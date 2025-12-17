Самые популярные и продаваемые новые автомобили 2025 года: модели, которые покупают чаще всего
По данным аналитиков, с января по ноябрь 2025 года в России было продано 1 189 546 новых автомобилей, что на 17,8% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. Рассказываем, какие модели пользуются наибольшим спросом, сколько они стоят и что предлагают за эту цену.
Тренды на рынке
Российский авторынок продолжает глубокую структурную перестройку. Сохраняется устойчивая тенденция к сокращению доли европейского премиума, которая замещается китайскими брендами.
Ключевым трендом становится и стратегия производителей из КНР, которые всё более активно рассматривают возможность замещения прямых продаж под собственными брендами реализацией локализованных моделей с российскими логотипами, что наглядно демонстрирует пример новой марки Tenet, представляющей собой локализованный Chery.
Однако доминирующим фактором на рынке остаётся резкий рост цен во всех сегментах. Это вызвано несколькими факторами: повышение утильсбора, которое закладывается в стоимость уже сейчас и окажет значительное инфляционное давление в 2026 году; усложнение логистики и расчётов при параллельном импорте, что увеличивает издержки для дилеров; а также сдвиг в сторону более дорогих комплектаций у китайских брендов.
В результате средневзвешенная цена нового автомобиля за год демонстрирует значительный рост — с 2,89 до 3,43 миллиона рублей. И эта восходящая динамика, по прогнозам аналитиков, сохранится в среднесрочной перспективе.
В первой десятке самых популярных новых автомобилей по итогам тех же 11 месяцев 2025-го в тройке лидеров две модели Lada — Granta и Vesta, а также Haval Jolion. При этом Lada Niva Legend опустилась с шестого места на десятое, а модель Largus и вовсе выпала из ТОП-10 авторынка.
Что же касается стоимости, то на момент подготовки материала у семи моделей из первой десятки даже максимальные цены оказались ниже средневзвешенных 3,43 миллиона рублей. И лишь одна стоит заметно дороже. Далее мы рассмотрим каждую машину подробно.
Самые популярные машины в России
1. Lada Granta (продано 134 213 штук)
На сегодняшний день семейство Granta представлено четырьмя модификациями. Покупателям доступны лифтбек (как в стандартном исполнении, так и вариант Cross), универсал Cross и седан, на долю которого и приходится большая часть продаж.
В настоящий момент в прайс-листе указаны семь фиксированных комплектаций седана — от базовой Standart c аудиоподготовкой и передними электростеклоподъёмниками (но без единой подушки безопасности) за 749 900 рублей, до #CLUB EnjoY с климат-контролем, мультимедийной системой LADA EnjoY Pro и 15-дюймовыми литыми дисками — за 1 269 000 рублей. Самая доступная версия, в которой есть водительская подушка безопасности, это Comfort стоимостью 1 080 000 рублей.
Лифтбек, лифтбек Cross и универсал Cross по умолчанию оснащены кондиционером и с сопоставимым набором оборудования стоят на 30, 105 и 95 тысяч дороже седана.
Типы кузова:
- Седан (749 900–1 269 000 рублей)
- Лифтбек (1 077 000–1 303 000 рублей)
- Лифтбек Cross (1 185 000–1 370 000 рублей)
- Универсал Cross (1 175 000–1 350 000 рублей)
Двигатели: бензиновые 1,6 литра, мощностью 98 и 106 л.с.
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая
Привод: передний
2. Lada Vesta (74 727 штук)
Кроме стандартных седана и универсала SW, завод выпускает их условно внедорожные версии Cross c увеличенным на 23 мм дорожным просветом и защитными накладками из неокрашенного пластика по периметру кузова. Как и в случае с «Грантой», именно обычный седан обеспечивает «Весте» второе место в топе продаж новых автомобилей. На долю модификаций с этим кузовом приходится больше половины спроса.
Формально более высокий класс модели подразумевает иной уровень цен и оснащения. В базовой комплектации Comfort за 1 239 900 есть кондиционер, четыре электрических стеклоподъёмника, обогрев наружных зеркал, АБС и система экстренного торможения. Однако водительская и пассажирская подушки безопасности, подогрев передних сидений и мультимедийная система доступны лишь начиная с версии Life'24 за 1 626 000 рублей.
Доплата за вариатор составляет 50 тысяч рублей. А за более мощный 122-сильный мотор — 70 тысяч. Универсал SW при прочих равных на 130 тысяч дороже. Оснащение Cross это ещё плюс 133 тысячи к цене седана и добавка в 123 тысячи к прайсу на универсал.
Типы кузова:
- Седан (1 239 900–1 966 000 рублей)
- Седан Cross (1 759 000–2 077 000 рублей)
- Универсал SW (1 655 900–2 096 000 рублей)
- Универсал SW Cross (1 879 000–2 197 000 рублей)
Двигатели: бензиновые 1,6 и 1,8 литра, мощностью 106 и 122 л.с.
Коробки передач: 5-ступенчатая механическая и бесступенчатый вариатор (только с 122-сильным мотором)
Привод: передний
3. Haval Jolion (59 425 штук)
Уже больше года дилеры продают обновлённый кроссовер — рестайлинговую версию можно узнать по иной решётке радиатора с вертикальными планками и ряду новшеств в салоне. Теперь на всех модификациях, включая базовую, руль можно отрегулировать не только по углу наклона, но и по вылету.
Самая доступная переднеприводная версия с механической коробкой передач в комплектации Comfort стоит 1 999 000 рублей. В оснащение такой машины входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, ЕSP, климат-контроль, медиасистема с 10-дюймовым сенсорным экраном, подогревы передних сидений и боковых зеркал, а также датчики дождя и света.
Вторая по уровню оснащения комплектация — Elite — на 350 тысяч дороже, и отличается не только наличием более удобной роботизированной коробки, но и рядом полезных опций, включая электрические обогревы руля и ветрового стекла, камеру заднего вида, светодиодные фары, боковые подушки и шторки безопасности. Эта же комплектация может быть и с полным приводом. В последнем случае цена составит 2 499 000 рублей.
Тип кузова: универсал (1 999 000–2 799 000 рублей)
Двигатели: бензиновые 1,5 литра с турбонаддувом, мощностью 143 и 150 л.с.
Коробки передач: 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатый робот
Привод: передний (c мотором 143 л.с.) или полный (с мотором 150 л.с.)
4. Belgee X50 (34 002 штуки)
Этот собираемый в Белоруссии компактный кроссовер на базе Geely Coolray первого поколения уверенно закрепился в первой пятёрке рынка. Модель предлагает покупателям всё ещё актуальный дизайн, хорошее оснащение и при этом остаётся одной из самых выгодных по цене в своём классе, что и объясняет высокий спрос.
В настоящий момент кроссовер доступен в трёх основных комплектациях: Active, Style и Prestige. Даже базовая версия предлагает весьма приличный набор оборудования: мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида, задние датчики парковки, кондиционер, подогрев передних сидений и цифровую приборную панель.
Комплектация Style за доплату в 110 тысяч рублей добавляет боковые подушки безопасности, климат-контроль, обогрев руля и задних сидений, а также систему бесключевого доступа.
Топовое исполнение Prestige включает светодиодную оптику, систему камер кругового обзора 360 °, электрорегулировки сиденья водителя, панорамную крышу, а также дополнительные системы помощи водителю, такие как контроль слепых зон и функция автоматической парковки.
Тип кузова: универсал (2 479 990–2 690 190 рублей)
Двигатель: бензиновый 1,5 литра с турбонаддувом, мощностью 150 л.с.
Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная
Привод: передний
5. Geely Monjaro (35 025 штук)
Самый дорогой кроссовер в десятке популярных в России машин построен на модульной платформе CMA, совместно разработанной компаниями Geely и Volvo. Работающий в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin 2,0-литровый турбомотор JLH-4G20TDB также создан при участии шведских инженеров. В Китае есть модификации с передним приводом, но в нашей стране официально продаются только полноприводные версии.
Выбирая из трёх доступных комплектаций — Luxury, Flagship и Exclusive, можно вполне обойтись базовым исполнением, включающим солидный арсенал систем пассивной и активной безопасности, полный набор тёплых опций, комбинированную отделку сидений из кожи и алькантары, аудиосистему с восемью динамиками, панорамную крышу с люком, 19-дюймовые литые диски и даже электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания.
Тип кузова: универсал (4 549 990–5 052 190 рублей)
Двигатель: бензиновый 2,0 литра с турбонаддувом, мощностью 238 л.с.
Коробка передач: 8-ступенчатая автоматическая
Привод: полный
6. Lada Niva Legend (31 035 штук)
Компактный российский внедорожник выпускается в бессменном виде с 1977 года, получая лишь незначительные технические доработки и комфортные опции типа кондиционера, подогрева сидений и электрических регулировок зеркал. Вместе с тем это не только самый возрастной полноприводный автомобиль на российском рынке, но и самый доступный, альтернативы которому в ценовом сегменте до 1,2 миллиона просто не существует.
В базе нет ничего, кроме постоянного полного привода с жёсткой блокировкой, бортового компьютера и аудиоподготовки. Но уже в следующей по уровню оснащения комплектации Luxe'24 за 1 144 000 рублей есть кондиционер, подогрев электрических зеркал и передних сидений.
Для поездок по тяжёлому бездорожью завод предлагает версию Bronto c усиленной подвеской и балкой заднего моста, защитой картера двигателя, специальными шинами и увеличенным до 240 мм дорожным просветом.
В этом году появилась ещё одна «специальная» модификация — Sport. Машина получила 122-сильный 16-клапанный двигатель, переработанную подвеску и усиленные тормоза. Однако и стоит она значительно дороже.
Тип кузова: универсал (1 059 000–1 699 000 рублей)
Двигатель: бензиновый 1,7 литра, мощностью 83 л.с. и 1,6 литра, мощностью 122 л.с. (для Sport)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая
Привод: полный
7. Haval M6 (31 044 штуки)
Этот практичный и вместительный кроссовер занимает свою нишу на рынке, предлагая один из самых больших багажников в своём классе — объёмом до 1 700 литров со сложенными сиденьями. Модель позиционируется как доступное семейное авто, что и обеспечивает ей стабильный спрос.
В настоящий момент Haval M6 доступен в единственной комплектации с достаточно солидным набором оборудования. Меньше чем за два миллиона рублей покупатель получит машину со светодиодными фарами, климат-контролем, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида и задние датчики парковки, а также систему бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. Но коробка при этом будет механической.
Доплата за 7-ступенчатый робот составляет 200 тысяч рублей. Вместе с более комфортной коробкой идёт и система выбора режимов движения (Standard, Eco, Sport).
Тип кузова: универсал (1 999 000–2 199 000 рублей)
Двигатель: бензиновый 1,5 литра с турбонаддувом, мощностью 143 л.с.
Коробки передач: 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением
Привод: передний
8. Lada Largus (20 637 штук)
Этот практичный универсал, представляющий собой переименованный и приспособленный под российский рынок Logan MCV, остаётся одним из немногих доступных автомобилей в своём классе с возможностью заказа семи мест. Модель представлена в двух версиях: классический универсал и версия Cross с увеличенным до 200 мм дорожным просветом, защитой двигателя и элементами внедорожного дизайна.
Для классического универсала актуальны три комплектации. Базовая Classic с 90-сильным двигателем предлагает минимально необходимый набор опций, включая кондиционер, электростеклоподъёмники и две подушки безопасности. Комплектация Comfort за 1 710 000 рублей добавляет подогрев передних сидений, регулировку водительского сиденья по высоте, складывающийся по частям диван и натяжную шторку багажника. Кроме того, за доплату в 50 тысяч рублей можно заказать третий ряд сидений. Ещё дороже Enjoy с 106-сильным мотором. В её оснащение входят такие опции, как камера заднего вида, датчики света и дождя, круиз-контроль и легкосплавные диски.
Универсал в версии Cross предлагается только в комплектации Enjoy.
Тип кузова:
- Универсал (1 660 000–1 915 000 рублей)
- Универсал Cross (2 020 000 рублей)
Двигатели: бензиновые 1,6 литра, мощностью 90 и 106 л.с.
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая
Привод: передний
9. Belgee X70 (23 103 штуки)
Этот среднеразмерный кроссовер, являющийся локализованной в Белоруссии версией Geely Atlas первого поколения, предлагает покупателям солидные габариты, просторный салон и высокий уровень оснащения, конкурируя с моделями более дорогого сегмента. Его популярность строится на удачном сочетании современных технологий, включая систему мягкого гибрида, и привлекательной цены.
X70 доступен с двумя силовыми установками: вариант со 150-сильным мотором, работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом, а также 177-сильная версия с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом. Базовая комплектация Active предлагает двухзонный климат-контроль, подогревы передних и задних сидений, руля, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном и круиз-контроль с ограничителем скорости.
Комплектация Style добавляет систему камер кругового обзора 360 °, передние датчики парковки, улучшенную аудиосистему и боковые шторки безопасности. Ещё более дорогой Prestige предлагает расширенный пакет систем активной помощи водителю (автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков), а также адаптивный дальний свет и электропривод багажной двери. В топовом Prestige+ будут ещё панорамная крыша с люком и антенна в форме плавника. Доплата за полный привод и более мощный двигатель в аналогичной комплектации составляет 115 тысяч рублей.
- Тип кузова: универсал (2 825 990–3 426 190 рублей)
- Двигатели: бензиновые 1,5 литра с турбонаддувом (150 л.с.) и мягкий гибрид (177 л.с.)
- Коробки передач: 6-ступенчатая автоматическая (2WD) или 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением (4WD)
- Привод: передний или полный
10. Chery Tiggo 7L / Tenet T7 (22 404 штуки)
Кроссовер Chery Tiggo 7L, который в августе сменил прописку и имя на Tenet T7, также входит в ТОП-10 российского рынка, предлагая покупателям один из самых просторных салонов в своём классе. Высокий спрос обеспечивается удачным сочетанием габаритов, напоминающих паркетники классом выше, современного оснащения и агрессивной ценовой политики с программами выгоды.
В настоящий момент кроссовер доступен в трёх комплектациях: Active и Prime (в гамме Chery была и топовая версия Ultra). Причём каждая из них предлагается как с передним, так и с полным приводом. Базовая версия Active за 2 680 000 рублей предлагает 18-дюймовые литые диски, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с двумя 12,3-дюймовыми экранами, а также камеру заднего вида и задние датчики парковки. Доплата за полный привод составляет 200 000 рублей.
Комплектация Prime за 2 880 000 рублей добавляет передние датчики парковки, систему кругового обзора, полный комплект подушек безопасности (включая боковые и шторки), а также обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда.
Тип кузова: пятидверный универсал (2 680 000–3 080 000 рублей)
Двигатель: бензиновый 1,5 литра с турбонаддувом (150 л.с.)
Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная (DCT)
Привод: передний (2WD) или полный (4WD)