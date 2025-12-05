Уходящая натура: обзор и тест-драйв «официального японца» Subaru Forester

Российский офис Subaru продолжает работать для сервисной поддержки клиентов. Вместе с тем компания — без особого информационного шума — продаёт и некоторые модели бренда, ввезённые по схеме параллельного импорта. При этом даёт на них фирменную гарантию до 100 000 км пробега. Так что прийти в шоу-рум и купить новенький Subaru Forester с гарантией сейчас — вообще не проблема. «Рамблер/авто» решил вспомнить, что это такое — настоящий «официальный японец».

© Алексей Батушенко

Subaru Forester — мягко говоря, не самая новая модель на рынке. Пятое поколение японского кроссовера представили ещё в 2018 году. С тех пор мир потрясло столько событий, что та премьера сейчас воспринимается словно эпизод из прошлой жизни.

Позднее, в 2022-м, «Форестеру» провели символический рестайлинг, в ходе которого кроссоверу подретушировали внешность и пополнили пакет электронных ассистентов водителя.

Олдскульный «Форик» умудрился нас искренне удивить. Вернее, не он сам, а спонтанная реакция на него очень специфической аудитории. Фотосессия машины проходила в одном из подмосковных коттеджных посёлков и по времени совпала с периодом, когда старшеклассники расползаются из школ по домам. Проходящая мимо стайка подростков по-быстрому обсудила выставленный для кадра Subaru и вынесла единогласный вердикт: «красивая машина»!

Я бы не удивился, услышав от них слова «старая машина», «странная машина», «большая машина» — да и вообще какая угодно машина. Но то, что дети, растущие в атмосфере «космического» дизайна современных «китайцев», оценили внешность Forester — это сюрприз. А ведь через какое-то время они, повзрослев, будут выбирать себе машину по вкусу. Информация маркетологам и автодизайнерам на заметку!

© Алексей Батушенко

Интерьер: машина из кнопочной эры

А ведь эти детишки ещё в салоне Forester не сидели. Тут — самый настоящий рай для кинестетика: сплошные физические кнопки. По-хорошему сногсшибательный контраст с более трендовыми моделями, где практически все регулировки и настройки спрятаны в тачскрин мультимедийной системы. Блок климат-контроля также кнопочный: с удобными маховичками. Второй этаж дополнительного экрана борткомпьютера по центру «торпедо».

© Алексей Батушенко

Subaru всегда делала машины не как у всех. А сейчас интерьер Forester выглядит как самый настоящий вызов дизайнерскому мейнстриму. При полностью современном наборе оборудования — боковых камерах, системах слежения за полосой, адаптивном «круизе» и прочей электронной начинке. Однако всё это — уходящая натура. Над которой пока ещё имеют возможность поностальгировать любители автомобильной классики.

© Алексей Батушенко

Ведь впереди нас ждут повально «бескнопочные» автомобильные интерьеры с тачскринами. Недавно мне эту мысль «на пальцах» разъяснил старший директор GAC International Масато Кацумата. По его словам, зуммеры и сегодняшние дети растут в постоянном контакте с гаджетами. Для них уже вполне естественно посредством «экранчика» получать всё: от информации до любых услуг и даже еды. Легковой автомобиль, подстраиваясь под этот потребительский менталитет, неизбежно превратится в гаджет на колёсах, причем в ближайшем, непосредственном будущем.

С этой точки зрения Subaru Forester — чуть ли не последний шанс насладиться общением с настоящей — «железной» и чисто «бензиновой» — машиной. Как в плане эргономики, так и на ходу. Кому подобные переживания неинтересны — «Форик» точно не для вас.

© Алексей Батушенко

Новый взгляд на старую подвеску и рулевое

Во времена, когда на российском рынке официально присутствовали европейские автобренды и прочие глобальные игроки, «японцам» частенько пеняли за их мягкую подвеску и «ватный руль», по умолчанию сравнивая с «немцами». Теперь же, на фоне китайских машин, Forester предстаёт в совершенно ином свете. В частности, таким же образцовым поведением при проезде «лежачих полицейских» и прочих дорожных неровностей могут похвастаться лишь редкие китайские модели. Причём преимущественно премиум-сегмента. Словом, подвеска комфортная и энергоёмкая, но совсем не «диван». Всё же в меру жёсткая, а точнее сказать — сбалансированная.

Рулевое управление Forester по-прежнему не назовешь отточенным, но оно радует уверенной и очень естественной обратной связью с дорогой. Настройки электроусилителя точно укладываются в общую идею кроссовера, обеспечивая безопасное и внятное управление как на асфальте, так и на плохой дороге. Небольшая «размазанность» в нулевом положении кажется вполне уместной. Например, излишне нервные реакции «баранки» могли бы вынудить медленно плестись по скользкой грунтовке или, скажем, укатанному снегу.

© Алексей Батушенко

Универсальный инструмент

За рулём Forester прекрасно себя чувствуешь на асфальте, но его главная прелесть в другом. Дело в том, что с точно таким же спокойствием и невозмутимостью на Subaru можно «дубасить» по ухабистой грунтовке или щебёночному грейдеру. Благо 220 мм клиренса позволяют.

© Алексей Батушенко

Пожалуй, на текущий момент, Forester — это самое полное и органичное воплощение в жизнь самой идеи кроссовера: многодисковая муфта постоянного полного привода, выносливый «цепной» вариатор, 2,5-литровый 185-сильный атмосферник под капотом, полуоси равной длины, большой дорожный просвет. От «Форика» веет надёжностью и на бездорожье, и на асфальте. Собственно, за это и любят машины Subaru фанаты бренда. За реальную, а не маркетинговую универсальность. Весь же остальной мир считает их кем-то вроде сектантов.

Да, мотор у Forester по нынешним временам далеко не самый мощный. Разгон «до сотни» занимает 9,7 секунд. Реальный «аппетит» — не менее 9 л/100 км бензина на трассе, а в городе расход топлива легко переваливает за 12 л. Но зато никаких турбоям и задержек при переключениях. Тяга мотора ровно распределена по всему диапазону рабочих оборотов, а вариатор ассистирует двигателю без разрыва потока мощности. Впрочем, за это удовольствие приходится платить немалые деньги...

© Алексей Батушенко

Что почём

Цены на Subaru Forester сейчас начинаются от семи миллионов рублей, знаете ли. А в топовой комплектации кроссовер стоит 7,6 миллиона. Да, дорого. Да, не модно. Но садишься за руль и каждую секунду осознаешь: это — машина, а не одноразовый гаджет. Чуть ли не последний из могикан. Для тех, кто понимает... и обладает финансовыми возможностями себе такое позволить.

Плюсы Subaru Forester

Богатая комплектация

Эргономически выверенный интерьер

Высокий дорожный просвет

Постоянный полный привод

Минусы Subaru Forester

Не очень современный дизайн

Высокая цена

Технические характеристики Subaru Forester