Представленный на Петербургском международном экономическом форуме перспективный кроссовер Lada Azimut стал уже серийным. АвтоВАЗ сообщил о выпуске первой партии автомобиля. Но купить эти машины пока невозможно. Они предназначены для испытаний, которые станут важным шагом к старту продаж новинки.

Автомобили встали на главный конвейер завода в Тольятти. Для сборки «Лада Азимут» задействовали ту же ветку, где сейчас выпускают Lada Vesta. В течение полутора месяцев сделают 16 новых кроссоверов, пять из которых, к слову, уже готовы. Причём, 92% деталей предсерийных машин изготовлены на основной оснастке, что в сочетании со сборкой на основном конвейере позволит выполнить обязательные для сертификации новинки требования.

Представляя модель на ПМЭФ, глава российского автогиганта Максим Соколов заявил, что Lada Azimut — первый за практически три десятилетия новый кроссовер в гамме АвтоВАЗа. Над машиной завод работал на протяжении трёх лет, были созданы 996 новых и усовершенствованных компонентов, которые позволили адаптировать платформу Lada Vesta под автомобиль нового класса.

© Andre Ballin/dpa/www.globallookpress.com

Обещают, что оснащение Lada Azimut будет включать в себя:

рулевую колонку и сиденья с электрорегулировками;

панорамную крышу с люком;

уникальные обогреваемые боковые стёкла передних дверей;

двухзонный климат-контроль;

электропривод двери багажника;

камеру кругового обзора;

электрический стояночный тормоз;

систему выбора режима движения в зависимости от покрытия;

полностью светодиодную оптику;

систему бесключевого доступа в салон;

систему контроля давления в шинах;

цифровую приборную панель;

камеру заднего вида;

продвинутую мультимедийную систему;

беспроводную зарядку для смартфонов.

© АвтоВАЗ

Переднеприводная «Лада Азимут» получит три бензиновых двигателя. Начальным станет атмосферный 120-сильный агрегат объемом 1,6 литра. На ступень выше будет также атмосферник, но уже объемом 1,8 литра и отдачей 132 л.с. Оба мотора будут сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором. В перспективе должен появиться и новый 150-сильный турбомотор с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версий с полным приводом не будет, поскольку реализовать все ведущие колёса не позволяет платформа «Весты».

© АвтоВАЗ

Lada Azimut — абсолютно новая для российской марки машина, предшественников которой в модельном ряду АвтоВАЗа нет. Конкурентами для «Азимута» станут многочисленные китайские кроссоверы вроде Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Haval Jolion, и условно отечественные Tenet T4, Solaris HC и «Москвич 3», а также белорусский Belgee X50.

© Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

Старт серийного производства товарных Lada Azimut запланирован на 2026 год. Точной даты запуска машины в продажу нет, но с учётом сертификации автомобиля в течение весны, вероятно, в дилерских центрах «Лада Азимут» появится не раньше второй половины следующего года.

© АвтоВАЗ

О стоимости новой «Лады» официальной информации нет. В ходе презентации Lada Azimut на ПМЭФ-2025 прогнозировали цену от 2,5 миллионов рублей. Впрочем, по мнению экспертов не исключено, что в итоге цена нового кроссовера будет начинаться от 3 миллионов рублей. В любом случае «Азимут» станет самой дорогой моделью в гамме Lada.