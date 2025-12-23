Премиум с батарейкой: лучшие гибридные кроссоверы на рынке
Всё больше кроссоверов переходит на комбинированные бензо-электрические силовые установки, а для премиальных моделей гибридные агрегаты уже фактически стали стандартом. Рассказываем о девяти дорогих гибридных SUV, которые можно купить в России как официально, так и по параллельному импорту.
Официально представленные модели
Гибридные кроссоверы, официально присутствующие на российском авторынке, представлены исключительно китайскими марками. Все они обрели лояльную аудиторию сначала через параллельный импорт, а потом уже появились в продаже официально.
Exeed Exlantix ET
Цена: от 6 780 000 рублей
Exlantix ET базируется на электрической платформе E0X концерна Chery, которая подразумевает пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, и в России предлагается исключительно с полным приводом и только с гибридной силовой установкой.
Автомобиль оснащается 143-сильным бензиновым турбомотором 1,5 л, выполняющим роль генератора для тяговой батареи на 40 кВт·ч, которая питает два электромотора суммарной отдачей 469 л.с. и 634 Нм. Модель адаптирована для российского рынка и продаётся с официальной поддержкой и гарантией на 8 лет или до 200 000 км пробега, что делает кроссовер очень привлекательным вариантом для ценителей подобной техники.
Li Auto L9
Цена: от 9 400 000 рублей
Модели Li Auto стали бестселлерами параллельных поставок, так что их официальное появление в России было лишь вопросом времени. К концу 2025 года на российский рынок вышли кроссоверы L6, L7 и L9 уже в рамках официальных продаж через дистрибьютора (полноценного представительства бренд в России так и не открыл).
Флагманский L9 оснащается 154-сильным бензиновым турбомотором 1,5, который в качестве генератора сочетается с парой электромоторов на 448 л.c. и 620 Нм и аккумулятором ёмкостью 52,3 кВт·ч. Заявлено, что до 182 км кроссовер может проехать исключительно на электротяге. Дистрибьютор также обещает гарантию на 3 года или 100 000 км пробега.
ROX 01
Цена: от 8 216 000 рублей
Rox Motor, продукция которого также пользовалась спросом на «сером» рынке, последовал примеру Li Auto и вышел на российский рынок официально. К слову, через того же дистрибьютора, что и Li.
Последовательный полноприводный гибрид со 152-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра в роли генератора имеет два электродвигателя суммарной мощностью 476 л.с. и крутящим моментом 740 Нм. Батарея на 56 кВт·ч обеспечивает автономность на электротяге до 235 км.
Seres Aito M9
Цена: пока не объявлена
Созданный Seres совместно с Huawei бренд Aito официально представлен на российском рынке. В ближайшее время в продаже должен появиться флагманский полноприводный гибрид M9, оснащённый силовой установкой на 496 л.с. и 675 Нм.
Русифицированная мультимедиа, поддержка беспроводного подключения смартфонов и прочие прелести адаптации для России прилагаются к сервисной поддержке и гарантийному обслуживанию.
Voyah Taishan
Цена: пока не объявлена
Ещё одним супергибридом для России должен стать Taishan — флагман марки Voyah, мировую премьеру которого провели в том числе и в Москве. Для российского рынка заявлена модель с полноуправляемым шасси, пневмоподвеской, двухмоторным полным приводом мощностью 517 л.с. (бензиновый турбомотор 1,5 в роли генератора выдаёт 150 л.с.), аккумулятором 65 кВт∙ч с запасом хода на электротяге до 300 км.
Роскошное оснащение должно сделать кроссовер одним из самых богатых в этом отношении на рынке, но пока спецификации Voyah Taishan для России не раскрыты, хотя предзаказы на модель уже принимаются.
WEY 07
Цена: от 6 899 000 рублей
Флагманский кроссовер Wey 07 — от суббренда Great Wall Motor с гибридными моделями — в России не просто представлен официально, но и уже успел пережить плановое обновление с учётом российской специфики.
Мультимедиа получила «Яндекс.Авто», а телематика научилась предварительно прогревать батарею. Кроссовер оснащается парой электромоторов на 517 л.с. и 930 Нм, 150-сильным бензиновым турбомотором 1,5 и аккумулятором 42,5 кВт∙ч с заявленным запасом хода на электротяге до 201 км.
Параллельный импорт
Учитывая, что многие китайские автопроизводители официально вышли на российский рынок только после того, как им кассу сделали поставки по «серым» каналам, не исключено, что и самые горячие новинки в итоге появятся в России через официальных дистрибьюторов.
Denza N9
Цена: примерно от 8 000 000 рублей
Бренд Denza, некогда созданный концернами BYD и Daimler специально для рынка Китая, имеет свой гибридный кроссовер. Модель N9 оснащается 207-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором в сочетании сразу с тремя электродвигателями — суммарная отдача составляет 925 л.с. и 1 035 Нм, что делает этот SUV одним из самых мощных. С батареей 47 кВт∙ч можно до 165 км проехать на электротяге.
Lynk & Co 900
Цена: примерно от 7 300 000 рублей
Lynk & Co 900 позиционируется как конкурент Li L9, Aito M9 и Denza N9, так что по своим габаритам, характеристикам и оснащению это самый что ни на есть флагман марки, который во многом круче даже новых Volvo EX90 и Polestar 3.
Шестиместный кроссовер предлагается в нескольких версиях мощностью от 721 л.с. до 857 л.с. Варьируется и ёмкость батареи, а вместе с ними и стоимость модели, которая может быть как относительно бюджетной по меркам сегмента, так и самым настоящим премиумом.
Zeekr 9X
Цена: примерно от 9 900 000 рублей
Zeekr начинал как производитель электромобилей, так что новый 9X стал первым гибридом в линейке бренда. Кроссовер, который отличается футуристичным дизайном и расширенными интеллектуальными системами, позиционируется как технологический лидер в сегменте премиальных электромобилей, поскольку в его оснащение входит в том числе и автопилот.
Под капотом — 279-сильный бензиновый турбомотор 2,0 в качестве генератора, электромотор 394 л.с. на передней оси и два электродвигателя по 503 л.с. на задней. На электротяге 1400-сильный супергибрид может проехать до 380 км, что обеспечивает батарея 70 кВт·ч.