Названы главные автоновинки российского рынка в 2025 году
В течение 2025 года в России было представлено несколько десятков новых автомобилей. «Рамблер/авто» отобрал 15 самых важных премьер, которые наверняка изменят автомобильный ландшафт страны.
Belgee S50
Belgee S50 — это седан, который с 2025 года выпускается на заводе «Белджи» в Беларуси и по сути представляет собой переименованный Geely Emgrand. Дизайн седана «вневременной», салон классический и удобный с большим экраном мультимедиа и физическими клавишами.
Под капотом стоит проверенный атмосферный 1,5-литровый двигатель на 122 л. с., который обеспечивает умеренный расход, хоть и не самую впечатляющую динамику.
Changan CS75Plus 4WD
Новый Changan CS75Plus 4WD специально адаптирован под российский рынок и получил полный привод, которого ранее не было у этой модели. Кроссовер построен на платформе с поперечным расположением двигателя и оснащён двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 235 л. с. Коробка — классический восьмиступенчатый автомат.
В салоне кроссовера установлено сразу три больших дисплея: цифровая приборка, тачскрин медиасистемы и отдельный экран для переднего пассажира. Мультимедиа поддерживает сервисы от «Яндекса» (навигацию, стриминги и т. д.), синхронизацию со смартфонами, а также имеет встроенный видеорегистратор, который использует камеры кругового обзора.
Тест-драйв Changan CS75Plus AWD
Evolute i-Joy
i-Joy — это второе поколение полностью электрического кроссовера от российского бренда Evolute. Модель вновь представляет собой лицензонную копию электромобилей Dongfeng. SUV выделяется футуристичным дизайном, в основе которого лежит игра с большими плоскими поверхностями и отсутствием радиаторной решётки.
Внутри автомобиль достаточно просторный для своего класса и имеет багажный отсек объёмом 500 л. Электрокар оснащён одним мотором мощностью 163 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, а запас хода достигает 471 км по циклу CLTC (или 386 км по WLTP).
GAC GS4 AWD
Новая полноприводная версия GAC GS4 получила более мощный двухлитровый турбомотор (231 л. с.) и классический восьмиступенчатый автомат. Её полный привод реализован с помощью муфты BorgWarner, что придаёт кроссоверу заметно более бодрую динамику по сравнению с переднеприводным вариантом.
Экстерьер практически не изменился, но в топ-комплектации появилась панорамная крыша и 19-дюймовые колёса, а внутри добавлены такие опции, как подогрев руля и задних сидений, вентиляция передних кресел и поддержка Android Auto.
Geely EX5 EM-i
Geely EX5 — это полностью электрический кроссовер, который предлагает высокий уровень комфорта и хорошую динамику. Он впечатляет плавностью хода, а мощный 218-сильный электромотор позволяет легко стартовать со светофоров и уверенно обгонять на трассе.
Интерьер кроссовера выполнен в современном техно‑стиле с большими цифровыми дисплеями и приличными материалами отделки. Запас хода по заявлению производителя составляет около 430 км (реально всё же меньше), но зато зарядка на станции постоянного тока до 80 % занимает примерно полчаса.
Hongqi H6 и HS7
H6 — ещё одна модель бизнес-класса от премиального бренда Hongqi, которая отличается необычным кузовом. Если его одноклассник H5 представляет собой традиционный седан, то новый H6 — это лифтбэк. Под капот автомобиля установлен двухлитровый турбомотор мощностью 245 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Среди других интересных решений — активные воздухозаборники и адаптивное шасси с амортизаторами с регулируемой жёсткостью.
Новый Hongqi HS7 — крупный семиместный кроссовер с гармоничным дизайном, просторным салоном, богатым оснащением и достойными ездовыми повадками. Он получил узнаваемую внешность с LED-оптикой и крупной решёткой. В салоне выделяется большой центральный дисплей медиасистемы. HS7 доступен только с полным приводом и двухлитровым турбомотором (245 л. с.), который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.
JAC RF8
Минивэн JAC RF8 официально появился на российском рынке в единственной комплектации Flagship с двухлитровым турбированным мотором мощностью 236 л. с., восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Семиместный салон с продуманными функциями трансформации обеспечивает объём багажника от 700 до 2 500 л, а оснащение включает мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, сиденья с подогревом и массажем, а также комплекс водительских ассистентов.
Lada Iskra, Niva Sport и Lada Niva Travel 1.8
Новая Lada Iskra сразу дебютировала в кузовах седан и универсал. Модель примерила узнаваемый фирменный «X‑стиль» Lada. Изначально она планировалась как замена устаревшей Granta, однако впоследствии заняла нишу между последней и более дорогой Vesta.
Модель оснащается проверенными 1,6‑литровыми моторами мощностью 90 и 106 л. с. в сочетании с механическими коробками передач или вариатором. Несмотря на умеренную динамику, Iskra весьма сбалансированная для своего класса, хотя некоторые элементы эргономики требуют внимания.
Новая Lada Niva Sport стала самым мощным серийным вариантом легендарного внедорожника, выпущенным к его 48‑летию. Она создана при участии спортивного подразделения Lada Sport на базе классической Niva Legend.
Автомобиль получил 1,6‑литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л. с., что сократило разгон до 100 км/ч до примерно 11,8 секунд и повысило максимальную скорость до 162 км/ч. Niva Sport также получила модернизированную подвеску, усиленный кузов, увеличенный до 220 мм дорожный просвет и более производительные тормоза, а также спортивное оформление салона с логотипами Lada Sport.
Обновлённая Lada Niva Travel, дебютировавшая летом, получила новый 1,8-литровый двигатель, который значительно улучшил тягу «с низов» по сравнению с прежней силовой установкой. Это особенно заметно на бездорожье и при обгонах на трассе.
Кроме того, инженеры модернизировали подвеску и тормоза, а обновлённая трансмиссия стала более приспособленной к тяговым нагрузкам, что, вместе с традиционной проходимостью, делает внедорожник более привлекательным. Впрочем, модернизация повлияла и на рост цены модели.
Nordcross 001
Nordcross — это новый премиальный бренд кроссоверов, созданный специально для нашей страны. Первая модель под этим именем — большой семиместный кроссовер Nordcross 001, который по сути является перелицованной версией Lynk & Co 09 на платформе Volvo XC90. Под капотом 254-сильный двухлитровый турбомотор, 48‑вольтовый стартер‑генератор, восьмиступенчатый автомат и полный привод. Но главное, что модель имеет официальную поддержку и гарантию в России.
Omoda C7
Omoda C7 — это среднеразмерный кроссовер и новый флагман марки на российском рынке. Паркетник оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для России предлагаются как переднеприводные, так и полноприводные версии С7.
Автомобиль также отличается ярким дизайном и технологичным салоном. Кроме того, модель адаптирована под российский рынок: есть зимние опции, доработанная подвеска, русифицированная медиасистема с локальными сервисами.
Sollers SP7
Новейший российский минивэн, производство которого стартовало в ноябре уходящего года в Елабуге, представляет собой перелицованный варинат JAC RF8. Техническая начинка идентична с «донором»: под капотом 237-сильный турбомотор объёмом два литра и работающий с ним в паре 8-ступенчатый автомат.
В салоне на шесть или семь человек — кожаная отделка, подогрев и вентиляция кресел первых двух рядов, трёхзонный климат-контроль, электропривод сдвижных дверей и багажника. В списке оснащения также есть комплекс систем активной безопасности (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, круговой обзор и т. п.) и 12 подушек безопасности.
Tank 400
Рамный внедорожник Tank 400 занял в гамме марки нишу между более «городскими» SUV и тяжёлыми классическими внедорожниками. Российская версия автомобиля оснащается мощным 245-сильным бензиновым турбодвигателем объёмом 2 литра, автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Технически новинка унифицирована с бестселлером Tank 300. Конструкция рамы, высокий клиренс и наличие внедорожных режимов движения делают Tank 400 пригодным для реального бездорожья.
При этом, по заявлению производителя, модель ориентирована не только на офф-роуд, но и на комфорт: в российские комплектации входят кожаный салон, цифровая приборная панель, крупный экран мультимедиа, адаптивные ассистенты водителя и системы помощи на бездорожье. Автомобиль адаптирован под климат РФ, включая усиленную антикоррозийную обработку и зимний пакет.
Voyah Passion EVR
Гибридный Voyah Passion EVR официально появился на российском рынке в 2025 году — модель с локальной сборкой на предприятии в Липецкой области получила государственную поддержку, что делает новинку финансово привлекательным вариантом.
Автомобиль сочетает 129-сильный бензиновый двигатель на 1,5 л и два электромотора суммарной мощностью около 394 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунд, а запас хода с полным баком и заряженной батареей составляет 1 000 км, из которых до 200 км — только на электричестве.