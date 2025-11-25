Россию завалят новыми «китайцами»: топ-10 моделей

В китайском Гуанчжоу открылся Международный автосалон. На одной из крупнейших в мире выставок справили премьеру более 100 моделей как локальных брендов, так и мировых марок. «Рамблер/авто» рассказывает о 10 самых интересных новинках, которые в ближайшее время могут появиться на российском рынке.

© Алексей Батушенко

GAC Aion i60 / Aion V

В Гуанчжоу состоялась премьера гибридного кроссовера Aion i60. Aion — это суббренд GAC, под которым компания выпускает гибриды и электромобили. Под капотом новинки установлен 1,5-литровый 100-сильный бензиновый двигатель, который работает как генератор. А за движение отвечает электромотор пиковой мощностью 224 л.с. В режиме постоянной подзарядки батареи расход топлива составляет 5,5 л/100 км.

Габариты пятиместного Aion i60: 4685х1854х1660 мм. Колесная база 2775 мм. Это на 105 мм больше, чем у ранее представленного электромобиля Aion V, на который i60 очень похож в плане дизайна экстерьера и интерьера. К слову, именно Aion V компания планирует первой привезти в Россию. Согласно заявлению представителей бренда на российском рынке модель будет продаваться под названием GAC Aion V. В Китае электромобиль оснащается моторами мощностью 224 и 204 л.с. Привод — только передний.

© Алексей Батушенко

Chery Fulwin T9L

Chery Fulwin T9L — это полноприводный кроссовер с новейшим комплексом автономного вождения Falcon 700+. С ней кроссовер может без участия водителя совершать обгоны и перестроения в потоке, съезжать с трассы на развязках, распознавать сигналы светофоров и даже поворачивать на городских улицах.

Чисто технически Fulwin T9L представляет собой параллельный гибрид с 1,5-литровым ДВС под и электромотором, суммарная мощность которых составляет 354 л.с. Заявленная динамика – менее 5 секунд до 100 км/ч.

© Алексей Батушенко

Chery iCar V27 / iCAUR V27

Пожалуй, это одна из самых интересных для российских покупателей новинок Гуанчжоу-2025. На выставке кроссовер был впервые представлен широкой публике, однако уже в ближайшее время ожидается его появление и на нашем рынке под отдельным суббрендом iCAUR.

V27 представляет собой последовательный гибрид, у которого под капотом установлен бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 143 л.с., выполняющий функции генератора. В движение полноприводная машина приводится двумя электромоторами суммарной мощностью 456 л.с. Батарея имеет емкость 34,3 кВт. Заявленный пробег исключительно на электротяге — 150 км.

© Алексей Батушенко

BAW 212 T01

Этот рамный внедорожник сейчас как раз проходит сертификационные испытания для получения ОТТС и дальнейшего выхода на российский рынок. BAW 212 — культовая машина для Китая, так как модель впервые увидела свет в 1965 году в качестве армейского внедорожника. Позднее ее приспособили для гражданских нужд и без принципиальных изменений конструкции выпускают до сих пор.

В Гуанчжоу компания привезла спецверсию своего неувядающего автомобиля — вариант с мягким верхом и двухцветным кузовом. Кроме того, производитель показал длиннобазный вариант 212 T01 с кузовом пикап. Все модификации модели оснащаются двигателем объёмом 2 литра и мощностью 252 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой АКП.

© Алексей Батушенко

Exlantix ES7 GT

Седан Exlantix ES со спортиным характером уже продаётся в России. А в Китае премиальный суббренд Chery представил «горячий» универсал Exlantix ES7 GT, который имеет немалые шансы пополнить российскую линейку марки.

Пока новая модификация дебютировала в Гуанчжоу без подробностей о технических характеристиках. Сообщается лишь, что гибридная силовая установка с тремя электромоторами способна разогнать универсал до 100 км/ч всего за три секунды.

© Алексей Батушенко

Tank 400

А вот прошедший обновление «четырехсотый» Tank почти наверняка со временем появится в России, так как дорестайлинговый вариант уже достаточно давно продаётся на нашем рынке.

Ключевое внешнее отличие от предшественника — «горб» сенсора лидара на передней кромке крыши. Модели также обновили дизайн переднего бампера, решётки радиатора, «противотуманок» и короба «запаски» на задней двери. В интерьере поменялось оформление приборной доски и монитора. Техническая часть осталась прежней.

© Алексей Батушенко

GWM Poer Hi4-T

Great Wall привез на автосалон свой первый гибридный пикап. Машина оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 252 л.с. и электродвигателем производительностью 163 л.с. В трансмиссии используется 9-ступенчатый автомат. Привод постоянный полный, с автоматически подключающимся передним мостом. Межколесные дифференциалы — самоблокирующиеся.

Батарея емкостью 37,1 кВтч обеспечивает запас хода в 115 км. Разгон до 100 км/ч у такого пикапа занимает 7,5 секунд. Дополнительно машина может комплектоваться заводскими лебедкой и шноркелем. По уровню оснащения и отделки салона Poer Hi4-T практически ничем уступает моделям родственного бренда Tank.

© Алексей Батушенко

Geely Galaxy V900

В Гуанчжоу публика впервые увидела минивэн Geely Galaxy V900. Это последовательный гибрид длиной 5360 мм и колёсной базой 3200 мм. В базовой комплектации модель шестиместная, однако опционально доступен 8-местный вариант компоновки салона.

Производительность электрической части V900 пока засекречена, а вот мощность ДВС уже озвучена: на борту трудится 1,5-литровый бензиновый мотор отдачей 163 л.с.

© Алексей Батушенко

BAIC: BJ30 и обновленный BJ40

Компания BAIC недавно объявила о своих планах сосредоточиться на внедорожном сегменте российского авторынка. На стенде BAIC в Гуанчжоу красовались две модели, которые вполне подходят под новую концепцию.

Первая — относительно компактный внедорожник BJ30 длиной 4730 мм и колёсной базой 2820 мм. Привод, конечно же, — полный, а под капотом гибридная силовая установка с 1,5-литровым с турбомотором отдачей 158 л.с.

© Алексей Батушенко

Другая премьера BAIC: BJ40 второго поколения — c новой внешностью и салоном. Под капотом этого «рамника» установлен уже 2-литровый 245-сильный двигатель. В его полноприводной трансмиссии — 8-ступенчатый ​​«автомат» от ZF и раздаточная коробка типа «парт-тайм».

© Алексей Батушенко

Jetour X70L

Jetour X70L — это второе поколение хорошо известной на нашем рынке «семидесятки». Новичок крупнее предшественника, но приземистее. Габариты следующие: 4810 мм (+86 мм)х1930 мм (+30 мм)х1705 мм (-15 мм). Колесная база — 2820 мм (+100 мм).

Привод остался исключительно передним. В базовый комплектации машине положен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 184 л.с. и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Модель можно будет заказать в пяти- или семиместном исполнении.