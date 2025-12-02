Эти авто не попадают под новый «утиль»: самый полный список иномарок

1 декабря вступил в силу новый метод расчёта утильсбора с привязкой к мощности авто. Из-за этого многие популярные у россиян импортные модели резко подорожают. «Рамблер/авто» собрал самый полный список машин до 160 л.с., которые можно заказать за рубежом без уплаты повышенного «утиля».

В чём была выгода при покупке авто за рубежом

В последние пару лет среди российских покупателей стала популярна схема приобретения автомобиля за рубежом. При покупке машины для личного пользования (без возможности последующей перепродажи в течение одного года) частные покупатели могли здорово сэкономить, оплатив льготный утильсбор для физлиц в размере от 3 400 до 5 200 рублей.

В основном, по такой схеме привозили легковые модели европейских и азиатских марок, которые официально ушли с российского рынка в 2022-м. Ввозили как новые авто, так и подержанные машины. Наиболее мощный поток шёл с китайского и корейского авторынков. Там автомобили выкупались у местных дилеров и под видом подержанных, но практически с нулевыми пробегами, отправлялись к новым владельцам в Россию. Однако с 1 декабря всё изменилось…

Что изменилось с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года вступила в силу новая методика расчёта утильсбора, которая привязана не только возрасту автомобилей и объёму двигателей, но и к их мощности. Теперь льготный утильсбор распространяется лишь на машины с моторами слабее 160 л.с. При ввозе более мощных моделей физлица должны будут оплачивать коммерческий утильсбор наравне с компаниями-импортёрами, который исчисляется сотнями тысяч рублей. Причём чем мощнее машина, тем больше платеж в казну.

Как отреагировал рынок на новый утильсбор

Изменившиеся правила игры вынудили подстраиваться и рынок импортных иномарок. Поскольку теперь экономически выгодно ввозить машины мощностью до 160 л.с., то на них и переориентируются как сами покупатели, так и фирмы-посредники, которые занимаются выкупом и доставкой автомобилей из-за границы.

Мы собрали списки моделей полутора десятков корейских, японских и немецких автобрендов, которые можно привезти из Китая по льготному «утилю». Для каждой модели предусмотрена вилка текущих цен. Она зависит от комплектации и города, куда машину доставят «под ключ» для конкретного покупателя. Оговоримся, что цены там указаны по состоянию на текущий момент. Они могут меняться в зависимости от курсов валют, соотношения спроса и предложения и тому подобных факторов.

Какие модели всё ещё можно приобрести по льготному утильсбору

Модели в нашей подборке сгруппированы по брендам. Для каждой машины справочно указаны её компания-производитель в Китае и характеристики двигателя.

Audi A3 Hatchback. Производитель FAW–Volkswagen. Двигатель: 1,4 л, 150 л.с. Цена: 2 400 000 – 2 700 000 рублей.

Audi A4 35TFSI Sedan. Производитель FAW»Audi. Двигатель: 2,0 л, 150 л.с. Цена: 3 100 000 – 3 300 000 рублей.

Audi A3 Sedan Long. Производитель FAW–Volkswagen. Двигатель: 1,4 л, 150 л.с. Цена: 2 600 000 – 2 900 000 рублей.

Audi Q2L. Кроссовер. Производитель FAW–Volkswagen. Двигатель: 1,4 л, 150 л.с. Цена: 2 400 000 – 2 650 000 рублей.

Audi Q3 35TFSI. Кроссовер. Производитель FAW–Volkswagen. Двигатель: 1,4 л, 150 л.с. Цена: 2 900 000 – 3 20 000 рублей.

BMW 1 Series 120i. Седан. Производитель BMW–Brilliance. Двигатель: 1,5 л, 140 л.с. Цена: 2 100 000 – 2 300 000 рублей.

BMW 3 Series 320li. Седан. Производитель BMW–Brilliance. Двигатель: 2,0 л, 156 л.с. Цена: 3 100 000 – 3 300 000 рублей.

BMW X1. Кроссовер. Производитель BMW-Brilliance. Двигатель: 1,5 л, 140 л.с. Цена: 2 600 000 – 2 800 000 рублей.

BMW 2 Series Gran Coupe. Производитель BMW–Brilliance. Двигатель: 1,5 л, 140 л.с. Цена: 2 750 000 – 3 000 000 рублей.

BMWX2 20i. Кроссовер. Производитель BMW–Brilliance. Двигатель: 1,5 л, 140 л.с. Цена: 2 400 000 – 2 600 000 рублей.

Chevrolet Monza (китайский аналог Chevrolet Cruze). Седан. Производитель SAIC–GM. Мотор: 1,3 л, мощность 150 л.с. Цена: 1 300 000 – 1 500 000 рублей.

Chevrolet Onix. Седан. Производитель SAIC–GM. Мотор: 1,3л, 150 л.с. Цена: 1 300 000 – 1 500 000 рублей.

Ford Focus. Седан. Производитель Changan–Ford. Мотор: 1,5 л, 120 л.с. Цена: 1 700 000 – 1 900 000 рублей.

Ford Territory. Кроссовер. Производитель JMC–Ford. Мотор: 1,5 л, 150 л.с. Цена: 1 600 000 – 1 800 000 рублей.

Ford Equator Sport. Кроссовер. Производитель JMC–Ford. Мотор: 1,5 л, 150 л.с. Цена: 2 600 000 – 2 800 000 рублей.

Honda Fit. Хетчбэк. Производитель Guangqi (GAC)–Honda. Мотор: 1,5 л, 131 л.с. Цена: 1 500 000 – 1 700 000 рублей.

Honda Vezel. Кроссовер. Производитель GAC–Honda. Мотор: 1,5 л, 131 л.с. Цена: 1 900 000 – 2 100 000 рублей.

Honda XR-V. Кроссовер Производитель Dongfeng–Honda. Мотор: 1,5 л, 131 л.с. Цена: 1 900 000 – 2 200 000 рублей.

Honda Civic. Седан. Производитель Dongfeng–Honda. Мотор: 1,5 л, 129 л.с. Цена: 1 900 000 – 2 000 000 рублей.

Hyundai Elantra. Седан. Производитель Beijing Hyundai. Мотор: 1,5 литра, 115 л.с. Цена: 1 600 000 – 1 900 000 рублей.

Hyundai ix25. Кроссовер. Производитель Beijing Hyundai. Мотор: 1,5 литра, 115 л.с. Цена: 2 200 000 – 2 500 000 рублей.

Hyundai Verna. Производитель Beijing Hyundai. Мотор: 1,6 л, 130 л.с. Цена: 1 700 000 – 1 900 000 рублей.

Hyundai Sonata. Седан. Производитель Beijing Hyundai. Мотор: 1,5 литра, 150 л.с. Цена: 2 000 000 – 2 200 000 рублей.

Hyundai Tucson L. Кроссовер. Производитель Beijing Hyundai. Мотор: 2,0 литра, 160 л.с. Цена: 2 300 000 – 2 600 000 рублей.

Kia K3 (Cerato). Седан. Производитель Dongfeng–Yueda–Kia. Мотор: 1,6 литра, 150 л.с. Цена: 1 700 000 – 1 900 000 рублей.

Kia KX. Кроссовер (на платформе Kia Rio). Производитель Dongfeng–Yueda–Kia. Мотор:1,4 литра мощностью 100 л.с. Цена: 1 500 000 – 1 700 000 рублей.

Kia Sportage Ace. Кроссовер. Производитель Dongfeng–Yueda–Kia. Мотор объёмом 2,0 литра мощностью 160 л.с. Цена: 2 400 000 – 2 600 000 рублей.

Lexus NX200. Кроссовер. Производитель GAC–Toyota. Мотор: 2,0 литра, 150 л.с. Цена: 3 300 000 – 3 500 000 рублей.

Mazda 3 Axella. Седан. Производитель Changan–Mazda. Мотор: 2,0 литра, 158 л.с. Цена: 2 000 000 – 2 300 000 рублей.

Mazda 6 Atenza. Седан. Производитель Changan–Mazda. Мотор: 2,0 литра, 158 л.с. Цена: 2 350 000 – 2 700 000 рублей.

Mazda CX-4 Кросс-купе. Производитель Changan–Mazda. Мотор: 2,0 литра, 158 л.с. Цена: 2 200 000 – 2 400 000 рублей.

Mazda CX-5. Кроссовер. Производитель Changan–Mazda. Мотор: 2,0 литра, 155 л.с. Цена: 2 600 000 – 2 900 000 рублей.

Mazda CX-30. Кроссовер. Производитель Changan–Mazda. Мотор: 2,0 литра, 158 л.с. Цена: 2 300 000 – 2 500 000 рублей.

Mercedes-Benz A-Class. Седан. Производитель Beijing Benz. Мотор: 1,3 литра, 136 л.с. Цена: 2 300 000 – 2 400 000 рублей.

Mercedes-Benz B-Class. Хетчбэк. Импортируется в Китай. Мотор: 1,3 литра, 136 л.с. Цена: 2 400 000 – 2 400 000 рублей.

Mercedes-Benz C-Class. Седан. Производитель Beijing Benz. Мотор: 1,5 литра, 156 л.с. Цена: 3 100 000 – 3 400 000 рублей.

Mercedes-Benz GLB. Кроссовер. Производитель Beijing Benz. Мотор: 1,3 литра, 136 л.с. Цена: 2 600 000 – 2 800 000 рублей.

Mercedes-Benz GLA. Кроссовер. Производитель Beijing Benz. Мотор: 1,3 литра, 136 л.с. Цена: 2 800 000 – 3 100 000 рублей.

Nissan Tiida. Хэтчбек. Производитель Dongfeng–Nissan. Мотор: 1,6 литра, 122 л.с. Цена: 1 600 000 – 1 900 000 рублей.

Nissan X-Trail. Кроссовер. Производитель Dongfeng–Nissan. Мотор: 2,0 литра, 151 л.с. Цена: 2 300 000 – 2 500 000 рублей.

Nissan Juke. Кроссовер. Производитель Dongfeng–Nissan. Мотор: 1,5 литра, 120 л.с. Цена: 2 100 000 – 2 300 000 рублей.

Nissan Qashqai. Кроссовер. Производитель Dongfeng–Nissan. Мотор: 2,0 литра, 151 л.с. Цена: 2400 000 – 2 600 000 рублей.

Skoda Kamiq. Кроссовер. Производитель SAIC–Volkswagen. Мотор: 1,4 литра, 150 л.с. Цена: 2 200 000 – 2 500 000 рублей.

Skoda Karoq. Кроссовер. Производитель SAIC–Volkswagen. Мотор: 1,4 литра, 150 л.с. Цена: 2 500 000 – 3 200 000 рублей.

Skoda Octavia. Лифтбэк. Производитель SAIC–Volkswagen. Мотор: 1,4 литра, 150 л.с. Цена: 2 800 000 – 2 950 000 рублей.

Subaru Forester. Кроссовер. Производитель GAC–Subaru. Мотор: 2,0 литра, 154 л.с. Цена: 3 800 000 – 4 000 000 рублей.

Subaru XV. Кроссовер. Производитель GAC–Subaru. Мотор: 2,0 литра, 154 л.с. Цена: 3 000 000 – 3 400 000 рублей.

Toyota Corolla. Седан. Производитель FAW–Toyota. Мотор: 1,5 литра, 121 л.с. Цена: 1 700 000 – 1 900 000 рублей.

Toyota Yaris L. Хэтчбек. Производитель GAC–Toyota. Мотор: 1,5 литра, 110 л.с. Цена: 1 500 000 – 1 700 000 рублей.

Toyota Levin. Седан. Производитель GAC-Toyota. Мотор: 1,2 литра,116 л.с. Цена: 1 800 000 – 2 000 000 рублей.

Volkswagen Sagitar. Седан. Производитель FAW–Volkswagen. Мотор: 1,4 л, 150 л.с. Цена: 2 100 000 – 2 350 000 рублей.

Volkswagen Tharu. Кроссовер. Производитель SAIC–Volkswagen. Мотор объемом 1,4 литра мощностью150 л.с. Цена: 2 200 000 – 2 500 000 рублей.

Volkswagen Touran L. Минивэн. Производитель SAIC–Volkswagen. Мотор объёмом 1,4 литра мощностью 150 л.с. Цена: 2 300 000 – 2 500 000 рублей.

Volkswagen T-ROC. Кроссовер. Производитель FAW–Volkswagen. Мотор объёмом 1,4 литра мощностью 150 л.с. Цена: 2 100 000 – 2 350 000 рублей.

Volkswagen Tiguan L. Кроссовер. Производитель SAIC–Volkswagen. Мотор объёмом 1,4 литра мощностью 150 л.с. Цена: 2 500 000 – 2 700 000 рублей.

Volkswagen Passat. Седан. Производитель SAIC–Volkswagen. Мотор:1,4 литра. 150 л.с. Цена: 2 400 000 – 2 600 000 рублей.

Volkswagen Bora. Седан. Производитель FAW–Volkswagen. Мотор: 1,4 литра, 150 л.с. Цена: 1 900 000 – 2 400 000 рублей.

Volkswagen Golf. Хэтчбек. Производитель FAW–Volkswagen. Мотор: 1,4 литра, 150 л.с. Цена: 2 100 000 – 2 550 000 рублей.

Volkswagen Polo. Хэтчбек. Производитель SAIC–Volkswagen. Мотор: 1,5 литра, 113 л.с. Цена: 1 450 000 – 1 650 000 рублей.

Выводы

Через некоторое время всплеск спроса на импорт легковых машин мощностью менее 160 л.с. успокоится и, скорое всего, большинство вышеперечисленных моделей можно будет заказать совершенно свободно.

Надо иметь в виду, что китайские власти с 1 января 2026 года вводят новое правило для импорта выкупленных физлицами автомобилей с местного рынка. Между покупкой в китайском дилерском центре и пересечением границы должно будет пройти не менее шести месяцев.

Так что в первой половине 2026-го следует ожидать практически полной остановки поставок новых авто из Китая. Позднее они, разумеется, возобновятся. Но уже, скорее всего, по более высоким ценам. Ведь шестимесячный простой выкупленных автомобилей на китайской территории тоже стоит денег.