Стало известно, как выросли цены на самые популярные авто

В первый день календарной зимы в России вступили в силу новые, повышенные ставки утилизационного сбора. Для частных лиц это означает существенный рост стоимости ввоза автомобилей мощностью от 160 л.с. и выше. Теоретически юридические лица, ввозящие машины для последующей продажи, не должны были ощутить резких изменений, так как для них и ранее утильсбор рассчитывался по коммерческим ставкам. Однако практика часто расходится с теорией. Мы решили проверить, как новые реалии отразились на ценах в дилерских центрах, сравнив недавнюю стоимость и комплектации десяти популярных кроссоверов с тем, что предлагают покупателям сейчас.

© Franchesko Mirroni/shutterstock

Haval Jolion

Haval Jolion демонстрирует завидную стабильность. На начало осени базовая переднеприводная версия Comfort с механикой оценивалась в 1 999 000 рублей. А за самый доступный вариант с полным приводом в исполнении Elite просили 2 499 000 рублей. Флагманская Tech+ cо всеми ведущими стоила 2 799 000 рублей. По состоянию на 1 декабря ни цены, ни содержание комплектаций не претерпели изменений.

Belgee X50

Ситуация с Belgee X50 аналогична. К началу осени кроссовер белорусской сборки был представлен в трёх комплектациях: Active, Style и Prestige по цене от 2 479 990 до 2 690 190 рублей. На начало декабря никаких корректировок в прайс-листе или оснащении не произошло.

© Tricky_Shark/Shutterstock

Geely Monjaro

Официально ввозимые Geely Monjaro также остались в стороне от декабрьских изменений. В сентябре модель была доступна в комплектациях Luxury, Flagship и Exclusive по цене от 4 549 990 до 5 052 190 рублей. На 1 декабря эти цифры остались прежними. Примечательно, что как в начале осени, так и сейчас в прайс-листах официально значатся автомобили 2024 года выпуска, что могло стать своего рода буфером для сохранения текущих цен.

Haval M6

Первые заметные подвижки наблюдаются у Haval M6. В сентябре этот переднеприводный кроссовер предлагался с механической или автоматической коробкой передач за 1 999 000 и 2 169 000 рублей соответственно. К 1 декабря цена версии с механикой не изменилась, а вот модификация с АКП подорожала на 30 000 рублей без какого-либо изменения в перечне оснащения.

© Franchesko Mirroni/Shutterstock

Tenet 4

Более сложную трансформацию претерпела линейка Tenet 4. На старте продаж в конце августа модель была доступна в двух комплектациях: Active за 2 220 000 рублей и Prime за 2 350 000 рублей, обе с 147-сильным турбомотором и роботизированной коробкой. К 1 декабря ассортимент существенно расширился: появилась более доступная комплектация Line с 113-сильным атмосферником. Её цена с механикой составляет 1 999 000 рублей, а с вариатором — 2 129 000 рублей. При этом исходные комплектации Active и Prime остались без изменений в оснащении, но каждая из них подорожала на 30 000 рублей.

Tenet 7

Tenet 7 также скорректировал своё позиционирование. На старте продаж в августе переднеприводные версии в комплектациях Active и Prime стоили 2 680 000 и 2 880 000 рублей. На сегодняшний день цены на эти модификации не изменились. Однако в прайс-листе официально появились полноприводные варианты, которые при идентичном наборе оборудования оцениваются сразу на 200 000 рублей дороже своих переднеприводных аналогов.

© Tenet

Belgee X70

У флагмана Belgee, модели X70, изменения носят выборочный характер. На начало осени кроссовер предлагался в двух комплектациях: Active за 2 575 990 рублей и Style за 2 595 990 рублей. На 1 декабря цена базового Active осталась прежней, в то время как Style подорожала на 30 000 рублей. Более значимым нововведением стало расширение гаммы: теперь доступны полноприводные версии в исполнениях Style, Prestige и Prestige+ по цене от 2 700 990 до 2 975 990 рублей.

Omoda C5

Omoda C5 продолжает держать стабильные позиции. Осенние цены, начинавшиеся с 2 429 900 рублей за переднеприводную версию Fun и доходившие до 3 029 900 рублей за топовую Supreme с полным приводом, по состоянию на 1 декабря остались неизменными. Не претерпели изменений и списки оборудования.

© FotograFFF/Shutterstock

Haval F7

В отличие от стабильного Jolion, его старший собрат Haval F7 ощутил на себе влияние новых условий. В октябре переднеприводная версия в базовой комплектации Elite с 1,5-литровым турбомотором стоила 2 749 000 рублей. Полноприводный Elite с двухлитровым двигателем оценивался уже в 3 149 000 рублей, а топовая Tech+ — в 3 549 000 рублей. В начале декабря все без исключения комплектации модели подорожали на 50 000 рублей при полном сохранении прежнего оснащения.

GAC GS4

Наиболее существенный ценовой скачок продемонстрировал GAC GS4. В сентябрьском прайс-листе стоимость переднеприводной версии с 1,5-литровым турбомотором в комплектации GB начиналась с 2 999 000 рублей. Полноприводная двухлитровая модификация с 8-ступенчатым автоматом стоила на 500 000 рублей дороже, а машина в топовом исполнении GL оценивалась в 3 649 000 рублей. К началу декабря ситуация резко изменилась: базовый переднеприводный вариант подорожал на 200 000 рублей, а все полноприводные модификации стали дороже ровно на 100 000 рублей.

© GAC

Заключение

Вступление в силу новых ставок утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года действительно стало триггером для пересмотра цен на российском рынке кроссоверов, но последствия оказались неоднородными.

Наиболее распространённой реакцией стал точечный рост стоимости на 30–50 тысяч рублей для отдельных, чаще всего средне- и высокооснащённых комплектаций, как в случаях с Haval M6 (АКП), Tenet 4 (Active/Prime), Belgee X70 (Style) и Haval F7 (вся линейка). При этом многие бренды, такие как Omoda, Belgee (X50) и Geely, сохранили осенние ценники, возможно, заложив поправки ранее.

Самые резкие изменения — взлёт цен на импортный GAC GS4 (на 100–200 тысяч рублей) и появление более доступной «упрощённой» версии Tenet 4 — указывают на возможную стратегическую перестройку модельных рядов.