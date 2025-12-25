От Lada Azimut до «Волги»: какие автоновинки ждать в России в 2026 году

В 2026 году на российском авторынке ожидается несколько десятков премьер, причём не только от китайских марок, но и от российских компаний. Рассказываем, какие автодебюты ждут россиян в наступающем году.

© Лев Романов/PhotoXPress.ru/Legion-Media

Самая ожидаемая автоновинка 2026 года — серийная версия кроссовера Lada Azimut. Прототип был показан на ПМЭФ, так что на этом же форуме в Санкт-Петербурге можно ожидать и премьеры товарного варианта модели. Пока никакой информации о корректировке сроков выхода машины на рынок нет, так что можно ожидать дебюта «Азимута» в следующем году.

На 2026-й также намечена премьера Lada Niva Legend с новым двигателем 1,8, который в 2025 году появился под капотом Lada Niva Travel. А кроме того, не стоит забывать и о долгожданной Lada Vesta NG Sport. Об этой модели говорят давно и российский автогигант не отказался от планов по её выпуску, так что дебют спортивной «Весты» также должен состояться в обозримом будущем.

© АВТОВАЗ

Под занавес года «Москвич» не только показал две новые модели, но и анонсировал сроки их появления в продаже в 2026-м году.

«Старт продаж запланирован на начало весны 2026 года. Новую линейку представят 60 дилеров», — сообщила пресс-служба столичного автозавода.

Линейка кроссоверов, получившая индекс «М», подготовлена в кооперации с новым технологическим партнёром. Если прежние машины отечественного производителя представляли собой лицензионные копии китайских JAC, то теперь в основу двух новых паркетников легли модели британской марки MG. Впрочем, она с 2005 года входит в состав китайской SAIC Motor Corporation и большинство её моделей выпускаются в Поднебесной.

Новый флагман «Москвича» — это семиместный М90 с полным приводом. Автомобилю полагается наддувный двигатель объёмом два литра, который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом.

© «Москвич»

Младший паркетник новой гаммы «Москвича» — компактный переднеприводный М70. Автомобиль представляет собой перелицованный кроссовер MG HS, который оснащается 1,5- и 2-литровыми бензиновыми турбомоторами. Начальный агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а старший — с классическим гидромеханическим автоматом с девятью передачами.

© «Москвич»

Из Ульяновска можно ждать две новинки. Первой станет обновлённый в очередной раз УАЗ «Патриот», чей старт продаж был перенесён на 2026 год. Машина получит изменённую оптику, переработанную переднюю панель, но куда важнее новый силовой агрегат — внедорожник оснастят турбодизелем Sollers на 136 л.с. Двухлитровый мотор будет сочетаться с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Второй премьерой станет Sollers S9. Рамный внедорожник, созданный специально для России на базе пикапа JAC T9. Фактически от исходной модели новинка будет отличаться только типом кузова, рассчитанным на пять или семь посадочных мест, в зависимости от версии.

© Sollers

Сразу три автомобиля можно ждать от возрождённой «Волги». Под конец 2025 года началась активная работа по сертификации моделей K40, K50 и C50, которые представляют собой Geely Atlas, Geely Monjaro и Geely Preface соответственно. Отличия между машинами двух марок сведутся по сути к новым логотипам и иному оформлению радиаторных решёток. Так что можно ожидать ухода с российского рынка Atlas, Monjaro и Preface и полную их замену «аналогами» под брендом Volga.

© Алексей Батушенко

К слову, российский рынок в уходящем году покинули Geely Coolray и Geely Emgrand, на смену которым пришли их аналоги белорусской сборки — кроссовер Belgee X50 и седан Belgee S50. Последний был локализован как раз летом 2025-го. Так что аналогичный трюк могут провернуть и с другими моделями Geely. Например, на российский рынок может выйти гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, который также начали собирать в Беларуси в 2025-м. Впрочем, о возможных поставках этого гибрида на российский рынок официальных сообщений от бренда пока не было.

© Belgee

Аналогичный шаг с выводом моделей из-под материнской марки и заменой их на аналоги под локализованным брендом может сделать и Chery. Так, в 2025-м сразу несколько популярных кроссоверов сменили логотип и наименование на новую марку Tenet, а в следующем году процесс должен продолжиться. Фактически не локализованным остаётся только Chery Tiggo 9, тогда как Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8 уже превратились в Tenet T4, T7 и T8 соответственно. Появление Tenet T9 уже анонсировано.

© Chery

В итоге под маркой Chery в России останется разве что седан Arrizo 8, но и он теоретически может покинуть рынок на фоне слухов о желании китайской марки полностью избавиться от рисков вторичных санкций перед IPO в Гонконге.

При этом китайский автогигант планирует в следующем году вывести на рынок ещё один локальный суббренд. Ожидается дебют марки iCAUR с моделью V27. Автомобиль представляет собой последовательный гибрид с нарочито квадратными формами и продвинутыми внедорожными возможностями.

© iCaur

Два других дочерних бренда Chery, марки Jaecoo и Omoda, также готовят новинки. Причём модели J7 и J8 от Jaecoo могут начать производить на бывшем завод GM под Санкт-Петербургом и продавать под локальным брендом Jeland, созданным специально для России. Кроме того, линейку компании пополнит новый кроссовер с индексом J6.

© Jaecoo

А вот Omoda, похоже, останется под собственным именем и в 2026-м выведет на рынок радикально обновлённый кроссовер C5. Модель получит полностью новый дизайн экстерьера и интерьера в стиле флагмана С7 и новое оборудование. А вот изменится ли техническая часть, пока не сообщается. Напомним, что сейчас С5 продаётся в России с двумя моторами: 1,5-литровым агрегатом мощностью 147 л.с. (только с передним приводом) и 1,6-литровым турбодвигателем отдачей 150 л.с. (с полным приводом).

© Omoda

Changan, кроме двух новых кроссоверов CS75 Pro и CS35 Мax, для российского рынка готовит премьеру моделей двух своих суббрендов — электрического седана Avatr 12 и гибридов Deepal: кроссовера S07 и внедорожника G318.

Модельный ряд GAC должны расширить кроссоверы S7 и S9 и электромобиль GAC Aion V от фирменного суббренда Aion. Ещё три новинки — кроссоверы BJ30 и BJ41 и внедорожник 212 T01 — обещает BAIC, а в линейке Soueast должна появиться модель S06, представляющая собой вариацию на тему Jetour Dashing.

© BAIC

В целом, в 2026 году в России должны появиться порядка 40 новых моделей автомобилей, но итоговая цифра может быть скорректирована. Ведь в 2025-м из почти 90 ожидавшихся автопремьер в результате были показаны менее полусотни.