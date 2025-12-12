Обзор и тест-драйв Evolute i-Joy: каким получился новый российский электромобиль
Российская марка Evolute представила второе поколение своего полностью электрического кроссовера i-Joy. На фоне автомобиля прошлого поколения, который, прямо скажем, был довольно неказистым, новинка выглядит пришельцем из будущего. Но что скрывается за яркой внешностью? «Рамблер/авто» разбирался в ходе тест-драйва.
Дизайн: эклектика и яркие цвета
Дизайн автомобиля представляет из себя некий симбиоз стиля футуристичных электрокаров и черт традиционных городских кроссоверов. Общие пропорции и часть деталей (например, традиционные ручки вместо выдвижных) сделаны по канонам привычных бензиновых паркетников, но отсутствие радиаторной решётки выдает в нём электрокар. А ещё в этом облике с большими плоскими поверхностями, острыми гранями и минимумом хрома есть нечто от европейского дизайна. Быть может, кому-то вся эта эклектика покажется странноватой, но лично мне «зашло».
Если обратите внимание на фото, то заметите, что на колёсных дисках тестовых машин есть заглушки. То ли для улучшения аэродинамики, то ли просто для декора. А возможно, и всё вместе. Но это особой роли не играет, потому что в продаже их не будет. Дело в том, что тестовые экземпляры автомобилей собраны ещё в Китае, и эти диски на них установлены именно там. А у локализованных в Липецке машин подобные колёса просто не предусмотрены.
При этом иные диски станут единственным заметным отличием в ходовой машин отечественной сборки — локализация, по сути, затрагивает в основном кузовщину (сварку и покраску), а также сам процесс сборки. Кстати, помимо того, что в Липецке кузовы i-Joy будут красить в достаточно широкую палитру цветов, включая ярко-оранжевый, так ещё и подвергнут полной горячей оцинковке.
Салон: умная компоновка и минимализм
Интересная черта дизайна этого электромобиля заключается ещё и в том, что стилисты и компоновщики умудрились создать машину, которая выглядит достаточно компактной (во многом за счёт малой длины капота), но внутри оказывается достаточно просторной.
При росте почти метр восемьдесят я сначала с комфортом развалился на переднем сиденье, а потом без проблем уселся сам за собой. Да ещё и в коленях не чувствовал себя стеснённым. Однако надо признать, что сама посадка на втором ряду достаточно вертикальная. Зато на полу нет никакого тоннеля, так что без проблем можно усесться и втроём, если комплекция у пассажиров будет не очень объёмная, а плечи не слишком широкими.
Спинка заднего дивана складывается в ровную поверхность с полом багажника: хоть длинномеры перевози, хоть как спальное место используй. При этом сам багажник далеко не самый маленький для автомобиля такого класса: полезный объём — 500 литров под шторку. Да и сам отсек скомпонован удачно. Под полом большой бокс, а по бокам — удобные отсеки для всякой мелочи. Но электропривода у пятой двери нет ни в одной из комплектаций.
Но вернёмся за руль. Посадка за рулём — специфичная. Места, как я писал ранее, много, но сиденье очень уж короткое. Да ещё и спинка спрофилирована не лучшим образом, с еле выраженной боковой поддержкой. Главный минус — регулировка руля только по высоте. Найти удобное положение для хорошего хвата не так-то просто. Зато обзорность шикарная: стойки достаточно тонкие, лобовое стекло высокое и широкое, а боковые зеркала весьма крупные для электромобиля.
Передняя панель оформлена в модном нынче стиле минимализма с практически полным отсутствием физических кнопок, гигантским монитором по центру и небольшим цифровым щитком приборов перед водительским местом. Даже кнопку аварийки перенесли на потолок. Спасибо, что хоть клавиши регулировки зеркал оставили физическими.
Материалы отделки — приятные. Верхняя часть передней панели на ощупь напоминает замшу, а передняя секция обтянута эко-кожей бежевого или серого цвета. Из жёсткого пластика сделана лишь полочка на панели. Но и она окрашена в необычный колер.
На центральной консоли есть беспроводная зарядка для смартфонов, а в подлокотнике — глубокий бокс и раскладной подстаканник. Пара гнёзд Type C и 12-вольтовая розетка расположены и под экраном медиасистемы.
Вязкий характер
Ровно восемь секунд требуется новому Evolute i-Joy, чтобы разогнаться до «сотни». По крайней мере, так заявлено в характеристиках от производителя. А по субъективным ощущениям кажется, что разгон занимает ещё больше времени. Он напористый, но вообще не такого поведения ждёшь от электромобиля.
Понятно, что это относительно доступная машина и отдача силовой установки всего 163 «лошади» (да и привод только передний), однако того самого подхвата с низов, к которому мы привыкли в «электричках» здесь почему-то нет. При том, что пиковый момент составляет внушительные 290 Нм. В любом случае i-Joy не срывается с места, как ошпаренный, а разгоняется ровно и линейно, как бензиновая машина. Только делает это с присущей электрокарам тишиной в салоне.
Ёмкость тяговой батареи — 51,87 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 471 км по циклу CLTC и 386 км по циклу WLTP. Но при реальной эксплуатации, особенно в условиях суровых российских зим, я бы не рассчитывал на пробег свыше 250–300 км на одной зарядке. Кстати, о последнем: на 400-вольтовых терминалах запас энергии с 30% до 80% можно восполнить всего за 18 минут.
Что же касается ездовых повадок Evolute i-Joy, то впечатление от них двоякое. Пока едешь по хорошему асфальту, машина никаких нареканий не вызывает. Более того, даже нравится в некоторых аспектах управления. Рулится автомобиль если не азартно, то как минимум интересно. Но стоит съехать с асфальта на грунтовку или даже наткнуться на небольшие ямы и не самых крупных лежачих полицейских, как тут же осознаёшь, что демпферы настроены на очень жёсткий ход. Даже при преодолении не самых крупных неровностей на кузов передаются ощутимые вибрации и удары. Правило «больше ходу — меньше ям» с ним точно не работает. В этом смысле i-Joy ощущается скорее приподнятым хэтчбеком, нежели традиционным кроссовером с энергоёмкой ходовой. Всё-таки идеальная среда для его обитания — это городские улицы. С другой стороны, всё вполне логично. Ну откуда взяться в полях и лесах зарядочным станциям?
Комплектации и цены Evolute i-Joy
Автомобиль предлагается в трёх комплектациях:
- Business
- City
- City+
В начальном варианте Business за 2 715 000 рублей (1 790 000 рублей с учётом госсубсидии) уже есть четыре подушки безопасности, полностью светодиодные фары с датчиком света, цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным экраном на 12,8 дюйма и поддержкой Apple CarPlay, климат-контроль, электрорегулировки передних кресел и начальный пакет водительских ассистентов.
В промежуточной комплектации City за 2 865 000 рублей (1 940 000 рублей с учётом госсубсидии) адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о выезде из полосы, система предупреждения о фронтальном столкновении, а также 18-дюймовые колёсные диски.
В топовой версии City+ за 2 915 000 рублей (1 990 000 рублей с учётом госсубсидии) добавляется бесключевой доступ и панорамная крыша.
Плюсы Evolute i-Joy
- Цена с учетом господдержки
- Вместительные и функциональные салон и багажник
- Экономия на бензине и ремонте
Минусы Evolute i-Joy
- Огрехи в эргономике водительского места
- Жёсткая подвеска
- Невысокая для электромобиля мощность
- Небольшая ёмкость батареи и малый запас хода
Технические характеристики Evolute i-Joy
- Габаритные размеры, мм — 4 306 х 1 868 х 1 645
- Колёсная база, мм — 2 715
- Дорожный просвет, мм — 180
- Объём багажника, л — 500
- Двигатель — электрический
- Максимальная мощность, л.с. — 163
- Максимальный крутящий момент, Нм — 290
- Ёмкость батареи, кВт·ч — 51
- Запас хода, км — 386 (по циклу WLTP), 471 (по циклу CLTC)