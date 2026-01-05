Названы самые ожидаемые автомобильные премьеры 2026 года

В этом году свет увидят десятки новых автомобилей, а также множество обновлённых моделей. Часть из них, несомненно, появится и в России. О том, чего ждать в 2026-м, — в нашем обзоре новинок мирового рынка.

Важно отметить, что производители тщательно оберегают точные даты премьер своих новых автомобилей до подходящего рыночного момента, когда эту информацию можно анонсировать официально. На 2026 год пока объявленных премьер нет, но из инсайдерских источников собрать предварительный календарь основных новинок уже можно.

Сразу же оговоримся, что даты некоторых дебютов могут меняться из-за внешней рыночной конъюнктуры, а какие-то из запланированных премьер и вовсе могут быть отложены или отменены в связи с форс-мажорами — всё это важно держать в уме. Однако подобные сценарии всё же редкость.

Январь

Первой премьерой года должен стать новый Peugeot 408. Сегодня под этим именем в Китае, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке продаётся седан, а в Европе — кроссовер. Последний ещё известен на китайском рынке как Peugeot 408 X. Наиболее вероятно, что обновление ждёт именно кроссовер, выпускающийся уже три года. Для смены поколений пока рано, а вот для рестайлинга — самое время.

Кроме того, весьма вероятно, что уже завтра, 6 января, на выставке потребительской электроники CES дебютирует не просто новый автомобиль, а целый бренд под названием Kosmera.

Февраль

В феврале должна состояться премьера обновлённого Peugeot 308 в кузовах хэтчбек и универсал. А возрождённый в формате кроссовера Opel Frontera обзаведётся модификацией Long Range с увеличенным запасом хода, которая, вероятно, будет полагаться электромобилю с более ёмкой тяговой батареей.

Самой интересной моделью второго месяца года должен стать новый Audi RS 5. В 2024 году состоялась премьера этого семейства, которое в рамках реструктуризации гаммы марки фактически стало переименованной в A5 линейкой A4. Показаны почти все модификации новой Audi A5, но флагманский спортивный RS-вариант ожидается в начале 2026-го.

Март

Весна, как ожидается, будет отмечена премьерой обновлённого электромобиля Polestar 3 и новой модификации кроссовера Mini Countryman, которая, по прогнозам, станет самым бюджетным вариантом модели.

Можно ждать и официального показа абсолютно нового автомобиля под брендом DS. Но пока никакой подробной информации об этой новинке нет вообще.

Двумя громкими дебютами станут универсал Mercedes-Benz CLA with EQ Technology Shooting Brake на базе трёхобъёмника нового поколения, а также седана BMW i3 перспективного семейства электромобилей Neue Klasse. С этой моделью марка связывает большие надежды, так что премьера обещает быть одним из главных событий года.

Апрель

Два мировых дебюта в апреле ожидаются от Volkswagen. В течение месяца должны состояться премьера нового поколения электрического хэтчбека ID.3, а также показ серийного варианта ID.Polo, который станет самым компактным электромобилем в гамме бренда.

Ещё два полностью новых электромобиля покажут испанская марка Cupra (бывший Seat) и корейская KIA. Первые рассекретят хэтчбек Raval, который окажется перелицованным Volkswagen ID.Polo, а вторые явят миру серийный компактный кроссовер EV2, анонсированный в виде концепт-кара в начале 2025 года.

Май

Через месяц после показа базового ID.Polo ожидается премьера спортивной модификации GTI, которая традиционно полагается модели. Одним из конкурентов для неё должен стать уже серийный «однофамилец» Peugeot e-208 GTI.

Новое поколение Mercedes-AMG CLA with EQ Technology также ожидается в мае. Появление AMG-версии завершит формирование гаммы модификаций модели нового поколения. А вот Skoda Epiq, наоборот, откроет линейку нового семейства — оно, подобно Cupra Raval, станет вариацией на тему нового Volkswagen ID.Polo.

Июнь

Лето откроет премьера двух обновлённых премиальных седанов. BMW 7 Series ожидает плановый рестайлинг, тогда как в случае с Mercedes-Benz S-Class можно ждать и полноценной смены поколений. Но совершенно точно абсолютно новым станет кроссовер BMW X5, который готовится к мировой премьере новой генерации.

Ожидается, что в этом же месяце будут показаны некая новая модель бренда Dacia, обновлённый Renault Megane, а также серийный электрический универсал по мотивам прошлогоднего концепт-кара Skoda Vision O.

Июль

В течение месяца должны быть показаны два кроссовера Audi — третье поколение модели Q7 и полностью новый флагманский Q9, который либо станет более крупным вариантом «семёрки», либо же экстремальным внедорожником в духе «Гелендвагена». Появятся и два электрических кроссовера — ID.Cross от Volkswagen и EX60 от Volvo.

В числе ожидаемых премьер некая новинка от Fiat, базовая версия Mini Cooper актуального поколения, а также обновлённый премиальный лифтбек Mercedes-Benz EQS, отказываться от которого, похоже, марка не собирается, по крайней мере в обозримом будущем.

Август

Ещё один новый электрический Mercedes-Benz ожидается под осень. На август намечена премьера роскошного минивэна VLE, вместе с которым может быть показана и более крупная и дорогая модель VLS.

Ожидается дебют нового электрического кроссовера Audi, который должен стать базовой моделью этого класса в гамме марки, а также новых поколений популярных моделей Hyundai Tucson и Honda CR-V. Но все они могут оказаться в тени совершенно другой новинки.

Лето 2026 года должна завершить самая ожидаемая премьера последних лет — первый серийный электромобиль Ferrari.

Сентябрь

Осень начнётся премьерой двух спортивных электромобилей. За массовые модели будет отвечать Opel Corsa в возрождённой модификации GSE, а за премиум — серийная машина по мотивам концепт-кара Mercedes-AMG Concept GT XX.

Ещё одним новым электромобилем должен стать Hyundai Ioniq 3, которому предстоит роль базовой модели в линейке суббренда Ioniq. Никакой информации о том, какого формата будет новинка, пока нет.

Октябрь

Главным событием октября, как ожидается, станет глобальная премьера BMW 3 Series нового поколения. Для баварской марки «трёшка» является одним из бестселлеров, так что интересно будет увидеть, в каком ключе изменится культовая модель.

Ноябрь

Под конец года ожидается дебют двух кроссоверов. Обновлённой модели Honda ZR-V и некой модификации модели Mini Countryman, более подготовленной для пересечённой местности, чем уже существующие версии автомобиля.

Небезынтересна будет и премьера второго поколения спорткара Alpine A110 современной эпохи. Ожидается, что под знакомым именем на рынок выйдет абсолютно новая модель, ключевой особенностью которой станет полностью электрическая силовая установка.

Декабрь

Итоги 2026 года подведут, как ожидается, экстремальный электрический хэтчбек Renault 5 Turbo 3E, который собираются выпустить ограниченным тиражом для демонстрации инженерного потенциала французской марки.

Ожидается, что в этом же месяце свет увидят бюджетный электрокроссовер Dacia Evader, который готовят на смену модели Spring, а также «внедорожный» Volvo EX60 Cross Country, расширяющий гамму запланированного на весну кроссовера.