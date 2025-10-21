Lada Aura против Bestune B70: сравнительный тест-драйв претендентов в бизнес-класс

С тех пор, как российский рынок покинули бестселлеры Toyota Camry и Kia K5, в сегменте доступных бизнес-седанов образовалась брешь, которую пытаются заполнить совершенно разные модели. Два очередных претендента — китайский Bestune B70 и отечественная Lada Aura.

© Вячеслав Крылов

Они вышли на рынок практически одновременно. В последний день ноября прошлого года стартовали продажи седана Aura, а буквально через две недели у дилеров Bestune начали появляться обновлённые лифтбеки B70.

Китайский автомобиль на 16,5 см длиннее, но проигрывает отечественному целых 8,5 см в колёсной базе. При этом их рекомендуемые стартовые цены находятся на одном уровне и начинаются примерно от 2,5 миллионов рублей. И, что главное, оба претендуют на одну и ту же нишу — бизнес-класс. Выясняем, чьи аргументы весомее.

Внешность

Lada Aura — это пример инженерного прагматизма. АвтоВАЗ не стал разрабатывать дизайн с чистого листа, а просто растянул кузов серийной Lada Vesta до 4 690 мм. Вся прибавка в 250 мм досталась колёсной базе (2 885 мм), что видно невооруженным взглядом: удлинённые задние двери выдают машину, созданную для одного — комфорта задних пассажиров. Отдельные попытки придать стретч-седану статусности, вроде 17-дюймовых литых дисков топовой версии, не меняют его сущности. Это автомобиль, который не носит маску и не притворяется тем, кем не является.

© Вячеслав Крылов

Bestune B70, напротив, всеми силами стремится выглядеть современно и солидно. Его главная фишка — пятидверный кузов «лифтбек», который после рестайлинга стал более обтекаемым, но и более ординарным. Узнаваемые «бумеранги» фар оригинальной версии уступили место диодной полосе во всю ширину капота, что сделало автомобиль менее харизматичным, хотя и соответствующим трендам. Массивный силуэт и солидные пропорции делают его заметным в потоке.

© Вячеслав Крылов

Салон и эргономика

Aura предлагает интерьер, который можно охарактеризовать как простой, местами даже грубоватый по материалам, но при этом очень логичный и продуманный с эргономической точки зрения. Множеством функций можно управлять интуитивно, не отвлекаясь от дороги. Управление обогревом сидений и кондиционером реализовано посредством физических клавиш и шайб. Мультимедийная система Enjoy Vision Pro с 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем, сервисами Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto тоже удобна в работе.

© Вячеслав Крылов

Посадка за рулём «Ауры» в целом удачная. Кресло с внятной боковой поддержкой и руль удобной формы получается быстро настроить под себя. Большой плюс волжского седана — отличная обзорность: тонкие стойки и большие стёкла позволяют легко оценивать ситуацию вокруг машины. Правда, некоторым водителям может не хватить регулировки руля по вылету, да и подушка сиденья могла бы быть и подлиннее.

© Вячеслав Крылов

Однако с флагманским статусом заметно контрастируют бюджетные решения обычной «Весты», особенно жёсткий пластик в отделке, а также отсутствие бесключевого доступа и автоматического климат-контроля.

Bestune B70 сильно старается произвести впечатление современного и технологичного автомобиля. Однако не во всём успешно. Интерьер после рестайлинга выглядит строже, но качество материалов почти не изменилось: мягкий пластик лишь на верхней части панели, а в остальном — жёстко и просто.

Сами передние кресла в целом удобные, с хорошей боковой поддержкой, но посадка водителя оказывается несколько зажатой по сравнению с «Аурой», а обзорность чуть хуже из-за более толстых стоек.

© Вячеслав Крылов

Возникают вопросы и к эргономике. Рулевая колонка не регулируется по вылету, а управление климат-контролем теперь реализовано посредством сенсорной панели без возможности установить нужную температуру. Чтобы это сделать (а также, например, включить рециркуляцию или обогрев сидений) нужно заходить в меню медиасистемы. Последняя, впрочем, радует отзывчивостью, а также беспроводными сервисами Apple CarPlay и Android Auto, которые позволяют без проблем синхронизировать с машиной практически любой смартфон.

© Вячеслав Крылов

Вместимость и практичность

Победитель в номинации «простор» — Lada Aura. Её главное преимущество — огромное, по-настоящему представительское пространство на втором ряду. Благодаря внушительной колёсной базе пассажиры получают возможность вольготно вытянуть ноги, наслаждаясь мягкими «авиационными» подголовниками и подогревом дивана. Правда, других атрибутов роскоши, вроде регулировок сидений или отдельной климатической зоны, здесь нет.

© Вячеслав Крылов

Bestune B70, несмотря на формально более длинный кузов, проигрывает по запасу пространства для ног, хотя и здесь пассажирам будет комфортно. Однако посадку на втором ряду осложняет покатая крыша и широкие пороги, о которые легко испачкать брюки.

© Вячеслав Крылов

Зато китайский лифтбек берёт реванш в практичности багажника: 440-литровый отсек правильной прямоугольной формы с добротной отделкой и встроенным органайзером — образец удобства. Багажник «Ауры» — хоть и глубокий, и формально больший по объёму — лишён даже элементарных органайзеров, а его крышка оснащена архаичными пружинами.

© Вячеслав Крылов

Динамика, управляемость и ездовой комфорт

В движении Lada Aura оказывается машиной контрастов. Её 1,8-литровый атмосферник отдачей 122 л.с. в паре с китайским вариатором откровенно слаб для почти полуторатонного седана — при разгоне до «сотни» тольяттинский автомобиль едва выезжает из 14 секунд.

Однако на ходу «Аура» преображается. Подвеска хорошо справляется с крупными неровностями, волнами асфальта и колейностью — амортизаторы эффективно гасят колебания, не допуская раскачки. На скорости удлинённая Aura ведёт себя собранно и уверенно. Лёгкий, но информативный руль и предсказуемые реакции делают управление спокойным и комфортным. В итоге мы имеем весьма приличный баланс между плавностью хода и курсовой устойчивостью.

© Вячеслав Крылов

Bestune B70 предлагает более современные, однако не всегда слаженные силовые варианты. Базовая связка 1,5-литрового турбомотора (160 л.с.) и 7-ступенчатого робота демонстрирует нервозность в пробках и задумчивость при резких разгонах. В этом плане двухлитровая версия (217 л.с.) с гидромеханическим автоматом Aisin — предсказуемее и бодрее.

С подвеской тоже не всё однозначно. Она достаточно плотная и хорошо справляется со средними и крупными неровностями, но при этом излишне жёстко отрабатывает мелкие стыки и трещины, передавая в салон множество вибраций. В управлении лифтбек послушен, но общее впечатление портит слабая звукоизоляция — в салоне постоянно слышны шум ветра и гул шин.

© Вячеслав Крылов

Цены и оснащение

Lada Aura предлагает не самый богатый набор опций за свои деньги. Базовая версия Premier (2 599 000 рублей) включает подогревы руля, стёкол и всех сидений, кондиционер, парктроники спереди и сзади, камеру заднего вида и медиасистему с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За 200 тысяч рублей в топовом Status добавляются отделка из натуральной кожи и 17-дюймовые диски. Однако даже в максимальной комплектации не будет автоматического климата и бесключевого доступа.

Bestune B70 за 2,5 миллиона рублей в базе предлагает панорамную крышу, бесключевой доступ и климат-контроль. Более дорогие версии оборудованы электронными ассистентами, включая адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора. Однако китайский лифтбек демонстративно игнорирует русскую зиму, предлагая лишь подогрев передних сидений во всех версиях.

Вывод

Lada Aura — это история про прагматизм и один-единственный, но козырный аргумент. За неказистой внешностью и простоватым салоном скрывается по-настоящему просторный второй ряд. Среди плюсов также отметим приличные ходовые качества и грамотную эргономику. Aura — добротный автомобиль для тех, кто ценит суть — комфорт пассажиров, а не внешний лоск. Минусы — слабая динамика и бюджетные решения в отделке.

© Вячеслав Крылов

Bestune B70 — это типичный китайский продукт. Он пытается казаться современным и технологичным, предлагая за те же деньги панорамную крышу, турбомоторы и продвинутую электронику. Но за этим фасадом скрываются серьёзные компромиссы: неудовлетворительная эргономика и сомнительная шумоизоляция. Его главные козыри — адекватная связка 2-литрового мотора с автоматом и большой, практичный багажник лифтбека.

© Вячеслав Крылов

Тем не менее, сравнивая два автомобиля в комплексе, более честной нам кажется Lada Aura. Она делает одно, но очень важное дело — обеспечивает высокий комфорт для задних пассажиров. В Bestune B70, несмотря на все его технологичные атрибуты, мы не нашли золотой середины между набором его фактических качеств и претензией на статус.

Технические характеристики

Lada Aura

Габариты, мм. 4 690 х 1 764 х 1 505

4 690 х 1 764 х 1 505 Колёсная база, мм 2 885

2 885 Объём двигателя, см³ 1 774

1 774 Мощность, л.с. 122

122 Трансмиссия вариатор

вариатор Привод передний

передний Смешанный расход топлива, л/100 км 7,8

7,8 Максимальная скорость, км/ч 175

175 Дорожный просвет, мм 176

176 Объём багажника, л 480

480 Снаряжённая масса, кг 1 400

Bestune B70