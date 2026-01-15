Сюрприза не получилось: раскрыты все секреты нового Mercedes-Benz S-класса

Одной из самых ожидаемых премьер 2026 года станет новый Mercedes-Benz S-класса. Впрочем, как оказалось, традиционной смены поколений не будет. Немецкий производитель готовит глубокий рестайлинг седана с индексом W223, который выпускается с 2020 года. Тем не менее ожидается, что модель получит множество инноваций и интересных инженерных решений. Рассказываем, чем может удивить флагманский Mercedes, который рассекретят совсем скоро.

S-класс — бессменный флагман Mercedes-Benz на протяжении десятилетий. Модель из поколения в поколение воплощает в себе технологическое лидерство, роскошь и инженерные решения высочайшего уровня. Истоки S-класса уходят в послевоенный период 1950–1960-х годов, когда Mercedes-Benz выпускал представительские модели, предназначенные для политической и экономической элиты. А официально название S-Class появилось в 1972 году с выходом поколения W116. С этого момента модель стала самостоятельной линейкой и всегда задавала новые ориентиры для всего автопрома.

Например, W116 стал первым в мире серийным автомобилем, получившим антиблокировочную систему тормозов ABS, поколение W126 стало самым массовым в истории модели и заслужило репутацию исключительно надёжного и долговечного автомобиля, а его преемник W140 получил множество инновационных решений, включая сложные электронные системы, двойное остекление и мощные двигатели V12.

В XXI века развитие S-Class сосредоточилось на цифровых технологиях, интеллектуальных системах помощи водителю и повышении уровня комфорта. Поколения W220 и W221 принесли активные подвески и развитые электронные водительские ассистенты. Следующий W222 стал шагом к полуавтономному вождению и широкому применению передовой светодиодной оптики, а современный W223 превратился в высокотехнологичную платформу с использованием искусственного интеллекта, продвинутых мультимедийных решений и расширенных возможностей автономного управления.

На протяжении всей своей истории S-класс служит ориентиром для конкурентов и одновременно является своего рода испытательной лабораторией, где проходят проверку конструктивные решения и инновации, которым в будущем предстоит стать стандартом для отрасли.

Седан давно стал культовым и превратился из просто представительской машины в символ эволюции автомобилестроения. Все поколения модели наглядно демонстрируют, как в разные периоды менялись представления о безопасности, комфорте и технологиях. Так что появление каждой новой модели S-класса становится событием на рынке.

В 2026 году машина хоть и не переходит в новое поколение, но пройдёт через масштабное обновление. Ожидается, что Mercedes-Benz в ближайшее время официально рассекретит радикально переработанный седан 2026 модельного года.

Обновлённый седан, как сообщается, «очень близок к серийному производству» — машины уже вышли на финальную стадию ездовых испытаний. По заявлению немецкого автопроизводителя, речь идёт о «самом масштабном обновлении в рамках одного поколения». В этом рестайлинге более 50% компонентов (около 2 700 элементов) модели были переработаны или заново спроектированы.

Дизайн

О дизайне пока говорить сложно, но, судя по закамуфлированным прототипам, силовая структура кузова останется неизменной, а значит основные изменения коснутся бамперов, решётки радиатора, колёсных дисков и оптики. Новые фары и фонари получат светящиеся трёхлучевые звёзды, которые стали отличительной чертой всех современных моделей Mercedes.

Интерьер

Интерьер пока остаётся главной тайной. Заявлено, что обновлённый S-Class станет первой моделью с ДВС, получившей операционную систему Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Эта новая электронная архитектура объединяет все области автомобиля — от инфотейнмента и ассистентов до силовой установки — в единую экосистему. Результатом должны стать возросшая вычислительная мощность, более быстрые процессы и масштабные обновления «по воздуху» (OTA), которые будут поддерживать автомобиль актуальным на протяжении всего жизненного цикла. MB.OS при этом служит основой для медиасистемы новейшего поколения MBUX и комплекса систем помощи водителю MB.DRIVE.

Ходовая

Пневмоподвеска (в стандартной комплектации) и опциональная система E-Active Body Control получают новую функцию Intelligent Damping. Последняя сможет распознавать дорожное покрытие и препятствия на нём и заранее подготовить автомобиль. Например, если система определит лежачего полицейского, то при помощи электроники настроит оптимальную жёсткость амортизаторов для проезда по нему. Для этого используются коллективные данные (Car-to-X) из облака, позволяющие предсказывать неровности и выбоины на маршруте. Подруливающая задняя ось теперь входит в стандартное оснащение (4,5 градуса), а опционально по-прежнему доступна более эффективная версия полноуправляемого шасси с углом поворота задних колёс 10 градусов, что уменьшает радиус разворота длиннобазной версии почти на два метра.

Судя по отзывам журналистов, прокатившихся пассажирами на предсерийных прототипах, комфорт на втором ряду кресел будет ещё выше за счёт улучшенной шумоизоляции салона. Это важный фактор, поскольку автомобиль получит новые двигатели.

Новые моторы

Полные подробности о технических изменениях пока не сообщаются. Но известно, что двигатель V8 модели M176, устанавливаемый на самые мощные версии S-Class, будет заменён на мотор M177 Evo, в котором традиционный коленвал уступит место плоскому — как у прежнего спорткара Mercedes-AMG GT Black Series.

У плоского коленчатого вала шатунные шейки расположены под углом 180 градусов друг к другу, из-за чего при взгляде с торца он имеет «плоский» профиль. У традиционного V8 с крестообразным коленвалом шейки расположены под углом 90 градусов, формируя Х-образный профиль — отсюда и названия. Наиболее очевидное различие между ними — в звучании: для V8 с крестообразным коленвалом характерен неровный, низкочастотный «бурлящий» звук на малых оборотах из-за неравномерного порядка воспламенения, тогда как двигатель с плоским коленвалом имеет равномерные вспышки и отличается более высоким, резким тоном на высоких оборотах.

Двигатель M177, который имеет всё те же 4,0 литра объёма и два турбонагнетателя, уже используется в ряде топовых моделей AMG (включая седан S63), а также в Aston Martin (DB12, DBX и Vantage). Однако именно мягко-гибридный S580 станет первой моделью, получившей этот мотор в конфигурации с плоским коленчатым валом.

Вскоре за ним последует ультра-роскошный Maybach S580 с тем же двигателем, форсированным до 603 л. с., который заменит используемый сейчас V12 — Mercedes-Benz намерен окончательно отказаться от этого мотора в Европе.

Благодаря усовершенствованной системе впрыска, оптимизированным впускным и выпускным каналам, переработанному впускному распредвалу, плоскому коленчатому валу с новым порядком зажигания, а также улучшениям крыльчатки компрессора и корпуса турбонагнетателя четырёхлитровый V8 должен реагировать на нажатие педали газа быстрее и эффективнее — и при этом работать ещё тише.

Кроме того, нововведения помогут снизить выбросы, не жертвуя мощностью. У модернизированного двигателя увеличилась отдача с 496 до 530 л. с., что должно сократить время разгона S580 с 0 до 100 км/ч примерно до 4,0 секунд.

О сроках появления обновлённого AMG S63 пока не сообщается, однако он тоже перейдёт на этот двигатель. Кроме того, данный мотор планируется к установке и на другие флагманские модели AMG, включая грядущий CLE 63.

Версии S-Class с рядной «шестёркой» — включая подключаемый гибрид S580e — останутся на рынке без изменений. А бензиновый шестицилиндровый двигатель гибридной версии S580e форсируют с 362 до 443 л. с. Мощность электромотора также увеличат со 148 до 161 л. с., что даст суммарную отдачу 577 л. с.

У бензиновых рядных «шестёрок» в версиях S 450 и S 500 возрастёт крутящий момент. К ключевым улучшениям этих моторов относятся более мощный электрический компрессор, оптимизированные впускные и выпускные каналы, а также переработанный впускной распредвал.

Не планирует Mercedes-Benz отказываться и от дизельных двигателей. Рядный шестицилиндровый мотор OM 656 Evo в версиях S 350 d и S 450 d первым среди серийных дизелей получит электрически подогреваемый каталитический нейтрализатор для соответствия более строгим нормам выбросов. Кроме того, все двигатели оснастят 48-вольтовой мягко-гибридной системой ISG.

Заключение

С модифицированным седаном Mercedes-Benz связывает большие надежды. В 2024 году мировые поставки семейства S-Class (включая Maybach и EQS) заметно снизились — примерно до 66 400 автомобилей (за три первых квартала 2024 — минус 22 % по сравнению с девятью месяцами предыдущего года). И в 2025 году рыночная ситуация оставалась для модели сложной, особенно на важнейшем для S-Class китайском рынке. Так что обновление седана должно помочь исправить ситуацию.