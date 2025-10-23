Модельное масштабирование: обзор и тест-драйв нового Jetour T1

Новичок российского авторынка Jetour T1 позиционируется в качестве младшего брата более крупной модели T2. «Рамблер/авто» познакомился поближе с машиной и пришёл к выводу, что братик не такой уж и младшенький.

© Вячеслав Крылов

Внешность Jetour T1 не поразит вас какими-то дизайнерскими прорывами. Скорей наоборот: есть все шансы в первый момент спутать его с уже примелькавшимся Jetour T2. По крайней мере при взгляде спереди. Ключевое внешнее различие между моделями: у Т1 нет фирменной для Т2 «квадратной» запаски на пятой двери. Ну и практически отсутствует внедорожный антураж, нарочито акцентированный в экстерьере старшего кроссовера.

Правильнее, пожалуй, называть T1 не младшей моделью, а просто более «поджарой» вариацией Т2. Колёсная база у него такой же длины, что и у Т2 — 2 800 мм. То есть его кузов укоротили на 80 мм только за счёт свесов. Остальные габариты тоже немного усохли относительно старшей модели: «единичка» на 39 мм уже и на 37 мм ниже. Причём высота, судя по всему, уменьшилась преимущественно за счет колёс и дорожного просвета: у Т1 он на 30 мм меньше, чем у Т2 (190 мм против 220 мм).

© Вячеслав Крылов

Общие гены

Внутри Т1 оформлен так же, как и старший Т2, с той лишь разницей, что здесь чуть меньше чисто внедорожных фишек вроде дополнительных ручек на стойках и дверях. Хотя одна на передней панели перед пассажиром всё же имеется. Ну и огромный тачскрин мультимедийной системы и цветная цифровая приборка никуда не делись, куда ж без них. При этом у Т1 есть физические клавиши под нижней кромкой «мультимедийки», которые отвечают за управление климат-контролем.

© Вячеслав Крылов

На центральной консоли, рядом с рычагом коробки передач, выполненным на манер авиационной рукоятки, расположилась шайба выбора режимов движения. Впрочем, работу двигателя и трансмиссии она меняет по стандартным для большинства городских кроссоверов алгоритмам: «эко», «комфорт», «спорт», «камни-грязь», «песок» и т.д. и т.п.

© Вячеслав Крылов

Субъективно салон Т1 кажется более узким, чем у старшего Т2. Но на деле это не так. Согласно данным производителя, его ширина на уровне плеч водителя равна 1 509 мм при 1 451 мм у T1. Что же касается посадки, то она удобная. Особенно хочется отметить очень широкий диапазон регулировки водительского сиденья по высоте: здесь удобно разместится и хрупкая девушка, и крупный рослый мужчина.

© Вячеслав Крылов

На заднем ряду с комфортом можно усесться даже втроём. Колени людей ростом выше 180 см не будут упираться в спинки передних кресел. Да и над головой места полно.

© Вячеслав Крылов

Вместимость багажника укороченного (по сравнению с Т2) кузова Т1 практически не уступает по этому параметру «старшему брату». Здесь 574 литра полезного объёма, что всего на шесть литров меньше, чем у Т2. Дверь багажного отсека, лишённая тяжеленной запаски, открывается при помощи электропривода вверх, а не вбок, как у Т2.

© Вячеслав Крылов

На спортивном режиме

Силовой агрегат T1 идентичен старшему кроссоверу. Под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 245 л.с. Он работает в связке с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода на основе муфты от BorgWarner. И заявленная динамика точно такая же, как у T2: 8,6 секунд до 100 км/ч. При этом минимальная снаряжённая масса у Т1 меньше почти на 100 кг: 1 874 кг против 1 982 кг.

На ходу Т1 ведёт себя практически так же, как и старшая модель. Многорычажная подвеска у кроссовера довольно жёсткая. Она обеспечивает приличную управляемость и «цепкость» за покрытие при резких перестроениях. Если зарулить на приличной скорости в крутой поворот, машина скорей начнёт скользить передними колесами наружу, чем продемонстрирует серьёзный крен кузова. На ходу автомобиль ощущается крепко сбитым, в нём приятно и по городу «рассекать», и на трассу выйти.

© Вячеслав Крылов

Стоит коснуться режимов движения. Обычно я предпочитаю сразу же переходить в «спорт». В таких настройках практически любой современный автомобиль ведёт себя живее и лучше следует за педалью. Однако за рулем Jetour T1 через какое-то время я вернул шайбу настроек в «нормальное» положение. При движении в «спорте» по городу кроссовер ведёт себя чересчур нервно, а коробка начинает путаться в передачах. Чуть посильней нажмёшь на педаль газа и машина, слегка «задумавшись», резко прыгает вперёд. А ведь впереди уже корма другого автомобиля. Приходится тут же бить по тормозам. Эта излишняя резкость напрягает.

Зато на трассе спортивные настройки приходятся ко двору: обгоны кроссовер исполняет без вопросов. Шумновато на ходу, конечно, звукоизоляции бы в арки добавить. Но для большинства китайских машин избыточные «колёсные» децибелы в салоне — норма, и с этим пора уже смириться.

© Вячеслав Крылов

Расход бензина Jetour T1 по показаниям борткомпьютера на литр-полтора превышает заявленные производителем значения: по пробкам у меня выходило порядка 13 литров на сотню, а по трассе — около 10. В смешанном цикле получается около 11–12 литров, в зависимости от стиля езды. В целом неплохие значения для увесистого кроссовера.

Цены и комплектации Jetour T1

T1 пока предлагается лишь в двух комплектациях с единственным силовым агрегатом: Comfort за 3,77 миллиона рублей и Luxury за 3,95 миллиона.

Топовая комплектация отличается от базовой наличием самоблокирующегося заднего дифференциала, датчика брода (600 мм), пакета ассистентов помощи водителю, памяти положений сиденья водителя и боковых зеркал, адаптивного круиз-контроля, и ещё ряда опций.

Плюсы Jetour T1

Стильный дизайн.

Хорошая динамика.

Вместительный салон.

Удобные кресла.

Минусы Jetour T1

Достаточно жёсткая подвеска.

Слабая шумоизоляция колёсных арок.

Настройки автомата в «спортивном» режиме движения.

Технические характеристики Jetour T1