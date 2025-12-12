Обзор и тест-драйв Evolute i-Joy: каким получился новый российский электромобиль

Российская марка Evolute представила второе поколение своего полностью электрического кроссовера i-Joy. На фоне автомобиля прошлого поколения, который, прямо скажем, был довольно неказистым, новинка выглядит пришельцем из будущего. Но что скрывается за яркой внешностью? «Рамблер/авто» разбирался в ходе тест-драйва.

© Evolute

Дизайн: эклектика и яркие цвета

Дизайн автомобиля представляет из себя некий симбиоз стиля футуристичных электрокаров и черт традиционных городских кроссоверов. Общие пропорции и часть деталей (например, традиционные ручки вместо выдвижных) сделаны по канонам привычных бензиновых паркетников, но отсутствие радиаторной решётки выдает в нём электрокар. А ещё в этом облике с большими плоскими поверхностями, острыми гранями и минимумом хрома есть нечто от европейского дизайна. Быть может, кому-то вся эта эклектика покажется странноватой, но лично мне «зашло».

© Evolute

Если обратите внимание на фото, то заметите, что на колёсных дисках тестовых машин есть заглушки. То ли для улучшения аэродинамики, то ли просто для декора. А возможно, и всё вместе. Но это особой роли не играет, потому что в продаже их не будет. Дело в том, что тестовые экземпляры автомобилей собраны ещё в Китае, и эти диски на них установлены именно там. А у локализованных в Липецке машин подобные колёса просто не предусмотрены.

При этом иные диски станут единственным заметным отличием в ходовой машин отечественной сборки — локализация, по сути, затрагивает в основном кузовщину (сварку и покраску), а также сам процесс сборки. Кстати, помимо того, что в Липецке кузовы i-Joy будут красить в достаточно широкую палитру цветов, включая ярко-оранжевый, так ещё и подвергнут полной горячей оцинковке.

© Evolute

Салон: умная компоновка и минимализм

Интересная черта дизайна этого электромобиля заключается ещё и в том, что стилисты и компоновщики умудрились создать машину, которая выглядит достаточно компактной (во многом за счёт малой длины капота), но внутри оказывается достаточно просторной.

При росте почти метр восемьдесят я сначала с комфортом развалился на переднем сиденье, а потом без проблем уселся сам за собой. Да ещё и в коленях не чувствовал себя стеснённым. Однако надо признать, что сама посадка на втором ряду достаточно вертикальная. Зато на полу нет никакого тоннеля, так что без проблем можно усесться и втроём, если комплекция у пассажиров будет не очень объёмная, а плечи не слишком широкими.

© Evolute

Спинка заднего дивана складывается в ровную поверхность с полом багажника: хоть длинномеры перевози, хоть как спальное место используй. При этом сам багажник далеко не самый маленький для автомобиля такого класса: полезный объём — 500 литров под шторку. Да и сам отсек скомпонован удачно. Под полом большой бокс, а по бокам — удобные отсеки для всякой мелочи. Но электропривода у пятой двери нет ни в одной из комплектаций.

© Evolute

Но вернёмся за руль. Посадка за рулём — специфичная. Места, как я писал ранее, много, но сиденье очень уж короткое. Да ещё и спинка спрофилирована не лучшим образом, с еле выраженной боковой поддержкой. Главный минус — регулировка руля только по высоте. Найти удобное положение для хорошего хвата не так-то просто. Зато обзорность шикарная: стойки достаточно тонкие, лобовое стекло высокое и широкое, а боковые зеркала весьма крупные для электромобиля.

© Evolute

Передняя панель оформлена в модном нынче стиле минимализма с практически полным отсутствием физических кнопок, гигантским монитором по центру и небольшим цифровым щитком приборов перед водительским местом. Даже кнопку аварийки перенесли на потолок. Спасибо, что хоть клавиши регулировки зеркал оставили физическими.

© Evolute

Материалы отделки — приятные. Верхняя часть передней панели на ощупь напоминает замшу, а передняя секция обтянута эко-кожей бежевого или серого цвета. Из жёсткого пластика сделана лишь полочка на панели. Но и она окрашена в необычный колер.

На центральной консоли есть беспроводная зарядка для смартфонов, а в подлокотнике — глубокий бокс и раскладной подстаканник. Пара гнёзд Type C и 12-вольтовая розетка расположены и под экраном медиасистемы.

© Evolute

Вязкий характер

Ровно восемь секунд требуется новому Evolute i-Joy, чтобы разогнаться до «сотни». По крайней мере, так заявлено в характеристиках от производителя. А по субъективным ощущениям кажется, что разгон занимает ещё больше времени. Он напористый, но вообще не такого поведения ждёшь от электромобиля.

Понятно, что это относительно доступная машина и отдача силовой установки всего 163 «лошади» (да и привод только передний), однако того самого подхвата с низов, к которому мы привыкли в «электричках» здесь почему-то нет. При том, что пиковый момент составляет внушительные 290 Нм. В любом случае i-Joy не срывается с места, как ошпаренный, а разгоняется ровно и линейно, как бензиновая машина. Только делает это с присущей электрокарам тишиной в салоне.

© Evolute

Ёмкость тяговой батареи — 51,87 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 471 км по циклу CLTC и 386 км по циклу WLTP. Но при реальной эксплуатации, особенно в условиях суровых российских зим, я бы не рассчитывал на пробег свыше 250–300 км на одной зарядке. Кстати, о последнем: на 400-вольтовых терминалах запас энергии с 30% до 80% можно восполнить всего за 18 минут.

Что же касается ездовых повадок Evolute i-Joy, то впечатление от них двоякое. Пока едешь по хорошему асфальту, машина никаких нареканий не вызывает. Более того, даже нравится в некоторых аспектах управления. Рулится автомобиль если не азартно, то как минимум интересно. Но стоит съехать с асфальта на грунтовку или даже наткнуться на небольшие ямы и не самых крупных лежачих полицейских, как тут же осознаёшь, что демпферы настроены на очень жёсткий ход. Даже при преодолении не самых крупных неровностей на кузов передаются ощутимые вибрации и удары. Правило «больше ходу — меньше ям» с ним точно не работает. В этом смысле i-Joy ощущается скорее приподнятым хэтчбеком, нежели традиционным кроссовером с энергоёмкой ходовой. Всё-таки идеальная среда для его обитания — это городские улицы. С другой стороны, всё вполне логично. Ну откуда взяться в полях и лесах зарядочным станциям?

© Evolute

Комплектации и цены Evolute i-Joy

Автомобиль предлагается в трёх комплектациях:

Business

City

City+

В начальном варианте Business за 2 715 000 рублей (1 790 000 рублей с учётом госсубсидии) уже есть четыре подушки безопасности, полностью светодиодные фары с датчиком света, цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным экраном на 12,8 дюйма и поддержкой Apple CarPlay, климат-контроль, электрорегулировки передних кресел и начальный пакет водительских ассистентов.

© Evolute

В промежуточной комплектации City за 2 865 000 рублей (1 940 000 рублей с учётом госсубсидии) адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о выезде из полосы, система предупреждения о фронтальном столкновении, а также 18-дюймовые колёсные диски.

В топовой версии City+ за 2 915 000 рублей (1 990 000 рублей с учётом госсубсидии) добавляется бесключевой доступ и панорамная крыша.

Плюсы Evolute i-Joy

Цена с учетом господдержки

Вместительные и функциональные салон и багажник

Экономия на бензине и ремонте

Минусы Evolute i-Joy

Огрехи в эргономике водительского места

Жёсткая подвеска

Невысокая для электромобиля мощность

Небольшая ёмкость батареи и малый запас хода

Технические характеристики Evolute i-Joy