Geely Preface против Chery Arrizo 8: сравнительный тест-драйв популярных седанов

Российский авторынок не очень богат седанами, а уж четырёхдверками со спортивным характером — и подавно. Но так ли всё однозначно? Чтобы ответить на этот вопрос, мы попытались найти задатки атлетов в популярных Geely Preface и Chery Arrizo 8.

© Алексей Батушенко

Этот тест-драйв стал испытанием не только для автомобилей, но и для редакции. Ведь практически сразу всё пошло не по плану. Начнём с того, что подбор соперника для сравнения с Geely Preface — это задача со звёздочкой. По сути, автомобиль существует на нашем рынке практически без прямых конкурентов. Количество официально представленных у нас в продаже среднеразмерных седанов, в принципе, можно пересчитать по пальцам одной руки. А машин со спортивным характером, как Preface, и вовсе нет.

Впрочем, соперников других категорий хватает. В качестве альтернативы «Префейсу» многие рассматривают Mazda 6 с небольшим пробегом, которые привозят из Китая по параллельному импорту, или более возрастных и породистых «немцев» на местной вторичке.

Собственно, изначально наша задумка и заключалась в том, чтобы сравнить Geely с каким-то из европейских седанов вроде баварской «трёшки». Ведь этот Preface по своему характеру вполне справедливо претендует на звание driver’s car. Однако нашим планам не суждено было сбыться. Буквально за день до тестовых испытаний и фотосъёмки подобранный нами соперник в лице BMW 320i в кузове G20 попал в лёгкое ДТП.

Пришлось оперативно искать замену для сравнительного теста. На помощь пришёл каршеринг: нашли в «Ситидрайве» свежий седан Arrizo 8. Хит таксишного тарифа «Комфорт +» от Chery на 50 лошадей слабее Preface, но и ощутимо дешевле. Так что вполне может дать бой трёхобъёмнику Geely.

© Алексей Батушенко

Внутри: салон и эргономика

Geely раздаёт стиль не только снаружи, но и внутри. Оформление интерьера строгое и лаконичное, но модное — не выглядит «вечной классикой». Материалы отделки приятные и на вид, и на ощупь. Но не обошлось без эргономических просчётов. Например, регулировки зеркал заднего вида запрятаны в меню мультимедийной системы с вертикально ориентированным дисплеем. При этом у климат-контроля и других важных функций есть горячие физические клавиши под этим же тачскрином.

© Geely Preface vs Chery Arrizo 8

Посадка за рулём удобная для водителя практически любой комплекции. Регулировки и кресла, и руля достаточно широки. Само сиденье спрофилировано удачно: плотная спинка, длинная подушка и хорошо выраженная боковая поддержка.

У Chery также достаточно большое количество функций запрятано в тачскрин, однако и физических клавиш хватает. При этом откровенно раздражающих решений и просчётов здесь нет. А вот материалы отделки салона хоть и приятные, но на фоне Geely кажутся простенькими. С другой стороны, сборка и подгонка деталей вопросов не вызывает, поэтому разницу в ощущениях могут почувствовать только те, кто зачем-то периодически гладит переднюю панель.

© Алексей Батушенко

Регулировки кресла и руля также достаточно широки, однако подушка водительского сиденья коротковата. С другой стороны, этот специфический аспект будет утомлять только рослых водителей.

Задний ряд и багажный отсек

По запасу пространства на втором ряду — паритет. По меркам класса места много в обоих седанах. По удобству посадки на диване ощущения тоже плюс-минус похожие. По крайней мере в статике, пока автомобили никуда не едут. Разве что эко-кожа в Geely приятнее.

© Алексей Батушенко

А вот что касается багажного отсека, то здесь Chery выигрывает. И дело даже не в объёме, который на добрые 35 литров больше, чем у Geely, а в удобстве. Просто сам проём у Arrizo 8 больше, да и погрузочная высота меньше.

© Алексей Батушенко

Что же касается организации пространства внутри и прочих полезных фишечек вроде крючков для фиксации груза, то ни один из седанов не удивляет продуманными решениями. А у Preface ещё и колесные арки достаточно сильно выступают внутрь грузового отсека, отъедая полезное пространство по ширине.

© Алексей Батушенко

На ходу: бой не на равных

Geely едет почти как породистый европеец. Двухлитровый турбомотор выдаёт ровную тягу без явных провалов на очень широком диапазоне рабочих оборотов. А робот ассистирует ему практически бесшовно, будто бы вообще без разрыва потока мощности. Поэтому автомобиль набирает ход напористо и даже дерзко. Седан мгновенно следует за нажатием на педаль газа и это здорово выделяет Preface на фоне множества современных машин.

На ходу Geely крепко сбит. Настройки подвесок плотные, но не жёсткие. Скорее упругие. Дорожную мелочь машина глотает невозмутимо, а перед неровностями побольше всё же требует ощутимого замедления. Ход подвесок не очень велик, поэтому они частенько срабатывают в буфер.

Впрочем, это не недостаток, а вполне логичная жертва на алтаре управляемости. В меру утяжелённый руль с адекватным реактивным действием обеспечивает очень прозрачную обратную связь с дорогой. Точность и скорость реакции на действия с баранкой также радуют. Geely настолько податлив и приятен в управлении, что с ним хочется выбирать самые извилистые маршруты.

© Алексей Батушенко

Chery в этом смысле его полная противоположность. Амбиций драйверского седана у него вроде как и нет, но и с базовыми дисциплинами он справляется не на отлично, а на твёрдую четвёрку.

Мощности и момента турбомотору объёмом 1,6 литра с лихвой хватает. Конечно, в динамике он уступает Geely, но разгон до «сотни» всё равно укладывается в 10 секунд, что вполне неплохо. Собственно, за это мы его и не журим.

Основная претензия к чересчур нервозным настройкам робота, который изрядно дёргает автомобиль во время переключений. В особенности при резких ускорениях во время обгонов и при плавных замедлениях под сброс газа, когда автомобиль тормозит двигателем.

© Алексей Батушенко

Не хватает плавности и в настройках шасси. Подвески, как и у Geely, тоже имеют достаточно плотный ход. Но вот в этом случае они как раз не упругие, а чересчур жёсткие. Chery требует от водителя аккуратности не только при проезде крупных ям и выбоин, но и мелких трещин и острых неровностей.

Руль на тихом ходу лёгкий, что радует при маневрировании. А вот на скорости наполняется не очень естественным усилием и уже не дает точной обратной связи. Поэтому в Chery больше хочется быть пассажиром, чем водителем.

Выводы

Цена на Geely Preface начинается от 3 357 990 рублей за базовую комплектацию Luxury. В ней есть всё для комфортной езды: шесть подушек, двухзонный климат-контроль, электроприводы передних сидений, подогревы кресел, руля, лобового стекла и многое другое. Вторая и одновременно топовая версия FlagShip оценивается уже 3 567 990 рублей и отличается наличием комплекса водительских ассистентов, вентиляции кресел и функции массажа, системой бесключевого доступа, а также более крупными 18-дюймовыми колёсными дисками (у начальной версии диаметр составляет 17 дюймов).

Chery, как мы писали выше, ощутимо дешевле. Цена за базовую комплектацию Active начинается от 2 810 000 рублей. В ней четыре подушки безопасности, механические регулировки мебели и базовая мультимедиа на 10 дюймов, но уже есть климат-контроль и подогревы передних кресел. На ступень выше стоит промежуточная версия Prime ровно за 3 000 000 рублей. В ней уже шесть подушек, электрорегулировки передних кресел, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и начальные ассистенты вроде системы кругового обзора. Топовая версия Ultra Black с полным комплексом систем безопасности за 3 210 000 рублей по набору оборудования сопоставима с Geely. В Chery разве что нет кресел с массажем.

Preface в среднем на 350 000 рублей дороже Arrizo в сопоставимых комплектациях, что составляет примерно 12% от стоимости потенциальной покупки. И если есть возможность, то лучше доплатить за Geely. Это не переплата за бренд, а трезвая цена за динамику и отточенную управляемость. Если же ездовые повадки для вас не главное в автомобиле, то стоит заглянуть в дилерский центр Chery.

© Алексей Батушенко

Технические характеристики Geely Preface

Тип кузова: седан, 4 двери

Количество мест: 5

Длина/ширина/высота, мм: 4 825 х 1 880 х 1 469

Колёсная база, мм: 2 800

Дорожный просвет, мм: 135

Объём багажника, л: 500

Объём топливного бака, л: 49

Двигатель: рядный четырёхцилиндровый с турбонаддувом

Рабочий объём, куб. см: 1 969

Максимальная мощность, л.с.: 200 при 4 500 об/мин

Трансмиссия: роботизированная, 7 ступ.

Привод: передний

Время разгона 0–100 км/ч, сек.: 7,1

Максимальная скорость, км/ч: 210

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 7,2

Технические характеристики Chery Arrizo 8