Названы главные автоновинки российского рынка в 2025 году

В течение 2025 года в России было представлено несколько десятков новых автомобилей. «Рамблер/авто» отобрал 15 самых важных премьер, которые наверняка изменят автомобильный ландшафт страны.

© Belgee; АВТОВАЗ; Hongqi; Geely; Evolute; Sollers; Nordcross

Belgee S50

Belgee S50 — это седан, который с 2025 года выпускается на заводе «Белджи» в Беларуси и по сути представляет собой переименованный Geely Emgrand. Дизайн седана «вневременной», салон классический и удобный с большим экраном мультимедиа и физическими клавишами.

© Belgee

Под капотом стоит проверенный атмосферный 1,5-литровый двигатель на 122 л. с., который обеспечивает умеренный расход, хоть и не самую впечатляющую динамику.

Тест-драйв Belgee S50

Changan CS75Plus 4WD

Новый Changan CS75Plus 4WD специально адаптирован под российский рынок и получил полный привод, которого ранее не было у этой модели. Кроссовер построен на платформе с поперечным расположением двигателя и оснащён двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 235 л. с. Коробка — классический восьмиступенчатый автомат.

© Changan

В салоне кроссовера установлено сразу три больших дисплея: цифровая приборка, тачскрин медиасистемы и отдельный экран для переднего пассажира. Мультимедиа поддерживает сервисы от «Яндекса» (навигацию, стриминги и т. д.), синхронизацию со смартфонами, а также имеет встроенный видеорегистратор, который использует камеры кругового обзора.

Тест-драйв Changan CS75Plus AWD

Evolute i-Joy

i-Joy — это второе поколение полностью электрического кроссовера от российского бренда Evolute. Модель вновь представляет собой лицензонную копию электромобилей Dongfeng. SUV выделяется футуристичным дизайном, в основе которого лежит игра с большими плоскими поверхностями и отсутствием радиаторной решётки.

© Evolute

Внутри автомобиль достаточно просторный для своего класса и имеет багажный отсек объёмом 500 л. Электрокар оснащён одним мотором мощностью 163 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, а запас хода достигает 471 км по циклу CLTC (или 386 км по WLTP).

Тест-драйв Evolute i-Joy

GAC GS4 AWD

Новая полноприводная версия GAC GS4 получила более мощный двухлитровый турбомотор (231 л. с.) и классический восьмиступенчатый автомат. Её полный привод реализован с помощью муфты BorgWarner, что придаёт кроссоверу заметно более бодрую динамику по сравнению с переднеприводным вариантом.

© Вячеслав Крылов

Экстерьер практически не изменился, но в топ-комплектации появилась панорамная крыша и 19-дюймовые колёса, а внутри добавлены такие опции, как подогрев руля и задних сидений, вентиляция передних кресел и поддержка Android Auto.

Тест-драйв GAC GS4 AWD

Geely EX5 EM-i

Geely EX5 — это полностью электрический кроссовер, который предлагает высокий уровень комфорта и хорошую динамику. Он впечатляет плавностью хода, а мощный 218-сильный электромотор позволяет легко стартовать со светофоров и уверенно обгонять на трассе.

© Geely

Интерьер кроссовера выполнен в современном техно‑стиле с большими цифровыми дисплеями и приличными материалами отделки. Запас хода по заявлению производителя составляет около 430 км (реально всё же меньше), но зато зарядка на станции постоянного тока до 80 % занимает примерно полчаса.

Тест-драйв Geely EX5

Hongqi H6 и HS7

H6 — ещё одна модель бизнес-класса от премиального бренда Hongqi, которая отличается необычным кузовом. Если его одноклассник H5 представляет собой традиционный седан, то новый H6 — это лифтбэк. Под капот автомобиля установлен двухлитровый турбомотор мощностью 245 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Среди других интересных решений — активные воздухозаборники и адаптивное шасси с амортизаторами с регулируемой жёсткостью.

© Hongqi

Новый Hongqi HS7 — крупный семиместный кроссовер с гармоничным дизайном, просторным салоном, богатым оснащением и достойными ездовыми повадками. Он получил узнаваемую внешность с LED-оптикой и крупной решёткой. В салоне выделяется большой центральный дисплей медиасистемы. HS7 доступен только с полным приводом и двухлитровым турбомотором (245 л. с.), который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

© Hongqi

Тест-драйв Hongqi HS7

JAC RF8

Минивэн JAC RF8 официально появился на российском рынке в единственной комплектации Flagship с двухлитровым турбированным мотором мощностью 236 л. с., восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Семиместный салон с продуманными функциями трансформации обеспечивает объём багажника от 700 до 2 500 л, а оснащение включает мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, сиденья с подогревом и массажем, а также комплекс водительских ассистентов.

© JAC

Lada Iskra, Niva Sport и Lada Niva Travel 1.8

Новая Lada Iskra сразу дебютировала в кузовах седан и универсал. Модель примерила узнаваемый фирменный «X‑стиль» Lada. Изначально она планировалась как замена устаревшей Granta, однако впоследствии заняла нишу между последней и более дорогой Vesta.

Модель оснащается проверенными 1,6‑литровыми моторами мощностью 90 и 106 л. с. в сочетании с механическими коробками передач или вариатором. Несмотря на умеренную динамику, Iskra весьма сбалансированная для своего класса, хотя некоторые элементы эргономики требуют внимания.

© АВТОВАЗ

Тест-драйв Lada Iskra

Новая Lada Niva Sport стала самым мощным серийным вариантом легендарного внедорожника, выпущенным к его 48‑летию. Она создана при участии спортивного подразделения Lada Sport на базе классической Niva Legend.

Автомобиль получил 1,6‑литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л. с., что сократило разгон до 100 км/ч до примерно 11,8 секунд и повысило максимальную скорость до 162 км/ч. Niva Sport также получила модернизированную подвеску, усиленный кузов, увеличенный до 220 мм дорожный просвет и более производительные тормоза, а также спортивное оформление салона с логотипами Lada Sport.

© Андрей Колтун

Тест-драйв Lada Niva Sport

Обновлённая Lada Niva Travel, дебютировавшая летом, получила новый 1,8-литровый двигатель, который значительно улучшил тягу «с низов» по сравнению с прежней силовой установкой. Это особенно заметно на бездорожье и при обгонах на трассе.

Кроме того, инженеры модернизировали подвеску и тормоза, а обновлённая трансмиссия стала более приспособленной к тяговым нагрузкам, что, вместе с традиционной проходимостью, делает внедорожник более привлекательным. Впрочем, модернизация повлияла и на рост цены модели.

© АВТОВАЗ

Тест-драйв Lada Niva Travel

Nordcross 001

Nordcross — это новый премиальный бренд кроссоверов, созданный специально для нашей страны. Первая модель под этим именем — большой семиместный кроссовер Nordcross 001, который по сути является перелицованной версией Lynk & Co 09 на платформе Volvo XC90. Под капотом 254-сильный двухлитровый турбомотор, 48‑вольтовый стартер‑генератор, восьмиступенчатый автомат и полный привод. Но главное, что модель имеет официальную поддержку и гарантию в России.

© Nordcross

Omoda C7

Omoda C7 — это среднеразмерный кроссовер и новый флагман марки на российском рынке. Паркетник оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для России предлагаются как переднеприводные, так и полноприводные версии С7.

© Вячеслав Крылов

Автомобиль также отличается ярким дизайном и технологичным салоном. Кроме того, модель адаптирована под российский рынок: есть зимние опции, доработанная подвеска, русифицированная медиасистема с локальными сервисами.

Тест-драйв Omoda C7

Sollers SP7

Новейший российский минивэн, производство которого стартовало в ноябре уходящего года в Елабуге, представляет собой перелицованный варинат JAC RF8. Техническая начинка идентична с «донором»: под капотом 237-сильный турбомотор объёмом два литра и работающий с ним в паре 8-ступенчатый автомат.

© Соллерс

В салоне на шесть или семь человек — кожаная отделка, подогрев и вентиляция кресел первых двух рядов, трёхзонный климат-контроль, электропривод сдвижных дверей и багажника. В списке оснащения также есть комплекс систем активной безопасности (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, круговой обзор и т. п.) и 12 подушек безопасности.

Tank 400

Рамный внедорожник Tank 400 занял в гамме марки нишу между более «городскими» SUV и тяжёлыми классическими внедорожниками. Российская версия автомобиля оснащается мощным 245-сильным бензиновым турбодвигателем объёмом 2 литра, автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Технически новинка унифицирована с бестселлером Tank 300. Конструкция рамы, высокий клиренс и наличие внедорожных режимов движения делают Tank 400 пригодным для реального бездорожья.

© Tank

При этом, по заявлению производителя, модель ориентирована не только на офф-роуд, но и на комфорт: в российские комплектации входят кожаный салон, цифровая приборная панель, крупный экран мультимедиа, адаптивные ассистенты водителя и системы помощи на бездорожье. Автомобиль адаптирован под климат РФ, включая усиленную антикоррозийную обработку и зимний пакет.

Voyah Passion EVR

Гибридный Voyah Passion EVR официально появился на российском рынке в 2025 году — модель с локальной сборкой на предприятии в Липецкой области получила государственную поддержку, что делает новинку финансово привлекательным вариантом.

© Voyah

Автомобиль сочетает 129-сильный бензиновый двигатель на 1,5 л и два электромотора суммарной мощностью около 394 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунд, а запас хода с полным баком и заряженной батареей составляет 1 000 км, из которых до 200 км — только на электричестве.