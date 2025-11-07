Прагматик против техногика: сравнительный тест-драйв GAC GS4 и Geely Atlas

Они — серьёзные претенденты на кошельки семейных автолюбителей. Оба позиционируются как среднеразмерные кроссоверы, но их философия и подход к ценообразованию различаются. GAC GS4 предлагает максимум за минимум денег, в то время как Geely Atlas занимает более высокую ценовую нишу. Мы решили выяснить, кто из них предлагает лучший баланс цены и качества, и какая модель победит в этой неравной, на первый взгляд, дуэли.

© Вячеслав Крылов

Второе поколение Geely Atlas, известного в Китае как Boyue L, дебютировало еще в августе 2022 года. До России же новинка добралась лишь к концу 2023-го, и поначалу — исключительно с передним приводом. Версии со всеми ведущими колёсами и классическим автоматом покупателям пришлось ждать еще полгода.

Его оппонент, GAC GS4, представил обновление для мирового рынка годом позже. В России продажи модели стартовали в марте 2025 года, и тоже с переднеприводного варианта. Более мощная полноприводная модификация AWD, основательно меняющая представление о характере этого кроссовера, вышла на рынок в начале октября. Именно её появление и подтолкнуло нас провести этот сравнительный тест. Ведь, несмотря на разницу в цене, оба автомобиля претендуют на внимание одной и той же аудитории.

© Вячеслав Крылов

Внешность

Geely Atlas — это демонстрация собственного стиля. Агрессивная огранка кузова, массивная решётка радиатора и — в топовых версиях — светящийся логотип и 20-дюймовые диски выдают в нём автомобиль, который не боится выделяться.

При этом за ярким фасадом скрывается прагматизм: дверные ручки — обычные, а не выдвижные, а клиренс в 215 мм говорит о готовности к российским реалиям. Дизайнерская уловка в том, что внушительные габариты (4 670 мм в длину) мастерски скрыты, и кроссовер визуально кажется более компактным и динамичным.

© Вячеслав Крылов

GAC выбрал иной путь. Его внешность — это сознательная ориентация на успешный эталон. Форма решётки радиатора, характерные линии боковин и рисунок задних фонарей сильно напоминают Toyota RAV4 четвёртого поколения. Даже выдвижные дверные ручки и современная светодиодная оптика не скрывают визуального родства GS4 с популярной японской моделью.

В этом и заключается ключевое различие подходов: пока Geely создаёт собственный дизайн-код, GAC старается быть похожим на проверенный временем успешный продукт, предлагая покупателям «знакомое лицо».

© Вячеслав Крылов

Салон и эргономика

Водителя Geely встречает огромный 13,2-дюймовый экран, атмосферная подсветка, синхронизированная с музыкой, и прозрачный селектор АКПП, похожий на артефакт из фантастического фильма. Качество материалов продумано по принципу «где видно — там мягко»: верх панели и дверные карты отделаны приятным пластиком, но внизу у ног — жёсткость и простота.

© Вячеслав Крылов

Передние кресла — одни из лучших в классе, с регулируемой по длине подушкой и отличной боковой поддержкой. Однако за всем этим скрываются компромиссы: управление климатом и подогревом задних сидений упрятано в сенсорные меню, а медиа лишена Apple CarPlay и Android Auto.

© Вячеслав Крылов

Интерьер GS4 более сдержан. Здесь нет театральной подсветки и экранов на пол-торпедо. Доминируют два скромных дисплея: 7-дюймовая приборка и 10,1-дюймовая «мультимедийка». Материалы отделки в основном жёсткие, но скомбинированы в целом удачно, что помогает маскировать бюджетность.

© Вячеслав Крылов

Эргономика тоже вызывает вопросы. Рулевая колонка регулируется только по вылету. Да и сиденья с более податливой набивкой, слабо выраженной боковой поддержкой и отсутствием регулируемого поясничного подпора не дотягивают до уровня Geely. Зато в GAC есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, что сразу делает мультимедийную систему более дружелюбной.

© Вячеслав Крылов

Вместимость и практичность

Благодаря колесной базе в 2 777 мм пассажиры Geely получают внушительный запас места для ног. Богато и оснащение: регулируемый подогрев, два типа USB-разъёмов, свои дефлекторы. Однако управление подогревом — через главный экран, что неудобно.

© Вячеслав Крылов

GAC GS4, несмотря на чуть меньшую колесную базу (2 750 мм), предлагает не менее просторный и удобный диван. А по ширине салона даже выигрывает. В полноприводной версии тоже присутствует полный «тёплый» пакет со ступенчатым подогревом дивана.

© Вячеслав Крылов

В багажном противостоянии GS4 с его 638 литрами оказывается практичнее — его отсек правильной формы, с ровным полом и встроенным органайзером.

© Вячеслав Крылов

А вот Atlas хотя и предлагает 650 литров, но его багажник отделан голым пластиком, лишён 12V-розетки, а крышка на сервоприводе открывается очень медленно.

© Вячеслав Крылов

Динамика, управляемость и ходовой комфорт

Версии Geely Atlas с разным приводом сильно отличаются по характеру. Переднеприводная модификация с 200-сильным мотором и 7-ступенчатым роботом — это компромисс: есть пробуксовки, рывки при разгоне и меньше комфорта.

А вот полноприводный кроссовер с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin — это совсем другая машина. Разгоняется она бодро и плавно, вместе с тем муфта Haldex пятого поколения с режимами «Снег» и «Внедорожный» обеспечивает уверенность на скользкой дороге и легком бездорожье.

На асфальте подвеска хорошо справляется с крупными поперечными волнами. Однако жёсткие стыки отдаются в кузов ощутимыми ударами — очевидно, не хватает энергоёмкости. После 80 км/ч в салоне нарастает гул от шин.

© Вячеслав Крылов

Модификации GAC также делятся на два лагеря. Передневодная версия с 1,5-литровым турбомотором (170 л.с.) и роботом — это эконом-вариант для города. Коробка работает в целом плавно, но динамика разгона весьма посредственная. Что касается подвески, то она неплохо гасит колебания кузова на средних волнах, но также пасует на резких стыках.

А вот полноприводный GS4 с 2,0-литровым двигателем (231 л.с.) и аналогичным 8-ступенчатым автоматом Aisin демонстрирует уверенный и, пожалуй, даже более бодрый разгон, чем у оппонента, при этом на трассе ведёт себя так же надежно и предсказуемо.

© Вячеслав Крылов

Чуть больше нам понравился GAC и за пределами асфальта. Его полный привод с муфтой BorgWarner и специальными внедорожными режимами работает сноровистее.

Цены и оснащение

В ценовой политике двух кроссоверов проявляется их принципиально разная маркетинговая стратегия.

GAC делает ставку на агрессивное ценообразование. Переднеприводная версия GB с 1,5-литровым турбомотором (170 л.с.) предлагается по цене от 3 199 000 рублей. За эти деньги покупатель получает пусть не исчерпывающий, но достаточно приличный набор опций: 18-дюймовые диски, два экрана (7" и 10,1"), бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также полный пакет систем безопасности, включая камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

© Вячеслав Крылов

Начальная версия AWD за 3 599 000 рублей, кроме, собственно, полного привода, более мощного мотора и классического автомата добавляет к оснащению подогрев руля и задних сидений. Топовая GL AWD за 3 749 000 рублей дополняет список 19-дюймовыми дисками, электроприводом багажника, панорамной крышей, вентиляцией передних сидений, электронным детским замком и аудиосистемой с шестью динамиками.

© Вячеслав Крылов

Geely Atlas дороже. Цена на переднеприводную версию Flagship стартует с отметки в 3 717 190 рублей. При этом её оснащение богаче, чем у конкурента: 19-дюймовые диски, панорамная крыша, адаптивные светодиодные фары, полный «тёплый» пакет (подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла), двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и интеллектуальный круиз-контроль.

© Вячеслав Крылов

Полноприводный Atlas предлагается в трёх комплектациях. Начальная Luxury (4WD) тоже стоит 3 717 190 рублей, однако лишена электропривода двери багажника, электрических регулировок и вентиляции передних кресел, проекционного дисплея и предлагает менее продвинутую аудиосистему с шестью динамиками. Оснащение Flagship за 3 917 190 рублей полностью соответствует комплектации переднеприводной машины. Наконец топовый Flagship Sport за 4 017 190 рублей добавляет 20-дюймовые диски, двухцветную окраску кузова и эксклюзивные световые акценты.

© Вячеслав Крылов

Таким образом, GAC GS4 предлагает более доступный входной билет в класс среднеразмерных кроссоверов, а в топовой комплектации оказывается всего на 32 рубля дороже базового полноприводного Atlas, создавая интересную дилемму для покупателя.

Вывод

GAC GS4 — это автомобиль-прагматик. Его сила — в сбалансированной цене, особенно в версии с полным приводом и мощным мотором. Он предлагает честный набор функций, просторный салон и грамотные ходовые качества. Это умная покупка для тех, кто ищет максимум автомобиля за минимальные деньги и готов мириться с не самыми дорогими материалами отделки и огрехами в эргономике.

© Вячеслав Крылов

Geely Atlas предлагает более качественный и интересный интерьер с большим центральным экраном и атмосферной подсветкой. Однако за это надо платить: и буквально — более высокой ценой, и компромиссами в виде менее энергоёмкой подвески и посредственной шумоизоляции.

В итоге, сравнивая два автомобиля в комплексе, более сбалансированным и выгодным предложением нам кажется GAC GS4, особенно в мощной полноприводной версии AWD.

Geely Atlas, бесспорно, более ярок и выигрывает в эргономике, но уступает по ходовым качествам.

© Вячеслав Крылов

Технические характеристики Geely Atlas AWD

Габариты, мм — 4 670 x 1 900 x 1 705

Колёсная база, мм — 2 777

Снаряжённая масса, кг — 1800

Объём двигателя, см³ 1 969

Мощность, л.с. 200

Трансмиссия — 8-ст. автомат

Привод — полный

Смешанный расход топлива, л/100 км — 8,3

Максимальная скорость, км/ч — 210

Дорожный просвет, мм — 215

Объём багажника, л — 650

Технические характеристики GAC GS4 AWD