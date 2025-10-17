Мороз не страшен: 10 доступных авто, отлично подготовленных к суровой зиме

По прогнозам синоптиков и Гидрометцентра России, грядущая зима будет холоднее прошлогодней и может стать серьёзным вызовом для многих автомобилистов. В нашей подборке мы рассказали про самые доступные машины, которым мороз не страшен.

Отопитель салона, обогрев заднего стекла, передних сидений и боковых зеркал — это оборудование сегодня является стандартом почти для всех автомобилей.

Но, помимо базового «тёплого» набора, в условиях российской зимы весьма полезными оказываются подогреваемый руль и электрический обогрев ветрового стекла. Вот от этой «печки» мы и решили плясать. У некоторых моделей оказались ещё и обогреваемые задние сиденья и форсунки омывателей, что мы, разумеется, тоже отметили.

Lada Iskra

Полный набор «тёплых» благ, включая обогреваемый руль, ветровое стекло с нитями накаливания и двухступенчатый обогрев дивана, Iskra предлагает в топовой версии Techno за 1 579 000 рублей. И это сейчас самый бюджетный вариант с полным «зимним пакетом» на российском рынке. Что касается подогреваемых форсунок омывателя, то они присутствуют и в комплектации Enjoy, которая на 80 тысяч рублей дешевле.

Интересно, что универсалу SW полный набор тёплых опций не положен. А вот в его приподнятой версии SW Cross все интересующие нас обогревы есть. Это снова комплектация Techno, но уже за 1 799 000 рублей.

Тот же зимний набор можно получить и в модели следующего уровня. Пусть не в базовом седане, однако и не только в топовом Techno'24.

В комплектации Enjoy'24 за 1 726 000 рублей тоже присутствуют все тёплые опции. Есть они, начиная всё с той же Enjoy'24, и в более дорогом универсале (от 1 926 000 рублей), и на версиях Cross (от 1 914 000 рублей).

Solaris KRS

После ребрендинга комплектации бывшего седана Kia Rio остались неизменными. Подогрев руля есть уже в базовом исполнении Comfort за 1 960 000 рублей. В Luxe AV, что всего на 20 тысяч рублей дороже, добавляются обогревы ветрового стекла и форсунок омывателей, а в Prestige за 2 470 000 рублей есть и обогрев дивана.

Solaris KRX

Прайс-лист на пятидверную версию с увеличенным дорожным просветом во многом повторяет предложение для упомянутого выше седана. Тёплые опции в универсале доступны в тех же комплектациях и за те же деньги, за исключением оснащения Prestige. В KRX за такую версию просят 2 551 000 рублей.

Solaris HS

А вот комплектации бывшего соплатформенного седана Hyundai несколько отличаются. Практически весь «согревающий» набор можно получить в оснащении Comfort — обогрев руля доступен по умолчанию, а подогревы форсунок омывателя и ветрового стекла идут в пакете Winter. Стоит такой автомобиль 1 975 000 рублей. Правда, ни в одной из версий обогрев дивана этой машине не положен.

Belgee S50

У произведённой в Белоруссии новинки нити накаливания греют стекло только в районе покоя стеклоочистителей.

© Belgee

В то же время уже в базовой версии присутствует обогрев форсунок омывателей, а начиная с комплектации Style за 2 089 990 рублей доступен подогрев руля.

Chery Tiggo 4 Pro

За 2 100 000 рублей версия 18 Years Edition предлагает хороший набор «тёплых» опций, в котором есть всё, за исключением обогрева заднего дивана. Если это критично, присмотритесь к Tiggo 4 в комплектации Prime. За 2 370 000 рублей там будет и обогрев сидений второго ряда.

Haval Jolion

Самая популярная иномарка на российском рынке предлагает весь набор тёплых опций, включая подогревы руля, ветрового стекла и форсунок омывателей, начиная со следующей после базовой комплектации Elite за 2 229 000 рублей. А в Premuim, что на 200 тысяч рублей дороже, есть и обогрев заднего дивана.

BAIC U5 Plus

Вошёл в нашу подборку и седан калининградской сборки. Да, в базе он щедрым теплом не балует, но в топовой версии Honor, помимо грелок в передних сиденьях, есть обогревы руля и ветрового стекла. Оценивают такой экземпляр в 2 424 391 рублей.

Как и его клон Belgee S50, оригинальный китайский седан предлагает максимально возможный набор тёплых опций только для версий с автоматической коробкой, но по более высокому прайсу. Это комплектация Luxury за 2 483 990 рублей либо топовый Flagship (2 663 990 рублей).