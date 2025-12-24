Ребрендинг с подвохом: обзор и тест-драйв корейского кроссовера KGM Torres

Превращение SsangYong в KGM не изменило родовых черт машин этой корейской марки: своеобразная внешность, достаточно добротное «железо» и цена заметно выше, чем у конкурентов. «Рамблер/авто» познакомился с «официальным корейцем в России» – кроссовером KGM Torres.

Описывать внешность KGM Torres нет никакого смысла. Посмотрите на фото и, скорее всего, согласитесь: дизайн у модели не просто самобытный, а весьма своеобразный. Так что как SsangYong не переименовывай — а у дизайнеров «руки-то помнят»…

Впрочем, есть отдельные детали, которые могут удивить. В частности, декоративные «рукоятки» по бокам капота и сюрприз с открыванием пятой двери. Её горизонтальная ручка расположена как на старых внедорожниках, где дверь распахивалась вбок. А тут берёшься за неё, тянешь, одновременно нажимая на кнопку под пальцами, а она не отходит в сторону, как ожидаешь, а вдруг начинает подниматься вверх с помощью электропривода.

Салон KGM Torres

Салон Torres, увы, не такой олдскульный. Главный элемент дизайна — большущий 12-дюймовый дисплей «приборки», состыкованный с тачскрином мультимедийной системы. Последняя демонстрирует стандартный для современных машин-гаджетов набор опций и приложений. Всё как у всех: климат, радио и прочие функции запрятны внутрь меню. А ещё после запуска мотора система иногда чересчур долго загружается.

Физических кнопок в салоне — минимум. Все регулировки-настройки также максимально завязаны на «планшетник» мультимедийки. Зато присутствует изрядное количество механических управляющих элементов на рулевом колесе. Ну и плюс лепестки переключения передач под ним. Возникает ощущение, что руль дополнительными органами управления явно перегружен. Кнопочки и «переключалки» на горизонтальных спицах рулевого колеса отвечают за работу с: круиз-контролем, громкой связью, уровнем звука аудиосистемы и переключением радиоканалов, системой слежения за полосой и борткомпьютером. Всё это, конечно, способствуют развитию мелкой моторики, но на любителя, в общем-то.

Зато за рулём этого кроссовера я устроился быстро и удобно. Подушка водительского кресла порадовала длиной. В отделке — приличного качества экокожа. В топовых комплектациях задним пассажирам полагается подогрев с кнопками управления на дверях. А вот обогрева ветрового стекла нет в принципе. Зимой придётся вручную соскребать лёд с «лобаша» машины ценой от 4,14 миллиона рублей. Хорошо хоть, что обогрев руля имеется. А ещё стандартных USB-разъёмов в салоне нет— только Type С.

Резюме по салону KGM Torres: нормальная современная машина. Без каких-то особенностей и изюминок, но и без стоящих упоминания недостатков или эргономических просчётов.

Солидные внедорожные возможности

SsangYong, даже преобразившись в KGM, изменил бы самому себе, если не предложил владельцу своей машины неплохой внедорожный потенциал. В случае с «Торрес» мы имеем опцию принудительной блокировки многодисковой муфты, передающей момент на задние колёса полноприводных версий модели. Блокировка сохраняется вплоть до достижения скорости 40 км/ч. Далее муфта «распускается» и работает в обычном режиме.

Второй внедорожный козырь в рукаве Torres — довольно приличный дорожный просвет: 195 мм. Третий — лепестки подрулевых переключателей передач автомата, которые позволяют в ручном режиме принудительно держать нужную передачу, не давая коробке переключаться повыше.

Через планшет мультимедийной системы можно выбрать режим движения — Normal, Sport или Winter. Как часто бывает в подобных случаях, разница между «нормальными» и «спортивными» настройками движения сводится лишь к чуть более нервному отклику машины на нажатие педали газа. А вот зимний режим тут действительно весьма полезен. При движении по скользкой поверхности (причём не только по снегу) здорово помогает не срывать колёса в пробуксовку.

Подавляющее большинство владельцев современных кроссоверов под бездорожьем понимают разве что сугроб перед подъездом многоэтажки или, в самом тяжёлом случае, неровную грунтовку от шоссе до деревенского дома. С такими преградами на пути KGM со своим внедорожным оснащением справляется играючи. А пускаться на нём во все тяжкие на по-настоящему пересечённой местности мы всё-таки не решились. И будущим владельцам не советуем. Несмотря на весь арсенал, Torres — это всё же кроссовер, а не рамный вездеход.

Повадки на асфальте

Подвеска корейского кроссовера демонстрирует достойную плавность хода и приличную энергоёмкость даже на откровенно плохом асфальте. За всё время теста сложилось впечатление, что её вообще крайне сложно «пробить». При этом корейскими шассистами найден неплохой баланс между комфортом и управляемостью, которого среди моделей китайских брендов, присутствующих на российском рынке, ещё поискать надо.

Впрочем, и совсем уж отточенной остроты ожидать не стоит. Машина с ленцой реагирует на короткие покачивания рулевым колесом в околонулевой зоне. Но при более активных действиях почти не кренится в быстрых поворотах и абсолютно прогнозируема и понятна при скоростных манёврах и перестроениях.

Из субъективных раздражителей я бы упомянул повышенный шум от колёсных арок. Но для «корейцев» и «японцев» среднего ценового сегмента это всегда было нормой. Так что к KGM в данном вопросе претензии предъявлять бессмысленно.

Энерговооружённость

Сочетание 1,5-литрового 163-сильного турбомотора и классического 6-ступенчатого автомата на машине снаряжённой массой почти 1,8 тонны сразу же исключает какие-то иллюзии относительно динамики «Торреса». В этой связи характерно, что на официальном российском сайте KGM вы не найдёте данных о его «секундах до сотни». Субъективные ощущения говорят, что для набора 100 км/ч кроссоверу требуется заметно больше 10 секунд. Быть может, 12 или 13.

Но если не зацикливаться на цифрах, то осознаешь: в повседневной эксплуатации динамика Torres не напрягает. Надо обогнать кого-то в городе — обогнал. Надо встроиться в поток скоростной трассы с прилегающей дороги — тоже легко и непринуждённо. Если не постесняешься порезче нажать на газ, то машина и не разочарует. Отчасти это заслуга и хорошей согласованности работы двигателя и коробки передач. Нужая передача всегда включается вовремя, без тычков и задержек, да ещё и весьма плавно.

Расход бензина у кроссовера не выхлёстывает за грань разумного, несмотря даже на активное педалирование «газом». Производитель обещает, что в смешанном режиме полноприводный вариант «Торреса» будет потреблять не более 9,1 литра топлива на каждые 100 км. У нас он в примерно таком режиме (без серьёзных заторов на пути) «ел» порядка 10,5 литров на сотню. Вполне нормальный средний расход для кроссовера с таким сочетанием производительности двигателя и собственной массы.

Комплектации и цены KGM Torres

Уже в базовой комплектации KGM Torres неплохо «упакован». Есть подогревы всех сидений и руля, система Start&Stop, 12,3-дюймовая «приборка» и медиасистема с таким же тачскрином, двухзонный «климат», камера заднего вида и прочие приятности. Но уже за начальную комплектацию кроссовера просят не менее 4 140 000 рублей — как уже упоминалось выше.

Со всевозможными скидками и прочим маркетингом эта цена может быть снижена до 3 790 000 рублей. Но это всё равно существенно выше, чем у китайских аналогов.

Ну а в топовой комплектации, которая включает набор водительских ассистентов, круговой обзор, двойное остекление, амбиентную подсветку и прочие «плюшки», цена достигает 5 340 000 рублей. И она даже со скидками не укладывается в пять миллионов: выходит 5 090 000 рублей. Прямо скажем, цена кусается. Впрочем, российский офис KGM рассчитывает, что продвижению моделей на рынке поможет флёр «настоящего официального корейца». Однако если учесть, что по состоянию на конец 2025 года бренд всё еще продаёт стоки автомобилей 2024 года выпуска, то даже былое имя Ssang Yong пока не очень этому способствует.

Плюсы KGM Torres

Нестандартная внешность.

Качественные материалы отделки салона.

Неплохие внедорожные возможности.

Сбалансированные настройки силовых агрегатов.

Энергоёмкая и достаточно комфортная подвеска.

Минусы KGM Torres

Местами странные дизайнерские решения в экстерьере .

. Перегруженность руля управляющими функциями .

. Слабая шумоизоляция пола и колёсных арок .

. Очень высокая цена.

Технические характеристики KGM Torres