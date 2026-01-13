Представлены японские и немецкие авто с полностью китайской начинкой

Новый Zeekr в стиле Rolls-Royce, Mazda на базе «китайца» и безумный пикап из США — главные автоновинки недели
Первые дни нового года принесли и первые новинки авторынка. Среди дебютов второй январской недели есть как вполне серийные модели, так и перспективные концепт-кары.
Zeekr 8X
Бренд Zeekr показал кроссовер 8X, который займёт позицию субфлагмана в линейке бренда. Модель получила дизайн в стиле старшего Zeekr 9X, а также позаимствовала у неё многие технические решения, включая современную электронную архитектуру, мощные силовые установки и богатое оснащение. Ожидается, что новинка будет ориентирована на покупателей, ищущих премиальный электрический SUV с акцентом на технологии и комфорт, но не заинтересованных в большом автомобиле.
Kia EV2
Компания Kia рассекретила новый компактный электрический кроссовер EV2, который разрабатывался специально для европейского рынка. Производство модели будет налажено в Словакии. Автомобиль, выполненный в стиле всех моделей EV-линейки, построен на платформе E-GMP и предложен с двумя вариантами батарей: младшая обеспечивает запас хода около 317 км, старшая — до 448 км по WLTP. Мощность электромоторов не названа.
Volkswagen ID. Era 9X
Volkswagen показал серийную версию своего флагманского гибридного кроссовера ID. Era 9X. Автомобиль, рассчитанный на верхний сегмент рынка, сочетает в себе крупные размеры с продвинутым оснащением. Модель, созданная совместно с китайской SAIC, получит современные батареи и очень широкий набор электронных ассистентов. Высокий уровень комфорта новинки должен подчеркнуть стремление бренда укрепиться в премиальном сегменте электромобилей и гибридов.
Mazda CX-6e
Mazda представила кроссовер CX-6e, который для европейского рынка будет предлагаться исключительно в электрическом исполнении. Среднеразмерный паркетник делит платформу с китайским Deepal S07 (суббренд Changan). Модель оснащена одним мотором мощностью 258 л. с. и батареей ёмкостью 78 кВт·ч, что обеспечивает ей запас хода до 480 км по циклу WLTP. Продажи в Европе стартуют уже летом.
Peugeot 408
Peugeot обновил кросс-лифтбек 408 для европейского рынка, сделав акцент на более выразительной внешности и доработанной технике. Автомобиль получил новую светодиодную оптику, переработанные бамперы и светящуюся панель с названием бренда на корме. Интерьер обзавёлся улучшенными материалами отделки, доработанной мультимедийной системой и более качественной шумоизоляцией. Линейка силовых установок включает гибриды (в том числе подключаемый) и полностью электрическую версию E-408, которая теперь способна проезжать на одной зарядке до 456 км.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa
Седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, доработанный подразделением персонализации Bottegafuoriserie, получил тюнинг, вдохновлённый гоночной яхтой Luna Rossa. Изменения коснулись прежде всего аэродинамики и дизайна — на переднем бампере появились карбоновые элементы, днище и пороги были переработаны для лучшего обтекания потока воздуха. А новое заднее антикрыло создаёт прижимную силу примерно в пять раз больше, чем у стандартной Giulia Quadrifoglio. Тираж модели ограничен 10 экземплярами, и все они уже распроданы.
GR Yaris Morizo RR
Toyota представила специальную версию хот-хэтча GR Yaris под названием Morizo RR, посвящённую марафону «24 часа Нюрбургринга». Автомобиль получил новый агрессивный аэродинамический обвес и гоночный руль, подчёркивающий его ориентацию на трековую эксплуатацию. Прочие изменения в подвеске направлены на улучшение управляемости и усиление спортивного характера модели, которая остаётся одной из самых экстремальных в своём классе.
Ram 1500 SRT TRX
Несмотря на все заявления, Ram вернул в строй флагманский пикап 1500 SRT TRX, сделав его мощнее, быстрее и богаче по оснащению, чем предыдущая версия. Автомобиль получил доработанный 788-сильный 6,2-литровый силовой агрегат V8, улучшенную подвеску Bilstein и роскошный интерьер с более богатым оснащением. Модель по-прежнему ориентирована на многочисленных поклонников экстремальных пикапов и сочетает в себе брутальный характер со спорткаровской динамикой.
DS Taylor Made №4 Concept
Компания DS Automobiles, премиальное подразделение Citroen, представила концепт-кар Taylor Made №4 Concept. Прототип создан в тесном сотрудничестве с новым гонщиком команды DS Pensker Формулы E — британцем Тейлором Барнардом. Прототип построен на базе серийного DS №4, но получил переработанный в футуристическом ключе кузов с прицелом на аэродинамическую эффективность. В нём также используются особые цвета и материалы (например, чистый титан), которые подчёркивают высокотехнологичный и спортивный характер автомобиля. Детали отделки получили акценты в фирменном цвете DS Performance Light Gold, а любимый фиолетовый цвет гонщика и стартовый номер «77» присутствуют в оформлении машины.
Hyundai Staria Electric
Hyundai модернизировал минивэн Staria, сосредоточившись на обновлении технической и электронной начинки. Модель получила усовершенствованные мультимедийные системы, расширенный набор электронных ассистентов и более современное программное обеспечение. Для разных рынков предусмотрена моторная гамма и варианты трансмиссии, а главной новинкой стал полностью электрический вариант с 218-сильным электромотором и батареей на 84 кВт·ч с запасом хода около 400 км по циклу WLTP.