Названы европейские и японские авто с полностью китайской начинкой

Китай перестал быть реципиентом технологий. С развитием местного автопрома Поднебесная сама превратилась в центр компетенций и донора платформ и агрегатов для мировых автокомпаний. Именитые европейские и японские бренды всё чаще строят новые модели именно на китайской инженерии. А порой и прибегают к пресловутому бейдж-инжинирингу, когда готовая модель одной марки появляется под брендом другой лишь с заменённой фирменной эмблемой. Рассказываем, какая техника на самом деле скрывается под некоторыми известными именами.

Renault Grand Koleos и новый Filante

Один из редких случаев современного бейдж-инжиниринга с участием китайского автопрома — новый Renault Grand Koleos. В 2022 году Renault, проигрывая борьбу на азиатских рынках, создала совместное предприятие с Geely. Первым проектом двух компаний стал кроссовер Grand Koleos — классический пример бейдж-инжиниринга, в котором хорошо знакомый Geely Monjaro получил логотипы французской марки и чуть изменённую внешность, сохранив всё остальное от исходной машины.

Другой пример — новый флагманский кроссовер Renault Filante. Он визуально не повторяет ни один из Geely и обладает собственным кузовом с уникальным дизайном, однако этим французский вклад в создание автомобиля и ограничивается.

Поскольку машина вновь создана в рамках совместного предприятия Geely-Renault ради минимизации издержек, то в её основе лежит китайская платформа CMA. Кстати, она используется не только в гамме самой Geely, но и на моделях Lynk & Co, Polestar и Volvo, входящих в группу Geely Automobile Holdings Limited. Силовые агрегаты Renault Filante — тоже китайские. Да и интерьер почти полностью заимствован у всё того же Monjaro с поправкой на новый руль.

smart #1/smart #3/smart #5

Малолитражки созданной Mercedes-Benz марки smart всю свою историю делили агрегаты с автомобилями других марок — в разное время это были Mitsubishi Colt и Renault Twingo, а современные smart представляют собой разработанные совместно с концерном Geely электромобили. По сути, от Mercedes-Benz в новинках только дизайн и настройки.

Модели #1, #3 и #5 построены на платформе SEA (Sustainable Electric Architecture), разработанной китайским концерном Geely, а выпуск их также налажен в Поднебесной.

У машин китайские же электромоторы и батареи, так что smart сегодня — это европейский бренд, автомобили которого созданы и собираются в Китае на базе китайских технологий.

Volvo EX30

Примером того, какими разными могут быть автомобили на одной платформе с общими агрегатами, является компактный кроссовер Volvo EX30. В его основе лежит всё та же «тележка» SEA от Geely и общие с другими моделями на этой базе агрегаты, хоть и с собственным настройками.

Чисто технически шведская модель — это всё тот же smart #1 или Zeekr X, но переоформленный в соответствии с фирменным стилем Volvo. Пример EX30 наглядно демонстрирует, как с минимальными затратами можно создавать автомобили для нескольких брендов, фактически тратясь только на оригинальные кузов и оформление салона.

С китайскими концернами сотрудничает и Mazda, которая переживает не лучшие времена. Её партнёром стал концерн Changan, а если точнее — его суббренд Deepal, две модели которого легли в основу новых электромобилей Mazda для глобального рынка.

Лифтбек Deepal SL03 превратился в Mazda 6e, а кроссовер Deepal S07 был трансформирован в Mazda CX-6e. Технически обе машины представляют собой чистокровных «китайцев», но только с новым кузовом и интерьером, которые сделаны в стиле Mazda.

Собирают новые машины в Китае на совместном предприятии Changan и Mazda. Однако они представляют собой глобальные продукты, которые будут продаваться не только на внутреннем рынке КНР, но и в странах Европы и Азии.

Dacia Spring

В конце 2010-х концерн Renault-Nissan и китайский Dongfeng запустили совместный проект eGT New Energy Automotive для разработки и производства электромобилей. Одним из его продуктов стал электрический хэтчбек Dacia Spring, построенный на базе китайской «электрички» Renault City K-ZE.

На самом же деле в основе лежит бюджетная индийская модель Renault Kwid, которую китайские специалисты превратили в недорогой электромобиль. А уже его, чуть изменив внешне и добавив оснащения, трансформировали в модель для Европы.

Все модели MG

Бренд MG — совершенно особый случай, поскольку современные автомобили этой британской марки на самом деле целиком и полностью представляют собой продукт китайского автопрома. Формально это европейский бренд, но на самом деле речь идёт о стопроцентно китайской технике и китайском производстве.

Основанная в 1924 году британская марка Morris Garages на протяжении десятилетий была олицетворением доступных спорткаров, но в 2005 году, после череды смены владельцев, бренд обанкротился. Китайская Nanjing Automobile тогда купила её, а затем саму Nanjing Automobile поглотил концерн SAIC Motor.

До 2015 года автомобили MG были обычными массовыми машинами, второстепенным брендом для Китая и развивающихся рынков, но затем марку перезапустили и вернули на европейский рынок. Получилось это достаточно успешно, потому что цена моделей MG ниже европейских конкурентов, а сами автомобили предлагают богатое оснащение, 7 лет гарантии и без всякого «китайского» брендинга в названии.

Прагматизм победил предрассудки — известное имя, европейский дизайн и китайские технологии (страна сильна в батареях и электронике) по доступной цене позволили MG занять неплохие позиции на рынке Европы. Фактически MG для SAIC стал аналогом Dacia для Renault и Skoda для Volkswagen. А с недавних пор две модели MG примерили на себя шильдики автомобилей «Москвич» и собираются крупноузловым методом и в России.

Неожиданный бонус: MINI Cooper Electric

Новый электрический MINI Cooper тоже является плодом совместного с китайскими компаниями предприятия. Для создания новой модели в 2019 году BMW и Great Wall Motor было сформировано совместное предприятие Spotlight Automotive, ответственное за выпуск электромобиля для глобального рынка.

С технической точки зрения, правда, модель всё же больше европейская, поскольку за её проектирование отвечали специалисты BMW, однако все компоненты и сборка — полностью китайские. Об унификации с электромобилями Great Wall речи пока нет, но в остальном MINI Cooper Electric настолько же «европеец», насколько и «китаец».