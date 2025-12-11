Звезда соцсетей: тест-драйв Omoda C7 — самого крупного кроссовера бренда

Его дизайн не спутаешь ни с чем: светящиеся «усы», пиксельная решётка, фонари-молнии. Он создан, чтобы его фотографировали. Но когда эйфория от внешности проходит, возникает главный вопрос: а что там, под броским «фантиком»? Способен ли этот арт-объект на колёсах предложить нечто большее, чем просто эффектную картинку для соцсетей, оправдывая статус флагмана и цену от 3,1 миллиона рублей? Ответы на эти вопросы мы искали в ходе тест-драйва.

© Вячеслав Крылов

Авангард на колёсах

История C7 началась не в России. Автомобиль дебютировал в Китае весной 2024 года, а его сборку наладили на заводе в Уху (провинция Аньхой). Но так как Omoda изначально создавалась концерном Chery как глобальная, экспортная марка, новый кроссовер проектировался с учётом международных требований.

И продажи в нашей стране не заставили себя ждать. Появившись в салонах российских дилеров в апреле 2025 года, модель стала самой дорогой и технологичной в линейке бренда, заполнив нишу между компактным C5 и гаммой претендующего на премиальность суббренда Exeed.

© Вячеслав Крылов

Дизайн — первое и главное оружие Omoda C7. Очевидно, что ведомые концепцией «Art in Motion» стилисты не стали мелочиться. Результат их работы — автомобиль, который не спутаешь в потоке ни с одним из конкурентов. Решётка радиатора с пиксельными элементами, тонкие светодиодные фары, агрессивные воздухозаборники и, самое главное, скрытая анимированная подсветка по бокам бампера — днём это просто прорези, ночью — целое световое шоу при разблокировке дверей. Задняя часть с «молниями» в оптике и светящейся плашкой также смотрится дерзко.

© Вячеслав Крылов

Практичны ли эти решения? Отчасти. Аэродинамический коэффициент Cx 0,298 — отличный показатель, говорящий о внимании к деталям. Но дверные ручки под «нижний хват» (как у последних BMW) требуют привыкания, хотя и обещают быть надёжнее выдвижных.

Клиренс в 175–182 мм (в зависимости от размера колёс) — стандарт для паркетника, но не для серьёзного бездорожья. И хотя накладки по низу дверей хорошо защищают пороги от грязи и есть возможность выбора полноприводной модификации, C7 явно не создан для штурма глубокой колеи, ему идеологически ближе асфальт и модная городская среда.

© Вячеслав Крылов

Салон: цифровая капсула

В салоне царит цифровая эстетика: лаконичная передняя панель, минимум кнопок и два ключевых элемента — центральный 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая приборка. Качество материалов двоякое: выше пояса — приятный мягкий пластик, добротный кожзам, интересные фактурные вставки и аккуратные стыки. Но нижняя часть центрального тоннеля и пороги — из более жёсткого бюджетного пластика.

© Вячеслав Крылов

Приятно, что сохранены механические клавиши включения света, кондиционера, обогревов переднего и заднего стёкол, «качельки» регулировки громкости и выбора режимов движения. Однако настройки зеркал и обогревов сидений убраны в сенсорные меню, что отвлекает от дороги.

© Вячеслав Крылов

Центральный экран с антибликовым покрытием, процессором Qualcomm 8155 и разрешением 2,5К радует хорошей графикой и почти мгновенной отзывчивостью. В системе есть навигация от Яндекса, VK-сервисы и главное — беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Ещё одно умное решение — полоска быстрого доступа к климату. Нужно лишь свайпнуть по низу экрана. Есть и голосовой помощник на русском, но он не всегда понимает даже предельно чётко сформулированные команды.

© Вячеслав Крылов

Сиденье выглядит спортивно, но посадка остаётся высокой даже в нижнем положении, регулировки угла наклона подушки нет, боковая поддержка слабовата, а профиль спины плосковат. Для долгих поездок это не лучший вариант. Зато руль с регулировкой по вылету и наклону, с обогревом в базе, отличный обзор и проекционный дисплей в топе частично компенсируют неудобства.

© Вячеслав Крылов

Простор и удобства для пассажиров

Второй ряд — определённо сильная сторона C7. При колёсной базе 2 720 мм пространства на втором ряду в избытке. Пассажир ростом 185 см легко разместится с большим запасом для коленей и над головой. Низкий центральный тоннель почти не мешает, а ширина и мягкая подушка позволяют комфортно ехать втроём.

© Вячеслав Крылов

Оснащение тоже весьма приличное: управляемый непосредственно сзади или с центрального экрана обогрев, два USB-разъёма, дефлекторы обдува, крепления Isofix, потолочные светильники и складной подлокотник с подстаканниками. Единственное «но» — спинка не регулируется по углу наклона.

Багажник

Багажник C7 — один из самых вместительных (объём 639 литров) и продуманных в классе. Погрузочная высота удобная, пол ровный, под ним в топ-версиях — полноразмерная запаска. В отсеке есть боковины для разной мелочи и канистр, например, с незамерзайкой или маслом, 12-вольтовая розетка, четыре крючка и шторка. При складывании спинок дивана получается практически ровный пол для перевозки крупногабаритных вещей. В старших комплектациях доступен электропривод пятой двери.

© Вячеслав Крылов

Как едет Omoda C7

Единственный для России силовой агрегат — хорошо знакомый по другим моделям концерна Chery 1,6-литровый турбомотор, дефорсированный до 150 л.с. и 275 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот Getrag с мокрыми сцеплениями. И эта силовая связка сконфигурирована явно не для драйва, а для максимальной плавности и комфорта.

Ожидать от C7 выдающейся прыти не стоит. У переднеприводной версии разгон до сотни занимает 10,4 секунды, а у полноприводной — 11,4. При этом в городском ритме, где важна тяга с низов, ты чувствуешь себя уверенно: мотор обеспечивает достаточный запас мощности. Однако на загородной трассе, особенно при обгонах на скорости за 80–100 км/ч, запас тяги быстро иссякает, заставляя водителя заранее и продуманно планировать любой манёвр.

© Вячеслав Крылов

Ключевое слово в работе трансмиссии — деликатность. Отклик на педаль акселератора спокойный и предсказуемый, передачи переключаются плавно, без заметной задумчивости. В режимах «Эко» и «Стандарт» коробка с целью экономии топлива стремится как можно раньше перейти на высшую ступень. Активация режима «Спорт», доступного на всех версиях, лишь слегка обостряет реакции, но не меняет характер кардинально.

© Вячеслав Крылов

Настройки рулевого управления и подвески также дают понять, что С7 создан не для спортивных упражнений, а для спокойного и комфортабельного передвижения. Руль достаточно точный, однако лишён содержательной обратной связи. В зависимости от выбранного режима он становится легче либо тяжелее, но информативность при этом остаётся на низком уровне. Да, автомобиль послушно держит заданную траекторию, крены в поворотах сведены к приемлемому минимуму, однако весь процесс управления не приносит никакого удовольствия.

Подвеска со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади хорошо «сглаживает» крупные и средние неровности. Не очень глубокие выбоины и волны она отрабатывает без жёстких ударов и раскачки кузова. Однако дорожная рябь, мелкие стыки и швы передаются в салон отчётливой вибрацией, которая может утомлять в длительной поездке. А на острых неровностях или при проезде ходом «лежачих полицейских» возможны пробои.

© Вячеслав Крылов

Что касается доступных в топовой комплектации электронных ассистентов (адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе), то в штатных режимах работают они в целом корректно, но в темноте или в дождь могут ошибаться, особенно при плохой видимости разметки.

Комплектации и цены

Стартовая версия Joy с передним приводом стоит от 3 109 900 рублей. В базе присутствуют: шесть подушек безопасности, полностью светодиодный свет, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, а также полный зимний пакет, включающий обогрев передних сидений, руля и лобового стекла. В начальное оснащение также входят информационно-развлекательная система с беспроводными интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль и система бесключевого доступа.

© Вячеслав Крылов

В комплектации Lifestyle (3 259 900 рублей) добавляются камера кругового обзора, электропривод крышки багажника, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, обогрев заднего ряда сидений и аудиосистема более высокого уровня.

Для тех, кто нацелился на полный привод, доступны модификации Drive (3 309 900 рублей) и Active (3 459 900 рублей). По содержанию первая копирует базовый Joy, а вторая повторяет Lifestyle. Единственное их отличие — увеличенный с 51 до 57 литров топливный бак.

На вершине — топовый вариант Supreme с ценой от 3 659 900 рублей. Здесь появляется панорамная стеклянная крыша, вентиляция передних сидений, проекция на лобовое стекло и полный набор интеллектуальных ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, предупреждения о выходе из полосы и помощи движению в пробках.

© Вячеслав Крылов

Omoda C7 предлагает действительно приличный выбор. Однако общий уровень цен ставит его в прямую конкуренцию не только с одноклассниками, но и с более крупными моделями как внутри концерна Chery, так и у других марок, заставляя потенциального покупателя тщательнее взвешивать ценность уникального дизайна и оснащения против более традиционных преимуществ.

Выводы

Omoda C7 — это яркий дизайн-проект и в целом удобный семейный кроссовер с футуристичным лицом, отличной мультимедиа и просторным салоном. Однако заявка на «флагманство» разбивается о посредственную динамику, неидеальную эргономику водительского места и отсутствие того самого «характера», который хотелось бы видеть в топ-модели бренда.

Это интересное предложение для тех, кто ценит стиль, технологии и пространство, но готов простить машине некоторую водительскую безликость. Для тех же, кто ищет баланс цены, драйва и практичности, конкуренты из того же концерна (Chery, Jaecoo, Tenet) могут предложить более выгодные варианты.

© Вячеслав Крылов

Плюсы Omoda C7

Смелый, запоминающийся дизайн.

Просторный и удобный второй ряд.

Продуманный и вместительный багажник.

Мощная, быстрая медиасистема с CarPlay/Android Auto.

Богатое базовое оснащение, включая полный зимний пакет.

Минусы Omoda C7

Не самое удобное водительское сиденье.

Вялая динамика.

Малоинформативное рулевое управление.

Недоработанный русскоязычный голосовой помощник.

Высокая для своего сегмента и конкурентного поля цена.

Технические характеристики Оmoda С7