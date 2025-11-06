Какой будет новая Lada Azimut от АвтоВАЗа: технические характеристики, ожидаемые комплектации и цены

Главная новинка российского автопрома на ближайший год — новый кроссовер Lada Azimut. В 2025 году «Лада Азимут» дебютировала в статусе концепт-кара, а в 2026-м должен появиться серийный вариант модели для продажи. Собрали всё, что известно о новой «Лада Азимут» — фото, ожидаемые цены и технические характеристики горячей новинки.

© Сергей Кулаков/Росконгресс

Что такое «Лада Азимут»

Lada Azimut позволит тольяттинскому автогиганту войти в новый сегмент рынка. Это новый — и первый для российской марки — кроссовер, который не имеет прямых предшественников в модельной гамме «Лада». Новинка, которая относится к классу В+ и во многом унифицирована с Lada Vesta. При этом машина получила множество созданных с нуля элементов как в конструкции, так и в декоре, включая кузов и салон.

Само имя модели тоже несёт определённый символизм, поскольку Azimut должен олицетворять постоянное движение, новые места и открытия. По словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, ценностями бренда являются «семья, движение вперёд, развитие, любовь к путешествиям», поэтому «Лада Азимут» стала «наиболее соответствующим именем духу времени и статусу кроссовера».

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Обзор Lada Azimut

В конструкции Lada Azimut от «Весты» заимствованы несущие элементы кузова, передний подрамник, пол, передняя подвеска и силовые агрегаты. При этом «Азимут» имеет 996 оригинальных и адаптированных под новинку компонентов. Использование элементов от Lada Vesta позволило одновременно оптимизировать затраты на создание нового автомобиля и вместе с этим ускорить его подготовку к серийному производству.

© АВТОВАЗ

Перспективному кроссоверу на рынке предстоит бороться за покупателя с такими моделями, как Belgee X50, Chery Tiggo 4, Geely Coolray, Haval Jolion, Tenet T4, Solaris HC, «Москвич 3» и другими.

Очевидные преимущества «Лада Азимут» — яркий дизайн кузова, просторный салон и обещанное богатое оснащение, причём в перечне опций заявлено оборудование, которого нет у конкурентов по классу и даже у более крупных моделей.

Технические характеристики «Лада Азимут»

Несмотря на то, что Lada Azimut в продаже ещё не появился, ключевые характеристики автомобиля уже известны. Новый российский кроссовер имеет следующие параметры.

Технические характеристики «Лада Азимут»

Длина: 4 416 мм

Ширина: 1 838 мм

Высота: 1 607–1 608 мм

Колёсная база: 2 675 мм

Дорожный просвет: 208 мм

Объём багажника: 508 литров

Объём топливного бака: 55 литров

Снаряжённая масса: 1 428–1 535 кг

По размерам «Азимут» вписывается между Lada Iskra и Lada Vesta, а по ширине у Lada Azimut нет конкурентов среди собратьев по бренду, так что новый кроссовер получит самый просторный салон среди всех машин «Лада».

© АВТОВАЗ

Гораздо больше ясности о силовых агрегатах и коробках передач, которые будут устанавливаться на Lada Azimut. Для новинки предложат три бензиновых двигателя и три вида трансмиссии, что сделает «Азимут» первой моделью в гамме «Лада» с таким широким ассортиментом коробок передач. Покупатели кроссовера смогут выбирать между версиями:

Атмосферный мотор 1,6 на 120 л.с. с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Атмосферный двигатель 1,8 мощностью 132 л.с. с 6-ступенчатой механикой или CVT.

Турбированный агрегат 1,5 отдачей 150 л.с. с 6-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач.

Независимо от типа мотора и коробки, привод будет только на передние колёса. Платформа Lada Vesta не позволяет реализовать все ведущие колёса, но на бездорожье водителю должна помочь система выбора режимов движения Ride Select. Похожая система была на Lada XRAY Cross — за счёт изменения настроек электронных ассистентов она позволяла лучше справляться со сложным дорожным покрытием.

Внешний вид «Лада Азимут»

Lada Azimut сохранила фирменный «ИКС-стиль», однако на новом кроссовере его переосмыслили в более актуальном ключе. За «сбалансированные пропорции и стремительный облик», как заявляют дизайнеры, отвечают высоко поднятая линия капота, вертикальное решение передней и задней частей кузова, диагональные элементы на боковинах, покатая линия крыши и динамичный наклон задних стоек кузова и стекла.

© АВТОВАЗ

Акцентированные колёсные арки сложены из горизонтальных и вертикальных элементов, выполненных с наклоном, а дополняют их неокрашенный пластиковый обвес кузова и 18-дюймовые колёса.

© Илья Питалев/РИА Новости

По мнению создателей, облик «Лада Азимут», которая получит полностью светодиодную оптику с узнаваемыми X-образными элементами, являет собой брутальность, эмоциональность и технологичность. По итогам Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» прототип Lada Azimut одержал победу в категории «Транспортные средства».

Салон Lada Azimut

Интерьер выполнен в современном стиле и ничем, кроме логотипов Lada, не напоминает другие автомобили из Тольятти. Для кроссовера обещаны мягкая передняя панель, фоновая подсветка интерьера, многофункциональная цифровая панель приборов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы уже в базовой комплектации. Двухспицевый руль и сиденья будут оснащены электроприводом.

Также в салоне появятся беспроводная зарядка для гаджетов и двухзонный климат-контроль. Среди опций будут электрифицированная крышка багажника, камеры кругового обзора, электрический ручник, система бесключевого доступа в салон, датчики давления в шинах, а также уникальные для мирового рынка (подобной опции пока нет ни у одной из моделей) обогреваемые стёкла передних дверей.

© АВТОВАЗ

Особенностью Lada Azimut станет передовая мультимедийная система. Штатный комплекс будет оснащаться сервисами и решениями Сбера для навигации и развлечений. Для удобства водителя и пассажиров система получит голосовое управление с виртуальным ассистентом от Сбера на основе искусственного интеллекта GigaChat.

Онлайн-решения будут работать за счёт интегрированного сим-профиля от СберМобайла, что позволит использовать музыкальный сервис Звук и онлайн-карты геосервиса 2ГИС. А авторизация со Сбер ID позволит задействовать расширенный функционал сервисов Сбера и его партнёров.

Стоимость «Лада Азимут»

Официально цена «Лада Азимут» пока не названа, поскольку серийный вариант кроссовера ещё не представлен. Однако в ходе презентации Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме-2025 экспертами называлась ожидаемая цена от 2,5 миллионов рублей. Впрочем, эта сумма может быть скорректирована. Кроссовер точно станет самой дорогой моделью в гамме Lada, но при этом он должен быть доступнее своих основных конкурентов на рынке.

Дата выхода Lada Azimut

Выпускать Lada Azimut будут на заводе в Тольятти — на той же ветке конвейера, где уже собирают Lada Vesta. Первые пять кроссоверов уже собрали, а всего до конца 2025 года на предприятии сделают 16 экземпляров «Азимута» для испытаний. Заявлено, что 92% деталей предсерийных машин изготовлены на основной оснастке и в сочетании со сборкой на основном конвейере, что даёт заводу возможность выполнить обязательные для сертификации новинки требования. Обещано, что к началу массового производства уровень локализации Lada Azimut должен превысить 90%.

© Алексей Даничев/РИА Новости

Серийный выпуск новой «Лады» начнётся в 2026 году — на весну намечено окончание сертификации кроссовера, так что в шоу-румах дилеров «Азимут» можно ожидать во второй половине следующего года. Большие надежды российского автогиганта также связаны с экспортными поставками Lada Azimut, поскольку планируется продажа автомобиля на рынках стран СНГ.