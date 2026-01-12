На внедорожной «волне»: обзор и тест-драйв кроссовера Haval H7

Новый Haval H7 делит платформу с уже знакомыми российским покупателям городскими кроссоверами Dargo и Dargo X. Однако позиционируется как модель более утилитарной линейки Pro, в которую также входят чистокровные рамные внедорожники H5 и H9. «Рамблер/авто» в ходе тест-драйва выяснил, насколько хорошо новичок справляется с возложенной на него ролью.

© Алексей Батушенко

H7 не просто делит платформу с Dargo, но и является, по сути, его одноклассником как с точки зрения габаритных размеров и объёма салона, так и по части оснащения. Машина комплектуется тем же 2-литровым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. А основная отличительная особенность H7 — подчеркнуто «внедорожный» дизайн и более продвинутый полный привод с имитацией блокировки межколёсного дифференциала.

Сразу же хочется отметить, что со стороны H7 смотрится куда интереснее простоватого Dargo. И всяких внедорожных «декораций» на нём навешано существенно больше. Включая выставленные напоказ блестящие головки болтов типа «внутренняя звёздочка». Причём как снаружи кузова, так и в интерьере. Так и чесались руки достать набор ключей, подобрать подходящую «голову» и попробовать открутить хотя бы один такой винтик — чтобы выяснить: настоящий ли он или чисто для красоты. От эксперимента удержался — всё-таки не личная машина…

© Алексей Батушенко

Брутальный интерьер

Внедорожный и нарочито грубоватый дизайн проявляется и в интерьере Haval H7. Как в виде упомянутых выше «метизных» изделий и ухватистых ручек, так и подчёркнуто массивных и резко вырубленных деталей пластиковой отделки. При этом смотрится всё это не скромно, а, напротив, достаточно стильно.

Приборка — 12,3-дюймовый экран. Разнообразия тем и вариантов оформления он не предлагает: исключительно тёмный фон с возможностью настройки показаний борткомпьютера в правой части монитора.

© Алексей Батушенко

По центру экрана демонстрируются схематичные изображения обнаруженных бортовой видеокамерой машин вокруг авто и разметки на асфальте. Но на это же место можно вывести карту навигации. Кроме того, есть проектор показаний спидометра на лобовое стекло. Поэтому на приборку, как правило, не особо-то и смотришь.

Мультимедиа — на четвёрочку

Через 14,6-дюймовый тачскрин медиасистемы Haval H7 можно взаимодействовать со всеми положенными современной машине системами, есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Отдельного упоминания заслуживает голосовой помощник. С его помощью можно управлять многими функциями, но обычную речь он улавливает через раз. Чтобы всё работало корректно, нужно с чёткой артикуляцией говорить «открой шторку люка» или «включи подогрев руля». Словом, проще и быстрее нажать нужные сенсорные клавиши на мониторе.

© Алексей Батушенко

Тем более, что интерфейс мультимедийки достаточно логичен и прост в освоении. Есть только несколько неуместных усложнений. Например, чтобы переключиться на другую радиостанцию из списка избранных нужно сначала ткнуть пальцем на тачскрине в значок списка всех станций, потом зайти в подраздел избранных, и уже в нём найти нужную частоту. Точно так же нескольких нажатий требует работа с климатом. Впрочем, подобные огрехи сплошь и рядом на множестве современных машин. Так что Haval H7 по части таких решений уж точно не одинок.

Казусы образцовой эргономики

С точки зрения эргономики Haval H7 в целом тоже неплох. За рулём по-настоящему просторно даже в зимней одежде — без всяких натяжек. В частности, между левым локтем водителя и дверной картой может легко войти мужской кулак. Водительское сиденье — удобное, несмотря на по-китайски короткую подушку. Максимально подняв кресло, я обнаружил над своей головой ещё сантиметров 10 свободного пространства. Это значит, что диапазон вертикального перемещения кресла можно было бы и увеличить. Всё-таки кроссовер претендует на некую внедорожность. А водителю подобной машины отнюдь не помешает сидеть повыше — для лучшего контроля за происходящим непосредственно перед капотом.

© Алексей Батушенко

Есть и ложка дегтя. Это нефиксируемый рычаг поворотника. Автопроизводители всё никак не наиграются в неудачный тренд, запущенный когда-то компанией BMW. Бывает, еле качнёшь переключатель, чтобы показать перестроение в соседнюю полосу, а стрелка-индикатор на приборке отказывается гаснуть сама и через десяток «морганий». Качаешь рычаг в другую сторону, чтобы прекратить это, но эстафету издевательского моргания принимает другая «стрелочка». И так далее. Жутко раздражает и требует долгого привыкания. Лично у меня навык филигранного владения поворотниками выработался только спустя несколько дней езды.

© Алексей Батушенко

Задний ряд и багажник

Однозначно понравилось сидеть на заднем ряду в положении «сам за собой». Много места и в ногах, и над головой. Колесная база у H7 — 2 810 мм: это 72 мм больше, чем у соплатформенного Dargo, кстати. И похоже, что все эти дополнительные миллиметры достались коленям задних пассажиров.

Объём багажника не рекордный, но тоже вполне приличный для этого класса — 483 литра. Зато машина может похвастаться грамотной организацией пространства и наличием шторки, которой у некоторых конкурентов нет в принципе.

© Алексей Батушенко

Подвеска с сюрпризом

На ходу Haval H7 тоже удивлял некоторыми аспектами. Но речь идёт не о динамических показателях. Турбированные 192 л. с. на 1,9 тонны полной массы кроссовера — звучит обнадёживающе. Однако на практике ничего выдающегося машина не демонстрирует.

Более того, даже по паспортным данным разгон до 100 км/ч занимает больше 10 секунд, а по субъективным ощущениям кажется даже, что чуть дольше. Впрочем, для большинства ситуаций повседневной эксплуатации этого достаточно. Но от почти 200 паспортных «лошадок» под капотом всё же ожидаешь большего.

А вот настройками подвески Haval приятно удивил. Некоторые хорошо знакомые зубодробительные стыки на московских эстакадах машина на скоростях под 100 км/ч проезжала невозмутимо. Если ехать медленнее, то встреча колёс с острыми неровностями доставляет больше дискомфорта. Так что «выше скорость — меньше ям» — это про Haval H7.

© Алексей Батушенко

В остальных аспектах H7 — крепкий середняк. Управляемость на твёрдую четвёрку: слегка смазанная электроусилителем обратная связь от колёс на руле и небольшие крены кузова в поворотах не радуют, но машина ведёт себя понятно и предсказуемо.

Внедорожный «эксперт»

Для бездорожья Haval H7 снабдили основным передним приводом с возможностью передачи момента на задние колёса — через электронно-управляемую муфту. Доступна имитация (с помощью муфты) блокировки межколёсного дифференциала задней оси. Вкупе с 200 мм дорожного просвета — неплохой такой внедорожный арсенал.

За выбор режимов работы трансмиссии отвечает шайба на центральном тоннеле. Покрутив её, помимо «стандартной» асфальтовой конфигурации можно настроить «спортивные», «экологичные» режимы, а также целый набор внедорожных. Среди последних есть «снег», «трава/гравий», «песок», «грязь», и усреднённый режим под названием «неровности». При движении по снегу, в большом количестве выпавшему в столице в период тест-драйва, режимы «снег» и «песок» оказались скорее полезны, чем нет.

© Алексей Батушенко

В этих режимах машина демонстрировала минимум пробуксовок при старте и повышенную плавность при разгонах и торможениях.

А если нажать и подержать чуть подольше кнопку отключения системы стабилизации (слева от рулевой колонки), то кроссовер переходит в режим «Off-road Эксперт». В нём практически вся ассистирующая водителю электроника отключается, оставляя человека за рулём один на один с полноприводным железом.

Никого не призываю специально применять эту опциею на дорогах общего пользования и даже на бездорожье. Но если вам зимой удастся оказаться на большом ровном скользком поле — не упустите возможность включить «офф-роад эксперта» и покружиться по этому полю. Себастьеном Ожье вы после этого, разумеется, не станете, однако выясните для себя, кто на самом деле хорошо умеет ездить зимой: вы или автомобильная электроника. Однозначно будет полезно с точки зрения безопасного вождения.

© Алексей Батушенко

Комплектации и цены Haval H7

Уже в базовой комплектации Haval H7 очень богато упакован. В наличии полный привод, бесключевой доступ, двухзонный климат, круиз-контроль, электрорегулировка водительского кресла и прочее оборудование. За такую машину просят от 3,65 миллиона рублей.

С максимальным оснащением на борту, которое включает также панорамную крышу, пакет электронных ассистентов водителя, бесконтактное открывание двери багажника и некоторые другие опции, цена модели поднимается до 3,95 миллиона рублей.

© Алексей Батушенко

Плюсы Haval H7

Самобытный дизайн.

Комфортная и энергоёмкая подвеска.

Богатая базовая комплектация.

Серьёзный (для кроссовера) внедорожный арсенал.

Просторный салон.

Минусы Haval H7

Эргономические недочёты органов управления.

Усложнённое меню мультимедиа.

Слабая разгонная динамика для 192-сильного авто.

Технические характеристики Haval H7