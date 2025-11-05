Honda Vezel: обзор и тест-драйв кроссовера, который можно купить без утильсбора

Модели Honda даже во времена официального присутствия бренда в России были дорогими на фоне других японских и корейских машин. Однако теперь, после повышения утильсбора, некоторые модели Honda с китайского рынка имеют все шансы стать весьма популярными. Одна из таких — компактная Honda Vezel.

Honda Vezel — под этим названием на азиатских рынках, включая китайский, продаётся компактный кроссовер, известный в Европе и Южной Америке как Honda HR-V. Он не попадает под повышенный утилизационный сбор. Ведь у него капотом установлен 1,5-литровый 124-сильный «атмосферник».

Цены на новые такие машины сейчас варьируются от 2,5 до 2,7 миллиона рублей: плюс-минус как у одноклассников из Поднебесной. И для тех, кто недолюбливает чистокровных «китайцев», магия японского бренда может стать решающим аргументом для покупки. Рассказываем, что же на самом деле получит покупатель Honda Vezel.

Спокойный экстерьер

Сложно сказать, чем руководствовались люди, назвавшие этот кроссовер Vezel. Словари утверждают, что в переводе с голландского это означает «волокно», «нить». Внешне машина выглядит вполне современно. Горизонтальная «лесенка» фальшрадиаторной решётки и узкие фары выполнены в текущем тренде. При этом задние двери открываются ручками, замаскированными в стойках кузова, как было модно в самом начале 2000-х. Забавная смесь дизайнерской архаики и современности.

«Фишки» интерьера

В эргономических решениях салона также сплелись современность и условная старина. Прежде всего — на приборной доске. Она тут состоит из стрелочного спидометра, к которому слева пристыкован небольшой монитор с тахометром и борткомпьютером.

На последнем, помимо стандартной информации, тоже отображается скорость в цифровом виде. Рядом с приборкой имеется специальный ручной регулятор, при помощи которого можно менять яркость приборной доски.

Тачскрин мультимедиа у Vezel — семидюймовый, с физическими ключевыми кнопками управления по левой стороне. В меню ничего лишнего — только самое необходимое. А под ним правильный — с физическим крутилками и кнопками — блок управления климатом. Впрочем, все современные опции присутствуют: электронные ассистенты помощи водителю, камера заднего вида, электропривод пятой двери и т.п.

Но самая удивительная фишка кроссовера связана с отдельной панорамной крышей над вторым рядом сидений. Её можно закрыть от солнца только парой специальных ставней, лежащих в багажнике.

К слову, грузовой отсек тут довольно приличного размера для машины длиной 4 380 мм и колёсной базой 2 610 мм. Его полезный объём составляет 437 литров. Организация пространства внутри — правильная. Ровный параллелепипед без выступающих частей. При этом, каких-то удобств вроде крючков или сеточек для фиксации поклажи также не предусмотрено.

Характер — «нордический»

На ходу Vezel особых звезд с неба не хватает: от 124-сильного мотора в паре с вариатором сложно ожидать чего-то экстраординарного. Динамику на уровне 11,4 секунды «до сотни» никаким спортрежимом трансмиссии не исправишь.

Зато подвеска вполне добротная – не «размазня» и не «зубодробилка». Неровности она отрабатывает как положено: без намека на прыжки, удары или серьезную раскачку. Но нервной остроты управления от кроссовера тоже ожидать не стоит.

А вот на шумоизоляции конструкторы Honda сэкономили. От колес на ходу идет приличный гул. Явно маловато «шумки» и на моторном щите. Из-за этого двигатель чересчур хорошо слышно в салоне: досаждает в дальней дороге.

Аппетит — умеренный

Расхода топлива в смешанном цикле достигает около 10 литров на 100 км пути — это по показаниям борткомпьютера. При том, что по паспортным данным он должен составлять 6 литров по трассе, 8,7 литров в городе и около 6,3–6,4 л в упомянтом выше смешанном цикле. С другой стороны, много зависит от стиля вождения. Но если любите активную езду, то будете

Технические Honda Vezel

Габариты, мм ‑ 4380х1790х1590

Колесная база, мм ‑с 2610

Дорожный просвет, мм ‑ 195

Объем двигателя, см³ ‑ 1498

Максимальная мощность, л.с. – 124

Разгон 0-100 км/ч, сек – 11,4

Объем багажного отделения, л ‑ 437

Плюсы Honda Vezel

Демократичная цена за машину японского бренда

Удачные эргономические решения в салоне

Добротная комфортная подвеска

Минусы Honda Vezel

Маломощный мотор

Слабая шумоизоляция

Видеоконтроль слепых зон предусмотрен только для правой стороны машины

Альтернативы: 5 вариантов

После повышения утилизационного сбора Honda Vezel окажется отнюдь не единственной моделью, которую можно будет заказать себе за рубежом без повышенных выплат. Как правило, такие легковушки с минимальным пробегом (преимущественно бюджетного сегмент) завозят к нам из Кореи и Китая. Причем из КНР везут, в том числе, модели европейских и японских брендов, предназначенных для рынка Поднебесной. Вот некоторые из них.

Chevrolet Trailblazer (GMDaewoo)

Модель оснащается 1,3 литровым 155-сильным мотором, полным приводом и АКП-6. Кроссовер с доставкой «под ключ» обойдётся в районе 2 600 000 рублей.

KG Mobility (бывшая SsangYong) Tivoli

Это будет переднеприводная модель с 1,6-литровым 128-сильным мотором и АКП-6. Цена растаможенной модели составит порядка 2,3-2,5 миллионов рублей. При этом в салонах официальных дилеров Tivoli предлагается по цене от 2 840 000 рублей. Правда, у неё другой двигатель: 1,5-литровый мотор мощностью 164 л.с.

Hyundai Elantra VII

Это седан с 1,5-литровым мотором мощностью 115 л.с. и вариатором. Экземпляр с минимальным пробегом будет стоить около 2,2-2,3 миллионов рублей.

Volkswagen Polo

Седан с 1,5-литровым 113-сильным «атмосферником», и шестиступенчатым «автоматом» обойдется около 2 миллионов рублей.

Mazda Angkesela

В Поднебесной имя Angkesela носит привычная для нас Mazda 3. Под капотом у нее установлен 2-литровый 158-сильный мотор. Коробки передач – шестиступенчатые: либо «автомат», либо «механика». Такая машина обойдётся сейчас примерно в 2,3-2,5 миллиона рублей.