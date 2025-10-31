Новая Corolla, японский ответ Rolls-Royce и роторная Mazda — главные новинки автосалона в Токио
На автосалоне в Токио японские производители представили будущее новинки, сделав ставку не только на электрификацию, но и на эмоции. Среди самых ярких премьер — роскошный флагман Century, боевое купе Subaru STI, технологичный внедорожник Mitsubishi и даже шестиколесный Lexus. Рассказываем о самых интересных новинках и концептах, которые задают новый вектор японской автоиндустрии.
В Токио стартовал Japan Mobility Show, и японский автопром на нём ясно дал понять, что не намерен уступать лидерство в глобальной трансформации. Вместо скучных и однотипных «электромобилей-мыльниц» компании представили смелые концепты, которые бросают вызов устоявшимся нормам.
Century от Toyota — японский ответ Rolls Royce
На самой вершине автомобильной иерархии Toyota отныне находится бренд Century, выделенный японским автогигантом в отдельный домен роскоши выше Lexus. Его главная премьера — не имеющее пока имени шикарное купе, позиционируемое как японский ответ Rolls-Royce Spectre. Машина оснащена экстравагантными раздвижными дверями без центральных стоек, интерьером с четырехместной компоновкой и штурвалом вместо привычного руля. Хотя купе выглядит готовым к производству, отсутствие заднего стекла и футуристичные детали выдают в нем шоу-кар.
Шестиколёсный Lexus
Не отстает и Lexus, кардинально переосмысливший свою легенду. Вместо флагманского седана LS бренд представил концепт Luxury Space — шестиколесный минивэн с угловатым дизайном и невероятно просторным салоном. По словам председателя правления Toyota Акио Тойоды, инженеры серьезно настроены на то, чтобы запустить эту футуристическую машину в серию.
Предвестник новой Corolla
Не осталась в стороне и материнская Toyota, показавшая смелый концепт Corolla тринадцатого поколения. Модель с агрессивным дизайном и 21-дюймовыми дисками будет предлагаться с широкой гаммой силовых установок, включая полностью электрическую версию, гибриды и даже двигатели на безуглеродном топливе.
Subaru Performance-B STI
Для поклонников спортивных автомобилей главным событием стала Subaru с концептом Performance-B STI. Это пятидверный хэтчбек на базе нынешнего WRX с огромным антикрылом, капотом с воздухозаборником и оппозитным двигателем внутреннего сгорания. Выглядит концепт настолько завершенным, что вселяет надежду на возвращение легендарного имени STI в производственную программу.
Elevance — намёк Mitsubishi на новый Pajero
Mitsubishi удивила внедорожником Elevance с технологичной силовой установкой. Концепт использует гибридную схему с четырьмя электромоторами — двумя на колесах передней оси и двумя сзади — и бензиновым двигателем, также способным работать на углеродно-нейтральном топливе. Дизайн концепта намекает на возможное возрождение культового имени Pajero.
Драйверский электрохэтч от Honda
Honda делает ставку на эмоции даже в эпоху электричества. Ее прототип Super-One, наследник городских хэтчбеков, оснащен системой имитации семиступенчатой коробки передач и звука двигателя, чтобы сделать поездку более увлекательной. Компания намерена вывести эту модель на рынки за пределами Японии, включая Великобританию.
Наследник Copen от Daihatsu
Порадовала и Daihatsu, которая представила концепт K-Open — наследника популярного мини-родстера Copen. Главная новость заключается в переходе на заднеприводную платформу и сохранении механической коробки передач, что обещает сделать новинку одной из самых азартных доступных спортивных машин.
Mazda Vision X-Coupe — концепт гибрида с роторным мотором
Mazda продемонстрировала два эффектных концепта. Vision X-Coupe — это великолепное четырехдверное купе с подзаряжаемой гибридной установкой, включающей в себя роторный двигатель, работающий на биотопливе из водорослей. Система выдает 503 лошадиные силы и обещает запас хода до 800 км. Второй концепт, Vision X-Compact, предлагает минималистичный интерьер без традиционного экрана мультимедиа — его заменяет смартфон.
Другие премьеры
Ярким европейским акцентом стала специальная версия Mini Paul Smith Edition, продолжающая традицию сотрудничества бренда с британским дизайнером, а китайский гигант BYD бросил вызов на домашнем поле японцев, представив электрический кей-кар
Raccoon.
Новая эра японского автопрома
Japan Mobility Show 2025 наглядно доказывает, что японский автопром и рынок в целом вступают в новую эру, где экологичность идет рука об руку с роскошью, драйвом и невероятными дизайнерскими решениями, бросающими вызов консерватизму.