По итогам 2025 года в России было продано 1,33 млн. новых легковых машин — это на 15,6,% меньше, чем в 2024-м. Рассказываем, какие модели пользуются наибольшим спросом, сколько они стоят и что предлагают за эту цену.

Тренды на рынке

Российский авторынок продолжает глубокую структурную перестройку. Сохраняется устойчивая тенденция к сокращению доли европейского премиума, которая замещается китайскими брендами.

Ключевым трендом становится и стратегия производителей из КНР, которые всё более активно рассматривают возможность замещения прямых продаж под собственными брендами реализацией локализованных моделей с российскими логотипами, что наглядно демонстрирует пример новой марки Tenet, представляющей собой локализованный Chery.

Однако доминирующим фактором на рынке остаётся резкий рост цен во всех сегментах. Это вызвано несколькими факторами: повышение утильсбора, которое закладывается в стоимость уже сейчас и окажет значительное инфляционное давление в 2026 году; усложнение логистики и расчётов при параллельном импорте, что увеличивает издержки для дилеров; а также сдвиг в сторону более дорогих комплектаций у китайских брендов.

В результате средневзвешенная цена нового автомобиля за год демонстрирует значительный рост — с 2,89 до 3,43 миллиона рублей. И эта восходящая динамика, по прогнозам аналитиков, сохранится в среднесрочной перспективе.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В первой десятке самых популярных новых автомобилей по итогам тех же девяти месяцев 2025 года лидируют две модели Lada — Granta и Vesta, а Niva Legend, Niva Travel и Largus VP занимают соответственно седьмое, восьмое и десятое места в рейтинге. На долю каждой из них приходится примерно по 146, 79, 34 (обе Нивы) и 27 тысяч проданных экземпляров соответственно.

Суммарно это на 114 тысяч штук больше, чем приходится на остальные пять моделей китайских брендов, также вошедших в топ-10. Кроме того, «Лада» остаётся единственной маркой, чьи седаны, лифтбеки и универсалы попали десятку самых продаваемых автомобилей. У других брендов — только кроссоверы.

Что же касается стоимости, то на момент подготовки материала у семи моделей из первой десятки даже максимальные цены оказались ниже средневзвешенных 3,15 миллионов. И лишь одна стоит заметно дороже. Далее мы рассмотрим каждую машину подробно.

Самые популярные машины в России в 2026

1. Lada Granta (продано 146 990 шт.)

На сегодняшний день семейство Granta представлено 4 модификациями. Покупателям доступны лифтбек как в стандартном исполнении, так и вариант Cross, универсал Cross и седан, на долю которого и приходится большая часть продаж.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В настоящий момент в прайс-листе указаны семь фиксированных комплектаций седана — от базовой Standart c аудиоподготовкой и передними электростеклоподъёмниками, но без единой подушки безопасности за 770 900 рублей, до #CLUB EnjoY с климат-контролем, мультимедийной системой LADA EnjoY Pro и 15-дюймовыми литыми дисками — за 1 290 000 рублей. Самая доступная версия, в которой есть водительская подушка безопасности, это Comfort стоимостью 1 101 000 рублей.

Лифтбек, лифтбек Cross и универсал Cross по умолчанию оснащены кондиционером и с сопоставимым набором оборудования стоят на 30, 105 и 95 тысяч дороже седана.

Типы кузова:

Седан (770 900 – 1 290 000 руб)

Лифтбек (1 098 000 – 1 324 000 руб)

Лифтбек Cross (1 206 000 – 1 391 000 руб)

Универсал Cross (1 196 000 –1 371 000 руб)

Двигатели: бензиновые 1,6 литра мощностью 98 и 106 л.с.

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая

Привод: передний

2. Lada Vesta (79 796 шт)

Кроме стандартных седана и универсала SW, завод выпускает их условно внедорожные версии Cross c увеличенным на 23 мм дорожным просветом и защитными накладками из неокрашенного пластика по периметру кузова. Как и в случае с «Грантой», именно обычный седан обеспечивает «Весте» второе место в топе продаж новых автомобилей. На долю модификаций с этим кузовом приходится больше половины спроса.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Формально более высокий класс модели подразумевает иной уровень цен и оснащения. В базовой комплектации Comfort'24 за 1 239 900 есть кондиционер, 4 электрических стеклоподъёмника, обогрев наружных зеркал, АБС и система экстренного торможения. Однако водительская и пассажирская подушки безопасности, а также система динамической стабилизации доступны лишь начиная с версии Comfort'25 за 1 558 000 рублей.

Доплата за вариатор, составляет 50 тысяч рублей. А за более мощный 122-сильный мотор - 70 тысяч. Универсал SW при прочих равных на 130 тысяч дороже. Оснащение Cross это еще плюс 133 тысячи к цене седана и добавка в 123 тысячи к прайсу на универсал.

Типы кузова:

Седан (1 239 900 – 2 020 000 руб)

Седан Cross (1 792 000 – 2 131 000 руб)

Универсал SW (1 688 000 – 2 150 000 руб)

Универсал SW Cross (1 912 000 – 2 251 000 руб)

Двигатели: бензиновые 1,6 и 1,8 л, мощностью 106 и 122 л.с.

Коробки передач: 5-ступенчатая механическая и бесступенчатый вариатор (только с 122-сильным мотором)

Привод: передний

3. Haval Jolion (65 757 шт)

Уже больше года дилеры продают обновлённый кроссовер — рестайлинговую версию можно узнать по иной решётке радиатора с вертикальными планками и ряду новшеств в салоне. Теперь на всех модификациях, включая базовую, руль можно отрегулировать не только по углу наклона, но и по вылету.

Самая доступная переднеприводная версия с механической коробкой передач в комплектации Comfort стоит 1 999 000 рублей. В оснащение такой машины входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, ЕSP, климат-контроль, медиасистема с 10-дюймовым сенсорным экраном, подогревы передних сидений и боковых зеркал, а также датчики дождя и света.

© FotograFFF/Shutterstock

Вторая по уровню оснащения комплектация — Elite — на 450 тысяч дороже, и отличается не только наличием более удобной роботизированной коробки, но и рядом полезных опций, включая электрические обогревы руля и ветрового стекла, камеру заднего вида, светодиодные фары, боковые подушки и шторки безопасности. Эта же комплектация может быть и с полным приводом. В последнем случае цена составит 2 599 000 рублей.

Тип кузова:

универсал (1 999 000 – 2 899 000 руб)

Двигатели: бензиновые (турбо) 1,5 л, мощностью 143 и 150 л.с.

Коробки передач: 6-ступенчатая МКП и 7-ступенчатый «робот»

Привод: передний (c мотором отдачей 143 л.с.) или полный (с мотором отдачей 150 л.с.)

4. Belgee X50 (38 304 шт)

Этот собираемый в Белоруссии компактный кроссовер на базе Geely Coolray первого поколения уверенно закрепился в первой пятёрке рынка. Модель предлагает покупателям всё ещё актуальный дизайн, хорошее оснащение и при этом остаётся одной из самых выгодных по цене в своём классе, что и объясняет высокий спрос.

© FotograFFF/Shutterstock

В настоящий момент кроссовер доступен в трёх основных комплектациях: Active, Style и Prestige. Даже базовая версия за 2 479 990 рублей предлагает весьма приличный набор оборудования: мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида, задние датчики парковки, кондиционер, подогрев передних сидений и цифровую приборную панель.

Комплектация Style за доплату в 111 тысяч рублей добавляет боковые подушки безопасности, климат-контроль, обогрев руля и задних сидений, а также систему бесключевого доступа.

Топовое исполнение Prestige включает светодиодную оптику, систему камер кругового обзора 360 °, электрорегулировки сиденья водителя, панорамную крышу, а также дополнительные системы помощи водителю, такие как контроль слепых зон и функция автоматической парковки.

Тип кузова:

универсал (2 479 990–2 690 190 рублей)

Двигатель: бензиновый (турбо) 1,5 л, мощностью 150 л.с.

Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная

Привод: передний

5. Geely Monjaro (37 660 шт)

Самый дорогой кроссовер в десятке популярных в России машин построен на модульной платформе CMA, совместно разработанной компаниями Geely и Volvo. Работающий в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin 2,0-литровый турбомотор JLH-4G20TDB также создан при участии шведских инженеров. В Китае есть модификации с передним приводом, но в нашей стране официально продаются только полноприводные версии.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Выбирая из трёх доступных комплектаций — Luxury, Flagship и Exclusive, можно вполне обойтись базовым исполнением, включающим солидный арсенал систем пассивной и активной безопасности, полный набор тёплых опций, комбинированную отделку сидений из кожи и алькантары, аудиосистему с восемью динамиками, панорамную крышу с люком, 19-дюймовые литые диски и даже электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания.

Тип кузова:

универсал (4 549 990–5 052 190 рублей)

Двигатель: бензиновый (турбо) 2,0 л, мощностью 238 л.с.

Коробка передач: 8-ступенчатая автоматическая

Привод: полный

6. Haval M6 (36 093 шт)

Этот практичный и вместительный кроссовер занимает свою нишу на рынке, предлагая один из самых больших багажников в своём классе — объёмом до 1 700 литров со сложенными сиденьями. Модель позиционируется как доступное семейное авто, что и обеспечивает ей стабильный спрос.

© Art Konovalov/Shutterstock

В настоящий момент Haval M6 доступен в единственной комплектации с достаточно солидным набором оборудования. Меньше чем за два миллиона рублей покупатель получит машину со светодиодными фарами, климат-контролем, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида и задние датчики парковки, а также систему бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. Но коробка при этом будет механической.

Доплата за 7-ступенчатый робот составляет 250 тысяч рублей. Вместе с более комфортной коробкой идет и система выбора режимов движения (Standard, Eco, Sport).

Тип кузова:

универсал (1 999 000 – 2 249 000 руб)

Двигатель: бензиновый (турбо) 1,5 л, и мощностью 143 л.с.

Коробки передач: 6-ступенчатая МКА или 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением

Привод: передний

7. Lada Niva Legend (34 310 шт)

Компактный российский внедорожник выпускается в бессменном виде с 1977 года, получая лишь незначительные технические доработки и комфортные опции типа кондиционера, подогрева сидений и электрических регулировок зеркал. Вместе с тем это не только самый возрастной полноприводный автомобиль на российском рынке, но и самый доступный, альтернативы которому в ценовом сегменте до 1,2 млн. просто не существует.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В базе нет ничего, кроме постоянного полного привода с жесткой блокировкой, бортового компьютера и аудиоподготовки. Но уже в следующей по уровню оснащения комплектации Luxe'24 за 1 167 000 рублей есть кондиционер, подогрев электрических зеркал и передних сидений.

Для поездок по тяжёлому бездорожью завод предлагает версию Bronto c усиленной подвеской и балкой заднего моста, защитой картера двигателя, специальными шинами и увеличенным до 240 мм дорожным просветом.

В этом году появилась еще одна «специальная» модификация –Sport. Машина получила 122-сильный, 16-клапанный двигатель, переработанную подвеску и усиленные тормоза. Однако и стоит она значительно дороже.

Тип кузова:

универсал (1 081 000 – 1 734 000 руб)

Двигатель: бензиновый 1,7 л, мощностью 83 л.с.

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая

Привод: полный

8. Lada Niva Travel (34 076 шт.)

Наследник легендарного внедорожника сочетает проверенную десятилетиями рамную конструкцию и постоянный полный привод с чуть более современным дизайном и улучшенным уровнем оснащения.

© Lada

В настоящий момент Niva Travel предлагается с двумя двигателями. Базовый 83-сильный 1,7-литровый агрегат доступен в начальных комплектациях: Classic'24, Comfort'24, Luxe'24 и KHL'24, с ценами от 1 343 000 до 1 668 000 рублей. Во второй половине 2025 года модель получила долгожданную альтернативу – чуть более мощный и тяговитый 90-сильный 1.8-литровый двигатель.С ним автомобиль предлагается уже в шести версиях: Classic, Comfort, Life, Enjoy, Techno и KHL, с ценами от 1 419 000 до 1 814 000 рублей.

Стандартом для всех версий являются постоянный полный привод с понижающей передачей и принудительной блокировкой межосевого дифференциала, защита картера двигателя, система ЭРА-ГЛОНАСС и передние стеклоподъемники. Комплектация Comfort'24 (от 1 472 000 руб. с мотором 1.7 л) добавляет кондиционер, литые диски и пассажирскую подушку безопасности.

Уровень Luxe'24 (от 1 643 000 руб.) уже включает полный комфортный набор для зимы: подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также обогрев ветрового стекла и камеру заднего вида с омывателем.

Специальная версия KHL выделяется уникальным набором оригинальных аксессуаров, включая накладки на пороги, ковры, органайзеры в нишах багажника, рюкзак и термокружку.

Для тех, кто хочет максимального оснащения, оптимальным выбором станут комплектации Enjoy или Techno с 90-сильным мотором. Они предлагают такие опции, как мультимедийная система LADA EnjoY Pro с 7-дюймовым экраном и Яндекс.Авто, тонировка стекол, круиз-контроль и 17-дюймовые диски.

Тип кузова:

универсал (1 343 000 - 1 814 000 руб)

Двигатели: бензиновый 1,7 л (83 л.с.) / бензиновый 1,8 л (90 л.с.)

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая

Привод: постоянный полный

9. Changan CS55Plus / UNI-S (30 600 шт)

В прошлом году этот компактный кроссовер стал ключевым продуктом китайской марки на российском рынке, предложив покупателям сбалансированное сочетание актуального дизайна, достойного оснащения и приемлемой цены.

© Changan

Все версии оснащены 1.5-литровым турбомотром мощностью 181 л.с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Базовая комплектация Comfort стоит от 2 939 900 рублей и включает светодиодную оптику, 19-дюймовые диски, климат-контроль, 12,3-дюймовый сенсорный экран, камеру заднего вида, а также электрический люк.

За 2 999 900 рублей в комплектации Luxe добавляются интеллектуальный адаптивный круиз-контроль и эргономичное пассажирское сиденье.

Комплектация Tech стоит 3 059 900 рублей и богаче на панорамную крышу, электропривод багажника с дистанционным управлением, фоновую подсветку салона, адаптивную систему управления светом, ассистент движения в пробке, систему удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение.

Топовая версия Tech Plus за 3 099 900 рублей включает подогрев руля, шторку багажника и черную отделку потолка.

Тип кузова:

универсал (2 939 900 - 3 099 900 руб)

Двигатель: бензиновый турбо, 1,5 л, (181 л.с.)

КПП: 7-ступенчатый «робот»

Привод: передний

10. Lada Largus (27 738 шт.)

Этот практичный универсал, представляющий собой переименованный и приспособленный под российский рынок Logan MCV, остаётся одним из немногих доступных автомобилей в своём классе с возможностью заказа семи мест. Модель представлена в двух версиях: классический универсал и версия Cross с увеличенным до 200 мм дорожным просветом, защитой двигателя и элементами внедорожного дизайна.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Для классического универсала актуальны три комплектации. Базовая Classic с 90-сильным двигателем предлагает минимально необходимый набор опций, включая кондиционер, электростеклоподъёмники и две подушки безопасности.

Комплектация Comfort за 1 637 000 рублей добавляет подогрев передних сидений, регулировку водительского сиденья по высоте, складывающийся по частям диван и натяжную шторку багажника. Кроме того, за доплату в 50 тысяч рублей можно заказать третий ряд сидений.

Ещё дороже Enjoy с 106-сильным мотором. В её оснащение входят такие опции, как камера заднего вида, датчики света и дождя, круиз-контроль и легкосплавные диски. Универсал в версии Cross предлагается только в комплектации Enjoy.

Тип кузова:

Универсал (1 587 000 – 1 842 000 руб)

Универсал Cross (1 947 000 руб)

Двигатели: бензиновые 1,6 литра, мощностью 90 и 106 л.с.

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая

Привод: передний