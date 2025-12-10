Выбираем лучший минивэн на российском рынке: 21 вариант под совершенно разный бюджет

Российский рынок минивэнов совсем не пустует и продолжает активно наполняться новинками. Если пару лет назад выбор не выходил за рамки нескольких моделей, то теперь покупателю доступен широкий спектр — от доступных утилитарных «рабочих лошадок» до технологичных электрических и роскошных представительских вэнов.

© Voyah

Более того, сегмент продолжает расширяться. Так, 5 ноября о старте продаж своего нового минивэна SP7 заявил российский Sollers. Cпустя почти месяц, 4 декабря, на рынок вышел его брат-близнец JAC RF8. А совсем недавно о планах выпустить в свободную продажу минивэн Arsenal рассказал коммерческий директор Aurus Артём Юсупов. Впрочем, даже без последнего мы насчитали 21 модель, готовую отправиться в семейное путешествие или на деловую встречу.

Причём в этот длинный список входят как официально представленные на рынке модели, на которые распространяется заводская гарантия от фирм-производителей, так и весьма экзотические варианты, которые ввозятся по параллельному импорту.

Официально представленные минивэны

На данный момент на российском рынке официально представлено семь минивэнов, среди которых пять моделей из Поднебесной и два условно российских автомобиля. Продающиеся под отечественными брендами Evolute i-VAN и Sollers SP7 представляют собой лицензионные копии китайских Dongfeng и JAC соответственно.

1. Evolute i-VAN

Цена: от 3 920 000 рублей

© Evolute

Самый доступный электрический минивэн на российском рынке разработан на основе платформы китайского Dongfeng Seres. Электромотор мощностью 122 л.с., запас хода — до 400 км, задний привод. Комплектация включает мультимедиа с экраном, поддержку Android Auto и Apple CarPlay, кондиционер, камеру заднего вида и кожаную отделку салона.

2. GAC M8

Цена: от 5 299 999 рублей

© GAC

GAC предлагает сбалансированное сочетание цены, размера и оборудования. Модель M8 оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором отдачей 231 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Машина предлагается в четырёх комплектациях: GT, GX, GX Premium и топовом бизнес-исполнении Lounge. В старших версиях есть многозонный климат-контроль, массажные кресла, панорамная крыша и полный набор электронных ассистентов.

3. Hongqi HQ9

Цена: от 6 299 000 рублей

© Hongqi

HQ9 — флагманский и богато экипированный минивэн китайского премиум-бренда Hongqi. Оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором на 245 сил и 8-ступенчатой АКП. В арсенале — проекционный дисплей, многозонный климат-контроль, передние и задние сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а также полный набор систем активной безопасности и полуавтономного вождения.

4. JAC RF8

Цена: от 4 700 000 рублей

© JAC

Новичок рынка, официальные продажи которого стартовали 4 декабря, обладает современным дизайном, просторным салоном и приличным набором технологического оборудования. Оснащается 2-литровым 236-сильным бензиновым турбодвигателем и 8-ступенчатой АКП. Топовая комплектация включает систему кругового обзора с «прозрачным шасси» (это значит, что камеры показывают и покрытие под колёсами), передние кресла с откидными столиками, массажные кресла второго ряда с оттоманками, ионизатор воздуха и голосовое управление.

5. Sollers SP7

Цена: от 4 990 000 рублей

© Sollers

Новейший российский минивэн, производство которого стартовало в ноябре в Елабуге, представляет собой перелицованный варинат JAC RF8. Техническая начинка идентична с «донором»: под капотом 237-сильный турбомотор объёмом два литра и работающий с ним в паре 8-ступенчатый автомат. В салоне на шесть или семь человек — кожаная отделка, подогрев и вентиляция кресел первых двух рядов, трёхзонный климат-контроль, электропривод сдвижных дверей и багажника. В списке оснащения также есть комплекс систем активной безопасности (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, круговой обзор и т.п.) и 12 подушек безопасности.

6. Voyah Dream

Цена: от 6 640 000 рублей

© Voyah

Технологичный минивэн от премиального суббренда Dongfeng предлагает покупателю на выбор: гибридную силовую установку мощностью 422 или 677 л.с. либо полностью электрическую начинку на 435 л.с. Все варианты — с полным приводом. Изюминка модели — система ночного видения, пневматическая подвеска, отделка салона алькантарой и «цифровая» передняя панель с тремя огромными экранами.

7. Wey 80

Цена: от 5 243 240 рублей

© WEY

Большой и технологичный минивэн от премиального суббренда Great Wall Motors предлагает выбор из нескольких гибридных силовых установок мощностью до 487 л.с. Полный привод в базе у всех версий. В комплектациях Premium и Business Lounge предусмотрен расширенный пакет ассистентов, включая автопилот для движения в пробках, многозонный климат-контроль, панорамную крышу и массажные кресла.

Минивэны, поставляемые по параллельному импорту

Практически весь параллельный импорт доставляется из Китая, за исключением единичных моделей южнокорейского производства. При этом, благодаря наличию огромного количества производств в Поднебесной, выбор моделей не ограничивается одними лишь китайскими брендами. При помощи фирм-посредников на заказ можно привезти минивэны и японских, и европейских, и даже американских марок.

8. Citroen Space Tourer XL

Цена: от 5 800 000 рублей

© Citroen

Просторный и практичный минивэн на базе платформы Peugeot Traveller, ориентированный на большие семьи. В продаже есть машины преимущественно китайской сборки, привезённые из Поднебесной по параллельному импорту. Оснащается 2-литровым дизелем (177 л.с.) и АКП. Может быть 5-, 7- или 9-местным. Базовое оснащение включает светодиодную оптику, камеру заднего вида, мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также круиз-контроль.

9. Denza D9

Цена: от 12 490 000 рублей

© Denza

Denza — это премиальный суббренд гиганта BYD Auto. А D9 — один из лидеров рынка премиальных гибридных минивэнов в Китае. Марка официально не представлена в нашей стране, поэтому модели привозят небольшие фирмы-импортёры по схеме параллельного импорта. Машина оснащается подзаряжаемой гибридной установкой (PHEV) суммарной мощностью 407 л.с. Позиционируется как «умный» MPV: имеет активную пневмоподвеску, два мультимедийных экрана для задних пассажиров, функцию массажа для всех рядов сидений и комплекс систем автономного вождения второго уровня.

10. Ford Transit Custom (SWB/LWB)

Цена: от 6 200 000 рублей

© Ford

Прагматичный и проверенный коммерческий фургон, адаптированный для пассажирских перевозок. Поставляется по параллельному импорту из Китая в двух вариантах колёсной базы: стандартной (4 974 мм) и удлинённой (5 341 мм). Оснащается двухлитровым дизельным двигателем мощностью 143 л.с. в паре с 9-ступенчатым автоматом. Привод — передний. Базовое оснащение включает светодиодную оптику, климат-контроль, мультимедийную систему с большим экраном, задние парктроники. Доступен в 7- и 9-местном исполнении.

11. Ford Tourneo Custom

Цена: от 6 550 000 рублей

© Ford

Более комфортабельная и стильная версия знаменитого «Транзита». Позиционируемая как семейный или бизнес-минивэн. Также поставляется из Китая по параллельному импорту, преимущественно под заказ. Предложений машин в наличии — единицы. Под капотом — бензиновый двигатель 2,0 л (220 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом. В начальной комплектации уже есть светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, 18-дюймовые диски, панорамная крыша и медиасистема.

12. Honda Odyssey V

Цена: от 6 990 000 рублей

© Honda

Пятое поколение легендарного «Одиссея» продолжает традиции, предлагая продуманный салон с трансформируемыми сиденьями Magic Seat и высокий уровень комфорта. На рынок по параллельному импорту поступают машины китайской сборки с гибридной силовой установкой, которая состоит из 2-литрового бензинового мотора и электродвигателя суммарной мощностью 215 л.с. Привод — передний. В оснащении — система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и многозонный климат-контроль.

13. Hyundai Staria

Цена: от 8 400 000 рублей

© Hyundai

Футуристичный дизайн этой модели выделяет её из общего ряда. Когда-то модель продавалась в нашей стране официально. А теперь поставляется по параллельному импорту из Южной Кореи, где собирается на местном предприяти Hyundai. Привозят преимущественно полноприводный 9-местный вариант с 2-литровым дизельным двигателем (177 л.с.) и АКП. В топовой комплектации Luxe предусмотрены двойные стёкла с дополнительной шумоизоляцией, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема, система помощи при спуске, подогрев и вентиляция сидений.

14. Lexus LM II

Цена: от 16 000 000 рублей

© Lexus

Одна из вершин роскоши и комфорта в мире минивэнов. Фактически — эксклюзивный лимузин с высокой крышей. Доступен в основном в 4-местном исполнении с двумя капитанскими креслами в салоне. Оснащается гибридной силовой установкой (2,5 л, 250 л.с.), полным приводом и вариатором. Уровень оснащения максимальный: от двух мультимедийных экранов на потолке и системы массажа премиум-класса до активной подвески и максимального пакета систем безопасности.

15. Li Mega

Цена: от 9 500 000 рублей

© Li Auto

Электрический флагман-минималист с запоминающимся футуристичным дизайном кузова от амбициозного китайского бренда Li Auto, чьи кроссоверы уже завоевали значительную долю рынка полноразмерных премиальных кроссоверов (и это при поставках по параллельному импорту!). Mega ориентирован на максимальный комфорт и технологичность. Запас хода — до 710 км, мощность — 544 л.с., привод — полный. В оснащении — активная пневмоподвеска, проекционный дисплей, холодильник и массажные кресла.

Цена: от 11 900 000 рублей

© Mercedes-Benz

Икона в мире премиальных минивэнов, эталон комфорта для водителя и пассажиров. Доступен с двумя моторами (2,0 л дизель 237 л.с. или бензин 211 л.с.) и приводом на задние или все колёса, в длиннобазной версии (5 140 мм) и экстра-длинной (5 370 мм) с роскошным 7-местным салоном. Даже базовая комплектация Exclusive включает панорамную крышу, адаптивные светодиодные фары, систему автоматической парковки, камеры 360°, вентиляцию и подогрев сидений, а также полный пакет электронных ассистентов.

17. Peugeot Traveller Long

Цена: от 6 300 000 рублей

© Peugeot

«Братец-близнец» Citroen SpaceTourer XL, который собирается с ним на одном предприятии в Китае. Технически почти идентичен: 2-литровый дизель (150 л.с.), АКП, передний привод. Отличается более богатым базовым оснащением, куда уже входят адаптивные фары, система распознавания дорожных знаков, предупреждение о столкновении и бесключевой доступ.

18. Toyota Alphard IV

Цена: от 14 700 000 рублей

© Toyota

Японский символ статуса и комфорта, технически схожий с Lexus LM. Поставляется из Поднебесной (соответственно и сборка китайская) с гибридной установкой (2,5 л, 190 л.с.), вариатором и полным приводом. В базовом оснащении присутствуют камеры кругового обзора, электрорегулировки, комфортабельные кожаные сиденья с вентиляцией на первом и втором рядах. А список опций для персонализации салона очень широкий.

19. Toyota Sienna IV

Цена: от 10 000 000 рублей

© Toyota

Культовый японский минивэн, созданный для американского рынка, теперь производится и в Китае. Поэтому к нам поставляется из Поднебесной по схеме параллельного импорта. Оснащен гибридной установкой с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 245 л.с. Привод — полный. Салон на семь или восемь мест. Оснащается «умной» задней дверью с открытием жестом, продвинутой мультимедийной системой с поддержкой Android Auto, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией сидений.

20. Xpeng X9

Стартовая цена: от 7 490 000 рублей

© Xpeng

Одна из самых технологичных моделей в сегменте. Запас хода — до 640 км, мощность — 503 л.с., полный привод. Оснащается активной пневмоподвеской, системой автоматической парковки, роскошными сиденьями с вентиляцией и массажем, а также гигантскими экранами для задних пассажиров.

21. Zeekr 009

Цена: от 14 056 000 рублей

© Zeekr

Полностью электрический минивэн от премиального суббренда Geely, поражающий сочетанием мощности (789 л.с.), роскоши и технологий. Запас хода — до 702 км. Доступен в 4-, 6- и 7-местных версиях. Особенность — эксклюзивный дизайн с хромированной решёткой радиатора, активная пневмоподвеска, охлаждаемый бар в центральной консоли, проекционный дисплей и первоклассные отделочные материалы.