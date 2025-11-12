Названы пять лучших кроссоверов до трёх миллионов рублей

Российский рынок кроссоверов продолжает демонстрировать завидное разнообразие, предлагая покупателям модели на любой вкус и бюджет. Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, в сегменте остаются доступные и хорошо оснащённые варианты. Отобрали пять оптимальных предложений, чтобы помочь вам сориентироваться в выборе.

© Tenet

Omoda C5

Цена: от 2 429 900 рублей

Модель, сочетающая в себе яркий дизайн и современные технологии, позиционируется как молодёжный и технологичный кроссовер для города.

На российском рынке покупателям предлагается выбор из двух бензиновых турбодвигателей: 1,5-литровый мощностью 147 л.с. в паре с вариатором и передним приводом и более мощный 1,6-литровый на 150 л.с. с роботизированной трансмиссией DCT7 и полным приводом.

Гамма комплектаций включает шесть вариантов: от базового Fun за 2 429 900 рублей до флагманской Supreme, оцениваемой в 3 029 900 рублей. Начиная с версии Lifestyle (2 579 900 рублей) в машине будут: полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, мультимедийная система с навигацией и голосовым управлением, камерой заднего вида и системой бесключевого доступа. В более дорогих модификациях есть панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, полный пакет систем активной безопасности и вентиляция передних сидений.

© Omoda

Технические характеристики (для версий 1,5/1,6T)

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 400 × 1 830 × 1 588

Колёсная база, мм: 2 630

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 9,9/8,6

Максимальная скорость, км/ч: 195

Средний расход в смешанном цикле, л/100 км: 7,1/7,4

Belgee X70

Цена: от 2 575 990 рублей

Этот практичный пятидверный кроссовер белорусский сборки по сути является переименованной копией Geely Atlas предыдущего поколения.

Единственный двигатель модели — бензиновый трёхцилиндровый мотор объёмом 1,5 литра — развивает 150 л.с. Агрегат работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод — исключительно передний.

Покупателям доступны две комплектации — Active за 2 575 990 рублей и Style за 2 595 990 рублей. Базовая версия включает 17-дюймовые диски, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, подогревы передних и задних сидений и руля, а также 12,3-дюймовый экран мультимедиа. За доплату в Style добавляются передние датчики парковки, светодиодная оптика спереди и сзади, салонное зеркало с самозатемнением, датчик дождя и боковые шторки безопасности.

© Belgee

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 544 × 1 831 × 1 713

Колёсная база, мм: 2 670

Динамика, разгон 0-100 км/ч, сек.: 9,9

Максимальная скорость, км/ч: 200

Средний расход в смешанном цикле, л/100 км: 7,4

Tenet T7

Цена: от 2 680 000 рублей

Российский двойник Chery Tiggo 7 Pro быстро завоевал популярность благодаря просторному салону, тяговитой силовой установке и возможности заказать полноприводную версию.

На всех модификациях используется 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и роботизированная трансмиссия DCT7. Внедорожные качества новичка подчёркивает один из самых высоких в классе клиренс — 197 мм.

Модель доступна в пяти комплектациях, но если цель — уложиться в три миллиона, то придётся ограничиться базовым исполнением Active (здесь хватит и на полный привод) либо более содержательным, но исключительно моноприводным Prime.

В оснащение Active (от 2 680 000 рублей) входят 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, подогревы передних и задних сидений, рулевого колеса и лобового стекла. Мультимедийная система по умолчанию идёт с 12,3-дюймовым экраном. Безопасность обеспечивают задняя камера и датчики парковки, а также системы стабилизации и курсовой устойчивости.

© Tenet

Комплектация Prime значительно расширяет список оборудования. За сумму от 2 880 000 рублей к уже перечисленному добавляются 19-дюймовые диски, панорамная крыша с люком, электропривод складывания и память настроек боковых зеркал, а также полноценная система кругового обзора. Для комфорта предусмотрены атмосферная подсветка салона, электропривод водительского сиденья, беспроводная зарядка и датчики света и дождя. Безопасность повышают передние парктроники и боковые надувные шторки для задних пассажиров.

Технические характеристики (для версии 2WD/4WD)

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 553 × 1 862 × 1 696

Колёсная база, мм: 2 670

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 9,7/9,8

Максимальная скорость, км/ч: 190

Средний расход в смешанном цикле, л/100 км: 7,7/7,9

Changan CS55 Plus

Цена: от 2 939 900 рублей

На фоне конкурентов этот кроссовер выделяется узнаваемым дизайном и продвинутыми технологиями. Ключевой особенностью модели является комплекс систем интеллектуального вождения IACC.

Сердце кроссовера — 1,5-литровый бензиновый турбомотор BlueCore мощностью 181 л.с., который агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод исключительно передний.

До трёх миллионов рублей дилеры предлагают кроссоверы 2024 модельного года в комплектациях Luxe и Tech. При этом уже базовая версия за 2 939 900 рублей предлагает богатое оснащение: 19-дюймовые диски, полный светодиодный свет, систему камер кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку и премиальную аудиосистему Pioneer. Версия «Tech» за доплату в 60 тысяч рублей добавляет панорамную крышу, электропривод багажной двери, систему удержания в полосе, адаптивный дальний свет и вентиляцию передних сидений.

© Changan

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 515 × 1 865 × 1 680

Колёсная база, мм: 2 656

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 9,7/9,8

Максимальная скорость, км/ч: 190

Средний расход в смешанном цикле, л/100 км:

Haval F7

Цена: от 2 749 000 рублей

Обновлённый флагман линейки F выделяется цифровой архитектурой салона и продвинутыми системами помощи водителю. Модель ориентирована на аудиторию, для которой технологии и яркий, запоминающийся облик являются ключевым критерием выбора.

Располагая суммой до трёх миллионов, можно рассматривать только переднеприводную версию с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. При этом хватит не только на базовую комплектацию Elite, но и более продвинутую Premium.

В начальное оснащение за 2 749 000 рублей входят 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и задние фонари, а также мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Для комфорта предусмотрены двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также система бесключевого доступа. Безопасность обеспечивают шесть подушек безопасности, задние датчики парковки, камера заднего вида, системы стабилизации (ESP) и курсовой устойчивости (TCS).

© Great Wall Motor

В Premium (2 949 000 рублей) к уже перечисленному добавляются усовершенствованная светодиодная оптика с динамическими поворотниками и световой полосой между фарами, а также 19-дюймовые диски. Салон получает отделку экокожей, атмосферную подсветку с возможностью выбора из 64 цветов и 12,3-дюймовую цифровую панель приборов. Кроме того, водительское сиденье уже будет с электроприводами и поясничной поддержкой. Добавляются электропривод багажника, беспроводная зарядка и зеркало заднего вида с автозатемнением. Безопасность повышают передние датчики парковки и система мониторинга слепых зон (BSM) и интеллектуальный ограничитель скорости.

Технические характеристики (для версии 1,5T)