Выбираем лучшее семейное авто: топ-15 семиместных кроссоверов до 5 миллионов рублей

Легковые минивэны фактически стали историей — их место на рынке заняли разнообразные кроссоверы. Специально для больших семей многие компании выпускают семиместные SUV. Рассказываем о 15 семиместных кроссоверах до 5 миллионов рублей, официально доступных и на российском рынке.

Changan CS95

Цена: от 4 529 900 рублей

CS95 — флагман линейки Changan в России. Модель отличается солидными габаритами, просторным салоном и классическим сдержанным дизайном, который хорошо воспринимается консервативной аудиторией.

Версия для российского рынка оснащается турбированным бензиновым двигателем объемом 2,0 л. и мощностью на 226 л.с. С ним в паре работает 8-ступенчатый автомат с системой полного привода. Цена на автомобиль начинается от 4 529 900 рублей за машины 2024 года выпуска и от 4 749 900 рублей за кроссоверы производства 2025 года.

© Changan

Chery Tiggo 8 Pro Max

Цена: от 3 040 000 рублей

Chery Tiggo 8 Pro Max сочетает вместительный салон на семь посадочных мест и высокий уровень оснащения. Модель рассчитана на покупателей, которым важны технологическая продвинутость: в топовых версиях предлагается большой набор водительских ассистентов.

Российская версия предлагается с двумя бензиновыми турбомоторами — 186-сильным 1.6 и 197-сильным 2.0. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Цена на экземпляры 2025-го года стартует с отметки в от 3 040 000 рублей.

© Chery

Chery Tiggo 9

Цена: от 4 150 000 рублей

Chery Tiggo 9 — флагман нового поколения, который отличается ярким дизайном и самыми передовыми техническими и технологическими решениями китайского бренда.

Модель для нашего рынка дополнительно адаптирована к климатическим и дорожным условиям России. Кроссовер оснащается мощным 245-сильным турбированным двигателем объемом 2,0 л., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Tiggo 9 также выделяется высоким уровнем шумоизоляции, просторным салоном и продвинутыми мультимедийными возможностями. Стоимость начинается от 4 150 000 рублей.

© Chery

Dongfeng DFSK ix7

Цена: от 2 990 000 рублей

Семиместный кроссовер DFSK ix7 официально уже покинул модельный ряд Dongfeng в России. Сейчас марка предлагает только две пятиместные модели. Однако у дилеров пока есть в наличии ix7 2024-го года выпуска.

Эти автомобили оснащены двухлитровым 220-сильным бензиновым двигателем, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Просторный салон, высокий клиренс и относительно невысокая цена — 2 990 000 рублей — делают DFSK ix7 одним из самых доступных предложений в своём сегменте.

© DONGFENG

Exeed VX

Цена: от 5 440 000 рублей

Exeed VX — старший кроссовер премиального бренда Chery, который делает ставку прежде всего на качественную и дорогую отделку салона и высокий уровень оснащения. Модель обладает солидным внешним видом в духе покинувших рынок японских премиум-кроссоверов и просторным семиместным салоном.

Для российского рынка Exeed VX предлагается с мощным 249-сильным бензиновым турбомотором 2,0, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Автомобиль оснащён расширенным комплексом систем активной безопасности, современной мультимедиа и множеством опций, повышающих комфорт водителя и пассажиров. Стоимость машины составляет от 5 440 000 рублей.

© Exeed

GAC GS8

Цена: от 3 999 000 рублей

GAC GS8 — крупный кроссовер, получивший широкую популярность благодаря сочетанию надёжности, комфорта и брутального дизайна, а также богатому выбору различных модификаций. Например, в линейке есть даже гибридная модификация.

Однако наиболее востребован вариант GS8 с турбированным бензиновым двигателем 2.0 (231 л.с.), классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Цена на 7-местный кроссовер начинается от 3 999 000 рублей.

© GAC

Geely Okavango

Цена: от 3 897 190 рублей

Geely Okavango — очень вместительный семейный кроссовер. Благодаря удлинённой колёсной базе и формам кузова, обеспечивающим простор в салоне, он фактически является альтернативой классическому минивэну за счёт весьма комфортного третьего ряда сидений.

Okavango также часто рассматривают как альтернатива вэнам из-за моноприводной конструкции шасси. Привод здесь только передний. При этом, автомобиль оснащается тяговитым 200-сильным турбомотором 2.0 в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цена модели начинается от 3 897 190 рублей.

© Geely

Hongqi HS7

Цена: от 4 790 000 рублей

Hongqi HS7 — самая свежая модель в нашем обзоре от премиального бренда группы FAW. Кроссовер обладает просторным салоном с качественной отделкой и богатым оснащением, чтобы отвечать премиальному статусу автомобиля.

Версия для России оснащается 245-сильным бензиновым двигателем 2,0 с «мягкой» гибридной надстройкой, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость автомобиля начинается от 4 790 000 рублей.

© Hongqi

Jaecoo J8

Цена: от 4 274 000 рублей

Jaecoo J8 — кроссовер от одного из суббрендов Chery, созданный в том числе с прицелом и на бездорожье, — внедорожный характер заложен создателями в концепцию бренда. Модель выделяется брутальным дизайном, высоким клиренсом и технологичным оснащением. Автомобиль ориентирован на активных водителей, которым важны и проходимость, и современные технологии.

Для российского рынка Jaecoo J8 предлагается с 249-сильным турбированным двигателем 2,0, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода. Стоимость автомобиля на российском рынке составляет от 4 274 000 рублей.

© Jaecoo

Jetour X90 Plus

Цена: от 3 969 900 рублей

Jetour X90 Plus — ещё один крупный кроссовер с семиместной компоновкой от другого суббренда Chery. Автомобиль адаптирован под российские условия и обладает привлекательным соотношением цены и оснащения.

Единственная семиместная версия X90 Plus в России оснащается 245-сильным бензиновым турбомотором 2,0 с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. За такой вариант Jetour просит от 3 969 900 рублей без учёта различных скидок.

© Jetour

Soueast S09

Цена: от 3 899 000 рублей

Soueast S09 — полноразмерный кроссовер от . Просторный салон и вместительный багажник делают модель удобной для семейных поездок не только по городу. Автомобиль позиционируется как бюджетное решение в сегменте крупных SUV.

На российском рынке S09 предлагается с бензиновым турбомотором 2,0 на 197 л.с., который в зависимости от комплектации сочетается либо с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, либо с 8-диапазонным автоматом и всеми ведущими колёсами. Цены составляют от 3 899 000 рублей и от 4 099 000 рублей соответственно.

© Soueast

SWM G05 Pro

Цена: от от 2 235 900 рублей

SWM G05 Pro продвигается на рынке как доступный кроссовер для повседневной эксплуатации. Модель ориентирована на покупателей, которым важны простота, вместительность и разумная стоимость владения, но против автомобиля играет не самая известная марка.

Переднеприводный SWM G05 Pro со 139-сильным бензиновым турбомотором 1,5 и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач можно приобрести по цене от 2 235 900 рублей. И не приходится сомневаться, что дилеры охотно предложат скидку реальным покупателям.

© SWM

Tenet T8

Цена: от 3 540 000 рублей

Tenet T8 — флагманский кроссовер нового российского бренда. А фактически — это перелицованный и локализованный в России кроссовер Chery Tiggo 8 Plus 2024 года модельного года. А значит, он обладает всеми привычными для моделей Chery плюсами вроде богатой комплектации и знакомых агрегатов.

В российской версии сделан упор на адаптацию к нашим климатическим и дорожным условиям. Под T8 капот установлен двухлитровый 197-сильный турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод — полный. Цена на Tenet T8 начинается от 3 540 000 рублей за базовый вариант.

© Tenet

VGV U75 Plus

Цена: от 2 949 900 рублей

VGV U75 Plus — среднеразмерный семейный кроссовер с 7-местным салоном и широким набором оснащения уже в базовых комплектациях. Всё что делает его привлекательным для покупки, если не смущает малораспространённость марка.

Для российского рынка автомобиль предлагается со 199-сильным турбомотором 2,0, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Стоит U75 Plus от 2 949 900 рублей, хотя VGV предлагает скидки почти в полмиллиона рублей для покупателей.

© VGV

«Москвич 8»

Цена: от 2 980 000 рублей

«Москвич» сменил технологического партнёра и представил две новые модели, однако пока флагманом актуальной линейки марки остаётся крупный кроссовер «8» на базе JAC. Автомобиль ориентирован на семейных и корпоративных клиентов.

«Москвич 8» позиционируется как практичное и доступное решение в сегменте крупных кроссоверов, хотя особой популярности на рынке так и не обрёл. Модель оснащается 174-сильным турбомотором 1,5 в сочетании с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а стоимость машины начинается с отметки в 2 980 000 рублей.