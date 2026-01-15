Стало известно, какие новинки АвтоВАЗ представит в 2026 году

АвтоВАЗ провёл ежегодную пресс-конференцию, на которой подвёл итоги непростого 2025 года и обозначил стратегию на ближайшее будущее. Несмотря на значительное снижение выпуска и продаж, компания сохранила лидерство на российском рынке, расширила экспорт и готовится к запуску новых моделей.

© АВТОВАЗ

Производство и продажи: причины спада

Статистика 2025 года не радует. С конвейеров в Тольятти и Ижевске сошло 338 492 автомобиля Lada. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2024-м было выпущено 525 525 машин. Руководство АвтоВАЗа объясняет сокращение производства двумя основными причинами.

Во-первых, ссылается на общий спад продаж по стране. Российский авторынок легковых и лёгких коммерческих автомобилей сократился на 16%. В итоге изначальные планы по выпуску полумиллиона машин к сентябрю стали нереалистичными.

Во-вторых, оптимизацией логистики. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, «объёмы производства связаны с оптимизацией стоков и поддержанием устойчивого функционирования предприятия». Проще говоря, склады и дилерские центры весь прошлый год были переполнены. И чтобы не усугублять ситуацию, с сентября по декабрь заводы перешли на четырёхдневную рабочую неделю.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

При этом скрывать потенциал компания не стала. Тот же Соколов признал: реальные мощности позволяют выпускать до 650 тысяч автомобилей в год. На 2026-й уже поставлена цель в 400 тысяч машин, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Внутренний рынок: удержать любой ценой

Итоги продаж на внутреннем рынке в 2025 году оказались противоречивыми. Через официальную дилерскую сеть в России было реализовано 351 390 автомобилей Lada и XCite. Хотя это на 26% меньше, чем в позапрошлом году, компания сохранила лидерство с рыночной долей в 24%, потеряв один процентный пункт. При этом разрыв с ближайшим конкурентом остался значительным: продажи Lada почти вдвое превысили результат китайского Haval, занявшего второе место с 173 тысячами машин.

Важным фактором доступности оставалась ценовая политика. Соколов отметил, что компания на протяжении последних лет «последовательно сдерживает рост цен на свои автомобили, который стабильно отстаёт от уровня инфляции». Так, в 2025 году, при общей инфляции около 5,6%, автомобили Lada подорожали на 1,8% после январской корректировки. А в начале 2026 года индексация составила около 0,5%. Более того, в январе 2026-го цены на некоторые модели, включая бизнес-седан Lada Aura и универсал Lada Largus, были даже снижены.

«По предварительным финансовым итогам АвтоВАЗ как группа закончила 2025 финансовый год безубыточно, то есть с прибылью», — подчеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов, комментируя общие результаты.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Абсолютным лидером продаж по-прежнему остаётся Granta, нашедшая 144 350 новых владельцев в легковом исполнении и ещё 4 636 — в коммерческом. На втором месте расположилась Vesta с результатом в 75 099 единиц. Семейство практичных Largus в кузовах универсал и фургон разошлось в количестве 35 925 штук, фактически захватив 98% ниши компактных коммерческих автомобилей. Внедорожники также показали достойный результат: было продано 35 608 Niva Travel и 33 968 Niva Legend. Отдельного упоминания заслуживает новая Iskra, которая за год разошлась тиражом в 6 796 машин и сумела к декабрю попасть в топ-10 самых продаваемых автомобилей страны.

АвтоВАЗ остаётся ключевым поставщиком и для корпоративного сектора. Юридическим лицам было продано 143 262 автомобиля, из которых 35 тысяч пришлось на программы лизинга. Самыми востребованными у бизнеса моделями стали Granta, Niva и Vesta.

Экспорт: расширение географии

Пока внутренний рынок сжимался, экспортная активность стала главной позитивной новостью. Поставки за рубеж выросли на 31%, достигнув 23 тысяч автомобилей. Их доля в общем объёме отгрузок увеличилась с 4% до 6%.

География также расширилась: к традиционным направлениям стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др.) добавились Абхазия, Египет, Ливия и Венесуэла. Открыто 7 новых дилерских центров. В ближайших планах — старт продаж во Вьетнаме, где модели сейчас проходят сертификацию. Всего география поставок охватывает около 20 стран.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Осторожные планы на 2026-й

Главное ожидание этого года — запуск Azimut, первого городского кроссовера марки. Его серийное производство начнётся летом на главном конвейере в Тольятти, где новинка будет собираться на одной линии с Vesta. В техническом оснащении кроссовер предложит атмосферные двигатели объёмом 1,6 литра (120 л. с.) и 1,8 литра (132 л. с.). В качестве трансмиссии будет доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач. Что составит ей альтернативу — вариатор или классический гидромеханический автомат, пока остаётся под вопросом.

Продуктовый план на 2026 год включает и другие ключевые обновления модельного ряда. Ожидается возвращение на конвейер «заряженной» версии Lada Vesta Sport, которая получит двигатель 1,8 литра в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Классический внедорожник Niva Legend также обновится, получив новый силовой агрегат объёмом 1,8 литра. Для массовых моделей запланирована модернизация двигателей, а также появление в списке опций для Vesta климат-контроля. Кроме того, компания намерена расширить предложение за счёт запуска версий с газобаллонным оборудованием (ГБО).

Дополнительно коммерческая линейка будет усилена выводом на рынок нового бренда SKM, под которым тольяттинский концерн планирует выпускать пассажирские и грузовые фургоны.

Заключение

2025 год стал для АвтоВАЗа периодом адаптации к изменившимся рыночным условиям. Несмотря на снижение объёмов, компания удержала лидерство в России, нарастила экспорт и подготовила серьёзное обновление модельного ряда.

В 2026-м фокус будет сделан на запуске нового кроссовера Azimut, модернизации популярных моделей и укреплении позиций как внутри страны, так и за её пределами. Оживления основного рынка на АвтоВАЗе ждут не раньше 2027 года, но уже сейчас готовятся к росту спроса.