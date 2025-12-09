Гаджет для семьи: тест-драйв нового Changan CS75Plus 4WD

Времена, когда китайские автопроизводители игнорировали запросы российских клиентов, прошли. Сейчас в борьбе за покупателя бренды из Поднебесной прислушиваются к пожеланиям целевой аудитории и охотно создают для России такие версии автомобилей, каких нет в Китае. Свежий пример такого подхода — новое поколение кроссовера Changan CS75Plus, который специально для нашей страны оснастили полным приводом и ещё несколькими интересными решениями.

© Changan

Невероятно, но за 12 лет конвейерной жизни Changan CS75 успел сменить уже четыре поколения. А вместе с последними обновлениями изменилось и имя. Теперь модель официально называется Changan CS75Plus. Именно так, слитно и без пробела. А на некоторых версиях автомобиля для России появился и дополнительный шильдик 4WD. Системы полного привода у китайского кроссовера ранее не было, хотя в Поднебесной есть все климатические зоны: от пустынь до регионов с вполне сибирскими холодами. И всё равно моделей с полным приводом у местных марок раз-два и обчёлся. Но что китайцу норма, то русскому — веский повод задуматься о целесообразности покупки такого автомобиля. В итоге, в стремлении укрепить свои рыночные позиции и в России, Changan сделал версию CS75Plus с полным приводом.

© Changan

Немец Клаус Зичиора, который ранее работал в Volkswagen и отвечал за дизайн электрической линейки ID., теперь трудится в Changan. Под его руководством и был создан этот стильный кроссовер. Модная V-образная решётка радиатора сочетается с многоэтажными светодиодными фарами, которые не только ярко выглядят, но и светят так же. А фонари можно программировать по своему вкусу — предусмотрены аж шесть вариантов светового рисунка задней оптики, которые можно выбирать в меню настроек автомобиля.

На стиль работают и четыре патрубка выхлопной системы, которые попарно разведены по обеим сторонам заднего бампера. Это не фейковые накладки, вошедшие нынче в моду, а полностью функциональные патрубки, которые радуют породистым бубнежом выхлопа. Из менее очевидных дизайнерских решений — классические ручки дверей под естественный хват, которые стали одним из эксклюзивов нового кроссовера для России, поскольку у себя на родине модель пока оснащена выкидными ручками.

© Changan

Муфта, турбомотор и автомат

Changan оснастил свой кроссовер полным приводом на основе гидромуфты BorgWarner шестого поколения. Заявлено, что в случае пробуксовки передних колёс задняя ось подключается за 0,2 секунды. Автоматическое срабатывание муфты доступно в таких режимах настроек мехатроника, как «Норм», «Спорт», «Снег», «Грунт» и «Песок». А в режиме «Эко» машина остаётся строго переднеприводной. Так что при езде по городу рекомендуется эксплуатировать кроссовер с такой настройкой. Особенные настройки трансмиссии 4WD есть в режимах «Снег», «Грунт» и «Песок». Они могут дополнительно улучшить поведение машины на пересечённой местности за счёт максимально эффективного использования возможностей полного привода. Но об этом чуть позже.

Внедрением муфты технические изменения в новом Changan CS75Plus не ограничились. Поскольку речь идёт о новом поколении кроссовера, его перевели на более современную платформу Fangzhou, которая позволила сделать машину безопаснее, улучшить ездовые повадки и повысить уровень комфорта.

© Changan

Относительно предшественника новинка прибавила сразу 90 мм в колёсной базе, стала на 60 мм больше в общей длине и на 45 мм шире, потеряв при этом чисто символические 5 мм по высоте. Салон стал на 19 мм шире в области плеч и на 32 мм шире в районе локтей, над головой появились дополнительные 32 мм, а у задних пассажиров для ног добавилось 10 мм. В сухом виде цифры вроде бы не впечатляющие, но в реальности эффект есть: внутри нетесно четырём взрослым мужчинам даже в громоздкой зимней одежде и обуви. Пятый тут не лишний, но усядется уже не так комфортно.

© Changan

Увеличилась и колея: на 35 мм спереди и 43 мм сзади. Жёсткость кузова выросла на 15%. Всё это повлияло и на поведение автомобиля в движении, и на безопасность при столкновениях. Последнее на практике, к счастью, проверить не довелось, а вот оценить ездовые повадки вполне. При этом ощутить нюансы поведения из-за расширившейся колеи не так просто, а вот почувствовать динамику труда не составляет.

Новый кроссовер получил более мощный и тяговитый бензиновый турбомотор Blue Core 2.0 отдачей 235 л.с. и 390 Нм. Однако он всё так же «переваривает» топливо АИ-92. Полку крутящего момента расширили к более высоким оборотам, что в сочетании с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin обеспечило крайне приятное поведение автомобиля. Мотор подхватывает в любых обстоятельствах, что особенно важно при обгонах на трассе. Управлять тягой тоже очень удобно. Как минимум на асфальте, а вот на бездорожье есть нюансы.

© Changan

В «Грунте» по снегу

В центре Мурманска, где стартовал наш тестовый маршрут, дороги чистят от снега качественно. Поэтому потенциально можно было бы передвигаться и в режиме «Эко» — исключительно на переднем приводе. Но особенности местного рельефа с затяжными подъёмами и спусками, которые к тому же местами покрываются коркой льда, вынудили включить один из «полноприводных» режимов. И тут муфта порадовала быстродействием, мгновенно подключая заднюю ось и позволяя без проблем преодолевать сложные участки.

Но как она себя проявит на загородных трассах, где скорость движения выше, а участков с заснеженным и обледеневшим покрытием куда больше? Как только выбираемся за город — пробуем разные настройки. Сразу же отметаем «Спорт» с его обострёнными реакциями на работу с газом, а вот остальные пробуем. Удивительно, но «Стандарт» и — внезапно! — «Грунт» под подобные обстоятельства подходят даже лучше, чем «Снег».

© Changan

В «Стандарте» машина ведёт себя максимально предсказуемо и такой режим оптимально подойдёт для большинства автомобилистов, а если ехать чуть динамичнее среднестатистического водителя, то стоит переключиться именно на «Грунт». Электроника в таких настройках работает мягко, позволяя немного пробуксовывать, но при этом вовремя перебрасывать момент с сильно проскальзывающей оси на ту, где лучше зацеп. Это существенно повышает устойчивость кроссовера в столь сложных условиях.

При съезде с асфальта на заснеженное бездорожье тоже лучше выбирать не очевидный «Снег», а «Грунт», который вновь хорошо подходит под нестабильное покрытие. Если же водительский опыт и уверенность позволяют, то можно и вовсе перевести электронику в «Спорт». Только в этом режиме можно полностью отключить систему стабилизации и, умеючи обращаясь с педалью газа, уехать по снегу очень далеко. Главное — не переборщить с газом, иначе придётся долго идти за трактором, или, как в нашем случае, ждать подмоги от коллег.

© Changan

Никакой вины Changan CS75Plus 4WD в том, что он застрял в горах близ Териберки, не было. Всё это случилось из-за нашего желания изучить местные достопримечательности, которое занесло наш экипаж в места, куда на обычной легковушке лучше не соваться. Даже если это полноприводный кроссовер. Правда, мы об этом узнали уже сильно позже, когда мимо нашего трио, тщетно пытавшегося выкопать севший на днище в глубоком снегу кроссовер, проехали снегоходчики с экскурсией. Остановившись справиться о нашей ситуации и поинтересоваться, нужна ли помощь, местные прямо сказали, что никогда не видели в этих местах стандартных автомобилей. А еще сильно удивились, что китайский кроссовер смог забраться так далеко.

Позже, уже возвращаясь по собственным следам в цивилизацию, мы сами удивлялись, насколько уверенно он — на стандартных шоссейных зимних шинах — смог забраться на такие крутые подъёмы, засыпанные глубоким снегом. А главное, что по итогу застрял исключительно по нашей неосмотрительности. Стоило лишь предварительно пешком разведать дорогу, чтобы убедиться в непрочности снежного наста, который и проломила машина. В таких условиях уже ни клиренс в 190 мм, ни углы въезда/съезда в 20 и 25 градусов соответственно не помогут.

© Changan

Во время штурмов сложных участков немного раздосадовало, что у автомата нет возможности вручную выбрать и зафиксировать передачу. Зато все эти попытки выбраться из снежного плена позволили убедиться в эффективности муфты, которая ни разу не спасовала и не перегрелась при длительном буксовании.

После того, как пикап Changan Hunter Plus вытянул наш кроссовер на укатанное покрытие, больше никаких поводов для сторонней помощи не возникало. Но при вылазках на бездорожье надо помнить, что у CS75Plus сзади нет буксирной проушины. Так что если и застревать, то так, чтобы можно было вытянуть машину за переднюю петлю. Что ещё раз наглядно иллюстрирует мысль — водителю всегда нужно включать голову и трезво оценивать собственные возможности и потенциал автомобиля.

© Changan

А он, к слову, весьма высок не только на бездорожье. Полностью независимая подвеска наделила новое поколение кроссовера очень приятной и безопасной управляемостью — на асфальте ехать за рулём Changan CS75Plus одно удовольствие. Плавность хода на высоте, лишь череда мелких неровностей доставляет определённый дискомфорт, но в остальных ситуациях никаких поводов для критики машина не даёт.

Что касается акустического комфорта, то двойные стёкла передних дверей вкупе с шумоизолирующим покрытием днища и арок своё дело делают. В салоне тихо даже на скорости при езде по трассе. Хотя на втором ряду есть низкочастотный гул от колёс, но на уши он не давит.

А вот неожиданным нюансом стало ощутимое чувство холода от лобового стекла (внизу которого можно найти напечатанный силуэт достопримечательностей китайского Чунцина — пасхалка от завода, штаб-квартира которого находится в этом городе), которое будто бы не обеспечивает нужной герметичности и на высоком ходу буквально дует в водителя и пассажира прохладой.

© Changan

Три экрана и игры

Бороться с этим, впрочем, можно. В рамках адаптации для российского рынка инженеры добавили кроссоверу обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, зеркал заднего вида, передних (у них есть ещё и вентиляция) и задний сидений. А главное, что специально для России активацию обогрева руля, передних сидений и ветрового стекла вынесли на отдельные горячие клавиши с физическими кнопками на центральном тоннеле — удобно! Жаль, что остальное управление климатом и множество других функций, включая настройку зеркал и активацию стояночного тормоза, запрятано в меню тачскрина. Постоянно рыться в дебрях не очень удобно, а в движении ещё и небезопасно. Но таковы современные реалии, в которых сенсорные экраны стали неотъемлемой частью автомобиля.

© Changan

И в этом плане CS75Plus 4WD есть чем похвастаться — сразу три дисплея под единым экраном на передней панели. В распоряжении водителя 10,25-дюймовая цифровая панель приборов с понятной и легко читаемой графикой. Центральную консоль венчает 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. А у переднего пассажира есть собственный 12,3-дюймовый дисплей, на который можно выводить и навигацию, и стриминговые сервисы, и даже игры. Простенькие аркады с управлением пальцем по сенсорному экрану способны позабавить даже взрослого, не говоря уже о детях.

С точки зрения возможностей мультимедиа тоже всё неплохо. Штатная навигация работает на базе сервисов «Яндекса». В систему также встроен сервис «VK музыка», а если этого мало, то можно легко подключить смартфон по беспроводным протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Музыка от Pioneer с 14-ю динамиками, включая пару в подголовнике кресла водителя, звучит весьма неплохо. Приятным бонусом стал и встроенный видеорегистратор, который использует для съёмки штатные камеры кругового обзора. Видео с него можно просмотреть прямо на экране мультимедийки, а при необходимости — скинуть на съёмную SD-карту. Она установлена на автомобиль с завода, как и встроенная eSIM для работы онлайн-сервисов — на месяц полагается 3 Гб бесплатного интернета, чего вполне хватит для навигации и музыки. Но если гигабайты закончатся, можно раздавать Wi-Fi с телефона.

© Changan

Вопросы к эргономике и смартфон вместо ключа

С точки зрения эргономики всё неплохо, но есть несколько нюансов. Во-первых, диапазон регулировки руля по вылету маловат, не каждый сможет отыскать удобное положение. Во-вторых, у кресла водителя нет регулировки поясничного подпора, хотя у переднего пассажира есть и оттоманка, и массаж, и режим Zero Gravity для расслабления в долгой дороге. В-третьих, сенсорные клавиши и физические джойстики на спицах руля не очень удобны в реальной эксплуатации. Ко всему можно привыкнуть, но не отметить эти нюансы нельзя.

© Changan

Из приятных бонусов можно отметить фирменную систему телематики, которая превращает смартфон в полноценный ключ от автомобиля. Решение Changan, помимо традиционных функций вроде удалённого запуска двигателя, активации климатической системы и обогревов, предлагает возможность владельцу машины делиться ею с близкими и друзьями. Достаточно добавить в приложение номер другого человека и указать срок, на протяжении которого он может пользоваться автомобилем. После этого он со своим смартфоном сможет открывать кроссовер, запускать двигатель и полноценно эксплуатировать CS75Plus, не имея при себе физического ключа. Интересное и полезное решение. Тем более, что Changan позиционирует кроссовер как семейный автомобиль. Получается, и папа, и мама смогут ездить на машине, не передавая друг другу ключ.

Богатое оснащение и наличие электронных систем безопасности делают машину привлекательной для молодой аудитории, которой важно и смартфон подключить, и поддержкой водительских ассистентов заручиться. Ездовые повадки тоже универсальны — Changan CS75Plus 4WD не напугает неопытного автомобилиста и порадует бывалого водителя. Словом, новая модель удалась, а окончательный успех зависит от цены.

© Changan

А вот заплатить за него придётся немало: от 4 099 900 рублей за комплектацию Luxe до 4 249 900 рублей за топовую версию Tech. Цена в рынке только на фоне такого же импортируемого Geely Monjaro, который в полноприводном исполнении стоит от 4 549 990 до 5 052 190 рублей. А вот Haval F7 локальной сборки оценён производителем в диапазоне от 3 199 000 до 3 599 000 рублей. Калужский Tenet T8 (причём семиместный) продаётся за 3 540 000 — 3 790 000 рублей. Выбор в этом сегменте, прямо скажем, широкий.

Ситуацию может изменить локальная сборка модели, которую в ближайшее время наладят в Калининграде на мощностях «Автотора». Кроме того, в перспективе CS75Plus можно будет приобрести ещё дешевле в переднеприводном исполнении. Выход таких версий на российский рынок уже также анонсирован.

Плюсы Changan CS75Plus 4WD

Выносливый полный привод

Классический автомат

Богатое оснащение

Минусы Changan CS75Plus 4WD

Эргономические просчёты

Отсутствие задней буксировочной проушины

Нефиксируемые передачи автомата

Технические характеристики CS75Plus 4WD