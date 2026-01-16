Источник амбивалентности: длительный тест-драйв Dongfeng Mage

Dongfeng Mage – редкая птица на наших дорогах, хотя продажи модели на российском рынке начались еще летом 2025 года. «Рамблер/авто» попытался разобраться в причинах невостребованности кроссовера в ходе длительного зимнего тест-драйва.

© Алексей Батушенко

С первого взгляда опознать в потоке машин Dongfeng Mage сможет далеко не каждый. Хотя бы потому, что на «гриле» и в световой линии стопсигналов на корме большими буквами написано Aeolus, а не Dongfeng.

© Алексей Батушенко

Дело в том, что на китайском рынке этот кроссовер продаётся под ещё одним суббрендом DMC (Dongfeng Motor Corporation) и называется Aeolus Haohan. Но для нас китайцы вместо шильдиков Haohan просто клеят на пятую дверь маленькие плашки Dongfeng и Mage, не заморачиваясь переделкой пластика «морды» и рисунков стоп-сигналов.

© Алексей Батушенко

В общем и целом, смотрится Mage вполне симпатично. Как нормальный современный кроссовер, хотя надписи-шильдики и забавляют. В экстерьере раздражают разве что выдвижные дверные ручки. Каждый раз при очистке машины под них попадает изрядное количество снега, который потом тает и превращается в лёд. Лично я всё время ждал, что после очередной морозной ночи они откажутся выдвигаться. Но – нет: ни разу за время тест-драйва такого казуса не случилось.

© Алексей Батушенко

Придраться можно также к выбору места установки объектива камеры заднего вида и кнопки электропривода багажника. Оба девайса размещены фактически на уровне верхней кромки рамки заднего номерного знака. В слякотную погоду там всё забивается грязью очень быстро и открыть багажник, не испачкав руки, практически невозможно. Про обзор через камеру и говорить не приходится.

© Алексей Батушенко

Особенности интерьера

Салон Mage выполнен в подчеркнуто «бескнопочном» стиле. Почти все настройки-регулировки упрятаны в 13-дюймовый тачскрин мультимедийного устройства. Физические кнопки оставлены только на рулевом колесе. Плюс «аварийка» и ползунок управления люком в крыше.

© Алексей Батушенко

Стеклоподъемниками, к слову, тут управляют не привычные по прочим машинам клавиши, а плоские качающиеся рычажки на дверных картах: Тже весьма своеобразный ход.

© Алексей Батушенко

Мультимедийная система укомплектована стандартным по современным меркам набором функций. Но телефон к ней можно подключить только через архаичный интерфейс CarbitLink: ни CarPlay, ни Android Auto не предусмотрено.

© Алексей Батушенко

Приборная панель – 10-дюймовый экран, не балующий разнообразием тем: возможно установить либо светлый, либо темный фон. Плюс в режиме движения «Sport» часть шрифтов слегка краснеет. Информацией монитор не перегружен и она хорошо считывается при любых настройках руля и кресла.

© Алексей Батушенко

Перебор с теплом

Dongfeng Mage имеет зимний пакет, включая подогревы лобового стекла и рулевого колесо (кстати, ухватистое и удобное). Правда работают они не без странностей. В частности, обогрев руля срабатывает в режиме «включить одновременно подогрев всего: лобового, форсунок омывателя и руля» – после нажатия кнопки в меню климат-контроля. Либо его активацию можно настроить на клавишу с пиктограммой «звездочки» на рулевом колесе.

Водительские ладони баранка греет на совесть: минут через 20 после включения уже заметно печёт. Но легко отключить грелку не получится. Даже отключение «подогрева всего и сразу» через меню на рулевое колеса не действует. Единственный вариант – остановиться и заглушить мотор.

© Алексей Батушенко

Сиденья у Mage достаточно удобные, с относительно неплохой боковой поддержкой и вполне комфортным подпором для поясницы. Впрочем, их дизайн с интегрированными подголовниками тоже претендует на спортивность. К слову, это решение используется и для кресел второго ряда.

© Алексей Батушенко

Колесная база в 2775 мм обеспечивает хороший запас пространства для ног задних пассажиров. Причем без ущерба для полезного объема багажного отсека. Его объем тоже приличный: он составляет 637 литров. Жаль, правда, что в комплектации кроссовера не предусмотрена шторка багажного отделения. Как, кстати, и омывателя заднего стекла. Дворник на пятую дверь установили, а прикрутить к нему форсунку забыли.

© Алексей Батушенко

Сила – есть…

Силовая установка Dongfeng Mage – 200-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно передний. Для менее чем полутора тонн снаряженной массы такая энерговооруженность смотрится очень неплохо. Согласно паспортным данным кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 8,2 секунды. Но грамотно распорядиться этой мощностью конструкторам удалось далеко не идеально.

© Алексей Батушенко

На старте даже на твердом и сухом покрытии при резковатом нажатии на педаль газа передние колеса легко срываются в пробуксовку. А если под покрышками на асфальте присутствует хотя бы немного влаги или, тем более, снежок – буксует Mage знатно. Конечно, можно сетовать на посредственные китайские шины, но машине всё же просится полный привод для эффективного использования мощи под капотом. Да и по сугробам в столичных дворах с любым 4х4 гораздо легче пробираться.

© Алексей Батушенко

…ума бы надо

В общем, если требуется ровный и максимально быстрый разгон, то ни в коем случае не стоит прожимать педаль газа Mage в пол. Что-то в таком духе следовало бы прописать в инструкции по эксплуатации кроссовера. Дело в том, что когда электронные «мозги» машины осознают «кик даун», они быстро переключают коробку на вторую передачу. Причем, делают это не только при ускорении с места, но и, скажем, на скорости 50-60 км/ч, когда коробка уже 4-й передаче. Тут бы хорошо спустить всего на одну передачу вниз, но трансмиссия всё равно включает вторую».

© Алексей Батушенко

Разумеется, такой быстро закидывает обороты к 5000-6000 в минуту. Далее происходит отсечка питания двигателя и машина клюет носом, резко прерывая разгон. Через секунду после этого коробка одумывается и все-таки переключается на третью, возобновляя ускорение машины уже без тычков. Но водителю и пассажирам от этого не легче: их к этому моменту уже как следует растрясло. Хочется верить, что со временем автопроизводитель исправит этот программный баг. Но до тех пор для динамичного разгона нажимать педаль больше трёх четвертей хода не рекомендуем.

© Алексей Батушенко

Другие факторы раздражения

Сколько-нибудь внятной обратной связи от колес на рулевом колесе Mage тоже ждать не стоит. Даже в «спортивном» режиме настроек электроусилитель превращает руль его в налитый искусственной тяжестью джойстик, не более того.

Подвеска кроссовера также неприятно удивила. С одной стороны её не назовёшь жесткой. И пока под колёсами почти идеальный асфальт, машина хорошо идёт и по трассе, и на извилистых городских улицах.

© Алексей Батушенко

Но как только на дорожном полотне появляются даже небольшие неровности – начинаются не самые приятные покачивания кузова из стороны в сторону. Курс при этом машина вроде бы держит четко, и даже старается «съедает» часть дорожной мелочи, но эти постоянные потряхивания, увы, уверенности водителю не вселяют.

Этот эффект усиливается на скоростях свыше 100 км/ч. А уж если есть хотя бы намёк на колейность в асфальте – лучше вообще стараться не менять полосу... В таком случае требуются подруливания. Эта манера кроссовера в первые дни знакомства с ним иной раз даже пугала, но через неделю езды – привыкаешь. Хотя ничего в хорошего в этом, конечно, нет.

© Алексей Батушенко

Аппетит – адекватный

Минимальный расход бензина на уровне 7,2 литра на 100 км, бортовой компьютер продемонстрировал лишь после продолжительной езды по трассе на скорости около 90 км/ч.

А вот даже по «беспробочному» городу меньше 11 литров «на сотню» никак не выходило. При том, что паспортные данные говорят как раз о тех самых 7,2 л/100 км «в смешанном цикле».

© Алексей Батушенко

Цены и комплектации

Самый доступный Dongfeng Mage стоит от 2 899 000 рублей. В топовой версии машину предлагают за 2 999 000 рублей. Разница – всего 100 000. Максимальную комплектацию от «базы» отличают лишь наличие пакета ассистентов водителя, боковых подушек безопасности, электрообогрева лобового стекла, электропривода зеркал заднего вида и мелочей вроде беспроводной телефонной зарядки, пары слотов «тайп си» для задних пассажиров. Все остальное богатство вроде климат-контроля, панорамной крыши, электропривода багажника и кожаного салона полагается и начальной версии кроссовера.

© Алексей Батушенко

Технические характеристики Dongfeng Mage

Габариты, мм – 4650х1905х1630

Колесная база, мм – 2775

Дорожный просвет, мм – 202

Снаряженная масса, кг – 1480

Объем багажного отсека, л – 637/1683

Объем двигателя, л – 1,5

Мощность двигателя – 200 л.с.

Время разгона 0-100 км/ч, с – 8,2

Средний расход топлива, л/100 км – 7,2

Плюсы Dongfeng Mage

Богатая базовая комплектация

Мощный двигатель и хорошие динамические показатели

Качественная отделка салона

Удобство задних пассажиров

Большой багажник

Минусы Dongfeng Mage