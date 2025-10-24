АвтоВАЗ представил новую «Ниву»

Чуть меньше четверти века понадобилось АвтоВАЗу, чтобы услышать клиентов и заменить мотор на «Шниве»… ой, Niva Travel. Рассказываем, что из этого получилось и почему дело не ограничилось одной лишь заменой двигателя.

«Включаешь пониженную, втыкаешь первую и просто отпускаешь сцепление – дальше она на холостых сама всё сделает», – говорит мне в открытое окно Дмитрий Грунвальд, главный инженер Niva.

«Да ладно?», – отвечаю ему интонацией Якубовича.

«Серьёзно, попробуй», – парирует специалист АвтоВАЗа.

Окей, кто я такой, чтобы спорить с главным инженером. Поступаю так, как он сказал. Машина начинает катиться в горку и едет словно с внедорожным круиз-контролем: медленно, но верно штурмует песчаный подъём крутизной градусов под 30-35.

В какой-то момент, когда в лобовом видно только капот и небо, шины начинают беспомощно закапываться в зыбучем песке. А дальше машина клюёт носом и глохнет, не доехав до вершины подъема считанные метры. Уверен, будь «Нива» обута в более зубастую резину, а не шоссейные покрышки – сдюжила бы. Ведь, всё это обновление с модернизацией и заменой двигателя, по сути, затевалось только ради одного – тяги с «низов». И она есть! Но… давайте обо всем по порядку.

© АВТОВАЗ

От «Шнивы» дo Niva Travel

Уж извините за банальный штамп, но Lada Niva Travel – машина непростой судьбы. Изначально созданная в недрах АвтоВАЗа, как модель второго поколения взамен классической «Нивы», которую ныне величают Niva Legend, она в 2002 году оказалась под крылом GM. Встав на конвейер совместного предприятия GM-Avtovaz под брендом Chevrolet, машина 18 лет производилась практически без изменений.

© АВТОВАЗ

В год ковида модель «вернулась в родную гавань». Впрочем, обратный переход не дал ничего кроме замены американского креста на радиаторной решётке на русскую ладью. И даже заметный рестайлинг 2021 года, который помимо нового «лица» добавил к названию машины слово Travel, никаких серьезных изменений в конструкцию не привнёс. А меж тем, практически с момента выхода машины на рынок, главным недостатком «Шеви-Нивы» считался откровенно слабый двигатель. И вот его, наконец, заменили.

«Гибрид» без довеска

Новый 1,8-литровый агрегат – это своего рода «гибрид» одного из самых архаичных и проверенных временем моторов АвтоВАЗа с самым передовым двигателем Lada 1.8 Evo. От новейшего шестнадцатиклапанника был взят блок цилиндров с поршневой и коленвалом, с которыми «подружили» восьмиклапанную головку и модуль впуска от старого мотора 1,6. В итоге получилась силовая установка с бóльшим рабочим объемом, но простой и надёжной конструкцией.

Прибавка мощности по сравнению с предыдущей версией Niva Travel чисто символическая – всего семь лошадиных сил. А вот момент – совершенно другое дело. Конечно, эти показатели по-прежнему не впечатляющие, но на фоне старого 1,7-литрового агрегата прибавка более чем ощутимая.

© АВТОВАЗ

Так, уже на холостых мотор выдает 124 Нм вместо прежних 97 Нм, а в пике, когда обороты достигают 3500 в минуту, 153 Нм против 129. Причем, момент свыше 150 Нм доступен на широкой полке примерно от 2500 до 4300. Именно он обеспечивает высокую эластичность и удобство управления тягой.

Такая Niva, и правда, трогается и набирает ход мягче и плавнее. Опять же, во время интенсивного разгона приходится меньше «крутить» мотор, от чего меньше давит на уши. При этом, нельзя сказать, что машина стала ощутимо тише. Заводчане говорят, что по сравнению со старым внедорожником количество низкочастотных шумов уменьшилось на 15%, но вместе с тем отмечают, что общий уровень шума в салоне во время движения снизился всего на 1%. И вот это разницу всего в процент мало кто почувствует. Когда быстро едешь по трассе и обороты двигателя переваливают за 2500-3000, то его вой мотора заполняет салон и быстро утомляет.

© АВТОВАЗ

С динамикой точно такая же история. Формально разгон до «сотни» у Niva Travel сократился на 2,4 секунды (с 18,6 до 16,2 секунд), но по факту это роли не играет – все равно долго. Зато обгоны даются гораздо легче, чем прежде, потому что время ускорения с 80-120 км/ч уменьшилось чуть ли не вдове. Это существенно упростило жизнь при движении по трассе. Однако при выездах на встречку всё равно важно не переоценивать возможности новой силовой установки.

Поскольку скорости стали выше, доработали и подвеску, и тормоза. В конструкции последних теперь применяются вентилируемые диски увеличенного диаметра, а суппота позаимствованы у «Весты». Кроме того, диаметр поршня рабочего цилиндра тормозной увеличен, что также повысило эффективность. Машина замедляется хорошо, а настройки педали очень грамотные: усилие на ней нарастает линейно по всей длине хода.

© АВТОВАЗ

В ходовой же одно важное изменение. Стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске перенесли вперёд, избавив его от необходимости играть роль ещё и опоры — теперь это отдельная деталь. АвтоВАЗовцы говорят, что это улучшило ездовые повадки, а заодно и повысило комфорт, снизив уровень вибраций в салоне. Но, видимо, зафиксировать это проще измерительными приборами во время ездовых испытаний на полигоне, нежели субъективными ощущениями во время езды по дорогам общего пользования.

Собственно, как и раньше, главная стихия Niva Travel – бездорожье. Характер нового двигателя позволяет полагаться не только на отличную геометрию и высокий дорожный просвет, но и хорошую тягу «с низов». Тем более, что и коробка с трансмиссией автомобиля адаптированы под новую отдачу. Так, в механике модернизированы шестерни 5-й передачи вторичного вала и блок шестерен заднего хода. Кроме того, усилены полуоси заднего моста, полуосевые шестерни и сателлиты дифференциала. Словом, трансмиссия усилена и выдерживает новые нагрузки. Ну а энергоёмкость подвесок как была впечатляющая, так и осталась.

© АВТОВАЗ

Цена и комплектации Lada Niva Travel

Цена и комплектации пока не объявлены. Как и дата старта продаж. Известно лишь то, что в отличие от черной глянцевой решётки, которая полагается всем версиям, новую полностью светодиодную оптику и модные 16- и 17-дюмовые диски получат только средние и старшие комплектации.

В заключение, могу лишь добавить, что автор этих строк почти пять лет назад одним из первых тестировал рестайлинговую Niva Travel. И вот, что я тогда писал про стоимость:

«Цена стартовой версии теперь составляет 747 900 руб. против 726 900 руб. дорестайлинговой, а стоимость топовой машины хоть и перевалила за 900 000 руб., но к миллиону не подобралась и близко».

Сейчас остаётся лишь верить, что цена топовой версии Niva Travel всё же не подберётся к двум миллионам.