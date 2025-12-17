По данным аналитиков, с января по ноябрь 2025 года в России было продано 1 189 546 новых автомобилей, что на 17,8% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. Рассказываем, какие модели пользуются наибольшим спросом, сколько они стоят и что предлагают за эту цену.

Тренды на рынке

Российский авторынок продолжает глубокую структурную перестройку. Сохраняется устойчивая тенденция к сокращению доли европейского премиума, которая замещается китайскими брендами.

Ключевым трендом становится и стратегия производителей из КНР, которые всё более активно рассматривают возможность замещения прямых продаж под собственными брендами реализацией локализованных моделей с российскими логотипами, что наглядно демонстрирует пример новой марки Tenet, представляющей собой локализованный Chery.

Однако доминирующим фактором на рынке остаётся резкий рост цен во всех сегментах. Это вызвано несколькими факторами: повышение утильсбора, которое закладывается в стоимость уже сейчас и окажет значительное инфляционное давление в 2026 году; усложнение логистики и расчётов при параллельном импорте, что увеличивает издержки для дилеров; а также сдвиг в сторону более дорогих комплектаций у китайских брендов.

В результате средневзвешенная цена нового автомобиля за год демонстрирует значительный рост — с 2,89 до 3,43 миллиона рублей. И эта восходящая динамика, по прогнозам аналитиков, сохранится в среднесрочной перспективе.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В первой десятке самых популярных новых автомобилей по итогам тех же 11 месяцев 2025-го в тройке лидеров две модели Lada — Granta и Vesta, а также Haval Jolion. При этом Lada Niva Legend опустилась с шестого места на десятое, а модель Largus и вовсе выпала из ТОП-10 авторынка.

Что же касается стоимости, то на момент подготовки материала у семи моделей из первой десятки даже максимальные цены оказались ниже средневзвешенных 3,43 миллиона рублей. И лишь одна стоит заметно дороже. Далее мы рассмотрим каждую машину подробно.

Самые популярные машины в России

1. Lada Granta (продано 134 213 штук)

На сегодняшний день семейство Granta представлено четырьмя модификациями. Покупателям доступны лифтбек (как в стандартном исполнении, так и вариант Cross), универсал Cross и седан, на долю которого и приходится большая часть продаж.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В настоящий момент в прайс-листе указаны семь фиксированных комплектаций седана — от базовой Standart c аудиоподготовкой и передними электростеклоподъёмниками (но без единой подушки безопасности) за 749 900 рублей, до #CLUB EnjoY с климат-контролем, мультимедийной системой LADA EnjoY Pro и 15-дюймовыми литыми дисками — за 1 269 000 рублей. Самая доступная версия, в которой есть водительская подушка безопасности, это Comfort стоимостью 1 080 000 рублей.

Лифтбек, лифтбек Cross и универсал Cross по умолчанию оснащены кондиционером и с сопоставимым набором оборудования стоят на 30, 105 и 95 тысяч дороже седана.

Типы кузова:

Седан (749 900–1 269 000 рублей)

Лифтбек (1 077 000–1 303 000 рублей)

Лифтбек Cross (1 185 000–1 370 000 рублей)

Универсал Cross (1 175 000–1 350 000 рублей)

Двигатели: бензиновые 1,6 литра, мощностью 98 и 106 л.с.

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая

Привод: передний

2. Lada Vesta (74 727 штук)

Кроме стандартных седана и универсала SW, завод выпускает их условно внедорожные версии Cross c увеличенным на 23 мм дорожным просветом и защитными накладками из неокрашенного пластика по периметру кузова. Как и в случае с «Грантой», именно обычный седан обеспечивает «Весте» второе место в топе продаж новых автомобилей. На долю модификаций с этим кузовом приходится больше половины спроса.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Формально более высокий класс модели подразумевает иной уровень цен и оснащения. В базовой комплектации Comfort за 1 239 900 есть кондиционер, четыре электрических стеклоподъёмника, обогрев наружных зеркал, АБС и система экстренного торможения. Однако водительская и пассажирская подушки безопасности, подогрев передних сидений и мультимедийная система доступны лишь начиная с версии Life'24 за 1 626 000 рублей.

Доплата за вариатор составляет 50 тысяч рублей. А за более мощный 122-сильный мотор — 70 тысяч. Универсал SW при прочих равных на 130 тысяч дороже. Оснащение Cross это ещё плюс 133 тысячи к цене седана и добавка в 123 тысячи к прайсу на универсал.

Типы кузова:

Седан (1 239 900–1 966 000 рублей)

Седан Cross (1 759 000–2 077 000 рублей)

Универсал SW (1 655 900–2 096 000 рублей)

Универсал SW Cross (1 879 000–2 197 000 рублей)

Двигатели: бензиновые 1,6 и 1,8 литра, мощностью 106 и 122 л.с.

Коробки передач: 5-ступенчатая механическая и бесступенчатый вариатор (только с 122-сильным мотором)

Привод: передний

3. Haval Jolion (59 425 штук)

Уже больше года дилеры продают обновлённый кроссовер — рестайлинговую версию можно узнать по иной решётке радиатора с вертикальными планками и ряду новшеств в салоне. Теперь на всех модификациях, включая базовую, руль можно отрегулировать не только по углу наклона, но и по вылету.

Самая доступная переднеприводная версия с механической коробкой передач в комплектации Comfort стоит 1 999 000 рублей. В оснащение такой машины входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, ЕSP, климат-контроль, медиасистема с 10-дюймовым сенсорным экраном, подогревы передних сидений и боковых зеркал, а также датчики дождя и света.

© FotograFFF/Shutterstock

Вторая по уровню оснащения комплектация — Elite — на 350 тысяч дороже, и отличается не только наличием более удобной роботизированной коробки, но и рядом полезных опций, включая электрические обогревы руля и ветрового стекла, камеру заднего вида, светодиодные фары, боковые подушки и шторки безопасности. Эта же комплектация может быть и с полным приводом. В последнем случае цена составит 2 499 000 рублей.

Тип кузова: универсал (1 999 000–2 799 000 рублей)

Двигатели: бензиновые 1,5 литра с турбонаддувом, мощностью 143 и 150 л.с.

Коробки передач: 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатый робот

Привод: передний (c мотором 143 л.с.) или полный (с мотором 150 л.с.)

4. Belgee X50 (34 002 штуки)

Этот собираемый в Белоруссии компактный кроссовер на базе Geely Coolray первого поколения уверенно закрепился в первой пятёрке рынка. Модель предлагает покупателям всё ещё актуальный дизайн, хорошее оснащение и при этом остаётся одной из самых выгодных по цене в своём классе, что и объясняет высокий спрос.

© FotograFFF/Shutterstock

В настоящий момент кроссовер доступен в трёх основных комплектациях: Active, Style и Prestige. Даже базовая версия предлагает весьма приличный набор оборудования: мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида, задние датчики парковки, кондиционер, подогрев передних сидений и цифровую приборную панель.

Комплектация Style за доплату в 110 тысяч рублей добавляет боковые подушки безопасности, климат-контроль, обогрев руля и задних сидений, а также систему бесключевого доступа.

Топовое исполнение Prestige включает светодиодную оптику, систему камер кругового обзора 360 °, электрорегулировки сиденья водителя, панорамную крышу, а также дополнительные системы помощи водителю, такие как контроль слепых зон и функция автоматической парковки.

Тип кузова: универсал (2 479 990–2 690 190 рублей)

Двигатель: бензиновый 1,5 литра с турбонаддувом, мощностью 150 л.с.

Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная

Привод: передний

5. Geely Monjaro (35 025 штук)

Самый дорогой кроссовер в десятке популярных в России машин построен на модульной платформе CMA, совместно разработанной компаниями Geely и Volvo. Работающий в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin 2,0-литровый турбомотор JLH-4G20TDB также создан при участии шведских инженеров. В Китае есть модификации с передним приводом, но в нашей стране официально продаются только полноприводные версии.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Выбирая из трёх доступных комплектаций — Luxury, Flagship и Exclusive, можно вполне обойтись базовым исполнением, включающим солидный арсенал систем пассивной и активной безопасности, полный набор тёплых опций, комбинированную отделку сидений из кожи и алькантары, аудиосистему с восемью динамиками, панорамную крышу с люком, 19-дюймовые литые диски и даже электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания.

Тип кузова: универсал (4 549 990–5 052 190 рублей)

Двигатель: бензиновый 2,0 литра с турбонаддувом, мощностью 238 л.с.

Коробка передач: 8-ступенчатая автоматическая

Привод: полный

6. Lada Niva Legend (31 035 штук)

Компактный российский внедорожник выпускается в бессменном виде с 1977 года, получая лишь незначительные технические доработки и комфортные опции типа кондиционера, подогрева сидений и электрических регулировок зеркал. Вместе с тем это не только самый возрастной полноприводный автомобиль на российском рынке, но и самый доступный, альтернативы которому в ценовом сегменте до 1,2 миллиона просто не существует.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В базе нет ничего, кроме постоянного полного привода с жёсткой блокировкой, бортового компьютера и аудиоподготовки. Но уже в следующей по уровню оснащения комплектации Luxe'24 за 1 144 000 рублей есть кондиционер, подогрев электрических зеркал и передних сидений.

Для поездок по тяжёлому бездорожью завод предлагает версию Bronto c усиленной подвеской и балкой заднего моста, защитой картера двигателя, специальными шинами и увеличенным до 240 мм дорожным просветом.

В этом году появилась ещё одна «специальная» модификация — Sport. Машина получила 122-сильный 16-клапанный двигатель, переработанную подвеску и усиленные тормоза. Однако и стоит она значительно дороже.

Тип кузова: универсал (1 059 000–1 699 000 рублей)

Двигатель: бензиновый 1,7 литра, мощностью 83 л.с. и 1,6 литра, мощностью 122 л.с. (для Sport)

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая

Привод: полный

7. Haval M6 (31 044 штуки)

Этот практичный и вместительный кроссовер занимает свою нишу на рынке, предлагая один из самых больших багажников в своём классе — объёмом до 1 700 литров со сложенными сиденьями. Модель позиционируется как доступное семейное авто, что и обеспечивает ей стабильный спрос.

© Art Konovalov/Shutterstock

В настоящий момент Haval M6 доступен в единственной комплектации с достаточно солидным набором оборудования. Меньше чем за два миллиона рублей покупатель получит машину со светодиодными фарами, климат-контролем, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида и задние датчики парковки, а также систему бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. Но коробка при этом будет механической.

Доплата за 7-ступенчатый робот составляет 200 тысяч рублей. Вместе с более комфортной коробкой идёт и система выбора режимов движения (Standard, Eco, Sport).

Тип кузова: универсал (1 999 000–2 199 000 рублей)

Двигатель: бензиновый 1,5 литра с турбонаддувом, мощностью 143 л.с.

Коробки передач: 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением

Привод: передний

8. Lada Largus (20 637 штук)

Этот практичный универсал, представляющий собой переименованный и приспособленный под российский рынок Logan MCV, остаётся одним из немногих доступных автомобилей в своём классе с возможностью заказа семи мест. Модель представлена в двух версиях: классический универсал и версия Cross с увеличенным до 200 мм дорожным просветом, защитой двигателя и элементами внедорожного дизайна.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Для классического универсала актуальны три комплектации. Базовая Classic с 90-сильным двигателем предлагает минимально необходимый набор опций, включая кондиционер, электростеклоподъёмники и две подушки безопасности. Комплектация Comfort за 1 710 000 рублей добавляет подогрев передних сидений, регулировку водительского сиденья по высоте, складывающийся по частям диван и натяжную шторку багажника. Кроме того, за доплату в 50 тысяч рублей можно заказать третий ряд сидений. Ещё дороже Enjoy с 106-сильным мотором. В её оснащение входят такие опции, как камера заднего вида, датчики света и дождя, круиз-контроль и легкосплавные диски.

Универсал в версии Cross предлагается только в комплектации Enjoy.

Тип кузова:

Универсал (1 660 000–1 915 000 рублей)

Универсал Cross (2 020 000 рублей)

Двигатели: бензиновые 1,6 литра, мощностью 90 и 106 л.с.

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая

Привод: передний

9. Belgee X70 (23 103 штуки)

Этот среднеразмерный кроссовер, являющийся локализованной в Белоруссии версией Geely Atlas первого поколения, предлагает покупателям солидные габариты, просторный салон и высокий уровень оснащения, конкурируя с моделями более дорогого сегмента. Его популярность строится на удачном сочетании современных технологий, включая систему мягкого гибрида, и привлекательной цены.

X70 доступен с двумя силовыми установками: вариант со 150-сильным мотором, работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом, а также 177-сильная версия с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом. Базовая комплектация Active предлагает двухзонный климат-контроль, подогревы передних и задних сидений, руля, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном и круиз-контроль с ограничителем скорости.

© FotograFFF/Shutterstock

Комплектация Style добавляет систему камер кругового обзора 360 °, передние датчики парковки, улучшенную аудиосистему и боковые шторки безопасности. Ещё более дорогой Prestige предлагает расширенный пакет систем активной помощи водителю (автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков), а также адаптивный дальний свет и электропривод багажной двери. В топовом Prestige+ будут ещё панорамная крыша с люком и антенна в форме плавника. Доплата за полный привод и более мощный двигатель в аналогичной комплектации составляет 115 тысяч рублей.

Тип кузова: универсал (2 825 990–3 426 190 рублей)

Двигатели: бензиновые 1,5 литра с турбонаддувом (150 л.с.) и мягкий гибрид (177 л.с.)

Коробки передач: 6-ступенчатая автоматическая (2WD) или 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением (4WD)

Привод: передний или полный

10. Chery Tiggo 7L / Tenet T7 (22 404 штуки)

Кроссовер Chery Tiggo 7L, который в августе сменил прописку и имя на Tenet T7, также входит в ТОП-10 российского рынка, предлагая покупателям один из самых просторных салонов в своём классе. Высокий спрос обеспечивается удачным сочетанием габаритов, напоминающих паркетники классом выше, современного оснащения и агрессивной ценовой политики с программами выгоды.

В настоящий момент кроссовер доступен в трёх комплектациях: Active и Prime (в гамме Chery была и топовая версия Ultra). Причём каждая из них предлагается как с передним, так и с полным приводом. Базовая версия Active за 2 680 000 рублей предлагает 18-дюймовые литые диски, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с двумя 12,3-дюймовыми экранами, а также камеру заднего вида и задние датчики парковки. Доплата за полный привод составляет 200 000 рублей.

© Chery

Комплектация Prime за 2 880 000 рублей добавляет передние датчики парковки, систему кругового обзора, полный комплект подушек безопасности (включая боковые и шторки), а также обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда.

Тип кузова: пятидверный универсал (2 680 000–3 080 000 рублей)

Двигатель: бензиновый 1,5 литра с турбонаддувом (150 л.с.)

Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная (DCT)

Привод: передний (2WD) или полный (4WD)