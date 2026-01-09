На что реально способен гибрид: измерили запас хода Voyah Free в ходе тест-драйва

За три года присутствия на российском рынке Voyah Free уже стал узнаваемой фигурой. Теперь же нам в руки попала не просто обновлённая версия, а модель с приставкой Sport Edition. Она отличается не только свежим дизайном и обновлённым интерьером, но и рядом технических доработок. Мы протестировали кроссовер, чтобы понять, на что он способен в реальных условиях и кому теперь может составить конкуренцию.

© Вячеслав Крылов

Эволюция дизайна: спортивные акценты и итальянская родословная

Рестайлинг Voyah Free — точечный и ориентированный на эстетику «спорт». Основные изменения сосредоточены в передней части: новый, угловатый и рельефный бампер с острыми гранями, а также слегка суженная решётка радиатора с глянцевыми ламелями. Агрессивный бампер в сочетании с плавными линиями кузова выглядит нарочито, будто перед нами деталь от тюнингового ателье, хотя и добавляет внешности остроты.

© Вячеслав Крылов

В профиль кроссовер не изменился, а сзади появился ступенчатый спойлер на крышке багажника и обновлённый бампер с диффузором. Важно отметить, что своим оригинальным и гармоничным дизайном автомобиль обязан знаменитому итальянскому ателье Italdesign Giugiaro. Благодаря этой работе, спустя пять лет после мирового дебюта, Voyah Free по-прежнему выглядит свежо, цельно и актуально.

Визитная карточка Sport Edition — чёрные 20-дюймовые диски с пятью двойными спицами. Для модели доступна палитра из шести цветов с эффектом «металлик». Кроме эксклюзивного бронзового, как на фото, покупатели могут выбрать: искрящийся черный, арктический белый, нефритовый зелёный, серый титан и зелёный шёлк.

© Вячеслав Крылов

Салон и багажник

Интерьер преобразился более основательно. Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, а количество физических кнопок сократилось до минимума. При этом на освободившемся центральном тоннеле появились две удобные площадки для гаджетов, левая из которых оснащена беспроводной зарядкой.

Но главная фишка салона — подъёмная панель приборов с тремя 12,3-дюймовыми экранами — осталась.

© Вячеслав Крылов

С рестайлингом мультимедийная система получила новый процессор Qualcomm Snapdragon SA8155P, что сделало её интерфейс заметно отзывчивее. Ещё одно новшество — дополнительный сенсорный экран для задних пассажиров, расположенный на торце центрального тоннеля. С него можно управлять климатом, музыкой и электрохромной панорамной крышей. Одним касанием прозрачное стекло становится матово-белым, заменяя традиционную шторку. Эффектно, но прагматики в этом мало.

© Вячеслав Крылов

Качество материалов, как и прежде — высокое. Всюду приятный кожзам, алькантара и декор под дерево, но местами встречается жестковатый окрашенный пластик, выбивающийся из общей картины. Передние кресла комфортны, но подушки могли бы быть длиннее. Второй ряд просторен по ногам — спасибо внушительной колесной базе в 2 960 мм, но лишён регулировок, а для рослых пассажиров потолок может показаться низким.

© Вячеслав Крылов

Объём багажника составляет 560 литров — показатель, достаточный для семьи, но не рекордный для класса. Форма отсека — правильная, погрузочная кромка невысокая. К минусам можно отнести отсутствие дополнительного отделения в подполе (там размещены элементы пневмоподвески), а также достаточно скромный набор крепёжных элементов для груза. Складывающиеся вровень с полом в пропорции 40:60 спинки второго ряда увеличивают полезное пространство для перевозки крупногабаритных вещей.

© Вячеслав Крылов

Технические изменения: мощь, комфорт и обратная сторона медали

Voyah Free EVR представляет собой последовательный гибрид, в котором бензиновый двигатель не имеет механической связи с колёсами, выполняя роль генератора для тяговой батареи и электромоторов.

В рамках рестайлинга автомобиль получил новый, более современный 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с., пришедший на смену прежнему агрегату на 109 л.с. По задумке инженеров он должен позволить эффективнее пополнять запас энергии в батарее.

Voyah представил новый флагман Taishan

Электромоторы остались прежними, но их потенциал изначально был внушительным: на передней оси — 218 л.с., на задней — 272 л.с. Совокупная отдача силовой установки достигает впечатляющих 490 л.с. и 720 Нм.

Ёмкость тяговой литий-ионной батареи не изменилась и по-прежнему составляет 39,2 кВт·ч. Основной прогресс достигнут за счёт синергии компонентов: благодаря более экономичному и производительному ДВС, а также незначительному снижению массы (на 10 кг), заявленный суммарный запас хода по циклу WLTP увеличился до 1 000 км, из которых порядка 160 км можно преодолеть исключительно на электротяге. Но это всё на бумаге, а что в жизни?

© Вячеслав Крылов

Заявленные 4,8 секунды до 100 км/ч не вызывают сомнений. Разгон отличается напористостью, линейностью и почти полным отсутствием шума. Этот колоссальный запас тяги провоцирует на активную, спортивную манеру езды. Однако именно здесь скрыт основной нюанс данной силовой схемы. Чем динамичнее вы движетесь, тем стремительнее опустошаются батарея и топливный бак. За 140 километров пути по трассе М11 при постоянной скорости 130 км/ч запас энергии в аккумуляторе сократился наполовину, а уровень топлива в 56-литровом баке упал на треть. При этом расчётный остаток общего запаса хода на бортовом компьютере уменьшился на 233 км, что наглядно иллюстрирует высокую энергоёмкость скоростного режима.

Премиум с батарейкой: лучшие гибридные кроссоверы на рынке

При падении уровня заряда батареи до примерно 30% бортовой компьютер начинает жёстко ограничивать мощность электромоторов, стремясь сохранить минимальный энергетический резерв, и динамика ощутимо снижается. В результате Voyah Free ведёт себя подобно среднестатистическому кроссоверу с двигателем мощностью 160–170 л. с. — достаточно резвому, но уже далекому от экстремальных показателей. При дальнейшем истощении батареи отзывчивость на педаль акселератора падает ещё заметнее, а бензиновый мотор переходит в режим постоянной работы, сопровождаемый постоянным монотонным гулом.

© Вячеслав Крылов

При этом совершенно иная картина вырисовывается в городском цикле движения. При плавных разгонах, умеренных скоростях и активном использовании рекуперативного торможения на полностью заряженной батарее и полном баке реальная дальность хода может даже перевалить за 800 км, что является весьма привлекательным показателем.

В любом случае удовольствия от управления автомобилем с минимальным зарядом батареи мало, поэтому рекомендуется не опустошать её до предела и восполнять запас энергии при падении до уровня примерно 30%. Благо, поддержка быстрой зарядки постоянным током позволяет зарядить аккумулятор с 20 до 80% всего за полчаса.

Какие электромобили и гибриды можно купить с господдержкой: полный список

Альтернативой служит функция «сохранения запаса энергии батареи», доступная в меню настроек. Можно задать любое значение в уже указанном диапазоне от 20 до 80%, после чего электроника будет принудительно задействовать ДВС для поддержания выбранного уровня заряда. Однако расход в таком режиме при активной езде может достигать 20 л на 100 км.

© Вячеслав Крылов

Что касается поведения на дороге в целом, оно заслуживает положительной оценки. Пневматическая подвеска уверенно справляется с мелкими неровностями, обеспечивая высокий уровень плавности хода, однако на крупных выбоинах возможны пробои. Таким образом, внимательность к дорожному покрытию не теряет актуальности. Управляемость, лишённая ярких спортивных черт, остаётся предсказуемой и безопасной. Также нельзя не отметить достойный уровень шумоизоляции салона.

Цены, комплектации и локализация

Voyah Free EVR Sport Edition предлагается в единственной, но очень богатой комплектации. Стандартное оснащение включает полный привод с двумя электромоторами и адаптивную пневматическую подвеску с диапазоном регулировки клиренса в 100 мм. Кроме уникальной подъёмной панели с тремя 12,3-дюймовыми экранами, в салоне присутствуют: сенсорный дисплей для задних пассажиров, 64-цветная атмосферная подсветка и аудиосистема Dynaudio Hi-Fi на 10 динамиков. Передние кресла оснащены 12-диапазонными регулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Есть подогрев руля и задних сидений второго ряда.

© Вячеслав Крылов

В плане безопасности и ассистентов водителя автомобиль тоже укомплектован по максимуму. Оснащение включает проекционный дисплей (HUD), камеры кругового обзора и полный пакет интеллектуальных ADAS-систем. В который входят адаптивный круиз-контроль с функцией помощи в пробках (TJA), ассистент движения по автомагистрали (HWA), системы удержания в полосе (LKA, LCC), автоматический аварийный тормоз (AEB), мониторинг слепых зон и автоматическая парковка. Из приятных мелочей — скрытые дверные ручки, бесключевой доступ, панорамная крыша с солнцезащитной шторкой, электропривод и бесконтактное открытие багажника.

© Вячеслав Крылов

Официальная цена автомобиля составляет 4 775 000 рублей. И это, по сути, максимум. Локализация модели на заводе «Моторинвест» в Липецкой области предоставляет покупателям Voyah Free доступ к государственной программе льготного автокредитования и право на субсидию в размере 35% от его стоимости, но не более 925 000 рублей. Таким образом, финальная цена автомобиля после учёта всех мер поддержки может опуститься до отметки в 3 850 000 рублей, что ощутимо меняет его конкурентное позиционирование, выводя из узкой ниши дорогих импортных гибридов в более доступный премиум-сегмент.

Плюсы:

Динамика спорткара при заряженной батарее.

Большой запас хода при городской эксплуатации.

Высокий уровень комфорта и отличная шумоизоляция.

Богатая комплектация.

Локализация и господдержка.

Минусы:

Резкое падение динамики при разряженной батарее.

Жестковатая реакция подвески на крупные неровности.

Небольшие эргономические просчёты.

Отсутствие регулировок у заднего сиденья.

Выводы: кому подойдёт

Voyah Free EVR Sport Edition — автомобиль не универсальный. Это технологичный гибрид, созданный для тех, кто ценит выдающуюся динамику, высокий комфорт и энергоэффективность, но при этом желает иметь «подстраховку» в виде традиционного двигателя внутреннего сгорания. Его приобретение имеет смысл, если вы понимаете философию последовательной гибридной схемы и готовы в полной мере использовать все её сильные стороны.

Такой автомобиль станет идеальным выбором при наличии возможности регулярно заряжать тяговую батарею от сети — дома, на работе или на общественных зарядных станциях. В этом случае вы получите в распоряжение очень мощный и экономичный в ежедневной эксплуатации электромобиль. Кроме того, кроссовер будет интересен тем, кто рассматривает премиальный сегмент и стремится получить максимум современных технологий за разумные деньги (особенно с учётом госсубсидий).

© Вячеслав Крылов

Однако он вряд ли подойдёт тем, кто планирует частые дальние поездки без доступа к зарядной инфраструктуре в пути. С «пустой» батареей это не самый экономичный и не самый динамичный кроссовер. Он также не будет оптимальным выбором для водителей, которым необходима стабильная, предсказуемая динамика, не зависящая от текущего уровня заряда батареи.

Технические характеристики Voyah Free

Длина х ширина х высота, мм: 4 905 х 1 950 х 1 645

Колёсная база, мм: 2 960

Клиренс (мин./макс.), мм: 128/208

Снаряжённая масса, кг: 2 345

Количество мест: 5

Привод: полный

Запас хода комбинированный по циклу WLTP, км: 1 000

Запас хода на электротяге по циклу WLTP, км: 160

Время разгона 0–100 км/ч, сек.: 4,8

Максимальная скорость, км/ч: 200

Электродвигатели

Пиковая мощность: 360 кВт (490 л. с.)

Максимальный крутящий момент: 720 Нм

Батарея и ДВС-генератор