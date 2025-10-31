Новая Corolla, японский ответ Rolls-Royce и роторная Mazda — главные новинки автосалона в Токио

На автосалоне в Токио японские производители представили будущее новинки, сделав ставку не только на электрификацию, но и на эмоции. Среди самых ярких премьер — роскошный флагман Century, боевое купе Subaru STI, технологичный внедорожник Mitsubishi и даже шестиколесный Lexus. Рассказываем о самых интересных новинках и концептах, которые задают новый вектор японской автоиндустрии.

© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

В Токио стартовал Japan Mobility Show, и японский автопром на нём ясно дал понять, что не намерен уступать лидерство в глобальной трансформации. Вместо скучных и однотипных «электромобилей-мыльниц» компании представили смелые концепты, которые бросают вызов устоявшимся нормам.

Century от Toyota — японский ответ Rolls Royce

На самой вершине автомобильной иерархии Toyota отныне находится бренд Century, выделенный японским автогигантом в отдельный домен роскоши выше Lexus. Его главная премьера — не имеющее пока имени шикарное купе, позиционируемое как японский ответ Rolls-Royce Spectre. Машина оснащена экстравагантными раздвижными дверями без центральных стоек, интерьером с четырехместной компоновкой и штурвалом вместо привычного руля. Хотя купе выглядит готовым к производству, отсутствие заднего стекла и футуристичные детали выдают в нем шоу-кар.

© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Шестиколёсный Lexus

Не отстает и Lexus, кардинально переосмысливший свою легенду. Вместо флагманского седана LS бренд представил концепт Luxury Space — шестиколесный минивэн с угловатым дизайном и невероятно просторным салоном. По словам председателя правления Toyota Акио Тойоды, инженеры серьезно настроены на то, чтобы запустить эту футуристическую машину в серию.

© Masanori Inagaki/Associated Press/East News

Предвестник новой Corolla

Не осталась в стороне и материнская Toyota, показавшая смелый концепт Corolla тринадцатого поколения. Модель с агрессивным дизайном и 21-дюймовыми дисками будет предлагаться с широкой гаммой силовых установок, включая полностью электрическую версию, гибриды и даже двигатели на безуглеродном топливе.

© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Subaru Performance-B STI

Для поклонников спортивных автомобилей главным событием стала Subaru с концептом Performance-B STI. Это пятидверный хэтчбек на базе нынешнего WRX с огромным антикрылом, капотом с воздухозаборником и оппозитным двигателем внутреннего сгорания. Выглядит концепт настолько завершенным, что вселяет надежду на возвращение легендарного имени STI в производственную программу.

© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Elevance — намёк Mitsubishi на новый Pajero

Mitsubishi удивила внедорожником Elevance с технологичной силовой установкой. Концепт использует гибридную схему с четырьмя электромоторами — двумя на колесах передней оси и двумя сзади — и бензиновым двигателем, также способным работать на углеродно-нейтральном топливе. Дизайн концепта намекает на возможное возрождение культового имени Pajero.

© Future Image/Legion-Media

Драйверский электрохэтч от Honda

Honda делает ставку на эмоции даже в эпоху электричества. Ее прототип Super-One, наследник городских хэтчбеков, оснащен системой имитации семиступенчатой коробки передач и звука двигателя, чтобы сделать поездку более увлекательной. Компания намерена вывести эту модель на рынки за пределами Японии, включая Великобританию.

© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Наследник Copen от Daihatsu

Порадовала и Daihatsu, которая представила концепт K-Open — наследника популярного мини-родстера Copen. Главная новость заключается в переходе на заднеприводную платформу и сохранении механической коробки передач, что обещает сделать новинку одной из самых азартных доступных спортивных машин.

© Yosuke Hayasaka/Associated Press/East News

Mazda Vision X-Coupe — концепт гибрида с роторным мотором

Mazda продемонстрировала два эффектных концепта. Vision X-Coupe — это великолепное четырехдверное купе с подзаряжаемой гибридной установкой, включающей в себя роторный двигатель, работающий на биотопливе из водорослей. Система выдает 503 лошадиные силы и обещает запас хода до 800 км. Второй концепт, Vision X-Compact, предлагает минималистичный интерьер без традиционного экрана мультимедиа — его заменяет смартфон.

© Future Image/Legion-Media

Другие премьеры

Ярким европейским акцентом стала специальная версия Mini Paul Smith Edition, продолжающая традицию сотрудничества бренда с британским дизайнером, а китайский гигант BYD бросил вызов на домашнем поле японцев, представив электрический кей-кар

Raccoon.

© Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Новая эра японского автопрома

Japan Mobility Show 2025 наглядно доказывает, что японский автопром и рынок в целом вступают в новую эру, где экологичность идет рука об руку с роскошью, драйвом и невероятными дизайнерскими решениями, бросающими вызов консерватизму.