Эти авто не подорожают из-за нового утильсбора: 10 надёжных «японцев» за разумные деньги

Российский авторынок готовится к значительным изменениям: с 1 декабря этого года вступает в силу новая методика расчёта утилизационного сбора. Мы уже подробно рассказывали, кого и как коснётся это нововведение. Но если свести всё к одному числу, то им окажется 160. Если мощность двигателя импортируемой машины ниже этой отметки, то физическому лицу всё ещё можно будет приобрести авто по льготной ставке. Собрали десять актуальных и доступных японских моделей, чья цена останется привлекательной и после 1 декабря 2025 года.

Honda Vezel

Двигатель: 1,5 л (124 л.с.).

Трансмиссия: вариатор, передний привод.

Цена: от 2,5 миллионов рублей

Компактный кроссовер Vezel, известный на некоторых рынках как HR-V, был представлен в 2021 году, а в 2024-м пережил плановый рестайлинг, получив обновлённую оптику и передний бампер. Для стран Юго-Восточной Азии и Китая модель производится на местных заводах, включая предприятия Guangqi Honda и Dongfeng Honda. Из КНР преимущественно и привозятся машины по схеме параллельного испорта.

В настоящее время востребованы две комплектации модели китайской сборки. В Elegance входят 17-дюймовые диски, полный светодиодный свет, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки. Безопасность обеспечивают шесть подушек безопасности, системы стабилизации и курсовой устойчивости. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и CarPlay.

© Honda

В версии Executive к уже перечисленному оборудованию добавляются: 18-дюймовые диски, панорамная крыша, кожаный салон, электропривод багажника, подогрев руля, беспроводная зарядка. Уровень безопасности повышают адаптивный круиз-контроль, а также системы предотвращения столкновения, удержания в полосе и контроля слепых зон.

Двигатель: 1,5 л (129 л.с.).

Трансмиссия: вариатор, передний привод.

Цена: от 2,4 миллионов рублей

Эта легендарная модель также поставляется в Россию из Китая. Единственная комплектация Fun включает 16-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему с навигацией и голосовым управлением. Для комфорта предусмотрены система доступа без ключа, запуск с кнопки и люк. Комплекс безопасности включает семь подушек безопасности.

© Honda

Двигатель: 2,0 л (150/155 л.с.).

Трансмиссия: АКПП, передний привод.

Цена: от 2,7 миллионов рублей

Настоящий хит марки из Хиросимы. Когда-то модель собиралась у нас, а теперь её можно привезти из Поднебесной. Базовая комплектация Active включает 17-дюймовые диски, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и CarPlay.

Комплектация Smart Elegant Pro добавляет к уже перечисленному кожаный салон, люк и адаптивный круиз-контроль. Комфорт повышают система доступа без ключа, запуск с кнопки, электропривод багажника и электрорегулировка сиденья водителя с памятью настроек. Безопасность усиливают система контроля слепых зон и ассистент движения в пробке.

© Mazda

Двигатель: 2,0 л (155 л.с.).

Трансмиссия: АКПП, передний привод.

Цена: от 3,3 миллионов рублей

Чуть более крупного собрата CX-5 тоже везут к нам из Китая, но выбор сводится к единственной версии Leading. В оснащение входят 17-дюймовые диски, панорамная крыша, камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. За комфорт отвечают двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и мультимедиа с навигацией. Опции безопасности включают системы предотвращения столкновения и удержания в полосе.

© Mazda

Двигатель: 2,0 л (146 л.с.).

Трансмиссия: вариатор, передний привод.

Цена: от 3,2 миллионов рублей

Просторный кроссовер по привлекательной цене. И снова из Китая. Он уже сменил поколение и автомобиль новой генерации с любым из моторов мощнее заветных 160 л.с., поэтому сейчас, по сути, последний шанс привезти Outlander возрастом до 3-х лет, попадающий под льготный утиль.

Комплектация Enjoy предлагает полный светодиодный свет, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, люк и мультимедиа с поддержкой Android Auto и CarPlay. В оснащение также входят 18-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида и шесть подушек безопасности.

© Mitsubishi

Mitsubishi L200 VI, 2024

Двигатель: 2,4 л (150 л.с.), дизель.

Трансмиссия: АКПП, полный привод.

Цена: от 3,6-3,8 миллионов рублей

Некогда очень популярный в России пикап и сейчас везут к нам из Таиланда. Комплектация GLX включает 18-дюймовые диски, светодиодные фары, систему предупреждения о столкновении и выезде из полосы, а также контроль слепых зон. Для комфорта предусмотрены кондиционер, камера заднего вида, передние и задние парктроники, а также система доступа без ключа.

© Mitsubishi

Nissan Qashqai II Рестайлинг, 2025

Двигатель: 2,0 л (140 л.с.).

Трансмиссия: вариатор, передний привод.

Цена: от 2,4 миллионов рублей.

Один из родоначальников класса кроссоверов представлен единственной, но хорошо укомплектованной версией Leading. За 2,4-2,6 миллионна рублей покупатель получает 18-дюймовые диски, кожаный салон, панорамную крышу, мультимедийную систему с навигацией и голосовым управлением. Кроме того, в машине будут двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора и круиз-контроль. Сборка также китайская.

© Nissan

Двигатель: 1,2 л (116 л.с.).

Трансмиссия: вариатор, передний привод.

Цена: от 2,5 миллионов рублей.

Мировой бестселлер Тойоты преимущественно привозят в Россию в единственной комплектацией Elite. В оснащение входят: системы предотвращения столкновений и удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и светодиодные фары. Для комфорта предусмотрены камера заднего вида, кондиционер и люк.

© Toyota

Suzuki Jimny IV, 2025

Двигатель: 1,5 л (102 л.с.).

Трансмиссия: АКПП, полный привод.

Цена: от 3-3,2 миллионов рублей

Чаще всего культовый внедорожник привозят в Россию в комплектации GLX. В его активе — японская сборка, полный привод и системы помощи при спуске и старте в гору. В оснащение также входят 15-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, круиз-контроль и мультимедиа с Android Auto и CarPlay.

© Suzuki

Subaru Crosstrek

Двигатель: 2,0 л (159 л.с.).

Трансмиссия: вариатор, полный привод.

Цена: от 4,6-4,7 миллионов рублей

Сборку и этого кроссовера освоили в Поднебесной, где он продаётся под названием Xubao. Компании-посредники в Россию возят одну комплектацию, которая включает 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Для комфорта предусмотрены система доступа без ключа, запуск с кнопки и подогрев передних сидений. Есть также семь подушек безопасности и система помощи при спуске.

© Subaru

Вывод

Как видно из нашей подборки, даже в новых рыночных условиях остаётся приличный выбор японских моделей с мощностью ниже 160 л.с. — от компактных хэтчбеков и городских кроссоверов до полноценных внедорожников и пикапов. Их ключевые преимущества — проверенная временем репутация и хорошая оснащённость даже в базовых версиях, что делает их весьма интересной к рассмотрению покупкой. При условии, что вас не смущает китайская сборка большинства представленных моделей.