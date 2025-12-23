Премиум с батарейкой: лучшие гибридные кроссоверы на рынке

Всё больше кроссоверов переходит на комбинированные бензо-электрические силовые установки, а для премиальных моделей гибридные агрегаты уже фактически стали стандартом. Рассказываем о девяти дорогих гибридных SUV, которые можно купить в России как официально, так и по параллельному импорту.

© Rox

Официально представленные модели

Гибридные кроссоверы, официально присутствующие на российском авторынке, представлены исключительно китайскими марками. Все они обрели лояльную аудиторию сначала через параллельный импорт, а потом уже появились в продаже официально.

Exeed Exlantix ET

Цена: от 6 780 000 рублей

Exlantix ET базируется на электрической платформе E0X концерна Chery, которая подразумевает пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, и в России предлагается исключительно с полным приводом и только с гибридной силовой установкой.

Автомобиль оснащается 143-сильным бензиновым турбомотором 1,5 л, выполняющим роль генератора для тяговой батареи на 40 кВт·ч, которая питает два электромотора суммарной отдачей 469 л.с. и 634 Нм. Модель адаптирована для российского рынка и продаётся с официальной поддержкой и гарантией на 8 лет или до 200 000 км пробега, что делает кроссовер очень привлекательным вариантом для ценителей подобной техники.

© Exeed

Li Auto L9

Цена: от 9 400 000 рублей

Модели Li Auto стали бестселлерами параллельных поставок, так что их официальное появление в России было лишь вопросом времени. К концу 2025 года на российский рынок вышли кроссоверы L6, L7 и L9 уже в рамках официальных продаж через дистрибьютора (полноценного представительства бренд в России так и не открыл).

Флагманский L9 оснащается 154-сильным бензиновым турбомотором 1,5, который в качестве генератора сочетается с парой электромоторов на 448 л.c. и 620 Нм и аккумулятором ёмкостью 52,3 кВт·ч. Заявлено, что до 182 км кроссовер может проехать исключительно на электротяге. Дистрибьютор также обещает гарантию на 3 года или 100 000 км пробега.

© Li Auto

ROX 01

Цена: от 8 216 000 рублей

Rox Motor, продукция которого также пользовалась спросом на «сером» рынке, последовал примеру Li Auto и вышел на российский рынок официально. К слову, через того же дистрибьютора, что и Li.

Последовательный полноприводный гибрид со 152-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра в роли генератора имеет два электродвигателя суммарной мощностью 476 л.с. и крутящим моментом 740 Нм. Батарея на 56 кВт·ч обеспечивает автономность на электротяге до 235 км.

© Rox

Seres Aito M9

Цена: пока не объявлена

Созданный Seres совместно с Huawei бренд Aito официально представлен на российском рынке. В ближайшее время в продаже должен появиться флагманский полноприводный гибрид M9, оснащённый силовой установкой на 496 л.с. и 675 Нм.

Русифицированная мультимедиа, поддержка беспроводного подключения смартфонов и прочие прелести адаптации для России прилагаются к сервисной поддержке и гарантийному обслуживанию.

© Seres Aito

Voyah Taishan

Цена: пока не объявлена

Ещё одним супергибридом для России должен стать Taishan — флагман марки Voyah, мировую премьеру которого провели в том числе и в Москве. Для российского рынка заявлена модель с полноуправляемым шасси, пневмоподвеской, двухмоторным полным приводом мощностью 517 л.с. (бензиновый турбомотор 1,5 в роли генератора выдаёт 150 л.с.), аккумулятором 65 кВт∙ч с запасом хода на электротяге до 300 км.

Роскошное оснащение должно сделать кроссовер одним из самых богатых в этом отношении на рынке, но пока спецификации Voyah Taishan для России не раскрыты, хотя предзаказы на модель уже принимаются.

© Voyah

WEY 07

Цена: от 6 899 000 рублей

Флагманский кроссовер Wey 07 — от суббренда Great Wall Motor с гибридными моделями — в России не просто представлен официально, но и уже успел пережить плановое обновление с учётом российской специфики.

Мультимедиа получила «Яндекс.Авто», а телематика научилась предварительно прогревать батарею. Кроссовер оснащается парой электромоторов на 517 л.с. и 930 Нм, 150-сильным бензиновым турбомотором 1,5 и аккумулятором 42,5 кВт∙ч с заявленным запасом хода на электротяге до 201 км.

© Great Wall Motor

Параллельный импорт

Учитывая, что многие китайские автопроизводители официально вышли на российский рынок только после того, как им кассу сделали поставки по «серым» каналам, не исключено, что и самые горячие новинки в итоге появятся в России через официальных дистрибьюторов.

Denza N9

Цена: примерно от 8 000 000 рублей

Бренд Denza, некогда созданный концернами BYD и Daimler специально для рынка Китая, имеет свой гибридный кроссовер. Модель N9 оснащается 207-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором в сочетании сразу с тремя электродвигателями — суммарная отдача составляет 925 л.с. и 1 035 Нм, что делает этот SUV одним из самых мощных. С батареей 47 кВт∙ч можно до 165 км проехать на электротяге.

© Denza

Lynk & Co 900

Цена: примерно от 7 300 000 рублей

Lynk & Co 900 позиционируется как конкурент Li L9, Aito M9 и Denza N9, так что по своим габаритам, характеристикам и оснащению это самый что ни на есть флагман марки, который во многом круче даже новых Volvo EX90 и Polestar 3.

Шестиместный кроссовер предлагается в нескольких версиях мощностью от 721 л.с. до 857 л.с. Варьируется и ёмкость батареи, а вместе с ними и стоимость модели, которая может быть как относительно бюджетной по меркам сегмента, так и самым настоящим премиумом.

© Lynk & Co

Zeekr 9X

Цена: примерно от 9 900 000 рублей

Zeekr начинал как производитель электромобилей, так что новый 9X стал первым гибридом в линейке бренда. Кроссовер, который отличается футуристичным дизайном и расширенными интеллектуальными системами, позиционируется как технологический лидер в сегменте премиальных электромобилей, поскольку в его оснащение входит в том числе и автопилот.

Под капотом — 279-сильный бензиновый турбомотор 2,0 в качестве генератора, электромотор 394 л.с. на передней оси и два электродвигателя по 503 л.с. на задней. На электротяге 1400-сильный супергибрид может проехать до 380 км, что обеспечивает батарея 70 кВт·ч.