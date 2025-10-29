До конца года на российский рынок выйдут 10 новых авто

Российский автомобильный рынок предлагает покупателям все более разнообразный выбор — от обновленных легенд до гибридов и электромобилей. На сцену выходят новые бренды и модернизированные версии привычных моделей. Мы собрали десять ключевых новинок, одна из которых уже доступна покупателям, а остальные ждут своего выхода в ближайшие месяцы.

© АВТОВАЗ

Nordcross 001: первый кроссовер нового бренда

27 октября дилерский холдинг Major объявил о старте продаж полноприводного семиместного кроссовера Nordcross 001— первенца одноименного бренда. По факту это слегка подретушированная копия модели Lynk & Co 09, построенной на той же платформе, что и Volvo XC90 второго поколения. Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 258 л.с., который работает в паре с 8-диапазонным автоматом Aisin.

В машине предусмотрено несколько режимов движения для различных дорожных условий, включая снег, песок и грязь. Среди элементов оснащения значатся 4-зонный климат-контроль, расширенный комплекс систем помощи водителю и мультимедийная система с поддержкой русского языка. Стартовая цена 6.29 млн. рублей.

© Nordcross

Lada Niva Travel: модернизация легенды

В ноябре этого года стартуют продажи рестайлинговой Lada Niva Travel. Автомобиль получил новый передний бампер с противотуманными фарами и измененную решетку радиатора, которая, по утверждению инженеров АвтоВАЗа, улучшает охлаждение моторного отсека. Внешний облик дополнили светодиодная оптика и новые колесные диски. В салоне установлено рулевое колесо с подушкой безопасности и обновленная медиасистема с навигацией, хотя дисплей последней остался прежним.

Главным техническим новшеством стал силовой агрегат, который на АвтоВАЗе называют полностью новым. Это 1,8-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 90 л.с. Его ключевыми преимуществами декларируются доступность 80% крутящего момента уже на 1000 об/мин и улучшенная на величину от 3 до 30% топливная экономичность в зависимости от условий эксплуатации. Также для модели адаптировали трансмиссию, а в ходовой части появились новый стабилизатор поперечной устойчивости и более эффективные вентилируемые тормоза. О ездовых качествах этой новинки вы можете узнать из нашего теста.

© АВТОВАЗ

Exeed ET8: флагманский гибридный кроссовер

В рамках международной конференции бренд Exeed анонсировал выход на российский рынок полноразмерного гибридного кроссовера Exeed ET8. Это весьма крупная модель: её длина составляет 5205 мм, а колесная база — 3120 мм. Центральное место в интерьере занимает 30-дюймовый экран с разрешением 6K. Для пассажиров второго ряда предусмотрен выдвижной 17,3-дюймовый потолочный дисплей. При этом сиденья всех трех рядов оснащены электроприводом и подогревом.

Автомобиль использует последовательную гибридную схему (REEV), где бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 156 л.с. не связан с колесами, а выступает в роли генератора для подзарядки тяговой батареи. В то время как за движение отвечают два электромотора совокупной пиковой мощностью 469 л.с. Запас хода исключительно на электротяге превышает 200 км, а максимальная преодолеваемая дистанция при полностью заправленном топливном баке достигает 1400 км.

Ожидаемый старт продаж – начало 2026 года.

© Exeed

Geely EX5 EM-i: первый подключаемый гибрид марки

Компания Geely готовит к выходу на российский рынок кроссовер Geely EX5 EM-i — первый подключаемый гибрид в продуктовой линейке бренда. Построенная на модульной архитектуре GEA модель оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем и гибридной трансмиссией с электромотором. Пиковая мощность силовой установки составляет 218 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч за 8,1 секунды.

В полностью электрическом режиме запас хода достигает 111 км по циклу WLTP, а в смешанном гибридном — 943 км.

Интерьер получил 15,4-дюймовый экран мультимедиа на операционной системе Flyme Auto, цифровую приборную панель и атмосферную подсветку с 256 оттенками.

Точные сроки старта продаж и цены производитель обещает объявить в ближайшее время.

© Geely

Evolute i-Joy: новое поколение

До конца этого года у дилеров появится новое поколение электрического кроссовера Evolute i-Joy, созданного на платформе Quantum S3. Модель отличает более выразительный современный дизайн и полностью светодиодная оптика. Как заявляют в пресс-службе бренда, при длине 4306 мм и колесной базе 2715 мм автомобиль предлагает один из самых вместительных салонов в своем классе.

Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 290 Н·м. Разгон до 100 км/ч составляет 8 секунд. При этом литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью 51,87 кВт·ч обеспечивает запас хода до 471 км по циклу CLTC, а время быстрой зарядки от 30 до 80% составляет всего 18 минут.

© Evolute

Voyah Dream+: роскошный минивэн с технологиями Huawei

Бренд Voyah объявил о скором старте продаж обновленного минивэна Voyah Dream+ 2026 модельного года. Модель получила ряд значительных улучшений, ключевым из которых стала 800-вольтовая архитектура, позволяющая осуществлять сверхбыструю зарядку постоянным током. Также была увеличена дальность хода: батарея емкостью 62,5 кВт·ч обеспечивает до 280 км пробега на чистой электротяге, а суммарный запас хода достигает 1220 км.

Другим важным техническим новшеством стала поворотная задняя ось, значительно повышающая маневренность крупного автомобиля в городских условиях.

Интерьер стал еще более роскошным: кресла второго ряда оснащены 26-точечной системой массажа и расширенными зонами подогрева. Флагманский статус вэна подчеркивает мультимедийно-информационный комплекс Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 5 и система помощи водителю Huawei ADS 4 с лидаром на крыше.

© Voyah

Voyah Taishan: полноразмерный премиум-кроссовер

До конца 2025 года будет открыт предзаказ на кроссовер Voyah Taishan. Пятиметровый автомобиль, чей премиальный статус подчеркнут массивной хромированной решеткой радиатора и 22-дюймовыми дисками, предлагает трехрядную компоновку салона.

Силовая установка новинки сочетает два электромотора и бензиновый двигатель, обеспечивая комбинированный запас хода в 1120 км по циклу WLTP. На чистой электротяге автомобиль может проехать до 300 км. Ключевыми технологическими преимуществами являются поворотная задняя ось, обеспечивающая сверхмалый радиус разворота — всего 5,4 метра, трехкамерная пневмоподвеска и поддержка скоростной зарядки на базе 800-вольтовой архитектуры.

© Voyah

Rox Adamas: обновленный гибридный вседорожник

Ожидается, что в 2026 году на российском рынке появится Rox Adamas, представляющий собой рестайлинговый вариант полноразмерного кроссовера 01. Модель длиной 5295 мм имеет колесную базу 3010 мм и трехрядный салон на шесть или семь посадочных мест. Внедорожник сохраняет способность преодолевать броды глубиной до 770, что подчеркивает его внедорожную ориентацию.

Как и предшественник, Adamas комплектуется последовательно-гибридной силовой установкой, способной разогнать тяжелый автомобиль до 100 км/ч за 5,5 секунды. На полном баке топлива и с полностью заряженной 56-киловаттной батарее запас хода по циклу WLTC достигает впечатляющих 1226 километров, что делает Rox Adamas одним из самых дальнобойных гибридов в своем классе.

© Rox Motor

Geely Monjaro: рестайлинг белорусской сборки

Возможно, уже в начале следующего года российские покупатели увидят обновленный Geely Monjaro, который, как выяснил портал «Китайские автомобили», уже получил Одобрение типа транспортного средства с указанием белорусского завода «БелДжи» как места сборки. В российском представительстве Geely подробную информацию о сроках выхода модели пока не раскрывают, подтверждая лишь перспективы ее появления на нашем рынке.

От нынешней версии кроссовера рестайлинговую версию отличает новый дизайн радиаторной решетки и модернизированная эмблема.

© Geely

Габариты автомобиля не претерпели изменений и составляют 4770х1895х1689 мм при колесной базе 2845 мм. В салоне появились декоративные вставки под дерево и новый селектор коробки передач. Модель, как и прежде оснащается 238-сильным двигателем объемом 2,0 литра в связке с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

Москвич М70: кроссовер на базе MG HS

Бренд «Москвич» готовит к сертификации в России кроссовер М70, который представляет собой ребрендинговую версию MG HS второго поколения. Согласно данным, раскрытым в ходе сертификационных процедур, в России модель предложат в двух версиях: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и семиступенчатым «роботом» либо с 2-литровым турбодвигателем на 200 л.с. в паре с девятидиапазонным классическим «автоматом». Привод предусмотрен только передний.

© MG

«Донорский» MG HS представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной 4655 мм с колесной базой 2765 мм. Несмотря на завершение сертификации, точные сроки выхода Москвича М70 на рынок по-прежнему не объявлены. Также отсутствует информация о планируемом оснащении и ценовой политике будущей новинки.