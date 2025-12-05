Уходящая натура: обзор и тест-драйв «официального японца» Subaru Forester

Алексей Батушенко

Российский офис Subaru продолжает работать для сервисной поддержки клиентов. Вместе с тем компания — без особого информационного шума — продаёт и некоторые модели бренда, ввезённые по схеме параллельного импорта. При этом даёт на них фирменную гарантию до 100 000 км пробега. Так что прийти в шоу-рум и купить новенький Subaru Forester с гарантией сейчас — вообще не проблема. «Рамблер/авто» решил вспомнить, что это такое — настоящий «официальный японец».

© Алексей Батушенко

Subaru Forester — мягко говоря, не самая новая модель на рынке. Пятое поколение японского кроссовера представили ещё в 2018 году. С тех пор мир потрясло столько событий, что та премьера сейчас воспринимается словно эпизод из прошлой жизни.

Позднее, в 2022-м, «Форестеру» провели символический рестайлинг, в ходе которого кроссоверу подретушировали внешность и пополнили пакет электронных ассистентов водителя.

Олдскульный «Форик» умудрился нас искренне удивить. Вернее, не он сам, а спонтанная реакция на него очень специфической аудитории. Фотосессия машины проходила в одном из подмосковных коттеджных посёлков и по времени совпала с периодом, когда старшеклассники расползаются из школ по домам. Проходящая мимо стайка подростков по-быстрому обсудила выставленный для кадра Subaru и вынесла единогласный вердикт: «красивая машина»!

Я бы не удивился, услышав от них слова «старая машина», «странная машина», «большая машина» — да и вообще какая угодно машина. Но то, что дети, растущие в атмосфере «космического» дизайна современных «китайцев», оценили внешность Forester — это сюрприз. А ведь через какое-то время они, повзрослев, будут выбирать себе машину по вкусу. Информация маркетологам и автодизайнерам на заметку!

© Алексей Батушенко

Интерьер: машина из кнопочной эры

А ведь эти детишки ещё в салоне Forester не сидели. Тут — самый настоящий рай для кинестетика: сплошные физические кнопки. По-хорошему сногсшибательный контраст с более трендовыми моделями, где практически все регулировки и настройки спрятаны в тачскрин мультимедийной системы. Блок климат-контроля также кнопочный: с удобными маховичками. Второй этаж дополнительного экрана борткомпьютера по центру «торпедо».

© Алексей Батушенко

Subaru всегда делала машины не как у всех. А сейчас интерьер Forester выглядит как самый настоящий вызов дизайнерскому мейнстриму. При полностью современном наборе оборудования — боковых камерах, системах слежения за полосой, адаптивном «круизе» и прочей электронной начинке. Однако всё это — уходящая натура. Над которой пока ещё имеют возможность поностальгировать любители автомобильной классики.

© Алексей Батушенко

Ведь впереди нас ждут повально «бескнопочные» автомобильные интерьеры с тачскринами. Недавно мне эту мысль «на пальцах» разъяснил старший директор GAC International Масато Кацумата. По его словам, зуммеры и сегодняшние дети растут в постоянном контакте с гаджетами. Для них уже вполне естественно посредством «экранчика» получать всё: от информации до любых услуг и даже еды. Легковой автомобиль, подстраиваясь под этот потребительский менталитет, неизбежно превратится в гаджет на колёсах, причем в ближайшем, непосредственном будущем.

С этой точки зрения Subaru Forester — чуть ли не последний шанс насладиться общением с настоящей — «железной» и чисто «бензиновой» — машиной. Как в плане эргономики, так и на ходу. Кому подобные переживания неинтересны — «Форик» точно не для вас.

© Алексей Батушенко

Новый взгляд на старую подвеску и рулевое

Во времена, когда на российском рынке официально присутствовали европейские автобренды и прочие глобальные игроки, «японцам» частенько пеняли за их мягкую подвеску и «ватный руль», по умолчанию сравнивая с «немцами». Теперь же, на фоне китайских машин, Forester предстаёт в совершенно ином свете. В частности, таким же образцовым поведением при проезде «лежачих полицейских» и прочих дорожных неровностей могут похвастаться лишь редкие китайские модели. Причём преимущественно премиум-сегмента. Словом, подвеска комфортная и энергоёмкая, но совсем не «диван». Всё же в меру жёсткая, а точнее сказать — сбалансированная.

Рулевое управление Forester по-прежнему не назовешь отточенным, но оно радует уверенной и очень естественной обратной связью с дорогой. Настройки электроусилителя точно укладываются в общую идею кроссовера, обеспечивая безопасное и внятное управление как на асфальте, так и на плохой дороге. Небольшая «размазанность» в нулевом положении кажется вполне уместной. Например, излишне нервные реакции «баранки» могли бы вынудить медленно плестись по скользкой грунтовке или, скажем, укатанному снегу.

© Алексей Батушенко

Универсальный инструмент

За рулём Forester прекрасно себя чувствуешь на асфальте, но его главная прелесть в другом. Дело в том, что с точно таким же спокойствием и невозмутимостью на Subaru можно «дубасить» по ухабистой грунтовке или щебёночному грейдеру. Благо 220 мм клиренса позволяют.

© Алексей Батушенко

Пожалуй, на текущий момент, Forester — это самое полное и органичное воплощение в жизнь самой идеи кроссовера: многодисковая муфта постоянного полного привода, выносливый «цепной» вариатор, 2,5-литровый 185-сильный атмосферник под капотом, полуоси равной длины, большой дорожный просвет. От «Форика» веет надёжностью и на бездорожье, и на асфальте. Собственно, за это и любят машины Subaru фанаты бренда. За реальную, а не маркетинговую универсальность. Весь же остальной мир считает их кем-то вроде сектантов.

Да, мотор у Forester по нынешним временам далеко не самый мощный. Разгон «до сотни» занимает 9,7 секунд. Реальный «аппетит» — не менее 9 л/100 км бензина на трассе, а в городе расход топлива легко переваливает за 12 л. Но зато никаких турбоям и задержек при переключениях. Тяга мотора ровно распределена по всему диапазону рабочих оборотов, а вариатор ассистирует двигателю без разрыва потока мощности. Впрочем, за это удовольствие приходится платить немалые деньги...

© Алексей Батушенко

Что почём

Цены на Subaru Forester сейчас начинаются от семи миллионов рублей, знаете ли. А в топовой комплектации кроссовер стоит 7,6 миллиона. Да, дорого. Да, не модно. Но садишься за руль и каждую секунду осознаешь: это — машина, а не одноразовый гаджет. Чуть ли не последний из могикан. Для тех, кто понимает... и обладает финансовыми возможностями себе такое позволить.

Плюсы Subaru Forester

  • Богатая комплектация
  • Эргономически выверенный интерьер
  • Высокий дорожный просвет
  • Постоянный полный привод

Минусы Subaru Forester

  • Не очень современный дизайн
  • Высокая цена

Технические характеристики Subaru Forester

  • Габаритные размеры, мм — 4 655 х 1 830 х 1 730 мм
  • Колёсная база, мм — 2 670
  • Дорожный просвет, мм — 220
  • Снаряжённая масса, кг — 1 737
  • Объём багажного отделения, л. — 504/1 727
  • Рабочий объём двигателя, куб. см — 2 498
  • Максимальная мощность двигателя, л.с. — 185
  • Разгон 0–100 км/ч, cек. — 9,7