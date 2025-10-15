Стало известно, насколько подорожали самые востребованные авто

Правительство может отсрочить введение новой методики расчета утильсбора с 1 ноября на 1 декабря. Однако о полной отмене речи не идёт. Так что эксперты в всё равно ожидают очередную волну роста цена на автомобили к концу года. «Рамблер/авто» вспомнил сколько стоили наиболее популярные модели на рынке до повышения утильсбора 1 октября 2024 года и как они оцениваются теперь, а заодно посчитал насколько подорожали эти машины.

© Lada

Важно отметить, что снижение продаж в текущем году вынудило многих производителей, импортёров и их дилеров снижать цены или предлагать щедрые сезонные скидки. Однако с начала осени продажи оживились и продавцы начали не только сворачивать специальные предложения, но переписывать прайс-листы. Причем не только на импортируемые модели, но локализованные автомобили.

Напомним, что в топ-10 самых продаваемых машин российского авторынка по итогам прошлого года входит не только продукция российских предприятий, но и автомобили, которые ввозят из-за рубежа. Рассказываем, как изменились их цены по сравнению с первым полугодием 2024-го.

Рекомендованная розничная цена на самую доступную «Лада Гранта» в кузове седан в начале 2024 года составляла 699 900 рублей. Сейчас за базовую версию этой модели просят минимум 749 900 рублей. За год с небольшим цена модели выросла на 50 000 рублей. В среднем, на столько же подорожала каждая следующая комплектация модели. Таким образом стоимость самой доступной Lada увеличилась более чем на 7%.

© Lada

Lada Niva Legend (+14,3%)

Существенно подорожал за год самый доступный российский внедорожник. Базовая Lada Niva Legend по состоянию на январь 2024 года стоила 927 500 рублей. Тогда продаже ещё были и упрощённые варианты автомобиля без АБС и системы ЭРА-ГЛОНАСС по цене от 829 900 рублей, однако теперь их нет. Теперь же стартовая цена «легендарной Нивы» – от 1 059 000 рублей. Цены модели повысилась на 132 400 рублей или на 14,3%.

© Lada

Lada Niva Travel (+8,1%)

Вторая полноприводная модель из Тольятти, Lada Niva Travel, по состоянию на январь 2024 года оценивалась в 1 215 500 рублей. В течение прошлого года АвтоВАЗ несколько раз корректировал ценник на «Тревел» и в итоге он дорос до 1 314 000. Впрочем, машина и сейчас продаётся за те же 1 314 000 рублей. Тем не менее, примерно за полтора года автомобиль подорожал на 98 500 рублей или 8,1%. Впрочем, совсем скоро на рынок выйдет обновленная версия Niva Travel и, по данным инсайдеров, стоимость базовой версии рестайлинговой модели составит 1 400 000 рублей.

© Lada

Седан «Веста» в начальной комплектации Comfort в начале прошлого года предлагали по цене от 1 239 900 рублей. Больше года спустя машину по-прежнему продают по этой же стоимости. Впрочем, найти у дилеров такой автомобиль практически невозможно. А вот вторую комплектацию Comfort’24 – вполне. Однако и у неё подорожание чисто символическое. Если год назад такой седан оценивали в 1 513 900 рублей, то теперь он стоит от 1 525 000 рублей. То есть цена увеличилась всего на 11 100 рублей или менее чем на 1%.

© Lada

Geely Monjaro (+6,43%)

В первой половине 2024 года цена на Geely Monjaro начиналась от 4 274 990 рублей за машину в базовой комплектации Luxury. Стоящую на ступень выше версию Flagship можно было купить за 4 574 990 руб. А стоимость топовой машины Exclusive составляла 4 774 990 рублей. Сейчас РРЦ на самый доступный вариант кроссовера начинается от 4 549 990 рублей, вторая комплектация Flagship стоит уже 4 852 190, а максимальный Exclusive оценивается в 5 052 190. Начальная комплектация подорожала на 275 000 рублей или 6,43%, а две старшие на 277 200 или примерно на 6,1%.

© Geely

Chery Tiggo 4 Pro (+2,44%)

Chery Tiggo 4 продается сразу в двух вариантах. Для покупателей доступен рестайлинговый кроссовер с новой внешностью, который дебютировал в октябре 2024-го года, а также дорестайлинговый вариант Tiggo 4 Pro, который предлагается в специальной комплектации «18 years edition». Однако именно последний по итогам 2024 года оказался в топе продаж на российском рынке. В первой половине 2024-го цены на такую машины начинались от 2 049 900 рублей за вариант с механикой и от 2 149 000 рублей за версию с вариатором. На данный момент Tiggo 4 Pro в единственной комплектации «18 years edition» оценивается 2 100 000 рублей, однако такой автомобиль оснащается только вариатором. Формально начальная цена машины увеличилась на 50 100 рублей или 2,44%, однако фактически (с учётом оснащения) автомобиль даже немного подешевел. Примерно на те же 2,5%.

© Chery

Chery Tiggo 7 Pro Max (-0,74%)

В начале прошлого года бестселлер Chery в начальной комплектации Elite стоил от 2 700 000 рублей. Сегодня подобного исполнения в гамме Tiggo нет, однако похожая оснащению машина в версии Active актуального (2025-го) года выпуска оценивается в 2 610 000 рублей. Впрочем, в прайс-листе на сайте бренда, эта цена указана не как РРЦ (рекомендованная розничная цена), а как «рекомендованная максимальная цена перепродажи». Далее со звёздочкой указано, что под максимальной ценой перепродажи подразумевается стоимость с учетом маркетинговых акций и данная информация не является публичной офертой. Впрочем, сразу несколько официальных дилеров Chery по телефону объявили отпускную цену кроссовера в начальной комплектации на уровне 2 680 000 рублей. По этой стоимости они готовы были продать кроссовер без каких-либо навязанных услуг вроде кредита, дополнительной страховки или помощи на дорогах. Получается, что за прошедшие полтора года Tiggo 7 Pro Max не только не подорожал, но и подешевел на 20 000 рублей или всего 0,74%.

© Chery

Haval Jolion (+2,2%)

Haval Jolion пережил лёгкий рестайлинг в самом начале прошлого года. Продажи обновленной модели стартовали 1 февраля 2024 года и цена за базовый кроссовер со 143-сильным атмосферником и механикой начиналась от 1 999 000 рублей. Вторая комплектация с роботом стоила уже 2 249 000 рублей. Стоимость полноприводной версии составляла 2 449 000 рублей, а топовой комплектации – 2 749 000 рублей. Сейчас на официальном сайте бренда размещён схожий прайс-лист. Однако стоимость некоторых промежуточных комплектаций увеличилась на 50 тысяч рублей. Кроме того, в прайсе также указано, что это не рекомендованные розничные цены, а максимальная цена перепродажи. Соответственно, данные носят «информационный характер и не являются публичной офертой». Впрочем в ходе звонков сразу нескольким дилерам Haval, мы выяснили, что найти в наличии автомобиль с механикой стоимостью до 2-х миллионов практически невозможно, а вот машину во второй комплектации Elite за 2 299 000 – вполне. И что удивительно, сразу два дилера готовы были отпустить эти машины по прайсовой цене без каких-либо дополнительных условий.

© Haval

Haval M6 (+2,36%)

С моделью М6 ситуация похожая. Цена «базового» кроссовера, судя по данным официального сайта бренда, с прошлого года также осталась неизменной – от 1 999 000 рублей за экземпляр актуального года выпуска. При этом, за топовую версию, оснащенную роботизированной коробкой, вместо прежних 2 119 000 рублей просят уже 2 169 000 рублей.

© Haval

Omoda C5 (+ 4,3%)

С начала 2024 года Omoda несколько раз корректировала цены на кроссовер C5. К лету базовая машина стоила 2 279 900 рублей. В ноябре 2024-го машина резко подорожала не только из-за вступления повышенного утильсбора, но обновления модели. После рестайлинга стоимость базовой версии С5 зафиксировали на уровне 2 519 900 рублей. Однако после этого цены на модели Omoda вновь начали снижать. Сейчас за самую дешевую комплектацию автомобиля 2024 года выпуска просят 2 379 900 рублей. Увеличение цены составило 100 000 рублей или примерно 4,3%.