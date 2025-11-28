Самый дорогой в мире автомобиль: 11 топовых моделей

Какая машина самая дорогая в мире? Этот вопрос задают не только те, кто заработал или унаследовал огромное состояние и подыскивает в свой автопарк что-то баснословно дорогое и эксклюзивное. Многим из нас было бы не только интересно узнать про самые дорогие авто, но и полюбоваться на них. В этой подборке мы собрали топ самых дорогих серийных машин, каждая из которых стоит не меньше 7 000 000 долларов и выпущена тиражом не более 100 штук. Давайте посмотрим на машины, призванные заинтересовать мировых знаменитостей и самых влиятельных персон из рейтинга Forbes!

© Bugatti

11. Pagani Codalunga

Ещё одно выдающееся творение Горацио Пагани — результат тесной коллаборации с клиентами марки, пожелавшими в 2018 году приобрести версии Huayra Coupé, выполненные по мотивам «длиннохвостых» лемановских спортивных прототипов 1960-х годов. По крайней мере, именно такая история изложена на официальном сайте итальянской компании.

© Pagani

Как бы там ни было, получилось просто замечательно. Даже на фоне эксклюзивных и очень дорогих машин итальянское купе выделяется не только лаконичной и изящной внешностью, но и совершенной технической начинкой. К примеру, на 6-литровом моторе установлена титановая система выпуска с керамическим покрытием массой всего 4,4 кг.

Динамические характеристики машины её создатели не обнародовали. Но мы уверены, что покупатели такой красоты разочарованы уж точно не будут.

Мощность двигателя: 840 л.с.

Объём выпуска: четыре экземпляра

Цена: 7 840 000 долларов

© Pagani

10. Maybach Exelero

Это величественное купе появилось на свет вовсе не по решению руководства фирм Mercedes-Benz и Maybach. Автомобиль, причём в единственном экземпляре, заказала одна из «дочек» Goodyear — немецкая компания Fulda — для тестирования и демонстрации новой линейки высокопроизводительных шин.

© Maybach

Да, бывает и так! Exelero стал уже вторым подобным проектом. Первым был построенный в 1996 году гиперкар Gemballa Extremo. По условиям заказчика, для испытаний шин при максимальных нагрузках тестовый автомобиль должен был развивать скорость свыше 350 км/ч.

Поэтому машину было решено построить на базе и агрегатах серийной модели Maybach 57 c 12-цилиндровым турбомотором. При этом оригинальный дизайн Exelero был разработан четырьмя студентами школы транспортного дизайна университета прикладных наук Пфорцхайма.

Мощность двигателя: 700 л.с.

Объём выпуска: один экземпляр

Цена: 8 000 000 долларов

© Maybach

9. Bugatti Centodieci

Во внешности этого гиперкара Bugatti, созданного на базе Chiron к 110-летнему юбилею компании, легко угадываются черты модели EB110. Компактная радиаторная решётка в виде подковы, группы из пяти круглых воздухозаборников на бортах и клиновидная форма передней части — явная отсылка к дизайну среднемоторного гиперкара конца 1980-х.

© Bugatti

С тех пор технологии создания автомобилей сделали мощный шаг вперед. Благодаря использованию компьютерных программ 3D-моделирования и виртуальной реальности команда дизайнеров нарисовала Centodieci всего за полгода!

В то же время одну лишь заднюю решётку со встроенными оригинальными фонарями инженеры тестировали и доводили до совершенства несколько месяцев. Всё для того, чтобы улучшить отвод тепла из моторного отсека.

Мощность двигателя: 1 500 л.с.

Объём выпуска: десять экземпляров

Цена: 9 000 000 долларов

© Bugatti

8. Bugatti Chiron Profilée

Перед нами последний Chiron — выпущенный в единственном экземпляре гиперкар на базе облегчённой и заточенной под гоночные трассы модификации Pur Sport. Искушённые клиенты Bugatti попросили автомобиль, который сочетал бы в себе динамику трек-кара с эстетикой классических Chiron — и их желания, конечно же, были услышаны.

© Bugatti

Так появился Pur Sport без мощного заднего антикрыла, но с компактным оригинальным спойлером, обеспечившим прибавку максимальной скорости с 350 до 370 км/ч. При этом инженеры наградили Profilée более крупными передними воздухозаборниками и на 10% увеличили жёсткость пружин подвески. Цель — повысить уровень управляемости без ущерба для комфорта.

Чтобы дополнительно подчеркнуть эксклюзивность модели, её окрасили в специальный цвет Argent Atlantique.

Мощность двигателя: 1 500 л.с.

Объём выпуска: один экземпляр

Цена: 10 800 000 долларов

© Bugatti

7. Rolls-Royce Sweptail

Это уникальный автомобиль, созданный на заказ для одного из самых уважаемых и исключительно богатых клиентов марки. Решётка радиатора здесь самая большая из тех, что мы видели на современных моделях Rolls-Royce — она вырезана из цельного куска алюминия и отполирована вручную до зеркального блеска.

© Rolls-Royce

Главная же отличительная дизайнерская черта машины — «стреловидный хвост», из-за которого, собственно, она и получила своё название. Несомненной изюминкой экстерьера также является панорамная стеклянная крыша. В британской компании утверждают, что это одна из самых сложных конструкций, которые когда-либо применялись на автомобилях.

Внутри всё предсказуемо роскошно: много дерева, кожи, металла и, конечно же, полочка для шляп с подсветкой — куда же без неё в «Роллс-Ройсе». При этом производитель не делает акцента на технических подробностях. Вероятно, потому, что говорить о таких банальных вещах, как мощность, ускорение и расход у искушённой публики считается моветоном.

Мощность двигателя: 460 л.с.

Объём выпуска: один экземпляр

Цена: 12 800 000 долларов

© Rolls-Royce

6. SP Automotive Chaos Zero Gravity

Этот гиперкар из Греции ворвался в мир суперкаров с амбициями низвергнуть устоявшиеся каноны и продемонстрировать, что даже на столь конкурентном рынке есть место для дерзкого аутсайдера. Название «Хаос» (Chaos) и приставка «Zero Gravity» («Нулевая гравитация») как нельзя лучше отражают его суть — это автомобиль, призванный сеять хаос на трассе и создавать ощущение невесомости за счёт невероятной динамики.

© SP Automotive

В отличие от многих своих соперников, рождённых в стенах исторических мануфактур, Chaos — плод воображения одного человека, греческого предпринимателя и инженера Спироса Панапулоса. Его команда с нуля разработала не только дизайн, но и собственный 4,0-литровый twin-turbo V10, отказавшись от привычных для этого сегмента моторов V8 или V12 от немецких концернов. Цель была одна — достичь абсолютного предела механических возможностей.

И результат впечатляет: в своей самой мощной версии двигатель развивает фантастические 3 107 л.с. на метаноле, что делает Chaos претендентом на звание самого мощного серийного автомобиля в мире. Динамика соответствует заявленной мощи: разгон до 100 км/ч занимает всего 1,55 секунды, а до 300 км/ч — 7,1 секунды. Максимальная скорость превышает заветную отметку в 500 км/ч, а значит, греческий гиперкар всерьёз намерен оспорить рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+ на знаменитой трассе в Эра-Лессин.

Интерьер Chaos столь же футуристичен, сколь и его техническая начинка. Щиток приборов встроен в штурвал, повсюду использованы сверхлёгкие материалы и детали, созданные методом 3D-печати. Для безопасности пилота даже предусмотрена система мониторинга его здоровья — на случай, если перегрузки окажутся слишком экстремальными.

Судя по тому, что компания планирует выпустить лишь крайне ограниченное число экземпляров, цена этого греческого «Хаоса» совершенно не смутила тех, кто ищет не просто статусную игрушку, а самый радикальный инженерный артефакт современности.

Мощность двигателя: 3 107 л.с.

Объём выпуска: до 100 экземпляров

Цена: 14 400 000 долларов

© SP Automotive

5. Pagani Zonda HP Barchetta

Этот уникальный родстер — не просто очередной вариант культового гиперкара Zonda. Модель получила название HP в честь инициалов самого Пагани, а слово «Barchetta» (с итал. — «маленькая лодка») отсылает к легендарным открытым спортивным автомобилям прошлого.

Машину с полным правом можно назвать квинтэссенцией всей философии Zonda. Несмотря на то, что платформа и 7,3-литровый мотор V12 от компании Mercedes-AMG технически знакомы поклонникам марки, Barchetta является самым эксклюзивным и радикальным представителем семейства. Кузов автомобиля, лишённый даже намека на крышу, выполнен полностью из карбона, причём некоторые элементы, например задние крылья, изготовлены по уникальной технологии плетения углеродного волокна.

© Pagani

Дизайн интерьера — это отдельный вид искусства. Руль обтянут кожей, дублёной по методикам, используемым для изготовления сёдел элитных пород лошадей, а рычаг КПП выполнен из цельного куска алюминия, который фрезеровали более пяти дней. При этом приборная панель и центральная консоль выточены из цельного блока авиационного алюминия — решение, немыслимое для крупносерийного производства.

Динамические характеристики? Создатели скромно умалчивают о точных цифрах разгона и максимальной скорости, акцентируя внимание на чистоте вождения и эмоциях. В конце концов, когда у вас в распоряжении более 800 «лошадей» и масса около 1 250 кг, асфальт под колёсами превращается в гоночную трассу сам по себе.

Мощность двигателя: 800 л.с.

Объём выпуска: три экземпляра

Цена: 17 500 000 долларов

© Pagani

4. Bugatti La Voiture Noire

На момент своего появления этот Bugatti считался самым дорогим новым автомобилем в истории. А если отмотать время ещё дальше назад, La Voiture Noire — это дань уважения автомобилю Жана Бугатти Type 57 Atlantic, который в 1940 году таинственным образом исчез из поезда, следовавшего из Мольсхайма, где находился завод компании, в Бордо.

Если бы его нашли, это, вероятно, был бы самый ценный автомобиль из когда-либо существовавших, ведь всего было построено четыре «Атлантика».

© Bugatti

Но вернёмся в наши дни. Как и другие упомянутые выше модели французской фирмы, La Voiture Noire построен на базе гиперкара Chiron, но при идентичной силовой установке отличается от донора увеличенной на 250 мм колёсной базой и удлинённым на 450 мм кузовом.

Настройки подвески также немножко смещены в сторону комфорта. В итоге по своему характеру La Voiture Noire больше напоминает гран-турер, нежели бескомпромиссно спортивный автомобиль.

Мощность двигателя: 1 500 л.с.

Объём выпуска: один экземпляр

Цена: 18 900 000 долларов

© Bugatti

3. Gordon Murray S1 LM, дебют – ноябрь 2025 года

S1 LM — это духовный преемник легендарного McLaren F1 LM, созданный под личным руководством самого Гордона Мюррея в честь 30-летия победы F1 GTR в «24 часа Ле-Мана». Для многих коллекционеров именно F1 LM остается непревзойденным эталоном, и S1 LM — единственный автомобиль, который является его техническим и концептуальным наследником. Как подчеркивают эксперты, в отличие от McLaren F1, эта модель не обременена ограничениями массового производства и представляет собой чистую, бескомпромиссную инженерную мысль.

© Gordon Murray Design

Технически автомобиль является воплощением философии легкости. Целевой сухой вес в 957 кг достигнут благодаря кузову из углепластика и использованию экзотических материалов. К примеру, выхлопная система сделана из сплава инконель и покрыта 18-каратным золотом. Сердцем гиперкара стал уникальный 4,3-литровый атмосферный V12 от Cosworth, раскручивающийся до невероятных 12 100 об/мин и работающий исключительно с шестиступенчатой «механикой» — дань уважения чистоте вождения.

Особую ценность автомобилю придает полное погружение в процесс его создания: покупатель получил уникальную возможность участвовать в разработке и доводке автомобиля вместе с Гордоном Мюрреем и тест-пилотом Дарио Франкитти.

Мощность двигателя: 700 л.с.

Объём выпуска: пять экземпляров

Цена: 20 630 000 долларов

© Gordon Murray Design

2. Rolls-Royce Boat Tail

Boat Tail — почти шестиметровый гран-турер со съёмной крышей. Компания Rolls-Royce построила три такие машины на базе модели Phantom. Эстетика автомобиля навеяна роскошными гоночными яхтами и созданными по их мотивам классическими моделями британской фирмы двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия.

© Rolls-Royce

Несмотря на то, что в основе Boat Tail лежит существующая алюминиевая архитектура, её адаптация под конструкцию хвостовой части кузова заняла восемь месяцев. Автомобиль получил 1 813 новых деталей.

В описании машины мало что говорится о съёмной крыше, которую, похоже, придётся устанавливать и снимать вручную, а когда она не используется, хранить в гараже. Зато есть подробное описание хронометра Bovet 1822 с турбийоном, который можно носить на запястье или закрепить на панели в салоне автомобиля.

Мощность двигателя: 571 л.с.

Объём выпуска: три экземпляра

Цена: 28 000 000 долларов

© Rolls-Royce

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Создатели самого дорогого на сегодняшний день автомобиля говорят, что дизайн La Rose Noire Droptail — отсылка к шикарным моделям Rolls-Royce первой половины прошлого века, таким как Silver Ghost Sluggard и Phantom Brewster New York Roadster.

© Rolls-Royce

При этом в британской компании подчёркивают, что их двухместный родстер далёк от ретро-стиля и в нём присутствует множество современных элементов, включая обновлённую монограмму Rolls-Royce. А ещё в конструкции машины применяется много карбона, который использован не только для декоративной отделки видимых глазу деталей, но и в силовой структуре кузова — наряду с алюминием и высокопрочной сталью.

Под длинным капотом родстера расположен классический 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, получивший дополнительные 30 лошадиных сил. И это первый случай, когда мощность была увеличена для штучного продукта.

© Rolls-Royce

Внутри автомобиль тоже особенный. В основном в интерьере используется дерево — из этого натурального материала выполнена и декоративная панель за сиденьями. Она состоит из 1 603 отдельных кусочков дерева, 533 из которых окрашены в красный цвет, символизируя разлетевшиеся лепестки роз. Собственно, отсюда и название — La Rose Noire.

Мощность двигателя: 620 л.с.

Объём выпуска: четыре экземпляра

Цена: 30 000 000 долларов

Самые дорогие автомобили в мире в 2024 году