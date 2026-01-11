Эпоха закончится: десятки популярных авто снимут с производства в 2026 году

В 2026 году автомобильный мир потеряет несколько десятков моделей: их снимут с конвейера без какой-либо замены. Рассказываем, какие модели — включая электромобили! — станут историей в новом году.

© Acura

Автопроизводители постоянно снимают с производства разные модели из-за низких продаж, окончания жизненного цикла или планов заменить их машинами совершенно новых классов и форматов. Так, в 2025 году более 30 машин отправились на покой, среди которых был и такой знаковый автомобиль, как Ford Focus.

Увы, в 2026 году окончательно свернут производство ещё нескольких десятков разных и очень интересных автомобилей.

Acura TLX и ZDX

После 10 лет присутствия на рынке Acura прекращает выпуск своего седана из-за низких продаж — за весь 2024 год было продано чуть более 7 000 автомобилей. Компания планирует заменить уходящий со сцены TLX своим новым электрическим кроссовером RSX.

© Acura

Аналогичная судьба и у кроссовера ZDX. Проблема в том, что электрический паркетник продержался на конвейере лишь один модельный год. Однако люксовое подразделение Honda прекращает его выпуск, поскольку машина не снискала популярности у клиентов.

© Acura

Audi A4 и Audi A7

С технической точки зрения Audi A4 не исчезает. В рамках продолжающейся электрификации модельного ряда бренд оптимизирует его, и бензиновый A5 заменит бензиновый A4. При этом Audi планирует использовать название A4 для модели с электрической силовой установкой в ​​ближайшем будущем. Тем не менее, текущая модель покидает линейку бренда.

© Audi

Аналогичная судьба ждёт и лифтбэк A7 Sportback — его принесут в жертву растущему производству новой Audi A6. При этом флагманская версия RS7 Performance останется в производственной линейке как минимум ещё на один год, поскольку с «заряженными» электромобилями у компании пока не складывается.

© Audi

BMW X4

BMW X4 пользовался огромным спросом, когда дебютировал в 2014 году, но за прошедшее десятилетие покупатели, похоже, разлюбили этот кроссовер. Причём настолько, что компания приняла решение снять его с производства. Альтернативой для уходящего с рынка X4 будет только более компактный купе-кроссовер X2.

© BMW

BMW 8 Series

Возможно, это самый красивый BMW из всех выпускающихся сейчас моделей, но немецкий автопроизводитель официально объявил об отказе от купе, кабриолета и четырёхдверного Gran Coupe. Вместе с базовыми модификациями историей станут и спортивные варианты M8 Competition, которые также снимут с производства.

© BMW

Dodge Charger SRT Daytona Banshee

Предполагалось, что возрождённый в формате электромобиля Dodge Charger получит флагманскую версию Banshee с тремя двигателями, но в итоге на этой идее пришлось поставить крест. Даже обычный вариант SRT Daytona не оправдал тех надежд, что на него возлагались при создании модели. Место электрической супер-версии займёт вариант с классическим бензиновым V8, решение об отказе от которого было пересмотрено.

© Stellantis

Ford F-150 Lightning

Ford F-150 на протяжении многих лет возглавляет рейтинги продаж новых автомобилей в США, но с электрической версией пикапа-бестселлера не сложилось. Спрос оказался намного ниже ожидаемого, так что производство модели приостановили вскоре после запуска. Официально объявлено, что электромобилем F-150 больше не будет, но в будущем версия Lightning может быть возрождена Ford в формате гибридной модели.

© Ford

Genesis Electrified G80

Судьба электрического Genesis G80 была предрешена с самого начала, поскольку дорогой премиальный седан на электоприводе от марки, которая не является ни немецкой, ни японской, был очень нишевым продуктом. Продажи оказались мизерными, так что 2025 год стал для электромобиля последним в его истории.

© Genesis

Infiniti QX50 и Infiniti QX55

Времена популярности стильных кроссоверов Infiniti прошли. Несмотря на то, что Infiniti QX50 стал бестселлером бренда в 2024 году, спрос на модель значительно отставал от конкурентов по классу. Именно поэтому Infiniti решила прекратить выпуск компактного кроссовера.

© Infiniti

В 2022 году Infiniti уже пыталась улучшить ситуацию, выпустив купеобразный QX55. Он сохранил все агрегаты стандартного QX50, но получил более стильный кузов. Однако автомобиль так и не стал хитом продаж — теперь оба кроссовера будут сняты с производства. По плану производителя совершенно новый и более крупный Infiniti QX60 должен заполнить образовавшийся пробел.

© Infiniti

Kia Soul

Компактный кроссовер Kia будет снят с производства в 2026 году. Этот автомобиль появился в 2008 году и сменил три поколения. Однако после успеха на начальном этапе, именно на модели третьей генерации спрос на Soul упал настолько, что Kia решила прекратить выпуск модели.

© KIA

Lexus RC

Премиальное купе просуществовало на рынке без серьёзных изменений без малого 10 лет. Но спрос на Lexus RC всегда был невысоким, а последние несколько лет были особенно неудачными для модели. В 2024 году Lexus продал менее 2 000 экземпляров RC, что предопределило его рыночную судьбу. Так же, как и спортивной версии Lexus RC F.

© Lexus

Maserati MC20 Folgore

Maserati несколько лет работала над электрическим вариантом спорткара MC20, но в итоге версия Folgore свет не увидит. Пример GranTurismo Folgore и GranCabrio Folgore, вероятно, убедил компанию, что электрическая спортивная модель пока не будет встречена на рынке так тепло, чтобы её создание было экономически оправдано. В итоге итальянцы выпустили обновлённую версию MC20 под новым именем MCPura, а про электромобиль и вовсе забыли.

© Maserati

Mercedes-Benz: EQB, GLC Coupe и GLE Coupe

Немецкий концерн готовится избавиться сразу от трёх кроссоверов. Электромобиль EQB дебютировал в 2021, но за четыре года так и не снискал популярности. Так что от отдельного электрокроссовера отказались. Вместо него будет электрическая модификация нового Mercedes-Benz GLB.

© Mercedes-Benz

Стремление упростить модельную линейку и сократить свои издержки приведёт к уходу с рынка и двух купе-кроссоверов: компактного GLC Coupe и более крупного GLE Coupe. В лучшем случае на смену двум моделям придёт один новый купеобразный кроссовер.

© Mercedes-Benz

Nissan Altima

Сначала исчезла Maxima, а теперь настала очередь Altima. Дебютировав в 1993 году как компактный седан, Altima долгое время оставалась популярным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом и даже получила несколько спортивных версий. Именно в таком виде некогда популярная модель окончательно покидает рынок.

© Nissan

Porsche 718 Boxster / 718 Cayman

Несмотря на неплохие показатели продаж в последние пару лет, спорткары семейства 718 — родстер Boxster и купе Cayman — будут сняты с производства. Или, по крайней мере, история моделей в том виде, в каком мы их знаем, подойдёт к концу. В перспективе оба спорткара должны возродиться в виде электромобилей. Но сообщается, что их разработка отстаёт от графика. Поэтому пока не совсем ясно, когда появятся новые электромобили со знакомыми именами.

© Porsche

Ram 1500 REV

Концерн Stellantis официально подтвердил, что больше не работает над обещанным много лет назад электрическим пикапом Ram. Впервые анонсированный в 2021 году с предполагаемым выпуском в 2024 году, автомобиль несколько раз откладывался. Конец 2024 года превратился в 2026 год, который в итоге стал 2027 годом. Но теперь проект закрыт окончательно.

© Stellantis

Subaru Legacy

Legacy появился в гамме Subaru задолго до Impreza или WRX. Седан дебютировал на американском рынке ещё в 1990 году. С тех пор он оставался флагманской моделью компании, положив начало эре полноприводных седанов. Legacy производился так долго, что большинство его конкурентов уже стали историей. Однако жизненный путь знаковой модели очень скоро закончится. Он давно терял популярность, а с 2020 года и вовсе предлагался только в Северной Америке.

© Subaru

Volvo V90

Учитывая, что Volvo прекращает выпуск седанов S60 и S90, а также универсала V60 Polestar Engineered, неудивительно, что следующим на очереди оказался более крупный V90. Официально в начале сентября Volvo объявила о прекращении производства своего флагманского универсала в связи с переориентацией бренда на расширение линейки кроссоверов.

© Volvo

