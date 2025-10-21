Toyota выпустила маленький «Крузак» и превратила Land Cruiser в семейство внедорожников

Упоминая «Крузак», теперь надо уточнять о каком именно автомобиле идёт речь. Toyota выпустила новый Land Cruiser FJ и превратила Land Cruiser в целое семейство сразу из четырёх машин.

© Toyota

В него теперь входят флагманский Toyota Land Cruiser 300, менее дорогой Toyota Land Cruiser Prado, утилитарный Toyota Land Cruiser 70 Series и как раз новый и самый компактный Toyota Land Cruiser FJ. Разбираемся, что за автомобили скрываются за этими именами.

Семейство полноприводных автомобилей Land Cruiser — одна из самых «возрастных» линеек в гамме Toyota. Машины с этим именем выпускаются с 1951 года. Внедорожник, история которого начиналась как армейской машины, в итоге стал мультифункциональным инструментом и любимцем водителей в тех странах, где очень важны надёжность и долговечность.

© Toyota

Утилитарные Land Cruiser сверхпопулярны в Австралии, Африке и на Ближнем Востоке, а в России эти модели Toyota стали символом успеха и мечтой многих автомобилистов.

Toyota Land Cruiser FJ

Самым новым внедорожником в линейке Land Cruiser стал показанный 20 октябра Toyota Land Cruiser FJ. Это наиболее компактная модель с легендарным именем, которое в данном случае отсылает и к Toyota Land Cruiser J40 эпохи 60-х, и к Toyota FJ Cruiser из нулевых. Правда, с остальными «Крузаками» новинку роднит только дизайн да название, поскольку технически «бэби-Крузак» унифицирован с немного другими автомобилями японской марки.

© Toyota

В основу Land Cruiser FJ легла платформа IMV, известная по пикапу Toyota Hilux и внедорожнику Toyota Fortuner. Автомобиль имеет подключаемый полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Для Land Cruiser FJ анонсирован пока только атмосферный 2,7-литровый бензиновый двигатель в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

© Toyota

Выпуск компактного внедорожника наладят в Таиланде, а продавать новинку станут на рынках Азии и в странах Латинской Америки — появление Toyota Land Cruiser FJ в США и Европе пока не планируется.

© Toyota

Таким образом сейчас у фанатов Toyota вообще и Land Cruiser в частности есть выбор сразу из четырёх моделей с общим именем: компактный Land Cruiser FJ, утилитарный Land Cruiser (J70), условно городской Land Cruiser Prado и флагманский Land Cruiser 300. Официально ни один автомобиль в России не продаётся, однако по неофициальным каналам продавцы готовы привезти любой внедорожник Toyota.

В 1990 году началась история Land Cruiser Prado, который Toyota создавала как «лёгкую» и более дешёвую версию флагманского «Крузака». В зависимости от поколения и рынка, менялись имена автомобиля, но суть его оставалась прежней — рамная, как и у «обычного» Toyota Land Cruiser, конструкция, раздаточная коробка и неразрезной мост сзади (у первых поколений он стоял и спереди).

В 2023 году состоялась премьера пятого поколения Land Cruiser Prado, который серьёзно унифицирован с Toyota Land Cruiser 300, однако по дизайну перекликается с моделью J60 1980-х годов.

© Toyota

В зависимости от рынка на Land Cruiser Prado устанавливаются бензиновые 2,4-литровый турбомотор или 2,7-литровый атмосферный агрегат, турбодизель 2.8 и две «мягких» гибрида — на базе бензинового турбомотора 2.4 и турбодизеля 2.8. Моторы сочетаются с 6- или 8-ступенчатой автоматической коробками передач и постоянным полным приводом. Правда, в новом поколении модель лишилась трёхдверной версии, которая была уникальной фишкой семейства Prado вплоть до автомобиля в кузове J250.

Toyota Land Cruiser 300

Представленный в 2021 году Land Cruiser семейства J300 стал 11-м поколением культовой модели. По своему дизайну, габаритам и геометрическим параметрам новинка близка к своему предшественнику с индексом 200 и унаследовала от него впечатляющие возможности на бездорожье.

Но за счёт внедрения новых инженерных решений машина стала технологичнее. Так, переход на платформу GA-F позволил снизить массу автомобиля при одновременном увеличении жёсткости кузова. Были внедрены усовершенствованная система выбора режимов движения Multi-Terrain Select, улучшенная адаптивная подвеска и модернизированные активные стабилизаторы поперечной устойчивости E-KDSS.

© Toyota

В Land Cruiser 300 марка Toyota отказалась от двигателей V8 в пользу 3,4-литрового бензинового двигателя V6 с двойным турбонаддувом, который дополняют в линейке внедорожника 3,3-литровый турбодизель V6 и заимствованный у Land Cruiser 200 бензиновый 4,0-литровый атмосферный V6.

Впервые в истории модели появилась «спортивная» версия GR Sport с особым декором кузова и салона, а также доработанной подвеской. Внедорожник продаётся почти во всех странах мира, но региональные модификации отличаются агрегатами и оснащением. Land Cruiser был одним из бестселлеров Toyota в России, а после ухода марки с нашего рынка фанаты «Крузака» охотно закупают модель по каналам параллельного импорта.

Toyota Land Cruiser 70 Series

История модели с индексом J70 началась в 1984 году и продолжается... по сей день! Автомобиль до сих пор выпускается и пользуется стабильным спросом — ключевым рынком для «семидесятки» остаётся Австралия, где этот простой и надёжный внедорожник занимает лидирующие продажи на рынке.

Машину предлагают в варианте 3- и 5-дверного универсала, а кроме того доступны пикапы с одно- и двухрядной кабинами и даже шасси для создания на его основе различных спецмодификаций. Поколение 70 Series пришло на смену Toyota Land Cruiser (J40) в качестве утилитарного преемника, тогда как семейство J50 превратилось в более комфортабельные внедорожники.

© Toyota

Сегодня «семидесятку» выпускают в Японии, причём исключительно для экспорта. В гамму моторов входят бензиновый и дизельный агрегаты, которые сочетаются с механической и автоматической коробками передач, но привод у внедорожника — исключительно жёстко подключаемый полный.

Помимо пассажирских вариантов и пикапов предлагаются шасси, на базе которых сторонние производители строят технику для горнодобывающей промышленности, а также армейскую технику, включая лёгкие бронеавтомобили. Количество модификаций и спецверсий Toyota Land Cruiser (J70) подсчёту вряд ли подлежит.