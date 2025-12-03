«Атом», «Москвич», «Эволют»: какие российские электромобили можно купить с господдержкой

В 2026 году в продажу должен поступить один из самых амбициозных российских автомобилей — электрический «Атом», собравший в себе массу нестандартных даже по мировым меркам технических решений. Уже известна стоимость компактного электромобиля, на который будет распространяться и госсубсидия. «Рамблер/авто» разобрался, какие ещё электромобили можно купить в России с господдержкой.

© Атом

Возможность купить новый автомобиль с субсидией от государства появилась в 2015 году с запуском программы льготного автокредитования. Её условия прописаны в апрельском постановлении Правительства № 364 от 2015 года. А ныне действующие условия, которые продлены до 31 декабря 2026 года, уточнены ноябрьским постановлением. В документе перечислены категории покупателей, которые имеют право претендовать на господдержку, а также виды транспорта, подпадающие под программу. В их число входят и электромобили.

Для поддержки отечественных производителей электромобилей предусмотрена отдельная госпрограмма льготных автокредитов, позволяющая существенно сэкономить на покупке экологичного транспорта.

Для получения льготы требуется, чтобы:

Электромобиль приобретался в кредит у банка-партнёра программы.

Электромобилем можно было управлять с водительскими правами категории B (максимальная масса не превышает 3500 кг).

Покупатель не имел в предшествующие 12 месяцев оформленных автокредитов.

Электромобиль приобретался новым — не стоял на учёте до покупки.

Электромобиль был выпущен не ранее года, предшествующего моменту покупки, а ПТС оформлен не ранее 1 декабря года, предшествующего году покупки;

Электромобиль оставался в залоге у банка до полного погашения автокредита.

Первоначальный взнос на покупку электромобиля составлял не менее 10% от стоимости.

В случае с электромобилем в России можно получить скидку до 35% от его стоимости, но не более 925 000 рублей. В отличие от машин с классическими двигателями внутреннего сгорания, максимальная стоимость которых для участия в госпрограмме не может превышать 2 000 000 рублей, для «электричек» ценовых рамок нет, но установлена предельная сумма выгоды.

Государственное финансирование программ льготного кредитования и лизинга в 2026–2028 годы составляет 164 миллиарда рублей. К электромобилям, на которые распространяются условия льготного автокредитования, в 2025 году относятся почти полтора десятка моделей.

«Амберавто A5»

Электрический седан представляет собой ребрендинговый вариант китайского JMEV Yi, также известного в Европе как Mobilize Limo. Он оснащается 160-сильным мотором, установленным на передней оси, который сочетается с батареей, обещающей до 520 км пробега без подзарядки. Полная зарядка, как заявлено, занимает около 40 минут.

© Амберавто

Базовая версия Comfort стоит от 3 150 000 рублей, более богатая Business — от 3 350 000 рублей. В обоих случаях речь идёт об электромобилях 2024 года выпуска. И от этой суммы ещё до 925 000 рублей можно компенсировать за счёт господдержки покупателей электромобилей.

«Атом»

Самый ожидаемый автомобиль, который пока не представлен в товарном варианте. Заявлено, что заднеприводный хэтчбек получит 204-сильный электромотор. Обещан запас хода до 500 км на одной зарядке с возможностью пополнить батарею энергией на 100 км пробега всего за восемь минут.

© Атом

Заявленная базовая стоимость «Атома» составит от 3 900 000 рублей без господдержки, но при покупке электромобиля по льготному автокредиту модель обойдётся уже в 2 975 000 рублей.

«Москвич 3е»

Переднеприводный кроссовер представляет собой электрическую модификацию модели «Москвич 3» с бензиновым турбомотором. Формально «российский» «Москвич 3» де-факто представляет собой копию китайского JAC JS4, известного также как Sehol X4. Версия с приставкой «е» оснащается 194-сильным электромотором. Заявленная автономность — до 410 км, а зарядка от 30% до 80% занимает около 45 минут.

© МАЗ Москвич

«Москвич 3e» продаётся в единственной комплектации ценой от 3 950 000 рублей за машину 2023 года производства и от 4 100 000 рублей за кроссовер, выпущенный в 2024 году (машин 2025 года выпуска в прайс-листах вовсе не значится). По условиям госпрограммы можно получить скидку до 925 000 рублей, причём дилеры сулят её даже на выпущенные в 2023 году экземпляры.

Evolute i-PRO

Бюджетный седан (в оригинале — электрический Dongfeng Aeolus E70, сделанный из бензинового Nissan Bluebird Sylphy) уже готовится сойти со сцены в России, но в продаже Evolute i-PRO отыскать ещё можно. Переднеприводная модель со 150-сильным электромотором и запасом хода до 433 км предлагается в единственном варианте.

© Evolute

Базовая комплектация оценивается в 2 490 000 рублей, но за счёт госсубсидии в 807 154 рублей и прямой скидки до 183 846 рублей модель (причём 2025 года выпуска) можно купить за 1 499 000 рублей. Это делает Evolute i-PRO самым доступным новым электромобилем на российском рынке.

Evolute i-JET

Электрокроссовер Evolute i-JET — это копия китайского Seres SF5 с новыми эмблемами. Полноприводная модель с двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 585 л.с. и батареей, обеспечивающей запас хода до 483 км (зарядка 20–80% за 42 минуты), доступна в единственной комплектации.

© Evolute

Стоимость Evolute i-JET составляет 5 275 000 рублей, но кредит с господдержкой позволяет выгадать 925 000 рублей, а 360 000 рублей скидки по программе trade-in позволяют снизить итоговую цену до 3 990 000 рублей.

Evolute i-JOY

Кроссовер Evolute i-JOY (аналог Dongfeng Nammi 06 или Dongfeng Vigo) также недавно сменил поколение. Но пока в продаже доступны машины предыдущей генерации (исходно это китайский Seres 3) с передним приводом, 163-сильным электромотором, батареей с заявленной автономностью до 407 км и временем зарядки от 20 до 80% за полчаса. Он предложен в одной комплектации.

© Evolute

Рекомендованная розничная цена на Evolute i-JOY составляет 2 775 000 рублей, но госсубсидия в 925 000 рублей снижает её уже до 1 850 000 рублей. Это делает кроссовер весьма привлекательным вариантом для тех, кому нужен бюджетный автомобиль с электромотором.

Evolute i-SKY

Электрокроссовер Evolute i-SKY (он же Forthing Thunder от Dongfeng) доступен в двух версиях — «обычной» и City Edition. Обе модели имеют установленный на передней оси 204-сильный электродвигатель, но отличаются батареями — i-SKY c запасом хода до 511 км (зарядка 30–80% за 45 минут) и i-SKY City Edition с автономностью до 400 км (зарядка 30–80% за 30 минут).

© Evolute

Evolute i-SKY в единственной комплектации стоит 3 920 000 рублей, Evolute i-SKY City Edition в версии «Комфорт» оценён в 3 215 000 рублей, а в варианте «Премиум» — 3 415 000 рублей. Но на каждый кроссовер предусмотрена госсубсидия в 925 000 рублей. В итоге цены снижаются до 2 995 000 рублей на Evolute i-SKY, до 2 290 000 рублей на Evolute i-SKY City Edition «Комфорт» и до 2 490 000 рублей за Evolute i-SKY City Edition «Премиум».

Evolute i-SPACE

Самый доступный гибрид в России — обновлённый кроссовер Evolute i-SPACE (исходник — Dongfeng Landian E5, созданный на базе бензинового кроссовера Fengon 580). Модель оснащена 218-сильным электромотором и обеспечивающей до 165 км пробега на электротяге батареей. Переднеприводная машина предложена в двух версиях, отличающихся количеством мест в салоне.

© Evolute

5-местный i-SPACE стоит 3 415 000 рублей, а 7-местный вариант — 3 515 000 рублей. Господдержка снижает стоимость этих кроссоверов Evolute до 2 490 000 рублей и 2 590 000 рублей соответственно.

Evolute i-VAN

Среди множества электромобилей в России есть и минивэн — Evolute i-VAN — копия китайского Dongfeng LingZhi M5EV. Уникальная для рынка модель имеет семиместный салон, задний привод и 122-сильный электромотор. Батарея, способная зарядиться с 30% до 80% за 37 минут, обеспечивает автономность до 400 км.

© Evolute

Единственная доступная в продаже комплектация оценена производителем в 3 920 000 рублей. Но за счёт мер государственной поддержки по льготным автокредитам цену можно снизить до 2 695 000 рублей, в том числе и за счёт прямой скидки в размере 300 000 рублей на машины 2023–2024 годов.

Отечественный универсал оказался в интересной ситуации. Сборка модели вроде бы запущена, однако упоминаний о ней на официальном сайте автопроизводителя нет. e-Largus производят исключительно под заказ.

© АВТОВАЗ

«Самый локализованный электромобиль в России» оснащён 163-сильным электромотором на передней оси и батареей с запасом хода от 320 до 420 км в зависимости от модификации. Стоимость базового фургона e-Largus на начало года составляла 2 990 000 рублей с учётом госсубсидии для покупателей электромобилей.

Voyah Dream

Премиальный минивэн Voyah Dream PHEV Long Range оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 422 л.с., обеспечивающими полный привод, и батареей, которая на чистом электричестве позволяет гибриду проехать до 185 км.

© Voyah

Гибридная модификация доступна на российском рынке в единственной комплектации с рекомендованной розничной ценой 8 800 000 рублей, которую можно уменьшить на 925 000 рублей за счёт государственной выгоды на покупку электромобиля.

Voyah Free

Гибридный кроссовер Voyah Free в России представлен в двух версиях — EVR Sport Edition с 490-сильной двухмоторной силовой установкой и запасом хода до 160 км на электротяге и модернизированном варианте Sport+ с двумя моторами общей отдачей 510 л.с. и автономностью до 175 км на электричестве.

© Voyah

Рекомендованная розничная цена Voyah Free EVR Sport Edition составляет 6 590 000 рублей, а Voyah Free Sport+ — 6 740 000 рублей. На оба кроссовера распространяется программа господдержки, позволяющая сэкономить на покупке 925 000 рублей.