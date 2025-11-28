Посмотрите, как теперь выглядят ушедшие из России популярные иномарки

Автомобильный ландшафт России за последние пять лет изменился до неузнаваемости. Многие иномарки, которые были у всех на слуху и составляли основу парка, ушли с рынка, сменили названия или превратились в совершенно другие продукты. Мы проследили эволюцию десяти ключевых моделей, которые когда-то массово колесили по российским дорогам, чтобы узнать, во что они превратились сегодня.

© Hyundai

Hyundai Solaris: от локального хита к глобальным Accent и Verna

Некогда абсолютный бестселлер российского рынка, Hyundai Solaris, каким мы его знали, не прекратил существование. Машину по-прежнему собирают на заводе под Санкт-Петербургом, только под иным названием — Solaris HS. Вместе с тем на глобальном рынке модель серьёзно эволюционировала. Сегодня это Hyundai Verna ( или Accent, в зависимости от рынка) шестого поколения.

© Hyundai

Её дебют состоялся в Индии 15 февраля 2023 года. Седан, построенный на обновлённой платформе, кардинально сменил дизайн в духе концепции «Sensuous Sportiness», получив оригинальную светодиодную оптику и приземистый профиль. Габаритные размеры составляют 4 535 мм в длину, 1 765 мм в ширину и 1 475 мм в высоту при колёсной базе 2 670 мм.

Гамма силовых установок включает два бензиновых двигателя: атмосферный 1,5 литра мощностью 115 л.с. в паре с вариатором и турбированный 1.5 T-GDi на 160 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

© Hyundai

В оснащение входят цифровая панель приборов и мультимедийная система с большим экраном, кондиционер, система стабилизации, центральный замок, шесть подушек безопасности, а также электроприводы зеркал. Рынки сбыта, помимо Индии, включают страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Поставки в Россию пока осуществляются в ограниченных объёмах по параллельным каналам.

Hyundai Creta: радикальный рестайлинг

Второе поколение корейского бестселлера успели локализовать в России, однако производили его меньше года. Сейчас кроссовер продолжают собирать под именем Solaris HC из оставшихся машинокомплектов. Однако исходная Creta пережила серьёзное обновлённое в январе 2024-го и разительно отличается от дореформенной машины.

© Solaris

Рестайлинг принёс более «взрослый» дизайн со строгим линиями и двухъярусной оптикой, а также важный технический апгрейд — мотор 1.5 T-GDI мощностью 160 лошадиных сил. Еще одним новшеством стал комплекс активной безопасности ADAS второго уровня. В настоящее время основным рынком сбыта модели является Индия, где находится ключевое производство, а также страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. На некоторых из этих рынков, например в Индонезии, кроссовер продаётся под именем Hyundai ix25. Такой широкий охват подтверждает, что Creta превратилась в один из ключевых глобальных продуктов Hyundai.

© Hyundai

Kia Rio: трансформация в Kia K3

Kia Rio, долгие годы боровшаяся с Hyundai Solaris за звание самого популярного седана в России, переродилась в октябре 2023 года в модель Kia K3. Это не просто рестайлинг, а полноценная смена поколения и концепции. Новый K3, доступный и в кузове хэтчбек, построен на общей платформе с упомянутой выше Hyundai Verna, но предлагает совершенно другой, более взрослый и технологичный дизайн.

© KIA

Длина седана составляет 4 545 мм. Линейка двигателей включает атмосферные бензиновые агрегаты: 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (152 л.с.), работающие в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Для некоторых рынков сохранён мотор 1,4 литра (95 л.с.). Интерьер получил два широких экрана и современный мультимедийный комплекс. Основными рынками сбыта стали Мексика, страны Ближнего Востока и Латинской Америки. В Россию модель поставляется в ограниченных количествах по параллельному импорту.

© KIA

Ford Focus: финал истории

Последним «Фокусом», который официально продавался в России, был автомобиль третьего поколения в кузовах седан, хэтчбек и универсал. А четвёртое поколение Ford Focus, производство которого началось в 2018 году, стало последним в истории этой модели. Последний экземпляр сошёл с конвейера завода в немецком Зарлуи буквально пару недель назад, 14 ноября 2025 года, что символизировало уход Ford с рынка традиционных легковых автомобилей в Европе.

© Ford

Модель также предлагалась в кузовах хэтчбек, седан и универсал, построенных на платформе C2. Длина хэтчбека составляла 4 378 мм. Кроме трёхцилиндровых бензиновых агрегатов EcoBoost объёмом 1,0 и 1,5 литра, в линейку двигателей входили дизельные «четвёрки» семейства EcoBlue. Несмотря на высокие оценки Euro NCAP и богатое оснащение, включающее продвинутый комплекс систем помощи водителю, продажи модели в Европе неуклонно снижались, что и предопределило решение о прекращении производства.

© Ford

Toyota Camry: ставка на гибриды

Девятое поколение Toyota Camry (XV80), дебютировавшее в октябре 2023 года, ознаменовало переход модели на гибридные силовые установки для большинства рынков. Седан сохранил платформу GA-K, но получил совершенно новую внешность c «акульей» решёткой радиатора и С-образными фарами.

© Toyota

Длина автомобиля составляет 4 920 мм. За движение отвечает гибридная система пятого поколения с бензиновым двигателем 2,5 литра (A25A-FXS) и электромотором. Совокупная отдача зависит от рынка и варьируется от 225 до 235 л.с. Несмотря на официальное прекращение поставок в Россию, автомобиль пользуется в нашей стране стабильным спросом. Поставки осуществляются по параллельному импорту из Китая, где на заводе GAC Toyota налажено его производство.

© Toyota

Toyota RAV4: полный переход на электрическую тягу

Последний несколько поколений RAV4 не претендовали на оригинальность и делали ставку на японскую надёжность. Однако сегодняшняя модель шестого поколения (XA60), дебют которой состоялся в мае 2025 года, придерживается совсем иной идеологии.

© Toyota

Это первый RAV4, который предлагается исключительно с гибридными (HEV) и подзаряжаемыми гибридными (PHEV) силовыми установками. Мощность топовой версии PHEV достигает 325 лошадиных сил, а запас хода на электротяге — около 100 километров. Кроссовер обзавёлся совершенно новым интерьером с большими экранами и интеллектуальными помощниками. Таким образом, из просто надёжного семейного помощника он превратился в высокотехнологичный продукт.

© Toyota

Honda CR-V: рост в размерах и в технологиях

Шестое поколение Honda CR-V было представлено в июле 2022 года. Кроссовер вырос в размерах: его длина достигла 4 703 мм, а колёсная база — 2 700 мм. Модель построена на обновлённой платформе HA, унифицированной с Civic одиннадцатого поколения.

© Honda

На данный момент CR-V предлагается не только с бензиновым двигателем 1,5 литра (190 л.с.), но и с тремя типами электрифицированных силовых установок: гибридом e:HEV, подзаряжаемым гибридом e:PHEV и водородной e:FCEV.

Производство модели налажено в Великобритании, Японии, США, Канаде, Мексике и Китае. Из последней в списке страны машины везут в Россию ограниченными тиражами по параллельному импорту.

© Honda

Nissan Qashqai: от родоначальника класса к гибридным технологиям

Первый Qashqai, появившийся в России в конце 2000-х, фактически создал сегмент компактных городских кроссоверов. Третье поколение модели (J12), представленное в 2021 году и обновлённое в апреле 2024-го, продолжает эту традицию, но на совершенно ином уровне.

© Nissan

Современный Qashqai вырос до 4 425 миллиметров в длину, а его главной технической особенностью для Европы стала гибридная система e-Power, где бензиновый двигатель выполняет роль генератора, а колёса приводятся в движение исключительно электромотором. Модель оснащена продвинутыми системами безопасности и мультимедийной системой со встроенными сервисами Google.

© Nissan

Renault Duster: от бюджетного первопроходца к глобализации

Первый Renault Duster, появившийся в России в 2012 году, произвел фурор, предложив недорогой и практичный кроссовер с доступным полным приводом. Третье поколение модели (код P1310), дебютировавшее в ноябре 2023 года, представляет собой уже совершенно иной, глобальный автомобиль. Он построен на современной платформе CMF-B LS, общей с новыми Logan и Sandero, и вырос в габаритах до 4 343 мм в длину.

© Renault

Дизайн стал более брутальным и угловатым, навеянным концептом Bigster, с оригинальной Y-образной графикой передней оптики. Интерьер получил значительный апгрейд: впервые в модели появилась цифровая панель приборов и 10,1-дюймовый сенсорный экран. Техническая начинка тоже серьёзно обновилась. Помимо бензинового турбомотора 1,0 литра, Duster впервые предлагается с гибридными установками. Полноприводные версии получили систему выбора режимов движения и увеличенный до 217 мм дорожный просвет.

© Renault

Производство налажено в Румынии и Турции. Модель продаётся под брендами Renault и Dacia на рынках Южной Америки, Австралии и Индии. В Россию новые Duster попадают исключительно по параллельному импорту и остаются редким явлением на дорогах.

Chevrolet Cruze: китайское перерождение

Судьба Chevrolet Cruze, популярного в России в 2010-х годах, оказалась нестандартной. Глобальная модель была снята с производства, но её нишу на ключевом для General Motors китайском рынке занял седан Chevrolet Monza, дебютировавший в 2018 году.

© Chevrolet

Фактически это духовный преемник Cruze, адаптированный для Китая. В 2023 году Monza прошла рестайлинг, а её обновлённая версия экспортируется на Ближний Восток под старым, хорошо узнаваемым именем Cruze. Модель базируется на локальной платформе GM-PATAC K и предлагается с рядными атмосферными «четвёрками» и трёхцилиндровыми турбомоторами.

© Chevrolet

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что за прошедшее время судьба иномарок, бывших хитами в России, сложилась по-разному. Кто-то, как Focus, прекратил существование, другие трансформировались в глобальные продукты с новыми именами (Solaris в Verna, Rio в K3), третьи серьёзно эволюционировали, но сохранили прежние названия (Creta, Сamry, RAV4, CR-V). Общими трендами для всех стали гибридизация, рост в размерах, усложнение электроники и следование глобальным, а не локальным дизайнерским веяниям.