВАЗ: флагманский кроссовер Lada и семейный минивэн

Самая ожидаемая новинка от самого крупного отечественного автопроизводителя — кроссовер Lada Azimut. Премьера его прототипа состоялась на Петербургском международном экономическом форуме, а выход на рынок серийной модели ожидается уже летом 2026-го года. Предсерийный автомобиль в камуфляже уже заметили на дорожных испытаниях. Кроме того, АвтоВАЗ начала активно патентовать оригинальные детали будущей новинки.

© Lada

Построенный на модернизированной платформе Lada Vesta, кроссовер позиционируется как новый флагман линейки, но будет предлагаться исключительно с передним приводом. Разработчики подчёркивают, что от концепции до настройки ходовых качеств автомобиль создан силами российских специалистов.

На первом этапе моторную гамму Azimut составят знакомые вазовские двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра, но в форсированном варианте — их отдача увеличится до 120 и 132 лошадиных сил соответственно. В паре с ними будут работать шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. Позднее, кроссовер получит турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классическим гидромеханическим «автоматом», хотя происхождение этих агрегатов пока не уточняется.

© Lada

Внешний облик будущего кроссовера, по задумке создателей, является новым прочтением фирменного «Х-дизайна». Интерьер также получит новую оригинальную архитектуру, новый двухспицевый руль и медиасистему с двумя дисплеями. Уже в базовой комплектации обещаны цифровые приборы и 10-дюймовый тачскрин.

Параллельно АвтоВАЗ ведёт работу над возвращением на рынок семейного минивэна. Как сообщил вице-президент компании Сергей Громак, в 2027 году начнется выпуск 7-местного автомобиля, который пока известен под внутрезаводским названием Lada B-Van.

© Кадр из видео, «РИА Новости»

Основой для него станет доработанная и растянутая платформа переднеприводной Vesta, что позволит создать более вместительный интерьер с тремя рядами сидений. Силовую гамму модель также, скорее всего, унаследует у «Весты» — атмосферные бензиновые моторы 1,6 и 1,8 литра, а также вариатор китайской фирмы WanLiYang (WLY). Прототип новинки ожидается уже в 2026 году.

«Москвич»: британо-китайские кроссоверы со столичной пропиской

«Москвич» налаживает партнёрство с китайским автомобильным концерном SAIC и активно готовит к сертификации в России две новые модели. Официального подтверждения этой информации со стороны завода нет, однако в базе Роспатента уже появилось ОТТС новой модели.

Первой станет «Москвич М70», который представляет собой ребрендинговую версию британо-китайского кроссовера MG HS второго поколения. Напомним, что изначально британская марка MG c 2007 года входит в состав китайского концерна SAIC, а автомобили компании производятся в Поднебесной.

© MG

Это достаточно крупный паркетник длиной 4 655 мм и с колёсной базой в 2 765 мм. Согласно данным, раскрытым в ходе сертификации, в России кроссовер получит на выбор турбированные двигатели объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 172 и 231 л.с. соответственно. Агрегатироваться с ними будут 7-ступенчатая роботизированная коробка передач и 9-ступенчатый автомат. Привод — только передний.

Второй, ещё более крупной новинкой (длина 4 983 мм и колёсная база 2 915 мм) станет «Москвич М90» — семиместный кроссовер, представляющий собой перелицованный Roewe RX9. На московский завод планируют поставлять машинокомплекты автомобиля с 2-литровым турбомотором мощностью 208 л.с. Трансмиссия — 9-ступенчатый автомат. Привод может быть как передним, так и полным. Точные сроки выхода моделей на рынок пока не известны, однако ожидается, что их сборка начнётся уже в следующем году.

«Волга»: возрождение легенды на базе Geely

Легендарный отечественный автобренд «Волга», возможно, обретёт вторую жизнь благодаря сотрудничеству с китайским автогигантом Geely. Согласно заявлениям первого вице-премьера Дениса Мантурова первые автомобили планируется выпустить уже весной 2026 года. Эти сроки ранее косвенно подтверждались и на правительственном уровне.

В фокусе текущих обсуждений находятся несколько моделей Geely, которые после глубокой локализации получат шильдик «Волга». В качестве основного претендента рассматривается седан Emgrand, способный, в частности, удовлетворить спрос со стороны таксопарков. Другим вероятным кандидатом является кроссовер Monjaro. Хотя в списке претендентов также фигурирует модель Preface, финальная конфигурация будущего модельного ряда пока остаётся открытой.

© Geely

Стоит отметить, что это не первая попытка реанимировать знаменитое имя. Предыдущая инициатива, связанная с адаптацией моделей Changan в 2022 году, несмотря на представленные прототипы, так и не вышла из стадии эксперимента.

Senat: новый премиум-бренд из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на мощностях бывшего завода Toyota к 2026 году планируется запуск производства автомобилей под новым премиальным брендом Senat. Согласно планам, которые раскрывают источники «Ведомостей», марка представит на рынке три модели: два седана и один кроссовер.

© Aurus

Производство наладят совместно с партнёром из «дружественной страны», и наиболее очевидным кандидатом в этой нише бизнес-класса считается китайская премиум-марка Hongqi.

Интересно, что название Senat уже известно по представительскому лимузину отечественной марки Aurus.

© Hongqi

Однако, судя по всему, под новым брендом будут выпускаться автомобили на несколько ступеней ниже оригинальных «Аурусов», метя в сегмент, который ранее занимали Toyota Camry и BMW 5-й серии. Это решение позволяет дистанцироваться от люксового позиционирования Aurus и выйти на более массовый премиум-сегмент рынка.

«Атом»: первый полностью российский электромобиль

Самый амбициозный и дискуссионный проект — первый российский серийный электромобиль «Атом», разрабатываемый компанией «Кама» (АО «Кама»). Серийное производство модели должно стартовать уже в начале следующего года. И, как ранее сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, в 2026 году планируется выпустить около 5–6 тысяч таких машин.

© Атом

Разработчики уверяют, что «Атом» — это не переделанная бензиновая платформа, а архитектура, разработанная с нуля российскими инженерами для электрокаров. Уровень локализации на старте должен составить от 60 до 70%.

Технические параметры электромобиля заявлены на уровне современных требований: это хетчбэк класса B с силовой установкой мощностью 204 л.с., способный разогнаться до «сотни» быстрее 8 секунд.

Энергии аккумулятора емкостью 77 кВт·ч, по расчётам разработчиков, хватит на 500 км пути. Важной особенностью станет поддержка быстрой зарядки мощностью 120 кВт, что позволит за полчаса восполнить заряд батареи с 20% до 80%.

Особое внимание уделяется «цифровому» оснащению: автомобиль получит собственную операционную систему с магазином сервисов и автопилот второго уровня, использующий алгоритмы искусственного интеллекта.

© Атом

Производством «Атома» займётся московский завод «Москвич». Предварительная цена составит от 3 до 4 миллионов рублей, однако с учетом государственных программ поддержки она может быть существенно скорректирована в меньшую сторону.

УАЗ: модернизация двигателей и обновление «Патриота»

Согласно информации пресс-службы завода, до конца осени 2025 года автомобили УАЗ начнут комплектовать усовершенствованными бензиновыми двигателями ZMZ Pro.

Модернизация знакомого 2,7-литрового мотора мощностью 150 л.с. направлена на повышение надёжности. Ключевым изменением стало увеличение количества точек крепления клапанной крышки, что улучшает герметичность конструкции и работу всего клапанного механизма. Новые агрегаты будут устанавливаться на «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер».

© УАЗ

Параллельно готовится модернизация самого УАЗ «Патриот», запуск которого планируется на начало 2026 года. Главным новшеством станет возвращение в гамму автоматической коробки передач, вероятно, китайского производства. Также ожидается появление дизельного двигателя и заметные изменения в экстерьере, включая новую светодиодную оптику.

Тenet: новые Chery российской сборки

Бренд Tenet, под которым на калужском заводе АГР налажена крупноузловая сборка автомобилей китайской марки Chery, продолжает расширять своё присутствие на рынке. Уже доступны для покупки кроссоверы Tenet 7 (аналог Chery Tiggo 7 Pro Max), Tenet 8 (аналог Chery Tiggo 8 Pro Max) и компактный Tenet 4 (аналог Chery Tiggo 4).

© Tenet

В ближайшей перспективе линейка должна пополниться четвёртой моделью — крупным кроссовером D-класса. Пока нет точной информации, какая именно модель Chery ляжет в его основу. В качестве кандидатов рассматриваются как новая версия Tiggo 8 Pro Max, так и флагманский Tiggo 9 или его удлинённая версия Tiggo 9L. Производитель заявляет о планах по дальнейшему расширению модельного ряда, выпускаемого в Калуге.

«Автотор»: собственные электромобили и каркасная технология

Калининградский «Автотор» запатентовал дизайн электромобиля Amber, который станет первой серийной моделью в рамках проекта каркасно-панельных машин, создаваемых совместно с Московским политехом.

Согласно данным Роспатента, электрокар относится к классу L7 — это тяжёлые квадрициклы и лёгкие внедорожники. Amber построен по принципу пространственного трубчатого каркаса с навесными композитными панелями. Такая конструкция обещает лёгкость, прочность, низкую себестоимость и простоту обслуживания, так как позволяет быстро менять внешние панели и аккумуляторные блоки.

© Роспатент

Дизайн разработан российскими инженерами, а сам автомобиль позиционируется как компактный и функциональный городской электрокар для служб доставки, корпоративных парков и каршеринга. Производство Amber планируется запустить в Калининграде параллельно с выпуском других электромобилей компании — Eonyx. Предсерийный образец уже готов, а старт серийного производства намечен на конец 2025 года.