Выбраны самые яркие автомобильные новинки 2025 года

В течение этого года было представлено больше сотни новых автомобилей. Подводя итоги 2025-го, редакция «Рамблер/авто» выбрала самые важные и знаковые новинки.

© Audi; Mercedes-Benz; Porsche; Jeep; Ferrari; Toyota; BMW; Mazda

Audi Q3 и AUDI E5 Sportback

Новый Audi Q3 сохранил прежнюю платформу MQB, однако она была модернизирована под кроссовер нового поколения. При этом дизайн кузова поменялся полностью в стиле современных моделей марки, а интерьер перевели на новую архитектуру с доминантой в виде тачскра на центральной консоли. Аналогично обновился и купеобразный Sportback, который остался в гамме модели.

Q3 сохранил верность классическим бензиновым и дизельным агрегатам, а также гибридам. Так, мотор начального уровня — это 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Далее доступен 2,0-литровый агрегат мощностью 265 л.с. Есть и дизель объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Все ДВС работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач S-tronic. Гибридная модификация Q3 e-hybrid получила силовую установку суммарной мощностью 272 л.с. Только на электротяге такой кроссовер способен проехать до 119 км.

© Audi

AUDI E5 Sportback. Именно так: заглавными буквами. А ещё без колец. AUDI — это новый суббренд исключительно для рынка Китая, который весной показал серийный электрический лифтбэк E5 Sportback, а совсем недавно анонсировал вторую модель E SUV в формате кроссовера. Оба автомобиля объединяет лаконичный дизайн кузова и интерьера, модульная платформа ADP, созданная совместно с SAIC, и продвинутый автопилот AUDI 360 Driving Assist.

© Audi

BMW iX3 Neue Klasse

BMW iX3 — это полноприводный кроссовер с двумя электромоторами на каждой оси суммарной мощностью 469 л.с. и тяговой батареей на 108,7 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 805 км. Динамические характеристики впечатляют не меньше: разгон до «сотни» занимает за 4,9 секунды, а максималка достигает 210 км/ч.

© BMW

Кроме того, iX3 стал первенцем бренда, примерившим новый стиль. Узки «ноздри», объединённые с фарами черным пластиковым элементом взамен традиционной радиаторной решётки, — это отсылка к классическим моделям Neue Klasse середины 1960-х годов.

Corvette ZR1X

ZR1X стал экстремальным в истории модели и создавался как вершина эволюции Corvette. Центрально расположенный бензиновый V8 работает в паре с электрическим мотором, формируя 1267-сильную гибридную установку.

© Chevrolet

Полноприводное купе ориентировано на езду по треку и оснащёно активной аэродинамикой, широкими колёсами и жёсткими подвесками. Интерьер минималистичен и функционален, а основные решения подчинены главной цели модели — быстрому ускорению и достижению максимальной скорости.

Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa 2025 года — это современный гибридный суперкар, вдохновлённый легендарным именем прошлого. Он сочетает высокооборотный бензиновый двигатель с несколькими электромоторами, обеспечивающими выдающуюся динамику. Разгон 0-100 км/ч занимает менее 2,3 секунды, а максимальная скорость превышает 330 км/ч.

© Ferrari

Большое внимание в 1050-сильном купе уделено аэродинамике, включая активные элементы кузова и сложную систему охлаждения. Салон выполнен в характерном для Ferrari спортивном стиле, однако не лишён роскоши.

В 2025-м легендарная Honda Prelude вернулась на рынок. Культовая модель в шестом поколении превратилась в элегантный трёхдверный лифтбек, который по своей технической начинке унифицирован с хот-хэтчем Civic Type R. Из особенностей – новая гибридная силовая установка и режим S+ Shift в трансмиссии, который имитирует переключения механической коробки передач.

© Honda

В 2025-м Jeep Cherokee вернулся в обновлённом виде как среднеразмерный кроссовер. Автомобиль получил гибридную силовую установку, обеспечившую повышенную экономичность, и современные электронные системы помощи водителю. Вместе с тем, модель сохранила фирменные внедорожные возможности Jeep, включая полный привод и адаптацию к сложным покрытиям. Интерьер стал более просторным и технологичным, что сделало Cherokee удобным как для города, так и для дальних путешествий.

© Jeep

Kia Seltos и EV4

Kia представила новое поколение кроссовера Seltos, который когда-то был среди бестселлеров нашего рынка. Помимо полностью нового облика и интерьера, автомобиль получил несколько модификаций, отличающихся декором кузова и салона, например, «спортивную» GT-Line и «внедорожную» X-Line. Для модели заявлены бензиновые моторы (атмосферный и турбированный), а также гибридные силовые установки. Сочетаться они будут с механической, автоматической и роботизированной коробками передач, передним или полным приводом.

© KIA

Кроме того, Kia продолжает расширять линейку электромобилей. В 2025 году в ней появился не привычный кроссовер, а классический хэтчбек под названием EV4. Новинка на платформе E-GMP отличается дизайном в фирменном стиле бренда, богатым оснащением, включая продвинутую бортовую мультимедиа с искусственным интеллектом. Заявлено, что новый Kia EV4 – самый дальнобойный электромобиль в гамме марки.

© KIA

Сменившая поколение Mazda CX-5 осталась верна своей концепции. Это по-прежнему среднеразмерный семейный кроссовер с очень ярким дизайном. А вот в оформлении интерьера автомобиль, увы, перешёл на современные веяния, утратив изрядную долю узнаваемости. Приборы – цифровые (на экране диагональю 10,25 дюйма), управление климат-контролем полностью перенесено в меню медиасистемы, которая может иметь тачскрин диагональю 12,9 или 15,6 дюйма (в зависимости от комплектации).

© Mazda

Зато прежней осталась надёжнейшая платформа Skyactiv с поперечным расположением двигателя, которую лишь слегка модернизировали. Сохранены стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, однако упругие элементы новые. Версия для Европы имеет силовой агрегат e-Skyactive G 2.5, который включает дефорсированный атмосферник 2.5 (141 л.с., 238 Нм) и электродовесок Mazda M Hybrid. Он представляет собой 24-вольтовый стартер-генератор, который выдает до 7 л.с. и 48 Нм, а помогает в основном во время трогания. Питается этот мотор от литий-ионной батареи емкостью 0,22 кВт·ч. Для Северной Америки анонсирована версия с тем же атмосферником 2.5, но без стартер-генератора, поэтому там он выдает 190 л.с. Есть еще двухлитровая версия отдачей 150 л.с. для азиатских рынков. Именно такие машины, скорее всего, начнут поставляться к нам по параллельному импорту из Китая, так как не попадают под повышенный утильсбор.

Mercedes-Benz CLA, GLC EQ и GLB EQ

Компактный седан Mercedes-Benz CLA третьего поколения стал моделью, на которой компания показала новый корпоративный стиль. Автомобиль сразу вышел в электрической и гибридной модификациях. В базовом варианте электрический CLA имеет новый модуль Electric Drive Unit 2.0 на задней оси, который разработан внутри компании и включает синхронный электромотор, двухступенчатый редуктор и блок инверторов. Заднеприводный электромобиль Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology оснащен электромотором с отдачей 272 л.с. и 335 Нм. Полноприводный Mercedes-Benz CLA 350 4Matic with EQ Technology дополнен вспомогательным синхронным электромотором спереди, который подключается только при необходимости, пиковая отдача системы — 354 л.с. и 515 Нм. Обе версии имеют литий-ионную тяговую батарею емкостью 85 кВт·ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью до 320 кВт. Паспортный запас хода — 792 и 771 км по циклу WLTP соответственно. Кроме того, под конец года появилас базовая электрическая версия с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 58 кВт·ч., а также гибридная модификация с новым четырехцилиндровым турбомотор 1.5 семейства FAME (Family of Modular Engines), разработанного совместно с Geely.

© Mercedes-Benz

Электрический кроссовер GLC EQ пришел на смену флагманскому батарейному кроссоверу EQC, снятому с производства ещё несколько лет назад, и как бы примкнул в линейке обычного GLC. От бензиновых и дизельных версий GLC новая модель с литерами EQ, прежде всего, отличается дизайном экстерьера. Её декоративная фальшрадиаторная решётка фактически представляющая собой светодиодную панель с 942 миниатюрными квадратными элементами и подсвечиваемой трехлучевой звездой логотипом Mercedes. Паркетник получил сразу пять вариантов электрической силовой установки мощностью от 369 до 483 л.с. Привод может быть как полным, так и задним. Топовая версия с полным приводом, которая первой станет на конвейер, обладает двумя электромотрами(по одному на каждой оси), которые обеспесивают динамику разгона в 4,4 секунды до 100 км/ч. При этом максимальная скорость всех модификаций, к слову, ограничена на отметке 210 км/ч. Стандартная аккумуляторная батарея на 94 кВт⋅ч поддерживает мощность зарядки до 330 кВт и обеспечивает запас хода до 740 км. Наиболее интересное решение в интерьере Mercedes-Benz GLC EQ — 39-дюймовый экран, в котором объединены приборная панель и медиасистема. В компании назвали этот гигантский дисплей Hyperscreen.

© Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes-Benz GLB также сменил поколение в 2025. Новинка получила переработанный дизайн в фирменной стилистике современных моделей марки, сохранив при этом узнаваемый угловатый облик. Интерьер полностью унифицирован с актуальной генерацией Mercedes-Benz CLA, включая в том числе опциональный суперэкран Superscreen с тремя дисплеями на передней панели. На рынок GLB выйдет пока только как электромобиль, но позднее появятся и гибридные модификации. Базовым стал переднеприводный GLB 250+ с 272-сильным электромотором на передней оси и GLB 350 4Matic с 354-сильной двухмоторной силовой установкой. Обе модификации имеют батарею на 85 кВт⋅ч, обеспечивающую запас хода до 631 км.

© Mercedes-Benz

Porsche Cayenne Electric и 911 Turbo S

Новый Porsche Cayenne Electric стал первым полностью электрическим флагманским SUV марки. Автомобиль сочетает высокую мощность в 1156 л.с., быстрый разгон и большой запас хода, оставаясь практичным семейным кроссовером. Электрическая платформа позволяет использовать активную подвеску и современные системы управления шасси, обеспечивая комфорт и спортивную управляемость. Интерьер выполнен в минималистичном стиле с большими дисплеями по последней общемировой автомобильной моде.

© Porsche

В уходящем году компания Porsche также представила обновленный 911 Turbo S. Это не только самый мощный 911-й в истории, но и первый гибридный «турбак». Ранее силовая установка с электрическим довеском была прерогативой модификации Carrera GTS, однако теперь и флагманский 911-й стал гибридом. В состав комбинированной установки входят 3,6-литровая турбированная оппозитная «шестерка» и два электромотора. Их суммарная отдача достигает 711 л.с. Ассистирует им 8-ступенчатый робот PDK. По части динамических характеристик гибридный Porsche 911 Turbo S превзошёл прежнюю чисто бензиновую версию. Так разгон до 100 км/ч занимает у него 2,5 секунды вместо 2,7; до 200 км/ч — 8,4 секунды вместо 8,9. А вот максимальная скорость снизилась с 330 км/ч до 322 км/ч. Впрочем, это не помешало гибридному 911 Turbo S ещё на предсерийных испытаниях проехать круг по Нордшляйфе за 7 минут 3,92 секунды, что на 14 секунд быстрее обычного Turbo S. Притом что гибридный спорткар на 80 кг тяжелее своего бензинового собрата.

© Porsche

Легендарный компактный городской хэтчбек и бестселлер Renault в этом году сменил поколение. Новая модель получила более современный дизайн, передовые системы безопасности и продвинутую мультимедиа. В линейке двигателей акцент сделан на низкий расход топлива и экологичность, поэтому есть и гибридные версии. В целом, Clio остаётся практичным выбором для повседневных поездок, сочетая компактные размеры с богатым оснащёнием.

© Renault

Skoda Epiq и Volkswagen ID. Cross

Модели Skoda Epiq и Volkswagen ID. Cross — очередные продукты бейдж-инжинринга могучего концерна VAG. Они станут самыми доступными электрокросоверами у немецкой и чешской марок. Отличаться новинки будут исключительно визуально, поскольку технически они абсолютно идентичны.

© Skoda

Платформа MEB+, передний привод и единственный электромотор на передней оси. Последний развивает 211 лошадиных сил и питается от батареи емкостью 51,87 кВт*ч. Этот тандем обеспечивает кроссоверам запас хода на уровне 420-425 километров по циклу WLTP.

© Volkswagen

Toyota RAV4, Land Cruiser FJ и GR GT

Шестое поколение сверхпопулярной Toyota RAV4 дебютировало в самом начале 2025-го. В основе автомобиля осталась прежняя платформа TNGA-K, которая подверглась небольшой модернизации. А вот экстерьер и интерьер изменились целиком и полностью в соответствии с новым корпоративным стилем марки. Из особенностей – переход исключительно на гибридные силовые агрегаты.

© Toyota

Land Cruiser FJ стал первым компактным внедорожником в семействе Toyota Land Cruiser, объединив в себе классическую концепцию и современную начинкой. Автомобиль ориентирован на тяжёлые условия эксплуатации, поэтому получил высокий клиренс и надёжную систему полного привода. Его дизайн отсылает к историческим моделям серии FJ, а салон сочетает практичность с современными технологиями. Это автомобиль и для города, и для бездорожья, который по задумке создателей должен привлечь для марки новых клиентов.

© Toyota

Toyota GR GT представляет собой спортивный автомобиль, разработанный гоночным подразделением Gazoo Racing с использованием опыта автоспорта. Он ориентирован на высокую управляемость, жёсткое шасси и точную реакцию на действия водителя. Дизайн подчёркнуто агрессивный, а технические решения направлены на достижение максимального сцепления и устойчивости. Модель рассчитана на энтузиастов, которым важны эмоции и активное вождение, а создавалась она изначально как гоночная машина категории GT3, которую затем адаптировали под дороги общего пользования.

© Toyota

Бестселлер Volkswagen — кроссовер T-Roc — сменил поколение, Новый SUV, рассчитанный на городскую аудиторию, сочетает современный дизайн, удобный салон и широкий выбор силовых установок. Автомобиль ориентирован на комфорт, безопасность и простоту управления. Благодаря универсальному характеру T-Roc оптимально подходит как для ежедневных поездок, так и для путешествий.

© Volkswagen

Volvo XC70 2025 года возродил идею универсала повышенной проходимости, адаптированного к современным требованиям. Автомобиль ориентирован комфорт и практичность в любых погодных условиях. Машина оснащается современными системами помощи водителю и полным приводом. XC70 рассчитан на дальние поездки и семейное использование, поэтому сочетает традиционные ценности Volvo (безопасность и экологичность) с новыми технологиями, включая гибридные силовые агрегаты.