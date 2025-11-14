Новая Lada Niva Sport — быть или не быть? Мнение редакции

Редакторы «Рамблер/авто» провели за рулём новой Lada Niva Sport несколько дней и делятся главными впечатлениями.

© Андрей Колтун

Появившаяся еще в 1977 году в помощь сельским жителям, геологам, строителям, охотникам и рыболовам, «Нива» изрядно «наследила» в автоспорте. Достаточно вспомнить случившийся в 1983 году победный финиш в ралли «Фараоны» в Египте, где все три стартовавшие «Нивы» заняли первое, второе и третье места. Или выступление на легендарном «Париж-Дакар»: где в 1981 году экипаж Жан-Клода Бривуана и Андрэ Делиэра занял третье место, а в 1982 году они же поднялись на вторую ступень пьедестала.

Но то были штучные, специально подготовленные машины, массовых спортивных версий в Тольятти не выпускали. Так что постройка и появление в продаже модификации Sport — случай уникальный. Не сразу, правда, удачный. Во время первых тест-драйвов журналисты обнаружили слабые места в задней подвеске. К чести завода, он отреагировал быстро и в наших руках оказалась уже доработанная машина.

© Андрей Колтун

Алексей Батушенко, редактор «Рамблер/авто»

Водительский стаж — 29 лет

Знакомство со спортивной «Нивой» началось с приятного удивления: чтобы завести машину, не пришлось перекладывать ключ в левую руку. Замок зажигания обнаружился в нормальном месте — справа от руля. Хотя за минуту до того пришлось обновить навык открывания двери отдельным ключиком. «Электрические» зеркала и боковые стёкла, кондиционер, симпатичная отделка сидений, рычагов КП и «раздатки». Колёса на 17-дюймовом «литье», брутальные стальные бамперы с парой сверхштатных прожекторов... Да, 30 лет назад такой агрегат был бы мечтой всей жизни тысяч и тысяч автовладельцев. А если бы им сказали, что под капотом тут аж 122 «лошади», расхватывали бы машины как горячие пирожки! Но сейчас на Niva Sport на улице никто толком внимания не обращает. Всему своё время. И место! Возможно, я уже совсем старенький и избалован современным автопромом, но в городских пробках мои ноги и спина так и не сумели подружиться с эргономикой водительского места. Даже регулируемый по высоте руль не сильно помог. Хотя, вспоминая старую «Ниву», понимаешь: гидроусилитель тут (пусть и подвывающий в крайних положениях) разом добавляет целую горсть плюсов в карму современной Niva Legend.

© Андрей Колтун

Но сейчас на Niva Sport на улице никто толком внимания не обращает. Всему своё время. И место! Возможно, я уже совсем старенький и избалован современным автопромом, но в городских пробках мои ноги и спина так и не сумели подружиться с эргономикой водительского места. Даже регулируемый по высоте руль не сильно помог. Хотя, вспоминая старую «Ниву», понимаешь: гидроусилитель тут (пусть и подвывающий в крайних положениях) разом добавляет целую горсть плюсов в карму современной Niva Legend. Мотор версии Sport, как оказалось, любит, когда его раскручивают почти до отсечки. Момент там, за пятью тысячами оборотов, вполне себе присутствует! Крайне непривычно обнаружить такую черту характера у «Нивы». В городе это помогает: и в поток проще встроиться, и грузовик обогнать. Хотя объективно динамика не сильно радует. До 100 км/ч Sport разгоняется (по личным ощущениям) секунд за 13–14. Да и быстрее 90–100 км/ч ехать совсем не хочется — несмотря даже на переработанную заднюю подвеску.

© Андрей Колтун

Но стоит скатиться с асфальта и восприятие машины сразу меняется. Вот это — про Lada Niva Sport! Очень прикольно «дубасить» на ней по грунтовке. Просто валишь вперед — и всё. Но если перед тобой песок или приличный подъём — без включения «понижайки», скорее всего, уже не обойтись. Крутящий момент мотора, загнанный в зону высоких оборотов, вынуждает. В общем, Niva, хоть и стала спортивной, не изменила своей изначальной сути. Она может быть либо второй-третьей машиной (для веселья) в автопарке горожанина, либо единственной у сельского жителя. Её естественная среда обитания остаётся вне асфальта.

Андрей Колтун, редактор «Рамблер/авто»

Водительский стаж — 30 лет

Этот ярко-оранжевый коробок с надписью «Sport» на решётке вызывал у меня смешанные чувства. Эдакий «заводной апельсин», чей цвет кричал о скорости, а архаичные пропорции шептали о вечном. Два дня за рулем Lada Niva Sport стали наглядным пособием по раздвоению личности. Это не просто машина, это состояние души, колеблющееся между лёгким безумием и чистой ностальгией. Первый день я посвятил городу, пытаясь найти в ней повседневный смысл. И да, тот самый «спорт» с его 122-сильным «шеснарём» — палочка-выручалочка в плотном потоке. Мотор, оживающий после трех тысяч оборотов, заставляет забыть о вальяжном восьмиклапаннике. Нива бодро вливается в ряды, а стрелка тахометра весело бежит к красной зоне. Механизм переключения передач требует привыкания, но когда освоишься, щёлкает коротко и чётко, добавляя азарта. Но вот обстановка... Никуда не делись фирменные завывания раздатки, вечные танцы с неудобной посадкой и тщетные поиски несуществующих подстаканников. Мощный мотор не отменил главного: в асфальтовой жизни это всё тот же суровый компромисс, колючий и неудобный, как складки грубого брезента.

© Андрей Колтун

Но второй день всё расставил по местам. Достаточно было съехать на первую же грунтовку, чтобы случилась магия. Жёсткая, почти раллийная подвеска, заставлявшая морщиться на асфальтовых ямах, здесь преобразилась. Она впитывает кочки и гребни с ненасытной энергичностью, а задние колёса на новой схеме без тяги Панара цепко толкают тебя вперёд. Ты не едешь — скачешь, паришь над ухабами, и этот дикий, ни на что не похожий кайф с лихвой окупает все городские неудобства. Это и есть её истинная стихия, где короткая база и неутомимая энергоёмкость подвески превращают недостатки в козыри. Niva Sport — тот редкий случай, когда доработки не убили дух, а лишь деликатно его подчеркнули. Да, это всё та же аналоговая, простая и где-то даже нелепая легенда. Но в её ретро-фешн-одеждах, оранжевой кожуре и дерзких наклейках есть необъяснимый шарм, который не купишь ни за какие деньги. Она не пытается быть современной и удобной. Она предлагает забыть о том, что это вообще требуется, и просто получать фан — грубый, искренний и по-настоящему внедорожный.

© Андрей Колтун

Водительский стаж — 17 лет

Езда на любой «Ниве» — это путешествие в прошлое. О том, что за окном 2025 год, в салоне напоминает лишь китайский адаптер с USB-разъёмом, воткнутый в гнездо для прикуривателя. Даже псевдоспортивный антураж вроде красной строчки на руле и рычаге КПП не играет никакой роли в ощущениях от автомобиля. Это всё та же советская машина в лучших и худших её проявлениях. Но ведь главное в этой «Ниве» — её пламенное сердце. Специалисты Lada Sport оснастили внедорожник 122-сильным «шеснарём» для того, чтобы… И вот тут не совсем понятно, зачем они это сделали. Верховой характер этого мотора никак не вяжется с концепцией маленького и лёгкого вездехода. Ему бы больше тяги на низах, а не лошадиных сил в верхнем диапазоне рабочих оборотов. Вся обещанная мощность присутствует, но где она может понадобиться вопрос — открытый вопрос.

© Андрей Колтун

Стала ли машина быстрее в разгоне с места и в ускорениях сходу? Безусловно. Но зачем это потенциальному владельцу «Нивы» — не очень понятно. Гонять на городских улицах на такой машине — сомнительное удовольствие. Как бы не колдовали над ходовой «подвесочники» из Lada Sport, в реакциях на руле, в откликах и в повадках — это все та же «Нива» из семидесятых. А если на бездорожье от души крутить этот мотор, то быстрее закопаешься чем дотянешься до заветных лошадиных сил. Особенно с конвейерными шоссейными шинами. Бывалые «ниваводы» знают, главное правило езды на этой машине: больше скорость — меньше ям. Это правило отлично работает и с Niva Sport. Даже серьёзное бездорожье ей нипочём, если штурмовать его ходом. Так что крейсерская скорость на бездорожье у спортивной «Нивы» будет выше, чем у обычной с базовым 1,7-литровым мотором. Но доплачивать за это умение 760 тысяч рублей мне кажется странной затеей.

© Андрей Колтун

Технические характеристики Lada Niva Sport