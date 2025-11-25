Стало известно, насколько подорожали автомобили Lada за 10 лет

Очередное заявление президента АвтоВАЗа Максима Соколова о повышении цен на модельный ряд Lada стало уже рутинной новостью. Однако за сухими цифрами — Granta от 750 тысяч, Vesta от 1,24 миллиона, Largus от 1,66 миллиона рублей — скрывается настоящая экономическая драма. Всего за десятилетие автомобили, бывшие символом доступности для миллионов россиян, превратились в иной класс машин, пройдя путь, который в иных условиях занял бы полвека. Мы подняли прайс-листы АвтоВАЗа за 2015 год и сравнили их с текущими ценами: результаты нас шокировали.

Закат эпохи доступности

В 2015 году российский авторынок, хоть и сотрясаемый очередными кризисными волнами, ещё жил в иной ценовой реальности. Летом того года самой популярной моделью страны была Lada Granta, которую можно было забрать из дилерского центра всего за 332 000 рублей.

В конце того же года дебютировала и Vesta — флагман и новая надежда АвтоВАЗа. Цены на базовую версию начинались с 514 000 рублей. Это была уже немалая по меркам того времени цена, но она всё ещё оставалась в зоне досягаемости среднего класса.

Вместе с тем к концу года аналитики PwC зафиксировали лидерство Lada по темпам роста цен (+13% за год), но тогда это не казалось чем-то из ряда вон. Никто не предполагал, что это лишь легкое покачивание палубы перед настоящим штормом.

Перелом 2020 года

Очередное плановое обновление цен в октябре того года с средним ростом на 1,6%, казалось бы, не предвещало катастрофы. Но главным был не абсолютный рост, а его контекст. Именно в 2020-м произошло примечательное событие: Chevrolet Niva, стоившая в 2015-м от 529 тысяч, превратилась в Lada Niva с ценником от 738 000 рублей.

Это был символический скачок: популярный внедорожник уверенно отрывался от ценового поля «гражданских» моделей. Рынок молчаливо согласился с новой реальностью, где даже возрождённый отечественный бренд не означает возврата к прошлым ценам.

Цифры как приговор: хроника рыночной трансформации моделей Lada

Цена в 2015: от 332 000 рублей

Цена в 2025: от 749 900 рублей

Рост стоимости: +126%

Летом 2015-го Lada Granta стала самой популярной моделью в стране, и вроде бы удерживает это звание до сих пор. Но есть нюанс: десять лет назад в дилерских центрах Lada за базовый седан в версии «Стандарт» просили всего 332 000 рублей. В начальной комплектации не было ничего, кроме ABS, подушки безопасности и гидроусилителя, но это был новый автомобиль с гарантией. Стоимость топовой версии тогда доходила до 471 000 рублей.

К ноябрю 2020-го Lada Granta в кузове седан стоила уже немалые 488 900 рублей за начальный вариант и 682 000 за полный фарш. А самыми дорогими были лифтбеки, универсалы и кросс-универсалы. Так, цена за лифтбек варьировалась от 507 900 до 699 800, а самый дорогой вариант SW Cross стоил уже 707 800 рублей.

Сейчас стартовая цена за базовую «Гранту» начинается от 749 900 рублей, а топовый седан в комлектации Enjoy стоит от 1 269 000.

При этом самая дорогая Granta SW Cross оценивается в 1 370 000 рублей.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Цена в 2015: от 514 000 рублей

Цена в 2025: от 1 239 900 рублей

Рост стоимости: +133%

АвтоВАЗ впервые объявил цены на Lada Vesta 24 ноября 2015 года. Стоимость машины в базовой комплектации Classic начиналась от 514 000 рублей. Такой автомобиль оснащался двигателем объёмом 1,6 л (106 л.с.) и механической 5-ступенчатой коробкой передач. В список оборудования входили подушка безопасности водителя, ABS, противобуксовочная система (TCS), система помощи при старте на подъёме (HSА), сигнализация, 15-дюймовые колёсные диски с полноразмерным запасным колесом. За установку подушки безопасности переднего пассажира и кондиционера просили дополнительные 30 000 рублей. А за робот вместо механики просили ещё 25 000 рублей.

Vesta во второй комплектации Comfort стоила уже от 570 000 рублей. В ней были обогрев передних сидений и наружных зеркал, парктроник и аудиосистема. В отдельный доп-пакет за 15 000 рублей, который также назывался Comfort, включили обогрев ветрового стекла нитями и легкосплавные колесные диски.

Топовая версия Luxe стоила от 609 000 рублей и включала противотуманные фары, расширенный электропакет, датчик дождя, легкосплавные 16-дюймовые диски. Специально для этой версии были разработаны пакеты опций Multimedia и XV Line. Первый включал продвинутую медиасистему, а второй — украшательства вроде спойлера на кромку крышки багажника или накладки на выхлопную трубу и пороги. Они стоили 24 000 и 29 000 рублей соответственно.

В 2020-м на АвтоВАЗе прошло три волны повышений цена и к 18 ноября были объявлены прайс-листы модельного ряда с финальной индексацией. Стоимость базового седана Lada Vesta начиналась уже от 676 900 рублей, а топовой комплектации составляла уже 964 900 рублей. Впрочем, тогда же, в 2020-м, цены на другие модификации Vesta впервые перевалили за миллион рублей. Так, универсал SW в топе стоил уже 1 042 900 рублей, вседорожный SW Cross оценивался 1 067 900, а Vesta Sport оценивалась в 1 125 900 рублей.

По состоянию на ноябрь 2025-го базовая Vesta в кузове седан стоит от 1 239 900 рублей, а её топовая верcия Techno уже от 1 961 000 рублей. Самая дорогая версия машины — это универсал SW Cross в топовой комплектации Techno 2 217 000 рублей. Ну а вершина гаммы — Sportline-версия универсала SW Cross с более производительным мотором за 2 443 000 рублей.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Chevrolet Niva/Lada Niva Travel

Цена в 2015: от 529 000 рублей (ещё Chevrolet Niva)

Цена в 2025: от 1 384 000 рублей

Рост стоимости: +161%

К концу 2015 года, когда Niva выпускалась ещё под брендом Chevrolet, начальная стоимость внедорожника составляла 529 000 рублей, а за топовый вариант просили 639 000 рублей.

В ноябре 2020-го, в самый разгар ковида, произошёл очередной скачок цен. Вилка стоимости начала варьироваться от 738 000 до 871 000 за стандартную машину, и от 824 000 до 881 000 за вариант Off-Road. После первого рестайлинга в начале 2021-го «база» начала стоить от 747 900 рублей, а стоимость топовой версии перевалила за 900 000 рублей.

Меньше недели назад Lada обнародовала цены на обовлённую Niva Travel с новым мотором. Так, начальный вариант Classic оценивается от 1 384 000 рублей и помимо двигателя 1,8 включает подушку безопасности водителя, усилитель руля, электропривод стёкол, ABS. Вариант Comfort стоит уже 1 493 000 рублей. В нём добавляется подушка безопасности переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, подлокотник, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, рейлинги на крыше и другое. Вариант Life от 1 493 000 рублей имеет уже 15-дюймовые литые диски и светодиодные фары.

В Enjoy за 1 692 000 рублей добавляется мультимедиа, камера заднего вида, круиз-контроль. А топовый вариант Techno с 17-дюймовыми литыми дисками, кожухом запасного колеса в цвет кузова, противотуманными фарами, электрообогревом ветрового стекла и другими прибамбасами оценивается в 1 764 000 рублей.

© Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Lada 4x4/ Lada Niva Legend

Цена в 2015: от 405 000 рублей

Цена в 2025: от 1 059 000 рублей

Рост стоимости: +161%

Феномен классической «Нивы» в том, что, отметив в 2025 году 48-летие, она из самого доступного внедорожника стала скорее культурным артефактом и предметом ностальгии. Модели удалось сохранить верный круг поклонников, несмотря на перешагнувшую за миллион цену.

Только вдумайтесь, еще в 2015 году (когда она называлась 4х4) начальный вариант внедорожника стоил 405 000 рублей, а версия Urban обходилась в 546 800 рублей.

Во второй половине 2020-го входной билет в клуб «ниваводов» оценивался уже в 582 000 рублей.

По состоянию на ноябрь 2025-го начальный вариант модели оценивается в 1 059 000 рублей, версия Urban стоит уже 1 198 000 рублей, а топовый Black — 1 217 000 рублей. А ведь есть еще и Niva Sport за безумные 1 699 000 рублей.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Цена в 2015: от 444 000 рублей

Цена в 2025: от 1 660 000 рублей

Рост стоимости: +273%

Его история — самая драматичная: остановка производства в 2022-м и возвращение в 2024-м уже в новом качестве и скачок цены в диапазон от 1 660 000 рублей до 1 915 000 рублей. А ведь когда-то в далёком 2015-м цена за универсал Largus начиналась с 444 000 рублей.

Получается, что за десятилетие модель превратилась из сугубо утилитарного рабочего инструмента в далеко не всем доступный семейный универсал. Причём без какой-либо технической модернизации!

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Заключение

Цифры говорят сами за себя: рост цен на модели от 126% до 273% за десятилетие — это не просто удорожание, это смена ценового класса. Машины, которые были рабочей лошадкой для учителя, врача или бюджетника, на фоне общего подорожания превратились в «компромиссный выбор» или, как в случае с Largus, в «дорогой семейный универсал». Даже легендарная Niva, бывшая синонимом пуленепробиваемой доступности, теперь стала культурным артефактом с ценником, отсекающим её исконную аудиторию.